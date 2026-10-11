REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » ZUS wypłaca prawie 1500 zł miesięcznie nawet przez 3 lata. Mało kto wie o tym świadczeniu. Komu przysługują pieniądze? Gdzie złożyć wniosek?

ZUS wypłaca prawie 1500 zł miesięcznie nawet przez 3 lata. Mało kto wie o tym świadczeniu. Komu przysługują pieniądze? Gdzie złożyć wniosek?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
11 października 2026, 18:31
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Prawie nikt nie korzysta z tego świadczenia, a ZUS wypłaca prawie 1500 zł nawet przez 3 lata
Prawie nikt nie korzysta z tego świadczenia, a ZUS wypłaca prawie 1500 zł nawet przez 3 lata
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Wśród świadczeń wypłacanych przez ZUS jest takie, które cieszy się bardzo małym zainteresowaniem. Nie dlatego, że jest nieatrakcyjne. Wielu Polaków po prostu nie wie o jego istnieniu, choć w określonej sytuacji może zapewnić regularne pieniądze przez długi czas. Trzeba jednak spełnić kilka warunków.

Prawie nikt nie korzysta z tego świadczenia w 2026 roku

To renta szkoleniowa należy do najrzadziej wypłacanych świadczeń ZUS. Jeszcze w grudniu 2016 roku otrzymywało ją 59 osób, grudniu 2023 już tylko 3, a rok później 9. W maju 2026 świadczenie pobierało zaledwie 5 osób w całej Polsce. Wyjaśniamy co to jest renta szkoleniowa, komu przysługuje i ile wynosi.

REKLAMA

REKLAMA

Komu przysługuje renta szkoleniowa 2026?

Renta szkoleniowa jest przeznaczona dla osoby, która utraciła zdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie, ale po zdobyciu nowych kwalifikacji może podjąć inną pracę. ZUS może ją przyznać, jeżeli lekarz orzecznik albo komisja lekarska uzna przekwalifikowanie zawodowe za celowe. Ponadto ubezpieczony musi mieć wymagany okres składkowy i nieskładkowy.

Wymagany staż ubezpieczeniowy zależy od wieku, w którym powstała niezdolność do pracy. Wynosi:

  • rok – jeśli niezdolność powstała przed ukończeniem 20 lat,
  • dwa lata – w przypadku osób w wieku od 20 do 22 lat,
  • trzy lata – gdy niezdolność wystąpiła między 22. a 25. rokiem życia,
  • cztery lata – w przedziale od 25 do 30 lat,
  • pięć lat – jeżeli problem zdrowotny pojawił się po ukończeniu 30 lat.

W przypadku osoby po 30. roku życia wymagane 5 lat powinno przypadać na ostatnie dziesięciolecie przed złożeniem wniosku albo przed powstaniem niezdolności do pracy. Przepisy przewidują jednak wyjątki m.in. dla osób z odpowiednio długim stażem oraz dla tych, których niezdolność do pracy jest następstwem wypadku lub choroby zawodowej.

REKLAMA

Wyjątek dotyczy również osób, które zostały objęte ubezpieczeniem przed ukończeniem 18 lat albo w ciągu 6 miesięcy od zakończenia nauki. Nawet jeśli nie mają wymaganego stażu warunek ten może zostać uznany za spełniony, o ile późniejsze przerwy w ubezpieczeniu nie przekraczały 6 miesięcy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Zobacz również:

Ile wynosi renta szkoleniowa w 2026 roku?

Wysokość renty szkoleniowej wynosi 75% podstawy wymiaru renty. Nie może być jednak niższa od najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Od 1 marca 2026 roku minimalna renta szkoleniowa wynosi prawie 1500 zł, bo 1483,87 zł brutto.

Jeżeli niezdolność do pracy powstała wskutek wypadku przy pracy albo choroby zawodowej renta szkoleniowa wynosi 100% podstawy jej wymiaru. W takim przypadku świadczenie nie może być niższe niż 1780,18 zł brutto miesięcznie.

ZUS może wypłacać pieniądze nawet przez 3 lata

Renta szkoleniowa jest przyznawana początkowo na 6 miesięcy. Okres ten może zostać przedłużony na wniosek starosty o czas potrzebny do przekwalifikowania zawodowego, maksymalnie o kolejne 30 miesięcy. Łącznie świadczenie może być więc pobierane przez 36 miesięcy, czyli 3 lata.

Podstawowy okres może również zostać skrócony. Stanie się tak, jeśli starosta poinformuje ZUS, że przekwalifikowanie nie jest możliwe albo zainteresowany nie poddaje się przekwalifikowaniu zawodowemu.

Prawo do renty powstaje po zakończeniu pobierania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy. W pozostałych przypadkach może zostać przyznane od miesiąca, w którym złożono wniosek.

Polecamy: KODEKS PRACY 2026

Jak złożyć wniosek o rentę szkoleniową?

Osoba zainteresowana składa formularz ERN, czyli wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Należy do niego dołączyć m.in.:

  • informacje o okresach składkowych i nieskładkowych.
  • dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia oraz wysokość wynagrodzenia,
  • zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9 wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku,
  • dokumentację medyczną.

Dokumenty najlepiej przekazać nie później niż 30 dni przed zakończeniem pobierania wynagrodzenia chorobowego, zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego. Wniosek można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w placówce ZUS, wysłać pocztą albo przesłać elektronicznie przez PUE/eZUS.

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Rząd chyba wysłuchał niepełnosprawnych. Do świadczenia pielęgnacyjnego dojdą dochody z pracy
11 paź 2026

Nikt w tę zmianę nie wierzył (ja też nie) – że opiekun osoby niepełnosprawnej ze świadczeniem pielęgnacyjnym wynoszącym blisko 3500 zł w 2027 r. będzie mógł dorobić sobie na etacie np. 3000 zł. Ale pojawiły się dokumenty, z których wynika, że w 2027 r. opiekunowie osób niepełnosprawnych będą mogli pracować, nie tracąc prawa do „starego” świadczenia pielęgnacyjnego. Są to dokumenty będące podstawą opracowania projektu ustawy nowelizującej. Zastrzegam, że wciąż nie mamy gwarancji, że projekt ustawy rzeczywiście trafi do Sejmu. Ale sam fakt ich pojawienia się świadczy o tym, że trwają prace. Szanse na nowelizację obecnych zasad zwiększa to, że budżet nic nie musi dopłacać osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w tych trudnych dla budżetu latach – po prostu przepisy zezwolą na łączenie zadania opiekuna otrzymującego świadczenia pielęgnacyjne z etatem czy prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Przy pracy na pełny etat oznaczałoby to dla opiekuna możliwość uzyskiwania obok świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 3488 zł w 2027 r. także wynagrodzenia za pracę. Przy minimalnym wynagrodzeniu wynoszącym w 2027 r. 4950 zł brutto łączne dochody opiekuna mogłyby więc przekroczyć 7000 zł miesięcznie. I to przy założeniu pensji minimalnej. Oznaczałoby to ponad dwukrotnie większe wpływy do budżetu rodziny osoby niepełnosprawnej niż samo tylko świadczenie pielęgnacyjne. Zakładamy tu pracę na pełny etat. W praktyce łatwiejsze do pogodzenia z opieką nad osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności może być zatrudnienie na pół etatu. Wówczas dodatkowy dochód będzie odpowiednio niższy.
Pracujesz na emeryturze? Skarbówka: możesz skorzystać z ulgi podatkowej, ale jest warunek
11 paź 2026

Seniorka, która na kilka miesięcy zawiesi emeryturę, może w tym czasie nie płacić PIT od pensji. Tak uznał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Warunek jest jednak istotny: w momencie otrzymania wynagrodzenia nie może pobierać emerytury, a samo przesunięcie terminu przelewu świadczenia nie wystarczy.
Miliony Polaków ruszyły po dodatkowe pieniądze. ZUS wypłacił już 1,1 miliarda złotych. Trzeba się jednak pośpieszyć ze składaniem wniosków. Potem pieniądze przepadną
11 paź 2026

Rekordowe w tym roku było zainteresowanie pieniędzmi wypłacanymi w ramach rządowego programu Dobry Start. Od lipca, kiedy ruszył nabór, do początku września, do ZUS wpłynęło 2,9 mln wniosków o świadczenie 300 plus. W sumie wypłacono ponad 1,1 mld zł. Świadczenie otrzymali rodzice 4,3 mln uczniów. Ale nie wszyscy jeszcze złożyli wnioski. Tymczasem zegar tyka. Jest ostateczny termin, po którym pieniądze przepadają.
To już koniec pracy zdalnej? Tej zmiany nikt się nie spodziewał
11 paź 2026

Nie trzeba nastawiać budzika na wczesną godzinę, tracić czasu w korkach ani codziennie szykować się do wyjścia. Praca z domu miała być sposobem na większą swobodę i lepsze godzenie obowiązków zawodowych z prywatnymi. W praktyce nie zawsze tak wygląda. Dla części pracowników home office oznacza niekończące się telekonferencje, domowe obowiązki wciśnięte między służbowe zadania i dostępność dla szefa niemal do wieczora. Nic dziwnego, że oczekiwania na rynku pracy się zmieniają. Z „Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service wynika, że dziś bardziej niż samo miejsce wykonywania obowiązków liczy się elastyczność. Pracownicy chcą sami decydować, jak zorganizują swój dzień.

REKLAMA

Motocyklista może ująć w kosztach zakup kurtki, butów, rękawic i kasku [interpretacja KIS]
10 paź 2026

Gdzie przebiega granica pomiędzy wydatkami osobistymi przedsiębiorców, a wydatkami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą? Na to pytanie nie ma uniwersalnej odpowiedzi, bo każda działalność gospodarcza jest inna i ma inny cel. To sprawia, że podatnicy mają wątpliwości i często pytają Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.
Czy pozwy kredytobiorców doprowadzą banki do upadłości? Mamy kumulację ryzyk prawnych w sektorze bankowym
09 paź 2026

Teza, że masowe pozwy konsumentów nie mogą doprowadzić banku do upadłości, nie wytrzymuje zderzenia z faktami. Najlepszym dowodem jest Getin Noble Bank, objęty przymusową restrukturyzacją we wrześniu 2022 r. – w dużej mierze z powodu ryzyka prawnego kredytów frankowych. Dziś sektor bankowy mierzy się nie z jednym, lecz z kilkoma ryzykami naraz: końcówką sporów frankowych, masowymi sprawami o sankcję kredytu darmowego i – potencjalnie – sporami o WIBOR. Nakładają się one na kurczącą się poduszkę dochodową banków: stopy są o 2 pkt proc. niższe niż wiosną 2025 r., a CIT dla banków wzrósł do 30%. To scenariusz, którego nie wolno bagatelizować.
Ciało mówi pierwsze. O codziennych praktykach somatycznych chroniących przed stanami depresyjnymi
09 paź 2026

Wysokie tempo pracy, presja odpowiedzialności i stała dostępność sprawiają, że coraz więcej osób funkcjonuje w stanie przewlekłego napięcia. Z perspektywy psychologii klinicznej wiadomo dziś jednoznacznie: depresja bardzo rzadko pojawia się nagle. Najczęściej jest konsekwencją długotrwałego przeciążenia układu nerwowego, ignorowania sygnałów z ciała i braku regeneracji. Dlatego skuteczna profilaktyka zaczyna się nie tylko od zmiany sposobu myślenia, lecz także od interocepcji i troski o ciało.
Wystarczy skończyć 60 lat. Ten jeden dokument w 2026 roku drastycznie obniża rachunki i ceny w sklepach
10 paź 2026

Seniorzy w wieku 60+ zmagający się z problemami zdrowotnymi mają prawo do wielu udogodnień, jednak kluczem do nich jest jeden plastikowy kartonik. Legitymacja osoby niepełnosprawnej w 2026 roku drastycznie ułatwia codzienne życie, eliminując konieczność noszenia przy sobie papierowych wyroków urzędowych. Co ważne, po przekroczeniu sześćdziesiątki zaczyna obowiązywać wyjątkowo korzystna zasada dotycząca ważności tego dokumentu.

REKLAMA

Wynajem krótkoterminowy po zmianach przepisów w Hiszpanii. Gdzie licencje są wstrzymane, a gdzie wciąż dostępne
09 paź 2026

Polacy kupili w pierwszym półroczu 2026 r. w Hiszpanii rekordowe 2269 nieruchomości, a wielu z nich liczy, że apartament nad morzem częściowo zarobi na siebie dzięki wynajmowi turystom. Tymczasem w ciągu kilkunastu miesięcy zasady najmu na doby zmieniły się tam bardziej niż przez poprzednią dekadę: Barcelona wygasza wszystkie licencje, Alicante i Malaga wstrzymały nowe pozwolenia, a w całym kraju potrzebna jest zgoda wspólnoty mieszkaniowej.
Zmiana czasu na zimowy w październiku 2026 r. wpływa na czas pracy
09 paź 2026

Kiedy w październiku 2026 r. jest zmiana czasu na zimowy? O której godzinie przestawiamy zegarki? To stała zasada, która dotyczy każdego roku. Zmiana czasu wpływa na czas pracy w nocy. Czy za dodatkową godzinę pracy w nocy zmiany czasu pracownik powinien otrzymać dodatek do wynagrodzenia?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA