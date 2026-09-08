REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Renta socjalna i świadczenie wspierające na nowych zasadach. Jakie wnioski złożyć do ZUS?

Renta socjalna i świadczenie wspierające na nowych zasadach. Jakie wnioski złożyć do ZUS?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
08 września 2026, 11:30
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
zus, pieniądze
Renta socjalna i świadczenie wspierające na nowych zasadach. Jakie wnioski złożyć do ZUS?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Wprowadzone reformy systemowe dla osób z niepełnosprawnościami - w tym dodatek dopełniający do renty socjalnej oraz nowe świadczenie wspierające - dają szansę na znacznie wyższe wsparcie finansowe. Aby jednak nie stracić prawa do należnych pieniędzy lub pełnego wyrównania wstecz, kluczowe jest dotrzymanie terminów urzędowych. Jakie dokumenty i wnioski należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz innych instytucji, aby zabezpieczyć swoje prawa do świadczeń?

Zmiany w przepisach dotyczących wsparcia osób z niepełnosprawnościami rewolucjonizują dotychczasowy system opieki społecznej w Polsce. Najważniejszym celem regulacji jest podmiotowe traktowanie beneficjentów i kierowanie środków bezpośrednio do nich, a nie do ich opiekunów. Kluczem do otrzymania wyższych kwot - sięgających w najwyższych progach nawet kilku tysięcy złotych - jest ścisłe pilnowanie kalendarza urzędowego. Złożenie odpowiednich formularzy w terminie zabezpiecza ciągłość wypłat i chroni przed bezpowrotną utratą prawa do wyrównania finansowego.

REKLAMA

REKLAMA

Świadczenie wspierające: Dwuetapowa procedura i pułapka 3 miesięcy

Świadczenie wspierające to forma pomocy, której wysokość jest ściśle powiązana z rentą socjalną i wynosi od 791,40 zł do maksymalnie 4352,70 zł miesięcznie (w zależności od przyznanej liczby punktów potrzeb wsparcia). Aby otrzymać te środki, nie wystarczy samo posiadanie tradycyjnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Procedura wymaga przejścia dwóch kroków: najpierw należy uzyskać decyzję o poziomie potrzeby wsparcia w Wojewódzkim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON), a dopiero po jej uprawomocnieniu złożyć wniosek do ZUS.W tym miejscu kryje się kluczowa pułapka terminowa. Jeśli wniosek do ZUS zostanie złożony w ciągu 3 miesięcy od dnia, w którym decyzja WZON stała się ostateczna, ZUS wypłaci świadczenie z wyrównaniem od dnia, w którym złożono pierwotny wniosek w instytucji WZON. Jeśli spóźnisz się choćby o jeden dzień i przekroczysz ten termin, prawo do świadczenia zostanie ustalone wyłącznie od miesiąca złożenia wniosku w ZUS, a wcześniejsze miesiące bezpowrotnie przepadną.

Dodatek dopełniający do renty socjalnej: Kto musi złożyć wniosek?

Kolejną istotną zmianą jest tzw. dodatek dopełniający w kwocie 2704,71 zł, przeznaczony dla osób uprawnionych do renty socjalnej, które są całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji. Zasady jego przyznawania dzielą beneficjentów na dwie grupy:

  • Automatyczna wypłata: Osoby, które miały już formalnie orzeczoną niezdolność do samodzielnej egzystencji w momencie wejścia w życie przepisów, otrzymują dodatek automatycznie wraz z rentą, bez konieczności składania jakichkolwiek dokumentów.
  • Wypłata na wniosek: Zupełnie inaczej wygląda sytuacja osób pobierających rentę socjalną, które nie mają jeszcze formalnego orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji, mimo że ich stan zdrowia tego wymaga. Takie osoby muszą złożyć w ZUS wniosek na druku EDD-SOC wraz z zaświadczeniem o stanie zdrowia (druk OL-9) oraz dokumentacją medyczną. Warto zrobić to jak najszybciej, ponieważ dodatek przysługuje od miesiąca złożenia wniosku.

Jak bezpiecznie i poprawnie złożyć dokumenty?

Warto pamiętać, że zasady składania dokumentów różnią się w zależności od świadczenia:

REKLAMA

  • Wniosek o świadczenie wspierające można złożyć do ZUS wyłącznie w formie elektronicznej. Urzędy nie przyjmują dokumentów papierowych. Do dyspozycji są trzy kanały online: platforma eZUS (PUE ZUS), portal Emp@tia oraz bankowość elektroniczna. Wypełniając e-wniosek, nie trzeba załączać samej decyzji WZON - wystarczy wpisać jej unikalny numer.
  • Wniosek o dodatek dopełniający (EDD-SOC) można złożyć zarówno elektronicznie, jak i w tradycyjnej formie papierowej bezpośrednio w placówce ZUS lub wysłać go pocztą.

ZUS oficjalnie ostrzega również przed nieuczciwymi firmami pośredniczącymi, które żądają wysokich prowizji za pomoc w wypełnianiu wniosków. Wszelka pomoc urzędników w placówkach ZUS, infolinia telefoniczna oraz e-wizyty są całkowicie bezpłatne. W razie problemów technicznych lub merytorycznych z formularzami warto skorzystać z darmowych konsultacji u źródła.

Powiązane
2000 plus za szkodliwe oddziaływanie azbestu. ZUS wypłaca specjalne świadczenie
2000 plus za szkodliwe oddziaływanie azbestu. ZUS wypłaca specjalne świadczenie
ZUS wypłaca 4400 zł rocznie z automatu w 2026. Zyskają emeryci. Jest tylko jeden warunek
ZUS wypłaca 4400 zł rocznie z automatu w 2026. Zyskają emeryci. Jest tylko jeden warunek
Zmiany we wdowiej rencie. Świadczenie po nowemu i z podwyżką. Oto dokładne wyliczenia
Zmiany we wdowiej rencie. Świadczenie po nowemu i z podwyżką. Oto dokładne wyliczenia
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Czekali na to wiele lat. Koszalin ma umowę na spalarnię odpadów za ponad 300 mln zł
08 wrz 2026

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Koszalinie podpisało z firmą AB Industry umowę na budowę instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Zakład ma przetwarzać 30 tys. ton odpadów rocznie i produkować z nich ciepło oraz energię elektryczną. Wartość inwestycji to 301,337 mln zł brutto, a jej realizacja ma zakończyć się do 30 czerwca 2029 roku - podaje portalsamorzadowy.pl.
AI przyspiesza cyberataki. Google: tysiące danych logowania skradzione w mniej niż 6 godzin
08 wrz 2026

Cyberprzestępcy nie wykorzystują już AI wyłącznie do pisania wiadomości phishingowych i szukania luk. Z najnowszego raportu Google Threat Intelligence Group wynika, że systemy agentowe samodzielnie prowadzą cyberataki. W jednej z kampanii tysiące poświadczeń przejęto w czasie krótszym niż sześć godzin. Zagrożone są konta zwykłych użytkowników, a także firmowe AI, kod źródłowy i zasoby chmurowe.
Nowe obowiązki przy imporcie stali. Od 1 października 2026 r. kluczowy będzie kraj „wytapiania i wylewania”
08 wrz 2026

Unijny system ochrony rynku stali przeszedł w 2026 r. istotną zmianę. Sam mechanizm ceł ochronnych nie jest dla importerów nowością – środki ochronne dotyczące przywozu określonych wyrobów stalowych funkcjonują w Unii Europejskiej od lat. Nowe regulacje znacząco jednak zmieniają zarówno poziom ochrony rynku, jak i obowiązki dokumentacyjne po stronie importerów. Jednym z najważniejszych nowych elementów jest obowiązek ustalenia i udokumentowania państwa „wytapiania i wylewania” stali (country of melt and pour). Od 1 października 2026 r. informacja ta przestaje mieć wyłącznie charakter handlowy czy techniczny – staje się informacją wymaganą przy przywozie stali do Unii Europejskiej. Pod koniec sierpnia Komisja Europejska przyjęła długo oczekiwane przepisy wykonawcze, które precyzują, jakimi dokumentami importer będzie mógł wykazać kraj wytapiania i wylewania.
Renta socjalna i świadczenie wspierające na nowych zasadach. Jakie wnioski złożyć do ZUS?
08 wrz 2026

Wprowadzone reformy systemowe dla osób z niepełnosprawnościami - w tym dodatek dopełniający do renty socjalnej oraz nowe świadczenie wspierające - dają szansę na znacznie wyższe wsparcie finansowe. Aby jednak nie stracić prawa do należnych pieniędzy lub pełnego wyrównania wstecz, kluczowe jest dotrzymanie terminów urzędowych. Jakie dokumenty i wnioski należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz innych instytucji, aby zabezpieczyć swoje prawa do świadczeń?

REKLAMA

31 października i 31 grudnia 2026 r. terminami na przesłanie do Dyrektora KIS interpretacji samorządowych [nowelizacja]
08 wrz 2026

Od 24 września 2026 r. „samorządowe” interpretacje indywidualne publikowane są w ogólnej bazy interpretacji indywidualnych (Informacja Celno-Skarbowa Eureka). Samorządy muszą przesyłać do Dyrektora KIS nie tylko interpretacje bieżące, ale także "dosłać" historyczne za okres począwszy od 1 stycznia 2025 r.
Publiczne nawoływanie do popełnienia przestępstwa. Na czym polega i co za nie grozi?
08 wrz 2026

Publiczne nawoływanie do popełnienia przestępstwa może skutkować surową odpowiedzialnością karnoprawną. Biorąc pod uwagę aktualny powszechny i łatwy dostęp do internetu, istnieje niemałe ryzyko popełnienia takiego czynu. Nie w każdym jednak przypadku publiczne zachęcanie będzie skutkować naruszeniem art. 255 Kodeksu karnego.
Nowy piec gazowy do odliczenia od dochodu? Skarbówka wyjaśnia, kiedy przysługuje ulga rehabilitacyjna
08 wrz 2026

Osoba z niepełnosprawnością, dla której obsługa pieca na węgiel stała się niebezpieczna, odliczy zakup i montaż bezobsługowego kotła gazowego w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Potwierdza to najnowsza interpretacja skarbówki.
Przekazywanie rat odpisu na ZFŚS. Na co zwrócić uwagę w poszczególnych terminach? Jeden z nich przypada już we wrześniu
08 wrz 2026

Ostatni kwartał roku kalendarzowego to szczególny czas. Pracodawcy myślą już nie tylko o prawidłowym zakończeniu bieżącego roku, ale też o tym, że niedługo rozpocznie się kolejny i być może w związku z tym należy dopełnić niezbędnych formalności. Dużo uwagi muszą też poświęcić zakładowemu funduszowi świadczeń socjalnych, jeśli go tworzą.

REKLAMA

Wybory w Krakowie. Jest kolejny kandydat, Marian Banaś bez rejestracji. Komisja podała powód
08 wrz 2026

Wybory prezydenta Krakowa odbędą się 27 września, a lista kandydatów nadal nie jest ostatecznie zamknięta. Miejska Komisja Wyborcza w Krakowie zarejestrowała Michała Klimka z Konfederacji Korony Polskiej, ale odmówiła rejestracji Marianowi Banasiowi, byłemu prezesowi Najwyższej Izby Kontroli. Powodem decyzji była zbyt mała liczba ważnych podpisów poparcia.
Pracodawcy odkrywają karty. Tak wygląda rynek rekrutacji na koniec roku
08 wrz 2026

32 proc. pracodawców w Polsce planuje powiększenie zespołów między październikiem a grudniem — wynika z Barometru Perspektyw Zatrudnienia. Redukcję etatów w tym okresie zapowiada 15 proc. firm, a ponad połowa badanych (51 proc.) nie przewiduje zmian w strukturze zatrudnienia.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA