Od 2 groszy do 54 tys. 72 zł. ZUS pokazał, jak ogromne są różnice w emeryturach

Najzamożniejszy polski emeryt otrzymuje 54 tys. 72 zł miesięcznie i mieszka w województwie śląskim. Także drugą co do wysokości emeryturę – 53,5 tys. zł – otrzymuje Ślązak. Podium zamyka osoba z woj. mazowieckiego, która co miesiąc dostaje 45,3 tys. zł – podał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Najniższe wypłacane w kraju emerytury są groszowe

Najniższe wypłacane w kraju emerytury są groszowe. W woj. dolnośląskim i lubelskim są osoby, które otrzymują co miesiąc 2 grosze - przekazał ZUS.

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W polskim systemie prawo do emerytury ma każdy, kto przepracował choćby jeden dzień. Jednak aby otrzymać najniższą emeryturę – która wynosi 1978,49 zł – trzeba mieć 20 lat stażu pracy w przypadku kobiet i 25 – mężczyzn.

Co decyduje o wysokości emerytury?

„Aby otrzymywać od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych trzeba opłacać nie tylko wysokie składki, ale także mieć przedłużanie lat pracy” - zwraca uwagę ZUS. Na rekordowe emerytury składają się bowiem trzy czynniki: dodatkowe składki, waloryzacja kapitału oraz krótszy okres prognozowanych wypłat - wyjaśnił Zakład.

Przekazane dane obejmują czerwiec br.