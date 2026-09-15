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Zwolnienie tuż przed emeryturą? Urząd wypłaci 1993 zł miesięcznie, ale jedna pomyłka odbierze wszystko

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15 września 2026, 12:31
[Data aktualizacji 16 września 2026, 09:32]
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra, dziennikarka, copywriterka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
nowe świadczenie pieniądze renta zus
Zwalniają Cię tuż przed emeryturą? Wielu Polaków nie zna tego ratunku. ZUS wypłaci stałą pensję aż do osiągnięcia wieku emerytalnego
Shutterstock

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Fala zwolnień grupowych, likwidacje kolejnych zakładów pracy i restrukturyzacje w wielkich korporacjach spędzają sen z powiek tysiącom Polaków. O ile młodzi pracownicy stosunkowo szybko odnajdują się na dynamicznym rynku pracy, o tyle osoby po 50. i 60. roku życia przeżywają w takiej sytuacji prawdziwy dramat. Strata zatrudnienia na kilka lat przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego budzi paniczny strach o przyszłość finansową. Okazuje się jednak, że przepisy przewidują potężne koło ratunkowe, o którym wielu pracowników nie ma pojęcia. Świadczenie przedemerytalne z ZUS pozwala zachować stały, comiesięczny dochód i bezpiecznie doczekać do właściwej emerytury. Jakie warunki trzeba spełnić i na co uważać?

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W powszechnej opinii pokutuje przekonanie, że pracownik w tzw. wieku przedemerytalnym jest całkowicie chroniony przez prawo i pracodawca nie może go zwolnić. To prawda, ale ochrona ta (wynikająca z Kodeksu pracy) obowiązuje jedynie przez 4 lata przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Co więcej, przestaje ona działać w drastycznych sytuacjach - m.in. w przypadku ogłoszenia upadłości lub całkowitej likwidacji zakładu pracy, a także przy zwolnieniach grupowych na mocy przepisów szczególnych. Gdy firma znika z rynku, senior nagle zostaje bez środków do życia. Zamiast jednak załamywać ręce i godzić się na status wiecznego bezrobotnego, warto sprawdzić procedury ZUS.

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Czym jest świadczenie przedemerytalne z ZUS i ile wynosi w 2026 roku?

Warto na wstępie wyraźnie zaznaczyć: świadczenie przedemerytalne to nie jest zwykły zasiłek dla bezrobotnych z urzędu pracy. To specjalne, długoterminowe świadczenie ryczałtowe wypłacane przez ZUS. Jego zadaniem jest zapewnienie stabilizacji finansowej osobom, które straciły pracę z przyczyn całkowicie od nich niezależnych (czyli z winy pracodawcy). Po fali corocznych waloryzacji kwota tego świadczenia wynosi obecnie 1993,76 zł brutto miesięcznie (ok. 1480-1500 zł "na rękę"). Od tych pieniędzy ZUS odprowadza składkę zdrowotną oraz zaliczkę na podatek dochodowy. Co niezwykle ważne dla osób w trudnej sytuacji: kwota ta jest gwarantowana i wypłacana co miesiąc aż do dnia, w którym beneficjent osiągnie oficjalny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn). Dopiero wtedy system automatycznie zamienia świadczenie na standardową emeryturę. Warto pamiętać, że okres pobierania świadczenia przedemerytalnego jest przez ZUS traktowany jako okres nieskładkowy - oznacza to, że w tym czasie nie odkładają się nowe składki podwyższające przyszłą, ostateczną emeryturę.

Długa lista wymogów: Kto naprawdę ma szansę na pieniądze?

Z racji tego, że świadczenie przedemerytalne z ZUS jest bardzo korzystnym rozwiązaniem, urzędnicy niezwykle drobiazgowo weryfikują wnioski. Aby system wydał decyzję pozytywną, musisz spełnić dwa rodzaje warunków: wspólne (dla wszystkich) oraz indywidualne (zależne od tego, jak straciłeś pracę). Warunki wspólne - bez tego ani rusz:

  • Status bezrobotnego: Po zwolnieniu z pracy musisz zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP).
  • 180 dni na zasiłku bez ani jednej przerwy: Musisz pobierać zasiłek dla bezrobotnych przez co najmniej 6 miesięcy (180 dni). Uwaga! W tym okresie nie możesz utracić statusu bezrobotnego nawet na jeden dzień. Jeśli np. spóźnisz się na obowiązkową wizytę i urząd Cię wyrejestruje, licznik 180 dni zacznie biec od nowa.
  • Czysta karta w Urzędzie Pracy: W okresie pobierania zasiłku nie możesz odmówić przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, prac interwencyjnych czy robót publicznych oferowanych przez urząd.
  • Termin złożenia wniosku: Oficjalny wniosek o świadczenie przedemerytalne musisz złożyć do ZUS w ciągu 30 dni od dnia wydania przez urząd pracy zaświadczenia potwierdzającego 6-miesięczny okres pobierania zasiłku.

Warunki indywidualne (Przykłady najczęstszych sytuacji):

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  • Zwolnienie z przyczyn dotyczących zakładu pracy (np. redukcja etatów, likwidacja stanowiska): Musisz przepracować u tego pracodawcy minimum 6 miesięcy. Do dnia rozwiązania umowy musisz mieć ukończone co najmniej 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni) oraz posiadać staż pracy: minimum 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn.
  • Likwidacja lub upadłość firmy: Jeśli firma bankrutuje, kryteria wieku są nieco łagodniejsze. Kobieta musi mieć ukończone 56 lat (i 20 lat stażu), a mężczyzna 61 lat (i 25 lat stażu).
  • Świadczenie bez względu na wiek (Bardzo długi staż): Przepisy przewidują też opcję dla osób z ogromnym stażem pracy. Jeśli zostałeś zwolniony z winy zakładu pracy, a Twój staż ubezpieczeniowy wynosi minimum 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn, ZUS przyzna Ci świadczenie bez względu na to, ile masz lat.

Czy na świadczeniu przedemerytalnym można dorabiać?

Tak, przepisy pozwalają na legalną pracę podczas pobierania świadczenia przedemerytalnego, ale trzeba ściśle pilnować limitów przychodów. ZUS co roku aktualizuje te progi:

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  1. Próg dopuszczalny (2225,90 zł brutto): Jeśli Twoje dodatkowe zarobki miesięczne nie przekroczą tej kwoty, otrzymasz świadczenie przedemerytalne w pełnej wysokości.
  2. Próg graniczny (6232,50 zł brutto): Jeśli zarobisz w danym miesiącu więcej, ZUS całkowicie zawiesi wypłatę Twojego świadczenia.
  3. Zarobki pomiędzy progami: Jeśli zarobisz np. 4000 zł brutto, Twoje świadczenie przedemerytalne zostanie proporcjonalnie pomniejszone (ZUS potrąci nadwyżkę, ale zawsze wypłaci tzw. gwarantowaną kwotę świadczenia).

Pułapka formalna, czyli jak nie przegrać pieniędzy przez jeden dokument

Największym dramatem osób rejestrujących się w urzędzie pracy jest sytuacja, w której spełniają kryteria wieku i stażu, ale ich wniosek zostaje odrzucony przez błąd w... świadectwie pracy. Pamiętaj! W świadectwie pracy musi czarno na białym widnieć zapis, że stosunek pracy został rozwiązany z przyczyn dotyczących pracodawcy (poprzez powołanie się na ustawę o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników lub odpowiedni artykuł Kodeksu pracy o likwidacji stanowiska/zakładu). Jeśli pracodawca wpisze tam standardowe „rozwiązanie za porozumieniem stron” (co szefowie często proponują, by uniknąć unijnych czy wewnętrznych procedur), drzwi do świadczenia przedemerytalnego z ZUS zamykają się bezpowrotnie. Nie daj się na to nabrać podczas rozmów w dziale kadr - walcz o prawidłowy zapis, bo stawką jest Twoje bezpieczeństwo finansowe na resztę lat przed emeryturą.

Ile można dorobić na świadczeniu przedemerytalnym w 2026 roku?

Na świadczeniu przedemerytalnym w 2026 roku (od 1 marca 2026 roku do 28 lutego 2027 roku) kwota dopuszczalnego miesięcznego przychodu wynosi 2225,90 zł brutto, a kwota graniczna to 6232,50 zł brutto.

Jak długo można być na świadczeniu przedemerytalnym?

Świadczenie przedemerytalne można pobierać do dnia poprzedzającego dzień, w którym osiągnie się powszechny wiek emerytalny.

Jaka jest różnica między zasiłkiem przedemerytalnym a świadczeniem przedemerytalnym?

Różnica między zasiłkiem przedemerytalnym a świadczeniem przedemerytalnym ma obecnie charakter wyłącznie historyczny i formalny, ponieważ współcześnie oba te pojęcia oznaczają dokładnie to samo wsparcie finansowe dla starszych osób bezrobotnych. Dawniej, przed 1 sierpnia 2004 roku, były to dwa odrębne świadczenia: tzw. zasiłek przedemerytalny był przyznawany według starszych przepisów i wypłacany przez urzędy pracy, natomiast świadczenie przedemerytalne od początku obsługiwał ZUS. Wraz z wejściem w życie ustawy o świadczeniach przedemerytalnych cały system ujednolicono - zlikwidowano dawną formę zasiłków, a jedyną oficjalną i prawną nazwą stało się świadczenie przedemerytalne, którego wypłatą w całości zajmuje się ZUS. Mimo to, ze względu na wieloletnie przyzwyczajenia, pojęcie "zasiłku przedemerytalnego" wciąż powszechnie funkcjonuje w języku potocznym oraz w mediach jako zamiennik.

FAQ - najczęściej zadawane pytania o świadczenie przedemerytalne

Czym jest świadczenie przedemerytalne z ZUS i ile wynosi obecnie brutto miesięcznie?

Świadczenie przedemerytalne z ZUS to specjalne, długoterminowe świadczenie ryczałtowe dla osób, które straciły pracę z przyczyn od nich niezależnych. Kwota wynosi obecnie 1993,76 zł brutto miesięcznie (ok. 1480-1500 zł „na rękę”).

Jakie wspólne warunki trzeba spełnić, aby ubiegać się o świadczenie przedemerytalne z ZUS?

Trzeba zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy, pobierać zasiłek dla bezrobotnych przez co najmniej 6 miesięcy (180 dni) bez przerwy, nie odmówić odpowiedniej propozycji urzędu i złożyć wniosek do ZUS w ciągu 30 dni od wydania zaświadczenia.

Jakie warunki wieku i stażu obowiązują przy zwolnieniu z przyczyn dotyczących zakładu pracy?

Przy zwolnieniu z przyczyn dotyczących zakładu pracy trzeba przepracować u tego pracodawcy minimum 6 miesięcy. Do dnia rozwiązania umowy kobieta musi mieć co najmniej 55 lat i 30 lat stażu, a mężczyzna 60 lat i 35 lat stażu.

Jakie limity przychodów obowiązują przy dorabianiu do świadczenia przedemerytalnego z ZUS?

Próg dopuszczalny wynosi 2225,90 zł brutto; do tej kwoty świadczenie przedemerytalne jest wypłacane w pełnej wysokości. Próg graniczny wynosi 6232,50 zł brutto; powyżej tej kwoty ZUS całkowicie zawiesi wypłatę świadczenia.

Jaki zapis w świadectwie pracy jest kluczowy dla świadczenia przedemerytalnego z ZUS?

W świadectwie pracy musi widnieć zapis, że stosunek pracy został rozwiązany z przyczyn dotyczących pracodawcy. Standardowe „rozwiązanie za porozumieniem stron” zamyka drzwi do świadczenia przedemerytalnego z ZUS.

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Źródło: INFOR
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