REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » ZUS podwyższy Twoją emeryturę za opiekę nad chorym dzieckiem. Mało który rodzic zna te kwoty

ZUS podwyższy Twoją emeryturę za opiekę nad chorym dzieckiem. Mało który rodzic zna te kwoty

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
12 września 2026, 11:29
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra, dziennikarka, copywriterka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
dziecko niepełnosprawne, czas pracy, kodeks pracy, niepełnosprawność
Tyle ZUS przelewa matkom dzieci niepełnosprawnych. Zobacz, jak urośnie Twoja emerytura
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Temat wcześniejszej emerytury dla rodziców, którzy zrezygnowali z pracy, by opiekować się chorym dzieckiem, wciąż wywołuje ogromne emocje. Choć dawne przepisy przeszły do historii, system zabezpiecza przyszłość matek w inny sposób. Każdy miesiąc opieki buduje Twój kapitał na starość. Jak to wygląda w praktyce we wrześniu 2026 roku? Sprawdziliśmy kwoty i limity.

rozwiń >

Wokół tzw. "emerytury dla matek dzieci niepełnosprawnych" krąży wiele mitów. Wiele osób wciąż szuka informacji o dawnej emeryturze EWK. Rzeczywistość prawna w Polsce jest jednak zupełnie inna, a kluczem do zrozumienia Twoich przyszłych finansów jest świadczenie pielęgnacyjne.

REKLAMA

REKLAMA

Przelew na 3386 zł to nie wszystko. Co z emeryturą?

Jeśli opiekujesz się dzieckiem z niepełnosprawnością, Twoim głównym wsparciem jest obecnie świadczenie pielęgnacyjne, które wynosi 3386 zł miesięcznie. Pieniądze te wypłaca gmina (np. MOPS lub GOPS). Mało kto jednak wie, że równolegle za kulisami płyną ogromne pieniądze bezpośrednio do ZUS. Państwo ma ustawowy obowiązek opłacania za Ciebie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Podstawą naliczania tych składek jest kwota otrzymywanego świadczenia (3386 zł). Oznacza to, że Twoja przyszła emerytura rośnie z każdym miesiącem. Co niezwykle ważne na "nowych zasadach" - w przypadku opieki nad dzieckiem do 18. roku życia pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego można bez przeszkód łączyć z pracą zarobkową. Opiekunowie mogą dorabiać bez żadnych limitów dochodowych, co pozwala im na jednoczesne budowanie dodatkowego kapitału emerytalnego z własnej pensji oraz odprowadzanie składek przez państwo.

Wyższe wsparcie dla rodzin z kilkorgiem dzieci

System przewiduje także dodatkowe zabezpieczenie dla rodziców, którzy wychowują więcej niż jedno dziecko z niepełnosprawnością. Jeśli w rodzinie znajduje się kolejne dziecko objęte prawem do świadczenia, kwota świadczenia pielęgnacyjnego jest podwyższana o 100 proc. na drugie i każde następne dziecko. W ten sposób państwo rekompensuje potężny trud wielokrotnej opieki, a wyższa kwota bazowa przekłada się na odpowiednio wyższy kapitał odkładany na koncie w ZUS.

Uwaga na limit: Państwo płaci składki tylko do tego momentu

W przepisach ukryty jest jednak haczyk, o którym musisz wiedzieć. Składki emerytalne z tytułu opieki nad dzieckiem nie są opłacane bez końca. Urząd gminy przestanie przelewać składki do ZUS w momencie, gdy osiągniesz 20 lat stażu ubezpieczeniowego (wliczają się w to Twoje wcześniejsze lata pracy oraz okresy pobierania świadczeń). Dlaczego akurat tyle? Ponieważ 20 lat to dla kobiet minimalny staż potrzebny do tego, by zagwarantować sobie prawo do najniższej krajowej emerytury po osiągnięciu 60. roku życia.

REKLAMA

Co dzieje się po 18. roku życia dziecka? Nowe świadczenie wspierające

Warto pamiętać, że obecny system wyraźnie rozdziela okres dzieciństwa od dorosłości. Dotychczasowe świadczenie pielęgnacyjne przysługuje opiekunowi wyłącznie do momentu, w którym podopieczny ukończy 18 lat. Gdy dziecko osiąga pełnoletność, ciężar finansowy wsparcia zostaje przesunięty bezpośrednio na nie. W miejsce świadczenia pielęgnacyjnego wchodzi świadczenie wspierające, o które wnioskuje już sam dorosły niepełnosprawny bezpośrednio do ZUS. Wysokość tego świadczenia zależy od poziomu potrzeby wsparcia (ustalanego w punktach przez wojewódzkie zespoły ds. orzekania) i jest powiązana z rentą socjalną. W tym momencie opiekun traci prawo do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, ale zyskuje pełną, nieograniczoną swobodę powrotu na rynek pracy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Mityczna emerytura EWK. Kto jeszcze ma do niej prawo?

Czy to oznacza, że całkowicie zapomniano o wcześniejszych emeryturach dla matek? Przepisy pozwalające na przejście na emeryturę w dowolnym wieku z tytułu opieki nad chorym dzieckiem zostały zniesione 1 stycznia 1999 roku. ZUS może przyznać takie świadczenie dzisiaj wyłącznie na zasadzie praw nabytych. Aby je otrzymać, matka musi udowodnić, że przed końcem 1998 roku miała już wypracowane 20 lat stażu, a jej dziecko miało już wtedy orzeczoną całkowitą niezdolność do pracy. Dla rodziców młodszych dzieci ta droga jest już bezpowrotnie zamknięta.

Nie wypracowałaś stażu? Sprawdź program Mama 4 plus

Jeśli z powodu wieloletniej opieki nad dziećmi nie byłaś w stanie podjąć pracy i nie masz wymaganego stażu, po 60. roku życia nie zostaniesz bez środków do życia. Warto pamiętać o Rodzicielskim Świadczeniu Uzupełniającym (program Mama 4+). Jeśli wychowałaś co najmniej czworo dzieci (w tym dzieci niepełnosprawne), ZUS przyzna Ci specjalne świadczenie lub dopłaci różnicę tak, abyś co miesiąc otrzymywała kwotę równą minimalnej emeryturze krajowej (która obecnie wynosi 1978,49 zł brutto).

FAQ - pytania i odpowiedzi

Ile wynosi świadczenie pielęgnacyjne dla opiekuna dziecka z niepełnosprawnością?

Świadczenie pielęgnacyjne wynosi 3386 zł miesięcznie i wypłaca je gmina (np. MOPS lub GOPS). Podstawą naliczania składek emerytalnych i rentowych jest kwota otrzymywanego świadczenia (3386 zł).

Czy świadczenie pielęgnacyjne przy opiece nad dzieckiem do 18. roku życia można łączyć z pracą?

W przypadku opieki nad dzieckiem do 18. roku życia pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego można łączyć z pracą zarobkową. Opiekunowie mogą dorabiać bez żadnych limitów dochodowych.

Jak rośnie świadczenie pielęgnacyjne przy kilkorgu dzieci z niepełnosprawnością?

Jeśli w rodzinie znajduje się kolejne dziecko objęte prawem do świadczenia, kwota świadczenia pielęgnacyjnego jest podwyższana o 100 proc. na drugie i każde następne dziecko.

Kiedy gmina przestaje opłacać składki emerytalne do ZUS za opiekę nad dzieckiem?

Urząd gminy przestanie przelewać składki do ZUS w momencie osiągnięcia 20 lat stażu ubezpieczeniowego, obejmującego wcześniejsze lata pracy oraz okresy pobierania świadczeń.

Co zastępuje świadczenie pielęgnacyjne po ukończeniu przez dziecko 18 lat?

Po ukończeniu przez dziecko 18 lat w miejsce świadczenia pielęgnacyjnego wchodzi świadczenie wspierające. Wnioskuje o nie sam dorosły niepełnosprawny bezpośrednio do ZUS.

Powiązane
ZUS podniesie emeryturę pracującym seniorom. Zostało niewiele czasu, liczy się konkretny termin
ZUS podniesie emeryturę pracującym seniorom. Zostało niewiele czasu, liczy się konkretny termin
Darmowe badania dla seniorów w całej Polsce. Można z nich korzystać co 3 lata
Darmowe badania dla seniorów w całej Polsce. Można z nich korzystać co 3 lata
Oferta GOPS Charsznica dla świadczeń opiekuńczych. Praktyka pracy MOPS i GOPS
Oferta GOPS Charsznica dla świadczeń opiekuńczych. Praktyka pracy MOPS i GOPS
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Do tych lekarzy nie potrzebujesz skierowania. Ministerstwo mówi, co dalej
12 wrz 2026

Do części lekarzy specjalistów można w 2026 roku zapisać się bez skierowania od lekarza rodzinnego. Lista obejmuje m.in. psychiatrę, ginekologa, onkologa i dentystę, psychologa, optometrystę oraz lekarza medycyny sportowej. Jakie są dalsze plany ministerstwa? Sprawdź, co ze skierowaniami w 2027 roku. Resort zabrał ważny głos w sprawie.

Podwyżka pierwszego progu podatkowego do 180 000 zł (a nie do 130 000 zł), bo aktualny próg nie odpowiada „dzisiejszym realiom wynagrodzeń” – decyzja rządu spotkała się z kontrpropozycją
12 wrz 2026

W dniu 21 sierpnia 2026 r., w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, ukazał się rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który zakłada podniesienie pierwszego progu podatkowego w skali podatkowej PIT z obecnych 120 000 zł do 130 000 zł i ponadto – wyodrębnienie drugiego i trzeciego progu podatkowego. Na takie rozwiązanie nie zgadzają się jednak posłowie PiS, którzy mają własny pomysł na nową skalę podatkową PIT. W ich ocenie – obecnym realiom wynagrodzeń, odpowiadałby pierwszy próg podatkowy na poziomie 180 000 zł.
2500 złotych do wypłaty co miesiąc dla pracowników z tych roczników. Mało kto wie o tych przepisach
12 wrz 2026

Mają za sobą dwadzieścia, trzydzieści, a czasem nawet czterdzieści lat zawodowego doświadczenia. Znają swoją branżę, klientów i problemy, których nie da się nauczyć z podręcznika. A jednak wystarczy jedna informacja w CV – rok urodzenia – żeby ich kandydatura przestała być dla części firm interesująca.
Ceny paliw wystrzelą. Analitycy ostrzegają kierowców przed kolejnymi podwyżkami: za litr benzyny Pb95 zapłacą 7,99 zł, a za diesla nawet 9,07 zł
12 wrz 2026

Ceny paliw w przyszłym tygodniu mogą ponownie wyraźnie wzrosnąć. Analitycy e-petrol.pl prognozują, że za litr benzyny Pb95 zapłacimy maksymalnie 7,99 zł, a za diesla nawet 9,07 zł. Kierowcy muszą niestety szykować się na kolejne podwyżki

REKLAMA

Czy pracownik może zgłosić firmę do PIP anonimowo? Treść skargi na pracodawcę
11 wrz 2026

Jednym z zadań Państwowej Inspekcji Pracy jest sprawdzanie skarg kierowanych do tej instytucji. W razie potrzeby na ich podstawie PIP wszczyna odpowiednie postępowanie. Zdarza się, że skarga jest wysłana anonimowo, bez podpisu skarżącego. Czy taka skarga jest rozpatrywana?
W 2026 r. mieszkanie nie musi być dobrą lokatą oszczędności. Sam wzrost wartości może już nie dać godziwego zysku - trzeba policzyć koszty i uwzględnić ryzyka
11 wrz 2026

Ceny transakcyjne mieszkań w największych miastach przestały rosnąć w dotychczasowym tempie, a oferta na rynku pierwotnym przekroczyła 70 tys. lokali. Jednocześnie akcja kredytowa bije rekordy, a zadłużenie Polaków z tytułu kredytów mieszkaniowych sięgnęło 529,7 mld zł. W takim otoczeniu inwestor nie może już opierać decyzji wyłącznie na założeniu, że mieszkanie „samo się wyceni". Kluczowe pytanie brzmi dziś inaczej: ile ta nieruchomość realnie zarabia po odjęciu wszystkich kosztów?
Straciłeś pracę przed emeryturą? ZUS wypłaci stałą pensję. Większość Polaków o tym nie wie
11 wrz 2026

Fala zwolnień grupowych, likwidacje kolejnych zakładów pracy i restrukturyzacje w wielkich korporacjach spędzają sen z powiek tysiącom Polaków. O ile młodzi pracownicy stosunkowo szybko odnajdują się na dynamicznym rynku pracy, o tyle osoby po 50. i 60. roku życia przeżywają w takiej sytuacji prawdziwy dramat. Strata zatrudnienia na kilka lat przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego budzi paniczny strach o przyszłość finansową. Okazuje się jednak, że przepisy przewidują potężne koło ratunkowe, o którym wielu pracowników nie ma pojęcia. Świadczenie przedemerytalne z ZUS pozwala zachować stały, comiesięczny dochód i bezpiecznie doczekać do właściwej emerytury. Jakie warunki trzeba spełnić i na co uważać?
Prezydent Karol Nawrocki mówi wprost ws. Trybunału Konstytucyjnego. „Ma być instytucją Rzeczypospolitej”
12 wrz 2026

Prezydent Karol Nawrocki zabrał głos w sprawie przyszłości Trybunału Konstytucyjnego. W liście z okazji 40-lecia działalności orzeczniczej TK ocenił, że potrzebna jest głęboka reforma konstytucyjna, która pozwoli odbudować pozycję, niezależność i społeczne poważanie Trybunału. Prezes TK Bogdan Święczkowski mówił natomiast o znaczeniu konstytucji i ochronie praw obywatelskich.

REKLAMA

Emerytury w Polsce dla obywateli Ukrainy – przepisy, zasady, praktyka i wyjaśnienia ZUS
11 wrz 2026

Zasady przyznawania świadczeń emerytalnych, rentowych oraz zasiłków z ubezpieczeń społecznych dla obywateli Ukrainy w Polsce regulują polskie przepisy o ubezpieczeniach społecznych (w szczególności ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) a także umowa między Polską a Ukrainą o zabezpieczeniu społecznym z 18 maja 2012 roku (obowiązująca od początku 2014 roku). Co wynika z tych przepisów i jak je stosuje i interpretuje ZUS?
Dziś z MOPS 50 000 zł dla pracownika. Dawniej odszkodowania oscylowały około pensji minimalnej
11 wrz 2026

Sądy cywilne orzekają w Polsce coraz wyższe odszkodowania za naruszenie przepisów o obowiązku równego traktowania pracowników. To już nie są symboliczne odszkodowania, ale realnie bolące pracodawców. Przekonał się o tym jeden z MOPS (i gmina). Szereg zarzutów postawionych przez pracodawcę kobiecie zdumiewa - np. straciła możliwość kontynuacji pracy (nie przedłużono jej umowy okresowej o pracę) bo wydrukowała pacjentowi ulotki z żywieniem cukrzycowym. MOPS uznał to za udzielenie porady medycznej bez odpowiednich uprawnień! MOPS jakby zasugerował sądowi, że zwolniona z pracy osoba udawała lekarza? Trudno to zrozumieć (i uwierzyć
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA