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Rekordowe dodatki z ZUS dla seniorów. Te roczniki dostaną co miesiąc ponad 7 tysięcy złotych. Staż pracy jest bez znaczenia

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10 września 2026, 06:35
Jagienka Michalik
Jagienka Michalik
Rekordowe dodatki z ZUS dla seniorów. Te roczniki dostaną co miesiąc ponad 7 tysięcy złotych. Staż pracy jest bez znaczenia
Rekordowe dodatki z ZUS dla seniorów. Te roczniki dostaną co miesiąc ponad 7 tysięcy złotych. Staż pracy jest bez znaczenia
Shutterstock
Shutterstock

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Jeszcze kilkanaście lat temu to była w Polsce rzadkość. Teraz liczba tych, którzy dożywają setki systematycznie rośnie, a prognozy wskazują, że ten trend będzie się utrzymywał. Stulatkowie mogą liczyć nie tylko na wyjątkowy jubileusz, ale także na specjalne świadczenie honorowe wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Od ostatniej waloryzacji jego wysokość jest wyższa i zbliża się do siedmiu tysięcy złotych miesięcznie.

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Jeszcze kilkanaście lat temu osiągnięcie takiego wieku było dużą rzadkością. Teraz liczba tych, którzy dożywają setnych urodzin, systematycznie rośnie. Prognozy demograficzne wskazują, że w kolejnych latach ten trend będzie się utrzymywał. W 2040 roku będzie ich ponad dwadzieścia tysięcy, a w 2060 blisko siedemdziesiąt tysięcy, tak wynika z prognozy demograficznej przygotowanej przez resort finansów dla długoterminowych założeń makroekonomicznych.

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Swoisty rejestr stulatków w Polsce prowadzi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który najbardziej sędziwym seniorom wypłaca specjalne honorowe emerytury.

Jak wynika z informacji przekazanych przez ZUS, takie świadczenie otrzymuje obecnie ponad 4 tys. seniorów. Skalę demograficznych zmian obrazują dane z 2018 roku. Honorowe świadczenie trafiało wówczas do około 1,9 tys. stulatków. Obecnie to 4262 sędziwych seniorów, podczas gdy pod koniec 2025 roku było to 4057 osób. To oznacza, że w ciągu pół roku przybyło ponad 200 100-latków.

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W jednym powiecie mieszka aż 40 stulatków

O rosnącej liczbie osób, które dożywają setnych urodzin, informuje również serwis kielce.tvp.pl. Z danych ZUS wynika, że w województwie świętokrzyskim najstarsza mieszkanka regionu urodziła się w 1918 roku i mieszka w powiecie ostrowieckim. Najstarszy mężczyzna ma natomiast 105 lat i pochodzi z Kielc. Najwięcej osób, które ukończyły 100 lat, mieszka w powiecie kieleckim. Jest ich tam 40.

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Według ZUS liczba stulatków w regionie może szybko się zwiększać. – Jeśli spojrzymy w przyszłość, to liczba stulatków będzie rosnąć. Na koniec ubiegłego roku osób w wieku 99 lat było 125, więc w 2026 roku liczba stulatków może przekroczyć 200 – powiedział cytowany przez serwis Paweł Szkalej, rzecznik prasowy ZUS w Kielcach.

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Zmieniły się zasady wypłaty pieniędzy dla stulatków

Nie zawsze jednak wszyscy stulatkowie otrzymywali takie same kwoty. Wcześniej wysokość świadczenia honorowego była uzależniona od kwoty bazowej obowiązującej w dniu, w którym senior kończył 100 lat. W praktyce oznaczało to, że ci, którzy osiągnęli ten wiek w różnych latach, mogli otrzymywać świadczenia w różnej wysokości. Im później ktoś kończył 100 lat, tym wyższa mogła być kwota świadczenia.

Teraz obowiązują inne zasady

Przepisy, które weszły w życie w październiku 2024 roku, nadały świadczeniu honorowemu ustawową podstawę prawną. Jednocześnie wprowadzono zasadę corocznej waloryzacji. Dzięki temu wysokość świadczenia jest regularnie podnoszona i chroniona przed skutkami inflacji.

Prawie 7 tys. zł brutto miesięcznie. Tyle wynosi świadczenie dla stulatków

Po tegorocznej waloryzacji świadczenie honorowe wyraźnie wzrosło. Do końca lutego 2026 roku wynosiło 6589,67 zł brutto miesięcznie. Od marca, po waloryzacji przeprowadzonej przy wskaźniku 5,3 proc., jego wysokość zwiększyła się do 6938,92 zł brutto miesięcznie. Oznacza to podwyżkę o 349,25 zł miesięcznie.

Świadczenie jest więc obecnie bardzo blisko granicy 7 tys. zł brutto. Co istotne, nie zastępuje ono emerytury ani renty. Jest wypłacane dodatkowo, niezależnie od wysokości pobieranego świadczenia.

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Nie każdy stulatek musi składać wniosek do ZUS

W większości przypadków senior nie musi robić nic, aby otrzymać pieniądze. Jeżeli ktoś, kto skończył 100 lat, pobiera emeryturę lub rentę z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, świadczenie honorowe zostanie przyznane z urzędu. Oznacza to, że senior nie musi składać dodatkowego wniosku.

Sytuacja wygląda inaczej w przypadku osób, które wcześniej nie pobierały żadnych świadczeń z ZUS. Dotyczy to między innymi kobiet, które przez wiele lat zajmowały się wychowywaniem dzieci i nie wypracowały prawa do emerytury. W takim przypadku konieczne jest złożenie wniosku w dowolnej placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Polacy żyją coraz dłużej. To dlatego stulatków będzie przybywać

Dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, że długość życia mieszkańców Polski systematycznie się wydłuża. W 2024 roku przeciętne dalsze trwanie życia wyniosło niemal 75 lat dla mężczyzn oraz ponad 82 lata dla kobiet. Były to najwyższe wartości od początku prowadzenia pomiarów. W porównaniu z 2023 rokiem średnia długość życia zwiększyła się o 0,3 roku zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn.

Jeszcze wyraźniej zmianę widać, jeśli spojrzymy na dane z dłuższej perspektywy. Od 1990 roku przeciętna długość życia mężczyzn wydłużyła się o 8,7 roku, natomiast kobiet o 7 lat.

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Co pomaga dożyć późnego wieku? Naukowcy wskazują pięć zasad

O tym, co pozwala cieszyć się długim życiem, od lat próbują dowiedzieć się także naukowcy. Badacze z Uniwersytetu Harvarda przeanalizowali dokumentację medyczną ponad 120 tys. wolontariuszy, szukając czynników, które mogą mieć największy wpływ na osiągnięcie bardzo sędziwego wieku.

Wnioski wskazują przede wszystkim na znaczenie codziennych nawyków. Naukowcy wymienili pięć najważniejszych elementów sprzyjających długowieczności. To unikanie palenia papierosów, ograniczenie spożycia alkoholu, regularna aktywność fizyczna, zdrowa dieta oraz utrzymywanie prawidłowej masy ciała.

Według badaczy właśnie styl życia ma ogromne znaczenie dla długości życia. Codzienne wybory mogą wpływać na szanse na dożycie późnego wieku w znacznie większym stopniu, niż mogłoby się wydawać.

A wraz z wydłużaniem się życia będzie również przybywać osób, które będą świętować setne urodziny. Dla nich jubileusz oznacza nie tylko wyjątkową okazję do świętowania, ale również możliwość otrzymywania od ZUS niemal 7 tys. zł brutto dodatkowego świadczenia miesięcznie.

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Źródło: INFOR
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