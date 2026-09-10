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O ponad 4000 zł rocznie więcej w domowym budżecie tej grupy emerytów. Od tych pieniędzy nie trzeba płacić podatku

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10 września 2026, 18:29
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Prawniczka, mediatorka, szkoleniowiec
O ponad 4000 zł rocznie więcej w domowym budżecie tej grupy emerytów
O ponad 4000 zł rocznie więcej w domowym budżecie tej grupy emerytów. Od tych pieniędzy nie trzeba płacić podatku
Shutterstock

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Choć o 300 zł miesięcznie więcej w domowym budżecie to nie wydaje się być dużo, to jednak dla budżetu seniora może mieć istotne znaczenie. Niestety, ubiegać się o nie może tylko wybrana grupa emerytów stanowiąca jedynie ułamek polskich seniorów.

Dodatkowa pomoc finansowa przysługuje konkretnym emerytom

W przypadku seniorów każda złotówka ma znaczenie dla domowego budżetu. To stwierdzenie to oczywiście uogólnienie, bo zapewne część osób w wieku emerytalnym jest w sytuacji, w której nie muszą martwić się o codzienny byt, jednak co do zasady, po zakończeniu okresu aktywności zawodowej i przejściu na emeryturę, sytuacja finansowa seniorów się pogarsza. W najtrudniejszej sytuacji są oczywiście osoby, które prowadzą jednoosobowe gospodarstwo domowe i na zaspokojenie codziennych potrzeb mają do dyspozycji tylko jedno świadczenie. Nie może dziwić fakt, że w takiej sytuacji właściwie każde, nawet najniższe świadczenie dodatkowe, które można uzyskać obok emerytury, jest na wagę złota.

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Emeryci mający status kombatanta mogą liczyć na te pieniądze

Wśród seniorów jest szczególna grupa emerytów, która z uwagi na swoją historię, może liczyć na dodatkową pomoc finansową. Są to emeryci mający status kombatanta lub będący osobami uprawnionymi albo wdową/wdowcem po tych osobach. Mają oni prawo do ryczałtu energetycznego, którego wysokość to już ponad 300 zł. Świadczenie to przysługuje:

  • kombatantom i innym osobom uprawnionym,
  • żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach oraz zakładach pozyskiwania rud uranowych i batalionach budowlanych,
  • wdowom lub wdowcom – emerytom i rencistom, pozostałym po kombatantach i innych osobach uprawnionych,
  • wdowom po żołnierzach przymusowo zatrudnianych, pobierającym emeryturę lub rentę.

O ponad 4000 zł rocznie więcej w domowym budżecie

Aby uzyskać prawo do świadczenia, należy złożyć wniosek o przyznanie ryczałtu energetycznego (ZUS-ERK), do którego trzeba dołączyć:

  1. decyzję szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (stwierdzającą okresy działalności kombatanckiej lub represji w przypadku kombatantów i osób represjonowanych, albo potwierdzającą uprawnienia jako członka rodziny po kombatancie w przypadku wdów lub wdowców),
  2. zaświadczenie Wojskowej Komendy Uzupełnień, potwierdzające okres i rodzaj przymusowego zatrudnienia w ramach zastępczej służby wojskowej – w przypadku żołnierzy przymusowo zatrudnionych,
  3. zaświadczenie właściwego organu wojskowego – w przypadku wdów po żołnierzach przymusowo zatrudnionych.

Warto pamiętać, że wniosek o te pieniądze można złożyć w dowolnym momencie, a dodatkowo uzyskane z tego źródła pieniądze nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Oznacza to, że na konto uprawnionego trafia pełna kwota ogłaszana w formie komunikatu przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w terminie do 7 dnia roboczego lutego każdego roku. Obecnie, czyli od 1 marca 2026 r. to świadczenie to 336,16 zł miesięcznie, czyli 4033,92 zł w skali roku.

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Podstawa prawna

art. 20 ust. 2 pkt. 3 ustawy z 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 2039)

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Źródło: INFOR
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