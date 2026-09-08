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Dodatkowe pieniądze dla pracujących emerytów. ZUS podniesie świadczenie, ale liczy się termin

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08 września 2026, 14:30
[Data aktualizacji 10 września 2026, 09:53]
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
zus, pieniądze
Pracujesz na emeryturze? Złóż ten wniosek do ZUS w konkretnym miesiącu, a dostaniesz więcej pieniędzy
Shutterstock

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Większość osób po przejściu na emeryturę przestaje interesować się swoim kontem w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. To duży błąd, szczególnie w przypadku seniorów, którzy mimo pobierania świadczenia zdecydowali się na dalszą aktywność zawodową. Każdy miesiąc legalnej pracy i odprowadzania składek daje prawo do podwyższenia emerytury. Kluczem do maksymalnego zysku jest jednak złożenie odpowiedniego dokumentu w ściśle określonym momencie roku.

Jak działa wniosek ERPO i kiedy rośnie emerytura?

Seniorzy, którzy kontynuują zatrudnienie po osiągnięciu wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), stale zasilają swoje konto w ZUS nowymi składkami emerytalnymi. Te dodatkowe fundusze nie podwyższają jednak wypłaty automatycznie. Aby urząd przeliczył świadczenie, konieczne jest złożenie wniosku ERPO, czyli formalnego wniosku o ponowne ustalenie wysokości świadczenia emerytalno-rentowego. Mechanizm podwyżki opiera się na prostym przeliczeniu. ZUS bierze pod uwagę nowo zgromadzone składki na koncie od momentu przyznania emerytury (lub od ostatniego przeliczenia), a następnie dzieli je przez średnie dalsze trwanie życia ustalone dla wieku emeryta w momencie składania wniosku. Ponieważ z każdym rokiem statystyczna długość życia maleje, wynik tego dzielenia bezpośrednio przekłada się na wyższą kwotę comiesięcznego przelewu. Wniosek ERPO można składać raz w roku kalendarzowym lub po ustaniu ubezpieczenia.

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Pułapka terminów. Dlaczego styczeń i kwiecień mają znaczenie?

W mediach często powtarza się mit, że wniosek ERPO najlepiej złożyć w lipcu, tuż po czerwcowej waloryzacji składek. To błąd. Czerwcowa waloryzacja kapitału dotyczy wyłącznie osób, które dopiero przechodzą na emeryturę. Dla pracującego seniora, który już pobiera świadczenie, miesiąc złożenia wniosku nie zmienia sposobu waloryzacji nowych składek. Wybór odpowiedniego momentu ma jednak kluczowe znaczenie z dwóch innych powodów:

  • Zysk przed marcową waloryzacją (Wnioski w styczniu i lutym): Najbardziej opłaca się złożyć wniosek ERPO na początku roku (np. w styczniu). Dzięki temu ZUS szybko doliczy nowe składki za poprzedni rok i podwyższy kwotę bazową emerytury jeszcze przed 1 marca. W efekcie główna roczna waloryzacja świadczeń, która odbywa się zawsze w marcu, zostanie naliczona od wyższej kwoty. Czekając bezcelowo do lipca, senior traci wyższą wypłatę za kilka miesięcy wstecz.
  • Zmiana tablic GUS (Przełom marca i kwietnia): Co roku 1 kwietnia wchodzą w życie nowe tablice średniego dalszego trwania życia publikowane przez GUS. Jeśli z danych wynika, że statystyczna długość życia w danym roku wzrosła, wniosek o przeliczenie warto złożyć jeszcze w marcu (na starych, korzystniejszych tablicach). Jeśli długość życia zmalała - lepiej poczekać do kwietnia.

Kto zyskuje najwięcej na przeliczeniu emerytury?

Regularne składanie wniosku ERPO przynosi korzyści każdemu pracującemu seniorowi, ale wysokość podwyżki zależy od formy zatrudnienia i zarobków. Na największy przyrost świadczenia mogą liczyć:

  • Osoby na umowach o pracę i zleceniach: Wszyscy, od których pensji odprowadzana jest pełna składka emerytalna. Im wyższe zarobki na emeryturze, tym większa kwota zasili konto w ZUS.
  • Pracujący na wcześniejszych emeryturach: Osoby, które nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego, ale dorabiają do świadczenia. Muszą one jednak pamiętać, że ZUS automatycznie rozlicza po zakończeniu roku jedynie limity ich przychodów, natomiast o podwyższenie emerytury o nowe składki muszą zawnioskować same.
  • Seniorzy kończący pracę: Całkowite zakończenie aktywności zawodowej i rozwiązanie umowy to moment, w którym wniosek ERPO należy złożyć natychmiast, bez względu na miesiąc, aby od razu zamknąć konto składkowe i podnieść emeryturę.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Jak często pracujący emeryt może składać wniosek ERPO?

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Wniosek o przeliczenie emerytury z tytułu nowych składek można składać raz w roku kalendarzowym. Wyjątkiem jest sytuacja, w której senior całkowicie kończy pracę i rozwiązuje stosunek pracy. Wtedy wniosek można złożyć od razu po ustaniu zatrudnienia.

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Czy ZUS może obniżyć emeryturę po złożeniu wniosku ERPO?

Nie. Złożenie wniosku o doliczenie nowych składek jest w pełni bezpieczne. Urząd doda nowe środki do dotychczasowego kapitału, co oznacza, że emerytura może wyłącznie wzrosnąć lub pozostać na tym samym poziomie. Nie ma ryzyka zmniejszenia dotychczas wypłacanej kwoty.

Czy wniosek ERPO dotyczy też osób pracujących na umowę o dzieło?

Umowa o dzieło co do zasady nie podlega obowiązkowym składkom na ubezpieczenie emerytalne. Jeśli emeryt wykonuje wyłącznie umowy o dzieło i nie są od nich odprowadzane składki na ZUS, złożenie wniosku ERPO nie wpłynie na wysokość emerytury.

Skąd wziąć formularz ERPO i jak go dostarczyć do ZUS?

Formularz dostępny jest na stronie internetowej ZUS oraz w każdej placówce urzędu. Można go wypełnić i złożyć osobiście, wysłać pocztą lub przesłać drogą elektroniczną za pomocą portalu eZUS (dawnego PUE ZUS).

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Źródło: INFOR
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