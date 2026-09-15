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Przelew z ZUS wzrośnie z urzędu o ponad 4400 zł rocznie. Kluczem jest ta jedna data urodzenia

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15 września 2026, 12:32
[Data aktualizacji 16 września 2026, 09:32]
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra, dziennikarka, copywriterka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
zus, pieniądze
ZUS wypłaca ponad 4400 zł rocznie z automatu. Pieniądze dostaniesz bez żadnego wniosku, urzędnicy sami sprawdzą tę jedną datę
Shutterstock

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Dodatkowe pieniądze z ZUS mogą trafić na konto emeryta całkowicie automatycznie, bez konieczności składania jakichkolwiek dokumentów czy odwiedzania urzędów. ZUS sam pilnuje kluczowych terminów, aby w odpowiednim momencie podwyższyć comiesięczny przelew. Chodzi o popularny dodatek pielęgnacyjny, który po zsumowaniu daje seniorom ponad 4400 zł ekstra w skali roku. Kto dokładnie może liczyć na te pieniądze i jaki jest jedyny warunek?

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Wiele osób wciąż myli dodatek pielęgnacyjny z ZUS z zasiłkiem pielęgnacyjnym wypłacanym przez ośrodki pomocy społecznej. To kosztowny błąd, ponieważ zasiłek z gminy jest znacznie niższy (wynosi niezmiennie 215,84 zł) i nie podlega corocznej waloryzacji. Tymczasem świadczenie z ZUS rośnie co roku i gwarantuje znacznie większy zastrzyk gotówki.

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Ile wynosi dodatek pielęgnacyjny?

Stawka dodatku pielęgnacyjnego wynosi obecnie dokładnie 366,68 zł miesięcznie. Kwota ta trafia do kieszeni uprawnionych seniorów co miesiąc, jako stały element przelewu z podstawową emeryturą lub rentą. W skali całego roku daje to pokaźną sumę 4400,16 zł netto. Co niezwykle istotne dla domowego budżetu starszych osób, pieniądze te są całkowicie zwolnione z podatku dochodowego. Od kwoty 366,68 zł nie jest odprowadzana ani złotówka daniny publicznej. Świadczenie to jest również w pełni bezpieczne - na mocy przepisów nie podlega ani egzekucji sądowej, ani komorniczej.

Jeden kluczowy warunek. Urzędnicy sami sprawdzą PESEL

Najlepszą wiadomością dla seniorów jest fakt, że w większości przypadków o te pieniądze nie trzeba w ogóle zabiegać. ZUS przyznaje świadczenie z urzędu. Jedynym i najważniejszym kryterium jest ukończenie 75. roku życia. System informatyczny ZUS automatycznie weryfikuje datę urodzenia zapisaną w bazie danych. Gdy tylko emeryt kończy 75 lat, urzędnicy sami podwyższają kwotę świadczenia o przysługujący dodatek. Pierwszy wyższy przelew przychodzi już w najbliższym terminie wypłaty emerytury przypadającym po urodzinach.

Nowe roczniki w kolejce po pieniądze. Kto zyska najwcześniej?

Mechanizm "z automatu" sprawia, że baza świadczeniobiorców stale się powiększa. ZUS sukcesywnie włącza do systemu kolejne grupy wiekowe.

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  • Rocznik 1951: Seniorzy urodzeni w tym roku, którzy świętują swoje 75. urodziny, sukcesywnie otrzymują już wyższe przelewy z urzędu w swoich miesiącach urodzenia.
  • Rocznik 1952: To kolejna wielka grupa, dla której ZUS uruchomi procedurę automatycznych wypłat. Pierwsze osoby z tego rocznika zaczną dostawać dodatkowe 366,68 zł już od stycznia kolejnego roku, zaraz po przekroczeniu progu wiekowego.

Wyjątki od reguły. Kto dostanie więcej, a kto musi złożyć wniosek?

Choć zasada 75 lat jest najpowszechniejsza, przepisy przewidują dwie istotne modyfikacje:

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  1. Wypłata dla młodszych seniorów: Pieniądze w tej samej wysokości (366,68 zł) można otrzymać przed ukończeniem 75. roku życia. Warunkiem jest jednak złożenie wniosku oraz otrzymanie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji. Do dokumentów należy dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia na druku OL-9.
  2. Wyższa stawka dla wybranych: Na rynku funkcjonuje też znacznie wyższa stawka dodatku pielęgnacyjnego. Wynosi ona aż 550,02 zł miesięcznie, ale jest zarezerwowana wyłącznie dla inwalidów wojennych uznanych za całkowicie niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Pułapka renty wdowiej i pobytu w placówkach. Kiedy ZUS nie wypłaci pieniędzy?

Nawet spełnienie kryterium wiekowego nie daje 100-procentowej gwarancji, że pieniądze fizycznie zasilą konto seniora. Istnieją dwa kluczowe obostrzenia, o których rzadko się mówi, a które generują mnóstwo pytań do urzędników:

  • Pułapka limitu świadczeń (Renta wdowia): Nowe przepisy dotyczące zbiegu świadczeń (np. przy pobieraniu renty wdowiej) wprowadzają sztywny limit. Suma wszystkich pobieranych emerytur i rent nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury (czyli obecnie 5935,47 zł brutto). Jeśli łączna kwota po dodaniu wszystkich składowych przekroczy ten próg, ZUS odpowiednio pomniejszy wypłaty, przez co dodatek pielęgnacyjny może okazać się "iluzoryczny" i nie zwiększy realnej kwoty przelewu.
  • Pobyt w instytucjach opiekuńczych: Prawo do dodatku zostaje bezwzględnie zawieszone, jeśli senior przebywa w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, domu pomocy społecznej lub placówce pielęgnacyjno-opiekuńczej. Warunek? Pobyt ten musi trwać dłużej niż dwa tygodnie w miesiącu. Jeśli senior wraca na część miesiąca do domu, wypłata nadal się należy.

Dodatek a zasiłek pielęgnacyjny. Myląca nazwa, zupełnie inne pieniądze

Wielu seniorów i ich opiekunów wpada w pułapkę nazewnictwa, myląc dodatek pielęgnacyjny z zasiłkiem pielęgnacyjnym. Choć brzmią niemal identycznie, to dwa zupełnie różne świadczenia, których nie można pobierać jednocześnie.

  • Dodatek pielęgnacyjny to świadczenie wypłacane przez ZUS jako stały element emerytury lub renty. Wynosi obecnie 366,68 zł, rośnie co roku podczas marcowej waloryzacji i po 75. roku życia jest przyznawany w pełni automatycznie.
  • Zasiłek pielęgnacyjny z kolei jest świadczeniem opiekuńczym wypłacanym przez urzędy gmin lub ośrodki pomocy społecznej (np. MOPS). Jest znacznie niższy - wynosi niezmiennie 215,84 zł miesięcznie i w przeciwieństwie do dodatku z ZUS nie jest co roku waloryzowany. Co najważniejsze: zasiłek z gminy przysługuje osobom, które nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty.

Zgodnie z przepisami, pierwszeństwo zawsze ma ZUS. Jeśli senior zaczyna otrzymywać dodatek pielęgnacyjny od ZUS (np. z automatu po skończeniu 75 lat), ma bezwzględny obowiązek natychmiast powiadomić o tym swój ośrodek pomocy społecznej, aby ten zaprzestał wypłaty mniejszego zasiłku gminnego. Niedopełnienie tego formalnego kroku grozi koniecznością zwrotu nienależnie pobranych pieniędzy wraz z odsetkami.

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Źródło: INFOR
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