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Wielka premia wpłynie na konta seniorów już 15 września 2026. ZUS dołoży do emerytury prawie 2 tys. zł

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14 września 2026, 10:20
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
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ZUS wypłaca duże pieniądze seniorom. Złóż wniosek raz, a pieniądze będą na Twoim koncie co miesiąc
Shutterstock

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Wielka premia dla seniorów wpłynie na konta już 15 września 2026 roku. Część emerytów i rencistów otrzyma od ZUS dubeltową wypłatę. Dodatkowe pieniądze zostaną przekazane automatycznie razem z emeryturą lub rentą, ale nie każdy senior dostanie taką samą kwotę. Ostateczna wysokość przelewu będzie zależała przede wszystkim od wysokości pobieranego świadczenia. Seniorzy z najniższą emeryturą dostaną prawie 2 tys. zł brutto.

Wielka premia dla seniorów już 15 września 2026

Wrześniowe przelewy dla seniorów będą dubeltowe, ponieważ wraz z podstawową emeryturą lub rentą ZUS wypłaci 14. emeryturę. Pełna kwota dodatku wynosi w 2026 roku 1978,49 zł brutto, czyli tyle samo co najwyższa emerytura. Osoba pobierająca minimalne świadczenie otrzyma łącznie 3956 zł brutto. Pełna kwota dodatku przysługuje osobom, których świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto. Przy wyższych świadczeniach dodatkowa wypłata zostanie zmniejszona "złotówka za złotówkę".

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ZUS wypłaca czternastki razem z emeryturą lub rentą w stałych terminach 1., 6., 10., 15., 20., i 25., dnia miesiąca.

Kiedy wypłata 14. emerytury w wrześniu 2026?

  • 1 września (wtorek) – wypłata bez zmian,
  • 6 września (niedziela) – wypłata w piątek 4 września,
  • 10 września (czwartek) – wypłata bez zmian,
  • 15 września (wtorek) – wypłata bez zmian,
  • 20 września (niedziela) - wypłata w piątek 18 września,
  • 25 września (piątek) – wypłata bez zmian.
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Wielka premia dla seniorów - ile wpłynie na konta seniorów we wrześniu 2026?

Pełna 14. emerytura wynosi 1 978,49 zł brutto. To około 1 600-1 650 zł netto, gdyż świadczenie jest opodatkowane i objęte składką zdrowotną. Jednak nie wszyscy seniorzy otrzymają dokładnie taką samą kwotę na konto.

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Wrześniowa premia nie dla wszystkich emerytów i rencistów

Czternasta emerytura nie jest świadczeniem „dla wszystkich”. Jej wypłata zależy od wysokości podstawowej emerytury, ale nie tylko. I tak:

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  • pełna 14. emerytura przysługuje osobom, których świadczenie nie przekracza 2 900 zł brutto,
  • po przekroczeniu tego progu obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”,
  • po przekroczeniu górnego limitu czternastka nie jest wypłacana wcale.

Zasada "złotówka za złotówkę" to kluczowy mechanizm, który decyduje o wysokości wypłaty czternastki. Pełna 14. emerytura przysługuje jedynie osobom, których emerytura lub renta nie przekracza 2 900 zł brutto. To do nich trafi kwota 1 978,49 zł brutto, czyli ok. 1 600–1 650 zł netto.

Jeśli emerytura przekracza 2900 zł brutto, czternastka jest pomniejszana dokładnie o kwotę przekroczenia, czyli im wyższe świadczenie podstawowe, tym niższa 14-tka. W poniższej tabeli orientacyjne wyliczenia.

Emerytura brutto

Przekroczenie limitu

14. emerytura brutto

Szacunkowo netto

1 978 zł

0 zł

1978,49 zł

ok. 1 638 zł

2900 zł

0 zł

1978,49 zł

ok. 1546 zł

3000 zł

100 zł

1878,49 zł

ok. 1460 zł

3200 zł

300 zł

1678,49 zł

ok. 1305 zł

3400 zł

500 zł

1478,49 zł

ok. 1150 zł

3600 zł

700 zł

1278,49 zł

ok. 995 zł

3800 zł

900 zł

1078,49 zł

ok. 840 zł

4000 zł

1100 zł

878,49 zł

ok. 685 zł

4200 zł

1300 zł

678,49 zł

ok. 530 zł

4600 zł

1700 zł

278,49 zł

ok. 220 zł

4800 zł

1900 zł

78,49 zł

ok. 60 zł

Ci seniorzy nie dostaną 14. emerytury w 2026 roku

ZUS wypłaca 14. emeryturę, do kwoty 50 zł brutto. Próg w 2026 roku wynosi 4 878,49 zł brutto. Osoby, które pobierają emeryturę przekraczającą 4 830 zł brutto nie dostaną nic.

Źródło: INFOR
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