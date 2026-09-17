REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Darmowe badania dla seniorów w całej Polsce. Można z nich korzystać co 3 lata

Darmowe badania dla seniorów w całej Polsce. Można z nich korzystać co 3 lata

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
17 września 2026, 07:54
Krzysztof Rybak
Krzysztof Rybak
redaktor Forsal.pl i prawnik. Piszę o podatkach, nieruchomościach, prawie cywilnym i gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w przepisach.
senior, pacjent, badania, program, zdrowie
Darmowe badania dla seniorów w całej Polsce. Można z nich korzystać co 3 lata
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Osoby w wieku 50 lat i więcej mogą raz na trzy lata skorzystać z bezpłatnego bilansu zdrowia w ramach rządowego programu „Moje Zdrowie”. Podstawowy pakiet obejmuje m.in. morfologię, badanie poziomu glukozy, lipidogram, TSH oraz badanie ogólne moczu. W zależności od wieku, płci i czynników ryzyka lista badań może być znacznie dłuższa.

rozwiń >

Rządowy program „Moje Zdrowie” – kto może z niego skorzystać?

Program finansowany ze środków publicznych i realizowany w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Jego celem jest regularna ocena stanu zdrowia i wykrywanie nieprawidłowości, zanim zaczną powodować poważniejsze problemy.

REKLAMA

REKLAMA

Z programu mogą korzystać osoby ubezpieczone w NFZ, które ukończyły 20 lat (licząc na podstawie roku urodzenia). Osobom w wieku od 20 do 49 lat bilans zdrowia przysługuje raz na pięć lat, natomiast osoby, które mają 50 lat lub więcej, mogą korzystać z niego raz na trzy lata.

Jak dostać darmowe badania? Najpierw trzeba wypełnić ankietę

Udział w programie rozpoczyna się od wypełnienia ankiety zdrowotnej. Można zrobić to przez Internetowe Konto Pacjenta, w aplikacji mojeIKP albo bezpośrednio w swojej placówce podstawowej opieki zdrowotnej, korzystając z pomocy personelu medycznego. Pytania dotyczą m.in.:

  • wzrostu i masy ciała,
  • chorób występujących w rodzinie,
  • sposobu odżywiania,
  • aktywności fizycznej, czy
  • palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu.

Ankieta obejmuje również pytania dotyczące samopoczucia psychicznego i czynników zwiększających ryzyko wystąpienia niektórych chorób.

REKLAMA

Na podstawie udzielonych odpowiedzi placówka POZ ustala zakres badań odpowiedni dla danego pacjenta. Powinna skontaktować się z nim w ciągu 30 dni od momentu wypełnienia ankiety.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Ważne

Aby skorzystać z programu, trzeba mieć wybranego lekarza lub pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej. Wypełniona ankieta trafia do placówki, w której pracuje wybrany przez pacjenta personel POZ.

Przychodnia wystawia następnie zlecenie na badania. Nie jest to jednak standardowe e-skierowanie, dlatego pacjent nie znajdzie dokumentu na Internetowym Koncie Pacjenta ani w aplikacji mojeIKP wśród swoich e-skierowań.

Jakie badania można zrobić za darmo?

Podstawowy pakiet programu „Moje Zdrowie” obejmuje:

  • morfologię krwi,
  • oznaczenie poziomu glukozy,
  • kreatyninę wraz z eGFR, pozwalającą ocenić pracę nerek,
  • lipidogram, czyli oznaczenie cholesterolu całkowitego, LDL, HDL i triglicerydów,
  • TSH, wykorzystywane do oceny pracy tarczycy,
  • badanie ogólne moczu.

To jednak nie zawsze pełna lista. Zakres badań może zostać rozszerzony w zależności od wieku, płci oraz odpowiedzi udzielonych w ankiecie. Pacjent może otrzymać zlecenie m.in. na próby wątrobowe – ALAT, ASPAT i GGTP – a także badanie anty-HCV w kierunku zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C.

Osoby po 50. roku życia mogą dostać dodatkowe badania

U mężczyzn po 50. roku życia program może obejmować oznaczenie całkowitego PSA, wykorzystywanego w diagnostyce i ocenie chorób prostaty. Osobom po 50. roku życia może zostać zlecony także test na krew utajoną w kale metodą immunochemiczną FIT-OC. Badanie pozwala wykryć niewidoczne gołym okiem ślady krwi w stolcu i może pomóc wskazać nieprawidłowości wymagające dalszego sprawdzenia.

Jeżeli wyniki wskazują na potrzebę dokładniejszej oceny ryzyka sercowo-naczyniowego, można zastosować odpowiednie skale: SCORE2, SCORE2-OP lub SCORE2-Diabetes, służące do oszacowania 10-letniego ryzyka wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu.

Program przewiduje również jednorazowe w ciągu życia oznaczenie lipoproteiny(a) w celu oceny ryzyka rozwoju miażdżycy. Badanie to jest jednak przeznaczone dla osób w wieku od 20 do 40 lat.

Po 60. roku życia możliwa jest także ocena pamięci

U osób, które ukończyły 60 lat, program może obejmować również ocenę pamięci i innych funkcji poznawczych. Takie badanie nie jest jednak wykonywane automatycznie u każdego pacjenta.

Jeżeli odpowiedzi udzielone w ankiecie wskazują na zwiększone ryzyko zaburzeń poznawczych, można przeprowadzić test Mini-Cog. Jest to krótkie badanie przesiewowe, które pomaga wstępnie ocenić m.in. pamięć i inne funkcje poznawcze.

Po badaniach pacjent otrzyma indywidualny plan zdrowotny

Wykonanie badań laboratoryjnych nie kończy udziału w programie. Kolejnym etapem jest wizyta podsumowująca w placówce POZ. Może przeprowadzić ją lekarz, pielęgniarka lub położna. Podczas spotkania omawiane są odpowiedzi z ankiety oraz wyniki wykonanych badań. Personel medyczny sprawdza również m.in. ciśnienie tętnicze, tętno, wzrost i masę ciała.

Na podstawie zebranych informacji powstaje indywidualny plan zdrowotny. Może on zawierać zalecenia dotyczące kolejnych badań, szczepień, diety, aktywności fizycznej czy rzucenia palenia.

Jeżeli bilans zdrowia wykaże nieprawidłowości, dalsza diagnostyka i ewentualne leczenie odbywają się już w ramach zwykłej opieki zdrowotnej. W zależności od wyników pacjent może otrzymać zlecenia na dodatkowe badania albo skierowanie na dalszą diagnostykę.

Program nie zastępuje innych badań profilaktycznych

Udział w programie „Moje Zdrowie” nie pozbawia pacjenta prawa do innych świadczeń ani badań profilaktycznych. Nadal może on wykonywać diagnostykę zaleconą przez lekarza oraz korzystać z innych programów profilaktycznych finansowanych ze środków publicznych. Program jest zatem dodatkową możliwością regularnego kontrolowania stanu zdrowia.

Ważne

Program nie zastępuje innych badań, diagnostyki ani leczenia, ale ma pomóc wcześniej wykrywać nieprawidłowości i odpowiednio na nie reagować.

Dodatkowe informacje o programie "Moje Zdrowie" można znaleźć na stronie pacjent.gov.pl.

Powiązane
Nowy podatek od podróżowania po Polsce – każda większa miejscowość pobierze opłatę (nawet jeżeli ma smog) i niezależnie od celu pobytu przyjezdnego. Rząd zwiększa dochody gmin
Nowy podatek od podróżowania po Polsce – każda większa miejscowość pobierze opłatę (nawet jeżeli ma smog) i niezależnie od celu pobytu przyjezdnego. Rząd zwiększa dochody gmin
4 lata doliczane do stażu pracy za każde wychowane dziecko, dodatek do emerytury za wychowanie dzieci i świadczenie także dla rodziców trójki dzieci. Znamy stanowisko sejmowej komisji
4 lata doliczane do stażu pracy za każde wychowane dziecko, dodatek do emerytury za wychowanie dzieci i świadczenie także dla rodziców trójki dzieci. Znamy stanowisko sejmowej komisji
Druga emerytura w wysokości niemal 1000 zł dla emerytów, którzy przepracowali minimum 5 lat. Jak otrzymać świadczenie?
Druga emerytura w wysokości niemal 1000 zł dla emerytów, którzy przepracowali minimum 5 lat. Jak otrzymać świadczenie?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Pilny apel ZUS o składanie wniosków. To już ostanie dni. Potem będzie za późno i pieniądze przepadną
17 wrz 2026

To już ostatnie dni na dopełnienie formalności. Maturzyści, którzy od października rozpoczynają studia, mogą zachować ciągłość wypłaty renty rodzinnej i otrzymać świadczenie również za wrzesień. Warunkiem jest terminowe dopełnienie formalności w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Brak odpowiednich dokumentów spowoduje, że pieniądze za wrzesień przepadną.
W 2027 r. są pieniądze na 10 000 asystencji dla pkt 7 i 8. Nie tylko stopień znaczny. Także umiarkowany. Asystencja niezależnie od losów ustawy
16 wrz 2026

Pieniądze nie zostaną wypłacone dla 10 000 osób niepełnosprawnych (w programie jest zastrzeżenie, że jest to minimum osób uprawnionych), a przekazane organizacjom non profit, które zapewnią usługi asystencji.
Zatrudnienie kierowców piekarni - etat czy zlecenie? Interpretacja indywidualna GIP nr 8
16 wrz 2026

Zatrudnienie kierowców piekarni - konieczne jest podpisanie umowy o pracę czy wystarczy zlecenie? GIP uznaje stanowisko przedstawione przez wnioskodawcę za prawidłowe. Interpretacja indywidualna GIP nr 8 skupia się na elemencie stosunku pracy, jakim jest podporządkowanie pracownika kierownictwu pracodawcy.
Ponad 160 tysięcy Polaków dostaje emerytury i renty z Niemiec. A składki na ubezpieczenie emerytalne w Niemczech płaci 630 tys. polskich obywateli
16 wrz 2026

Już ponad 160 tysięcy Polaków dostaje emerytury i renty z Niemiec. To duża grupa osób, która korzysta z unijnych przepisów o ubezpieczeniach. W siedzibie ZUS w Lublinie trwają właśnie dni poradnictwa emerytalno-rentowego dla osób, które pracowały lub pracują u naszego zachodniego sąsiada.

REKLAMA

Cyberbezpieczeństwo uczelni to już nie tylko sprawa działu IT. Za co odpowiada rektor w świetle dyrektywy NIS2? Które uczelnie obejmują nowe przepisy?
16 wrz 2026

Przez wiele lat cyberbezpieczeństwo było traktowane na uczelniach przede wszystkim jako domena informatyków. To dział IT odpowiadał za aktualizacje, kopie zapasowe, zabezpieczenie sieci oraz reagowanie na awarie. Władze uczelni oczekiwały natomiast, że systemy będą po prostu działać. Nowe przepisy dotyczące krajowego systemu cyberbezpieczeństwa wyraźnie zmieniają tę perspektywę. Bezpieczeństwo cyfrowe staje się elementem zarządzania całą instytucją, a odpowiedzialność za jego właściwą organizację spoczywa również na jej kierownictwie. Nie oznacza to, że rektor ma samodzielnie oceniać luki w zabezpieczeniach oprogramowania, konfigurować zabezpieczenia sieci czy analizować logi systemowe. Jego rola jest inna. Powinien zadbać o to, aby uczelnia posiadała odpowiedni system zarządzania bezpieczeństwem informacji, środki finansowe na jego utrzymanie, jasno określony podział zadań oraz procedury pozwalające skutecznie reagować na incydenty.
E-dyplom to nie PDF z podpisem. Co uczelnie muszą sprawdzić przed 1 stycznia 2027 roku?
16 wrz 2026

Od 30 czerwca 2026 roku polskie uczelnie mogą wydawać dyplomy elektroniczne. Od 1 stycznia 2027 roku rozwiązanie ma stać się obowiązkowe. Z perspektywy studenta zmiana może wyglądać prosto: papierowy dokument zastąpi cyfrowy odpowiednik dostępny również w aplikacji mObywatel. Po stronie uczelni oznacza jednak przebudowę całego procesu wydawania dyplomów - od jakości danych i podziału uprawnień po podpisy, integrację systemów oraz obsługę błędów. Początek roku akademickiego jest ostatnim bezpiecznym momentem, aby sprawdzić ten proces w praktyce. Uczelnia, która ograniczy przygotowania do uruchomienia modułu albo wygenerowania poprawnie wyglądającego dokumentu, może odkryć problemy dopiero wtedy, gdy do obsługi trafi większa grupa absolwentów. A wtedy błąd w danych lub brak właściwego uprawnienia przestaje być kwestią techniczną. Może opóźnić wydanie dokumentu, zaangażować kilka jednostek organizacyjnych i wymagać ponownego przeprowadzenia części procedury.
Ochrona danych osobowych potrzebuje liderów
16 wrz 2026

Dobiegła końca tegoroczna Letnia Akademia Liderów RODO. Podczas warsztatów i wykładów studenci oraz absolwenci mogli dowiedzieć się jak w praktyce stosować najważniejsze przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
Emerytura minimalna dla cudzoziemca. ZUS wymaga spełnienia trzech twardych warunków
16 wrz 2026

Cudzoziemcy pracujący w Polsce mają prawo do gwarantowanej emerytury minimalnej, jednak nie przysługuje ona automatycznie. Polskie prawo pozwala łączyć staż pracy z różnych krajów, ale ZUS stawia obcokrajowcom rygorystyczne wymagania. Aby otrzymać pełne wyrównanie do kwoty 1978,49 zł brutto, sam fakt odprowadzania składek nad Wisłą nie wystarczy. Kluczowe są trzy kryteria, w tym jedno najbardziej rygorystyczne: stałe miejsce zamieszkania.

REKLAMA

Osoba niepełnosprawna zarzuca symulowanie osobie niepełnosprawnej. Bo zmieniła się po wyjściu z WZON
16 wrz 2026

Internautka pisze: W ciągu około 10 minut nagle była uśmiechnięta, spokojna i bardzo racjonalnie prowadziła rozmowę, a wcześniej przedstawiała swoją sytuację zupełnie inaczej. To właśnie wzbudziło moje wątpliwości." Zarzuty dotyczą tego, że osoby niepełnosprawne „podkręcają” swoje ograniczenia, aby tylko otrzymać świadczenia (rentę z ZUS, zasiłek z MOPS, dofinansowanie z PFRON). To ciemna strona relacji między osobami niepełnosprawnymi a otoczeniem. Za ich plecami sąsiedzi, krewni, znajomi, współpracownicy sugerują, że owszem – „na papierze” dana osoba jest niepełnosprawna, ale widzimy ją jakby trochę "za sprawną" w sklepie, w samochodzie, na spacerze. Nową odsłonę tego problemu przyniosło świadczenie wspierające (wypłacane od 2024 r.).
Faktura handlowa nie ma nic wspólnego z KSeF - to całkowicie odrębny i legalny dokument. Kiedy warto ją wystawić?
16 wrz 2026

Jak wiadomo przez poprzednie 33 lata faktura VAT była powszechnie używana jako dokument handlowy, co bardzo ułatwiało życie podatników prowadzących działalność gospodarczą. Od tego roku jest to już dużo trudniejsze, a niekiedy niemożliwe, bo narzucenie tzw. ustrukturyzowanej postaci tych faktur (KSeF) powoduje, że wirtualny dokument nie nadaje się do roli dokumentu handlowego – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA