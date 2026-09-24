REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Będę wypłacać alimenty po nowemu. Zmienią się sumy i zasady

Będę wypłacać alimenty po nowemu. Zmienią się sumy i zasady

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
24 września 2026, 08:50
Jagienka Michalik
Jagienka Michalik
Rewolucyjne zmiany w alimentach. Chodzi nie tylko o podwyżki
Rewolucyjne zmiany w alimentach. Chodzi nie tylko o podwyżki
shutterstock
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Mniej formalności, szybsza decyzja i łatwiejsze dochodzenie pieniędzy na utrzymanie dziecka. Resort sprawiedliwości pracuje nad reformą alimentów. Rodzic nie będzie musiał osobiście pojawiać się w sądzie ani wysyłać dokumentów pocztą.

rozwiń >

Alimenty będzie można załatwić przez internet

Jedną z najważniejszych zmian ma być uproszczenie procedury dochodzenia podstawowych alimentów. Rodzic, który zostanie sam z kosztami utrzymania dziecka, nie będzie musiał przechodzić całej tradycyjnej, często długiej procedury sądowej. Pozew będzie można złożyć przez system teleinformatyczny. Procedura ma być maksymalnie uproszczona. Do wniosku będzie można dołączyć oświadczenia potwierdzające, że drugi rodzic nie łoży na utrzymanie dziecka.

REKLAMA

REKLAMA

Ministerstwo Sprawiedliwości zaznacza, że nowe rozwiązanie ma dotyczyć sytuacji, w których obowiązek alimentacyjny nie został wcześniej ustalony wyrokiem sądu, ugodą ani aktem notarialnym.

Rodzic nie będzie musiał również osobiście pojawiać się w sądzie ani wysyłać dokumentów pocztą. Dla osoby, która każdego miesiąca sama musi opłacić mieszkanie, kupić jedzenie, ubrania, lekarstwa i zapłacić za szkolne wydatki, może to być bardzo duża zmiana.

Zobacz również:

Siedem dni zamiast czekania miesiącami

Na uproszczeniu samej procedury pomysł Ministerstwa Sprawiedliwości się jednak nie kończy. Resort chce również zdecydowanie skrócić czas oczekiwania na decyzję. Sprawą będzie mógł zająć się referendarz sądowy. Jeżeli otrzyma kompletny i prawidłowo złożony pozew, zgodnie z założeniami będzie miał 7 dni na wydanie nakazu alimentacyjnego.

REKLAMA

Co ważne, nakaz ma być natychmiast wykonalny. To właśnie ten element może być szczególnie ważny dla rodziców, którzy już teraz mają problemy z pokryciem podstawowych wydatków. Nie trzeba będzie czekać miesiącami na zakończenie całego postępowania, aby pojawiła się formalna decyzja w sprawie alimentów.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Drugi rodzic nadal będzie miał możliwość zakwestionowania nakazu. Od momentu jego doręczenia będzie miał 14 dni na wniesienie sprzeciwu. Przyspieszenie procedury nie ma więc oznaczać odebrania drugiej stronie prawa do obrony. Chodzi o to, aby dziecko i rodzic, który ponosi koszty jego utrzymania, nie musieli czekać na pieniądze przez wiele miesięcy.

Alimenty mają rosnąć razem z płacą minimalną

Kolejna zmiana dotyczy wysokości alimentów. Dziś może się zdarzyć, że kwota ustalona kilka lat wcześniej przestaje odpowiadać rzeczywistym kosztom utrzymania dziecka. Ceny rosną, zmieniają się wydatki, a ustalone alimenty pozostają takie same.W takiej sytuacji rodzic może być zmuszony do ponownego pójścia do sądu i wystąpienia o podwyższenie świadczenia. Ministerstwo Sprawiedliwości chce to zmienić.

Plan zakłada powiązanie alimentów podstawowych z płacą minimalną. W praktyce oznaczałoby to automatyczną waloryzację alimentów. Jeżeli wzrośnie płaca minimalna, odpowiednio zwiększy się również wysokość świadczenia. Rodzic nie musiałby więc za każdym razem składać kolejnego pozwu tylko dlatego, że wzrosły koszty życia.

Zwykła sprawa o podwyższenie alimentów nie byłaby potrzebna w sytuacji, gdy zmiana kwoty wynikałaby wyłącznie z mechanizmu waloryzacji. Nie oznacza to jednak, że sąd całkowicie zniknie z takich spraw.Jeżeli sytuacja finansowa któregoś z rodziców znacząco się zmieni – na przykład wyraźnie się pogorszy albo poprawi – nadal będzie można wystąpić o sądową zmianę wysokości alimentów.

Zobacz również:

Koniec z pytaniem: kiedy właściwie alimenty się kończą?

Reforma ma również uporządkować kwestię wieku dziecka. Obecne przepisy nie wskazują konkretnego wieku, w którym obowiązek alimentacyjny automatycznie wygasa. Co do zasady trwa on tak długo, jak długo dziecko nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. W praktyce może to prowadzić do sporów między rodzicami. Jeden uważa, że dziecko powinno już być samodzielne, drugi twierdzi, że nadal potrzebuje finansowego wsparcia.

Ministerstwo chce wprowadzić tutaj jasną granicę. Zgodnie z przygotowywanymi założeniami obowiązek alimentacyjny miałby wygasać automatycznie w dniu 25. urodzin dziecka. Nie będzie to jednak zasada obowiązująca bez wyjątków. Projekt przewiduje, że dzieci posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności zachowają prawo do finansowego wsparcia także po ukończeniu 25 lat.

Mniej papierów, mniej wizyt w sądzie, mniej powodów do konfliktu

Jak czytamy w „DGP”, reforma alimentów została przygotowana w oparciu o konsultacje z sędziami, psychologami, kuratorami oraz organizacjami pozarządowymi. Cel zmian jest szerszy niż samo przyspieszenie postępowania. Resort chce ograniczyć konflikty, które często pojawiają się po rozwodzie lub rozstaniu rodziców. Chodzi również o zapewnienie dzieciom większej stabilności finansowej.

Reforma jest częścią szerszego pakietu zmian w prawie rodzinnym przygotowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Punktem wyjścia ma być dobro dziecka. Jednym z celów jest także ograniczenie sytuacji, w których długie postępowania sądowe dodatkowo zaostrzają konflikt między rodzicami.

Dla rodziców proponowane zmiany oznaczałyby mniej formalności, mniej wizyt w sądzie i przede wszystkim krótsze oczekiwanie na decyzję dotyczącą pieniędzy potrzebnych do utrzymania dziecka. Automatyczna waloryzacja miałaby z kolei sprawić, że wysokość podstawowych alimentów będzie rosła wraz ze wzrostem płacy minimalnej, bez konieczności każdorazowego składania pozwu.

Koniec z długą batalią o pieniądze

Jeżeli proponowane rozwiązania wejdą w życie, rodzic samotnie ponoszący koszty utrzymania dziecka nie będzie musiał za każdym razem rozpoczynać długiej batalii o pieniądze. W najprostszych sprawach na nakaz alimentacyjny ma czekać nie miesiącami, ale zaledwie siedem dni – pod warunkiem że pozew będzie kompletny i prawidłowo złożony.

Powiązane
800 plus do… likwidacji. Decyzja już została podjęta. Czy będzie coś w zamian?
800 plus do… likwidacji. Decyzja już została podjęta. Czy będzie coś w zamian?
350 złotych dopłaty do prądu i do gazu od ZUS i to co miesiąc. Dochody nie mają znaczenia. O tym dodatku wielu Polaków nie ma pojęcia
350 złotych dopłaty do prądu i do gazu od ZUS i to co miesiąc. Dochody nie mają znaczenia. O tym dodatku wielu Polaków nie ma pojęcia
Takich zmian w rachunkach za prąd jeszcze nie było. Za energię elektryczną trzeba płacić po nowemu
Takich zmian w rachunkach za prąd jeszcze nie było. Za energię elektryczną trzeba płacić po nowemu
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Schron w 8 godzin zamiast 3 dni? Polski startup ma patent na szybką budowę
24 wrz 2026

Startup ARX Modular opracował i opatentował technologię modułowych schronów. Ich montaż może zająć zaledwie 8 godzin, a do realizacji potrzebni są operator dźwigu, dwaj monterzy oraz cztery ciężarówki – informuje „PB”.
Nagły zwrot na rynku walutowym. Dolar i euro wystrzeliły, złoty najsłabszy od niemal dwóch lat
24 wrz 2026

Nagły zwrot na rynku walutowym. Dolar i euro wystrzeliły, złoty najsłabszy od niemal dwóch lat. Złoty w środę 23 września mocno stracił wobec euro i dolara, do poziomów najsłabszych od 1,5-2 lat, a rentowności krajowych obligacji wzrosły o 10–14 pb. Zdaniem strategów, presja na krajową walutę płynie głównie ze strony umacniającego się dolara, po jastrzębich sygnałach ze strony przedstawicieli Fed.
e-Rekrutacja na ostatniej prostej. Testy zakończone, urzędy czekają na start
24 wrz 2026

Testy bezpieczeństwa i wydajności systemu e-Rekrutacja w służbie cywilnej zakończone, zostały kwestie formalne i prawne udostępnienia platformy urzędom - podaje „Dziennik Gazeta Prawna”.
Zakaz trzymania psów na uwięzi. Jakie warunki utrzymywania psa w kojcu?
24 wrz 2026

28 lipca 2027 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt. Od tego dnia zacznie obowiązywać zakaz trzymania psów na uwięzi. Resort rolnictwa przygotował projekt rozporządzenia w sprawie minimalnych warunków utrzymywania psa w kojcu.

REKLAMA

Miliony Polaków będą pracować godzinę dłużej. Decyzja jest nieodwołalna
24 wrz 2026

Jedni będą spać godzinę dłużej. Inni godzinę dłużej musieli pracować. W nocy z 24 na 26 października wskazówki zegarków cofnęliśmy z trzeciej na drugą. Jak co roku o tej porze przejdziemy zmianę czasu z letniego na zimowy. Cała ta operacja w założeniu ma przynieść bardziej efektywne wykorzystanie światła dziennego i oszczędności energii. W rzeczywistości traci na tym gospodarka i nasz organizm. Od lat deliberuje na tym Bruksela, ale na razie wyniki tych niekończących się dyskusji pozostają w czasowej próżni. Kończy się tym, że co roku miliony Polaków muszą pracować godzinę dłużej. I na razie ta decyzja jest nieodwołalna.
Zmiana czasu w 2026 r. na zimowy – w którą noc przestawiamy zegarki? Godzinę do przodu, czy do tyłu? Co z wynagrodzeniem? Jakie korzyści ze zmian czasu? Co ze zmianą czasu w 2027 roku?
23 wrz 2026

Zmiana czasu letniego na zimowy w 2026 roku nastąpi (jak co roku) w ostatni weekend października – a dokładnie w nocy z soboty 24 października na niedzielę 25 października. Zmiana ta następuje w Polsce i całej Unii Europejskiej. Wskazówki zegarów (tych, które tego wymagają oczywiście) trzeba przesunąć z godz. 3.00 na 2.00. Zatem tej nocy będziemy spać (a niektórzy - pracować) całą godzinę dłużej. Zyskamy 60 minut snu i będziemy mieli więcej jaśniejszych poranków z naturalnym światłem dziennym (słonecznym) ale za to popołudniami szybciej będzie się robiło ciemno. Jaki ma wpływ październikowa zmiana czasu na wynagrodzenie za pracę? Czy w 2027 roku również czekają nas zmiany czasu?
Dwie przerwy świąteczne w szkole w grudniu 2026 r. i w marcu 2027 r. [Terminy]
23 wrz 2026

Dwie przerwy świąteczne w szkole w roku szkolnym 2026/2027 dają łącznie 18 dni wolnych (z weekendami i świętami). Grudniowa przerwa łączy się z Bożym Narodzeniem i Sylwestrem, a marcowa z Wielkanocą.
5000 zł dla małżeństw z długim stażem. Miało być nowe świadczenie, ale Senat zdecydował inaczej
24 wrz 2026

Kwota 5000 zł jednorazowego świadczenia dla małżeństw z co najmniej 50-letnim stażem miało być finansowym podziękowaniem za wspólnie przeżyte dekady. Pomysł był przez wiele miesięcy analizowany przez Senacką Komisję Petycji, a Biuro Legislacyjne przygotowało nawet projekt ustawy. Ostatecznie jednak komisja zdecydowała o zakończeniu prac nad petycją.

REKLAMA

Osoby z niepełnosprawnościami. Jak dostrzec ich potencjał na rynku pracy?
23 wrz 2026

Spora część osób z niepełnosprawnościami wciąż jest nieaktywna zawodowo. Często są to osoby, które nie tylko chcą pracować, ale i rozwijać się w środowisku pracy. Skąd biorą się trudności w zatrudnianiu OzN i jak stworzyć warunki, które pozwolą wykorzystać potencjał takich pracowników?
Czy umowy o pracę ustanowione przez PIP z umów B2B są nieważne w świetle Konstytucji RP? Co z pracownikami i pracodawcami takich umów?
23 wrz 2026

Think Tank The Company wskazuje, że umowy o pracę ustanowione przez PIP w oparciu o najnowsze przepisy mogą być nieważne. To wynik bezpośredniej sprzeczności tych przepisów z Konstytucją RP. Przede wszystkim chodzi o niekonstytucyjną i nadmierną ingerencję w zasadę swobody umów, a tym rażącą niezgodność z przepisami z art. 31 ust. 1-2 Konstytucji RP. Ponadto niedopuszczalna jest sytuacja, w której adresaci decyzji organu PIP zostają pozbawieni fundamentalnego prawa do procesu (art. 2 Konstytucji RP). Co zatem w długim terminie może stać się z pracownikami i pracodawcami tak zmienionych umów? Rekomendacją Think Tank The Company jest zasada, że PIP powinna w pierwszej kolejności stosować kary pieniężne, a tylko w ostateczności zmianę umów.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA