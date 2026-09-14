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Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » ZUS wypłaca prawie 1500 zł nawet przez 3 lata. Mało kto wie o tym świadczeniu. Komu przysługują pieniądze? Gdzie złożyć wniosek?

ZUS wypłaca prawie 1500 zł nawet przez 3 lata. Mało kto wie o tym świadczeniu. Komu przysługują pieniądze? Gdzie złożyć wniosek?

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14 września 2026, 09:56
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Prawie nikt nie korzysta z tego świadczenia, a ZUS wypłaca prawie 1500 zł nawet przez 3 lata
Prawie nikt nie korzysta z tego świadczenia, a ZUS wypłaca prawie 1500 zł nawet przez 3 lata
Shutterstock

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Wśród świadczeń wypłacanych przez ZUS jest takie, które cieszy się bardzo małym zainteresowaniem. Nie dlatego, że jest nieatrakcyjne. Wielu Polaków po prostu nie wie o jego istnieniu, choć w określonej sytuacji może zapewnić regularne pieniądze przez długi czas. Trzeba jednak spełnić kilka warunków.

Prawie nikt nie korzysta z tego świadczenia w 2026 roku

To renta szkoleniowa należy do najrzadziej wypłacanych świadczeń ZUS. Jeszcze w grudniu 2016 roku otrzymywało ją 59 osób, grudniu 2023 już tylko 3, a rok później 9. W maju 2026 świadczenie pobierało zaledwie 5 osób w całej Polsce. Wyjaśniamy co to jest renta szkoleniowa, komu przysługuje i ile wynosi.

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Komu przysługuje renta szkoleniowa 2026?

Renta szkoleniowa jest przeznaczona dla osoby, która utraciła zdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie, ale po zdobyciu nowych kwalifikacji może podjąć inną pracę. ZUS może ją przyznać, jeżeli lekarz orzecznik albo komisja lekarska uzna przekwalifikowanie zawodowe za celowe. Ponadto ubezpieczony musi mieć wymagany okres składkowy i nieskładkowy.

Wymagany staż ubezpieczeniowy zależy od wieku, w którym powstała niezdolność do pracy. Wynosi:

  • rok – jeśli niezdolność powstała przed ukończeniem 20 lat,
  • dwa lata – w przypadku osób w wieku od 20 do 22 lat,
  • trzy lata – gdy niezdolność wystąpiła między 22. a 25. rokiem życia,
  • cztery lata – w przedziale od 25 do 30 lat,
  • pięć lat – jeżeli problem zdrowotny pojawił się po ukończeniu 30 lat.

W przypadku osoby po 30. roku życia wymagane 5 lat powinno przypadać na ostatnie dziesięciolecie przed złożeniem wniosku albo przed powstaniem niezdolności do pracy. Przepisy przewidują jednak wyjątki m.in. dla osób z odpowiednio długim stażem oraz dla tych, których niezdolność do pracy jest następstwem wypadku lub choroby zawodowej.

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Wyjątek dotyczy również osób, które zostały objęte ubezpieczeniem przed ukończeniem 18 lat albo w ciągu 6 miesięcy od zakończenia nauki. Nawet jeśli nie mają wymaganego stażu warunek ten może zostać uznany za spełniony, o ile późniejsze przerwy w ubezpieczeniu nie przekraczały 6 miesięcy.

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Ile wynosi renta szkoleniowa w 2026 roku?

Wysokość renty szkoleniowej wynosi 75% podstawy wymiaru renty. Nie może być jednak niższa od najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Od 1 marca 2026 roku minimalna renta szkoleniowa wynosi 1483,87 zł brutto.

Jeżeli niezdolność do pracy powstała wskutek wypadku przy pracy albo choroby zawodowej renta szkoleniowa wynosi 100% podstawy jej wymiaru. W takim przypadku świadczenie nie może być niższe niż 1780,18 zł brutto miesięcznie.

ZUS może wypłacać pieniądze nawet przez 3 lata

Renta szkoleniowa jest przyznawana początkowo na 6 miesięcy. Okres ten może zostać przedłużony na wniosek starosty o czas potrzebny do przekwalifikowania zawodowego, maksymalnie o kolejne 30 miesięcy. Łącznie świadczenie może być więc pobierane przez 36 miesięcy, czyli 3 lata.

Podstawowy okres może również zostać skrócony. Stanie się tak, jeśli starosta poinformuje ZUS, że przekwalifikowanie nie jest możliwe albo zainteresowany nie poddaje się przekwalifikowaniu zawodowemu.

Prawo do renty powstaje po zakończeniu pobierania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy. W pozostałych przypadkach może zostać przyznane od miesiąca, w którym złożono wniosek.

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Jak złożyć wniosek o rentę szkoleniową?

Osoba zainteresowana składa formularz ERN, czyli wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Należy do niego dołączyć m.in.:

  • informacje o okresach składkowych i nieskładkowych.
  • dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia oraz wysokość wynagrodzenia,
  • zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9 wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku,
  • dokumentację medyczną.

Dokumenty najlepiej przekazać nie później niż 30 dni przed zakończeniem pobierania wynagrodzenia chorobowego, zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego. Wniosek można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w placówce ZUS, wysłać pocztą albo przesłać elektronicznie przez PUE/eZUS.

Źródło: INFOR
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