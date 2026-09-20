REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Smutne. Upokorzono stopień znaczny. Osoby niepełnosprawne symulują na komisjach orzeczniczych. Przez przepisy

Smutne. Upokorzono stopień znaczny. Osoby niepełnosprawne symulują na komisjach orzeczniczych. Przez przepisy

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
20 września 2026, 19:34
[Data aktualizacji 20 września 2026, 19:34]
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik piszący o m.in.: problemach osób niepełnosprawnych, ZUS, pracy, cywilistyce, administracji, przedsiębiorcach, podatkach
Smutne. Upokorzono stopień znaczny. Osoby niepełnosprawne symulują na komisjach orzeczniczych. Przez przepisy
Smutne. Upokorzono stopień znaczny. Osoby niepełnosprawne symulują na komisjach orzeczniczych. Przez przepisy
T. Król
Własne

REKLAMA

REKLAMA

Ciężko doświadczeni zdrowotnie ludzie muszą symulować, aby otrzymać świadczenie wspierające. np. do mieszkania osoby niepełnosprawnej przychodzi komisja z WZON. Chodzi o świadczenie wspierające. Nawet 4353 zł miesięcznie. Osoba niewidoma będzie sprawdzana co do samodzielności w swoim mieszkaniu (określenie poziomu potrzeby wsparcia). Doskonale wie jak otworzyć drzwi (mieszka w tym mieszkaniu od urodzenia - 45 lat). Ale specjalnie nie wykonuje płynnie tej czynności. Wie, że jeżeli ją wykona to komisja natychmiast to wykorzysta do przyznania jej mniejszej liczby punktów.

rozwiń >

Do redakcji Infor.pl systematycznie trafiają listy od osób z niepełnosprawnościami, które wskazują na narastające problemy związane z rosnącym znaczeniem kryterium niesamodzielności w systemie wsparcia. W praktyce prowadzi to do sytuacji, w której osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności bywają uznawane za samodzielne – na przykład dlatego, że posiadają sprawne ręce i są w stanie przygotować sobie herbatę.

REKLAMA

REKLAMA

Samo orzeczenie o niepełnosprawności, w tym orzeczenie o znacznym stopniu, w realiach świadczenia wspierającego, dodatku dopełniającego czy planowanego dodatku do renty z tytułu niezdolności do pracy (o ile zostanie on wprowadzony zgodnie z zapowiedziami polityków), nie ma decydującego znaczenia. Ciężar oceny przesunął się w stronę testów samodzielności funkcjonalnej.

W konsekwencji osoba niewidoma, która potrafi samodzielnie otworzyć drzwi w swoim mieszkaniu, może zostać uznana za osobę z poważną dysfunkcją wzroku, ale jednocześnie relatywnie samodzielną w codziennym funkcjonowaniu. Co istotne, osoby zainteresowane systemem szybko uczą się, że na komisji nie należy demonstrować zbyt dużej sprawności w podstawowych czynnościach – ponieważ ich wykonanie może obniżyć liczbę punktów potrzebnych do uzyskania świadczenia wspierającego.

Podobne mechanizmy pojawiają się również przy dodatku dopełniającym. W efekcie część osób z niepełnosprawnościami obawia się, że realną formą wsparcia pozostanie dla nich jedynie renta, a bardziej pesymistycznie patrząc – konieczność funkcjonowania na zasiłku pielęgnacyjnym w wysokości 215,84 zł oraz ewentualnych świadczeniach z MOPS.

REKLAMA

Zobacz również:

Wnioski: Osoby z poważnymi dysfunkcjami bywają uznawane za samodzielne tylko dlatego, że mają dwie sprawne ręce. Dotyczy to niewidomych, głuchoniemych, a nawet osób sparaliżowanych na wózkach aktywnych.

Efekty tego podejścia są alarmujące:

  • Dostosowanie do systemu: Niepełnosprawni już wiedzą, że muszą symulować większe ograniczenia niż w rzeczywistości mają - jeżeli robi to osoba niewidoma to jest dla niej upokorzenie, a dla ludzi zdrowych wstyd.
  • Ryzyko utraty wsparcia: Jeśli wnioskodawca okaże się „zbyt samodzielny” w oczach komisji, nie otrzyma 70 punktów wymaganych do świadczenia wspierającego.
  • Obawy o przyszłość: Osoby niepełnosprawne nie mają już stabilności wynikającej z orzeczeń o niepełnosprawności - zastępują te orzeczenia testy samodzielności.

Osoby niepełnosprawne symulują większą niepełnosprawność (niż jest w istocie). I dotyczy to stopnia znacznego. Wszystko przez testy samodzielności

W liście prezentowanym Państwu w tym artykule nasza czytelniczka stawia następujące tezy:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

TEZA 1) Pojęcie "niepełnosprawność znaczna" jest zbyt pojemne - powinno być stopniowalne. Inna jest sytuacja osoby sparaliżowanej, inna niewidomej;

TEZA 2) Stopień znaczny to określenie z gumy, które musi pomieścić wszystkich. ZUS teoretycznie ma rozwiązanie, w postaci orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji, którego nie można zdobyć (poza najpoważniejszymi przypadkami niepełnosprawności);

TEZA 3) Testy samodzielności osób niepełnosprawnych (stopień znaczny) wymuszają symulację większej niepełnosprawności.

"Dzień dobry!

Od dłuższego czasu śledzę Pańskie artykuły na temat świadczeń dla osób niepełnosprawnych i wszelkich problemów z tym związanych. Przyznaję, że brakuje mi bardzo szerszej dyskusji o czymś, co większości ludzi umyka, czy też wydaje się po prostu nieistotne, a w samym środowisku osób niepełnosprawnych jest kwestią - z różnych przyczyn - niemalże nie do poruszenia. Mam tu namyśli bardzo szeroki zakres tego, co określa się mianem znacznego stopnia niepełnosprawności, czy też, zgodnie z terminologią orzeczników ZUS:

1) niezdolności do pracy oraz

2) niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Przykład

Pozwolę sobie przybliżyć problem na własnym przykładzie.

Jestem niepełnosprawna „tylko” na jedną niepełnosprawność

Jestem osobą od urodzenia niewidomą, bez żadnych innych niepełnosprawności. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przyznał mi bez żadnych wątpliwości znaczny stopień niepełnosprawności, ostatnio już na stałe. Absolutnie można się z tym zgodzić. Brak możliwości korzystania z jednego ze zmysłów istotnie jest znaczną niepełnosprawnością.

Ja jednak mogę chodzić – jak zakwalifikować osobę niepełnosprawną przykutą do łóżka?

Z drugiej strony jak w takim razie określić niepełnosprawność osób, które nie są w stanie wstać z łóżka i, z którymi nie ma kontaktu, żeby w pełni oddać ich nieporównanie większy zakres potrzeby wsparcia?

W każdym razie na tym etapie nie jest to jeszcze tak problematyczne. Przywykliśmy do tego, że ten stopień znaczny to określenie z gumy, które musi pomieścić wszystkich. ZUS teoretycznie ma rozwiązanie, w postaci orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji. W praktyce wygląda to tak, że niezdolne do samodzielnej egzystencji są osoby pracujące, z własnymi rodzinami, bardzo dobrze zrehabilitowane, które owszem, wymagają wsparcia, mają dużo mniejsze szanse na rynku pracy, ale do niezdolności do samodzielnej egzystencji na szczęście im daleko. Zakrawa to na absurd i rodzi problemy, co do których panuje swego rodzaju zmowa milczenia. Jedynie od czasu do czasu gdzieś w mediach społecznościowych ukazuje się post o niepełnosprawnych rodzicach, którym szpital nie chce oddać pod opiekę ich własnego dziecka, które właśnie przyszło na świat. I w świetle prawa jest to niestety w pełni zrozumiałe, choć dla rodziców bardzo krzywdzące. Bo skoro są niezdolni do samodzielnej egzystencji, nie będą w stanie zaopiekować się dzieckiem. Podobnie postępują pracodawcy wobec kandydatów z takimi orzeczeniami, często od razu odrzucając ich jako potencjalnie problematycznych. Takich przykładów można by zebrać całkiem sporo. Trudno przewidzieć konsekwencje traktowania tego zapisu dosłownie, co już się zdarza, ale moim zdaniem jest to dość niebezpieczna furtka prawna, z której istnienia wiele osób nie zdaje sobie sprawy. Dopóki boleśnie się o tym nie przekonają.

Niezdolność do samodzielnej egzystencji jest kryterium koniecznym do uzyskania choćby dodatku dopełniającego, który jest potrzebny wszystkim rencistom socjalnym, bo przeżycie za 1700 złotych miesięcznie po prostu nie jest możliwe

Należałoby więc pozostawić taki zapis w orzeczeniu dla osób faktycznie wymagających stałej opieki. Rzecz jednak w tym, że niezdolność do samodzielnej egzystencji jest kryterium koniecznym do uzyskania choćby dodatku dopełniającego, który jest potrzebny wszystkim rencistom socjalnym, bo przeżycie za 1700 złotych miesięcznie po prostu nie jest możliwe. Ja akurat mam to szczęście, że pracuję i mogę sobie pozwolić na moralne dylematy, na zastanawianie się, czy składać wniosek, czy nie; koszty życia z niepełnosprawnością zawsze będą wyższe, a przy obecnej "otwartości" rynku pracy na zatrudnianie osób niepełnosprawnych i pułapce rentowej bardzo trudno osiągnąć dochód, przy którym można by, kolokwialnie mówiąc, machnąć ręką na świadczenia od państwa. Niemniej mogę sobie na to pozwolić zdecydowanie bardziej, niż rencista socjalny z orzeczoną niezdolnością do pracy, który rzeczywiście tej pracy nie ma.

Zobacz również:

Co proponuje ZUS?

Ważne

Zostaliśmy pozostawieni z niczym, bez perspektywy na zmianę. ZUS na swojej stronie pisze: "Jeśli jesteś osobą całkowicie niezdolną do pracy i nie masz orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji – złóż wniosek o dodatek dopełniający".

I dalej: "Jeśli masz prawo do renty socjalnej i na 1 stycznia 2025 r. nie masz orzeczonej niezdolności do samodzielnej egzystencji, dodatek dopełniający będzie Ci przysługiwał, gdy złożysz odpowiedni wniosek i otrzymasz orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji".

Osoba niewidoma, bez sprzężonych niepełnosprawności, nie ma żadnych podstaw, żeby się o takie orzeczenie ubiegać, a wsparcia również potrzebuje

Tyle, że osoba niewidoma, bez sprzężonych niepełnosprawności, nie ma żadnych podstaw, żeby się o takie orzeczenie ubiegać, a wsparcia również potrzebuje.

Zostaliśmy więc pozostawieni może nie z niczym, lecz z wyraźną sugestią, żeby kolejny raz stanąć przed komisją i udawać dużo bardziej niepełnosprawnych, niż jesteśmy. To już zaczyna nosić znamiona obłędu, w kontekście tego ile się mówi o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Obecny system wprost zniechęca do samodzielności, a chyba nie tak to powinno wyglądać.

Z poważaniem

Imię i nazwisko Czytelniczki

Testy samodzielności i orzeczenie o całkowitej niesamodzielności

Klasyfikacja budżetowa 2027. Nowe rozporządzenie z komentarzem eksperta

Kalkulator dat

Orzeczenie o całkowitej niesamodzielności ma nazwy urzędowe - orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Poniższe orzeczenia zapewniają tylko "wejście" na komisję WZON przyznającą punkty po przeprowadzeniu testów samodzielności - głównym ich elementem jest samoocena, wywiad, ale też przyjmowanie odgórnych założeń, że np. osoba niepełnosprawna na wózku aktywnym mając sprawne ręce, jest w gruncie rzeczy osobą samodzielną:

Podstawa prawna

Zgodnie art. 6b3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44 z późn. zm.) decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia wydaje wojewódzki zespół na wniosek osoby, o której mowa osobie posiadającej jedno z niżej wymienionych orzeczeń:

1) o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności tj. lekkiego, umiarkowanego lub znacznego;

2) lekarza orzecznika ZUS:

  1. o całkowitej niezdolności do pracy, ustalonej na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalonej na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
  2. o niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalonej na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
  3. o całkowitej niezdolności do pracy, ustalonej na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
  4. o częściowej niezdolności do pracy, ustalonej na podstawie art. 12 ust. 3 z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, oraz celowości przekwalifikowania, o którym mowa w art. 119 ust. tej ustawy.
  5. O zaliczeniu do I, II lub III grupy inwalidów albo stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanych przed dniem 1 stycznia 1998 r., jeżeli nie utraciły one mocy.
Powiązane
Gotówka od matki została wpłacona do banku. Skarbówka jednak odmówiła zwolnienia z podatku od darowizn
Gotówka od matki została wpłacona do banku. Skarbówka jednak odmówiła zwolnienia z podatku od darowizn
WZON. Także w 2026 r. zwrot świadczenia pielęgnacyjnego po punktach 70 do 100
WZON. Także w 2026 r. zwrot świadczenia pielęgnacyjnego po punktach 70 do 100
WZON. Stałe orzeczenie o niepełnosprawności daje tylko 61 punktów. 70 jest potrzebne dla 750 zł świadczenia. 100 daje powyżej 4000 zł. Miesięcznie.
WZON. Stałe orzeczenie o niepełnosprawności daje tylko 61 punktów. 70 jest potrzebne dla 750 zł świadczenia. 100 daje powyżej 4000 zł. Miesięcznie.
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Limit transakcji sprzedaży nieruchomości przed upływem pięciu lat – trzeba zapłacić 19% podatku dochodowego czy można skorzystać ze zwolnienia kilka razy?
20 wrz 2026

Dochód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości, które nastąpiło przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie lub wybudowanie – może zostać zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym (PIT), jeżeli przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości, w ciągu 3 lat (licząc, od końca roku kalendarzowego, którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości) zostanie przeznaczony na własne cele mieszkaniowe. Pytanie jednak, czy z ww. zwolnienia z podatku można skorzystać ponownie, jeżeli przed upływem kolejnych 5 lat, znowu zdecydujemy się na sprzedaż nieruchomości, celem nabycia dla siebie kolejnego domu lub mieszkania? Czy ustawodawca przewidział limit transakcji sprzedaży nieruchomości w ramach ww. zwolnienia, czy też (o ile spełni się pozostałe warunki) można z niego skorzystać wielokrotnie?
"Cudowne ozdrowienie pacjenta." Tak ZUS rozpatruje wnioski o rentę dla niezdolnych do pracy
20 wrz 2026

Wyjątkowej determinacji wymaga uzyskanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prawo do renty chorobowej? Blisko co trzeci wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy kończy się odmową. Eksperci mówią o restrykcyjnych kryteriach, długich procedurach i „cudownym ozdrowieniu pacjenta”. Dane pokazują stabilną liczbę wniosków, ale emocji wokół orzecznictwa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie brakuje.
Pilne dla robiących zakupy: Czy 20 września to niedziela handlowa? Te sklepy będą otwarte
20 wrz 2026

Czy 20 września 2026 roku zrobimy zakupy w dużych marketach? Mamy złą wiadomość dla osób, które planowały niedzielne wizyty w galeriach handlowych. Najbliższa niedziela, 20 września, jest niedzielą z zakazem handlu. Oznacza to, że popularne dyskonty, takie jak Biedronka, Lidl, Dino czy Kaufland, będą zamknięte.
Samorządy też muszą zwartościować stanowiska pracy. Czasu jest coraz mniej
19 wrz 2026

Pracodawcy z sektora prywatnego wartościują stanowiska pracy by przygotować się na mające wejść w życie regulacje dotyczące równości i przejrzystości płac. A co z sektorem publicznym? W służbie cywilnej wartościowanie to norma od 2007 roku. Samorządy mają to jeszcze przed sobą.

REKLAMA

Wiek emerytalny podniesiony do 67 lat? Jest oficjalne stanowisko rządu. Wszystko jasne
19 wrz 2026

Temat wieku emerytalnego w Polsce rozgrzewa opinię publiczną do czerwoności za każdym razem, gdy pojawia się w przestrzeni medialnej. Nic dziwnego - decyzje w tej sprawie bezpośrednio wpływają na plany życiowe i portfele milionów Polaków. W ostatnich dniach dyskusja o powrocie do progu 67 lat ponownie przybrała na sile. Wszystko za sprawą nowych raportów ekonomicznych oraz oficjalnego stanowiska rządu. Co naprawdę czeka przyszłych emerytów?
Koniec z Funduszem Kościelnym i nowy podatek na Kościół – 2% PIT na rzecz wybranego kościoła. Premier potwierdza prace nad zmianami w systemie finansowania, sprawa u Prezydenta
20 wrz 2026

2% podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na rzecz wybranego kościoła lub związku wyznaniowego wpisanego do rejestru MSWiA zamiast obecnego Funduszu Kościelnego, który „finansowany z budżetu państwa kwotą ok. 260 mln zł rocznie, obciąża wszystkich podatników, niezależnie od ich wyznania lub światopoglądu” – to postulat petycji obywatelskiej, która w dniu 20 września 2025 r. została wniesiona do Sejmu. Posłowie, będący członkami sejmowej Komisji do Spraw Petycji, w lutym 2026 r., postanowili skierować w tej sprawie wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów. Znamy już stanowisko premiera, z którego wynika, że trwają prace nad zmianami w systemie finansowania kościołów i związków wyznaniowych. W sierpniu 2026 r., postulat odnośnie zmiany sposobu finansowania kościołów, trafił ponadto na biurko Prezydenta.
Taki sposób na oszczędzanie pieniędzy robi wśród Polaków prawdziwą furorę. Zyski przekraczają nawet... 50 procent. Jak to możliwe?
20 wrz 2026

Miały pomóc Polakom odkładać pieniądze na emeryturę, a stały się sposobem na szybki i niemal pewny zysk. Funkcjonujące już od ponad siedmiu lat Pracownicze Plany Kapitałowe, to w założeniu program długoterminowego oszczędzania, na który składają się pracodawcy, państwo i sami pracownicy. Ale Polacy postanowili przechytrzyć system i oszczędzanie pieniędzy zamienili w zarabianie.
Nowa opłata dla turystów. Sejm uchwalił zmiany, które odczują osoby wynajmujące nocleg
18 wrz 2026

Turyści zapłacą więcej za pobyt, a gminy zyskają większą swobodę w pobieraniu opłaty miejscowej. Sejm uchwalił przepisy, które od 2027 r. podniosą jej maksymalną stawkę do 5 zł za noc, ale to niejedyna zmiana. Zniknie także dotychczasowy wymóg dotyczący czystości powietrza, a przy naliczaniu opłaty nie będzie już znaczenia, czy ktoś przyjechał na wakacje, do pracy czy w celach zdrowotnych.

REKLAMA

Już ponad 9 miesięcy trwa przeciętnie znalezienie pracy. Jakich kandydatów chcą pracodawcy?
18 wrz 2026

Według danych GUS przeciętny czas poszukiwania pracy wydłużył się z 7,5 miesiąca w II kwartale 2025 r. do 9,2 miesiąca w II kwartale 2026 r. Z kolei pracodawcy mają trudności ze znalezieniem odpowiednich kandydatów. Z czego wynika ta pozorna sprzeczność?
Nowa kara dla kierowców. Wystarczy jeden błąd na przejeździe, by stracić prawo jazdy
18 wrz 2026

Jeden moment nieuwagi na przejeździe kolejowym może oznaczać dla kierowcy znacznie więcej niż mandat. Rząd chce, by wjazd na przejazd przy czerwonym świetle skutkował utratą prawa jazdy na trzy miesiące, a w przypadku skazania za spowodowanie katastrofy kolejowej wprowadzony został obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów na co najmniej trzy lata. Projekt zmian trafił już pod obrady Sejmu.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA