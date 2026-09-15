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Mało kto wie o tych pieniądzach z ZUS. Za opiekę nad rodzicem dostaniesz nawet kilka tysięcy złotych

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15 września 2026, 12:31
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra, dziennikarka, copywriterka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
seniorka senior osoba starsza opieka nad rodzicem
Pieniądze z ZUS na opiekę nad rodzicem w 2026 roku. Jak zyskać nawet kilka tysięcy złotych?
Shutterstock

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Opieka nad schorowanym lub starszym rodzicem to ogromne wyzwanie - zarówno emocjonalne, jak i finansowe. Wielu Polaków nie wie, że w 2026 roku mogą ubiegać się o realne wsparcie finansowe z ZUS oraz budżetu państwa. Przepisy mocno się zmieniły, a cyfryzacja urzędów ułatwiła zdobycie gotówki. Jakie pieniądze Ci przysługują, jak ominąć biurokrację i ile możesz zyskać?

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Nagła choroba rodzica? ZUS zapłaci za 14 dni Twojego wolnego

Jeśli Twój rodzic nagle zachorował (np. przeszedł ciężką grypę, złamanie lub zabieg w szpitalu) i musisz wziąć wolne w pracy, by mu pomóc, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy z ZUS.

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  • Ile dostaniesz? Świadczenie wynosi 80 proc. Twojego wynagrodzenia (podstawy wymiaru zasiłku).
  • Jak długo? Maksymalnie 14 dni w roku kalendarzowym. Limitu tego nie da się przekroczyć, nawet jeśli opiekujesz się obojgiem rodziców.
  • Główny warunek: Musisz podlegać ubezpieczeniu chorobowemu (etat, zlecenie lub własna firma z opłacaniem dobrowolnej składki) oraz być jedyną osobą w gospodarstwie domowym, która może w tym czasie pomóc seniorowi.

Jak to załatwić w 2026 roku?

  1. Lekarz wystawia e-ZLA: Podczas wizyty lub teleporady lekarz wystawia elektroniczne zwolnienie na opiekę nad członkiem rodziny. Trafia ono automatycznie do Twojego pracodawcy i ZUS.
  2. Składasz wniosek Z-15B: Samo L4 nie uruchomi wypłaty pieniędzy. Musisz złożyć wniosek Z-15B. W 2026 roku najwygodniej zrobisz to elektronicznie przez portal eZUS (dawne PUE ZUS), który przeszedł gruntowną modernizację i intuicyjnie prowadzi użytkownika przez cały proces.

Przewlekła choroba i starość: Świadczenie wspierające to nawet ponad 4000 zł miesięcznie

Jeżeli Twój rodzic wymaga stałej opieki z powodu wieku lub niepełnosprawności, 14 dni zasiłku to za mało. W 2026 roku kluczowym programem jest świadczenie wspierające, wypłacane bezpośrednio z ZUS. W odróżnieniu od starych programów, te pieniądze trafiają wprost na konto rodzica, który może je przeznaczyć na opłacenie Twojej pomocy lub profesjonalnego opiekuna. Co ważne, Ty jako opiekun możesz normalnie pracować i zarabiać bez limitów. Ile wynosi świadczenie? Jest powiązane z rentą socjalną i zależy od poziomu potrzeby wsparcia (mierzonego w punktach od 70 do 100). W 2026 roku, po kolejnych waloryzacjach, kwoty te wynoszą od około 840 zł do ponad 4100 zł netto miesięcznie.

Jak je zdobyć?

  1. Najpierw rodzic musi uzyskać decyzję z Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON), która określi poziom potrzeby wsparcia w punktach.
  2. Po otrzymaniu decyzji z punktami, składasz wniosek o wypłatę pieniędzy elektronicznie do ZUS.

Dodatkowe pieniądze, o których zapominają seniorzy

Analizując domowy budżet, warto sprawdzić, czy rodzic korzysta z podstawowych praw przysługujących mu w ZUS ze względu na wiek:

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  • Dodatek pielęgnacyjny: To dodatkowe pieniądze (ponad 330 zł miesięcznie), które ZUS dopłaca do emerytury. Co ważne, każdy senior po ukończeniu 75. roku życia otrzymuje ten dodatek automatycznie, bez składania jakichkolwiek wniosków. Jeśli rodzic jest młodszy, ale całkowicie niezdolny do samodzielnej egzystencji, dodatek można dostać wcześniej na wniosek z zaświadczeniem lekarskim OL-9.

Podsumowanie: Co wybrać?

  • Potrzebujesz pilnie kilku dni na opiekę? Idź do lekarza po e-ZLA i wyślij do ZUS wniosek Z-15B.
  • Rodzic potrzebuje stałej opieki, a Ty pracujesz? Wystąp o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia we WZON, a następnie o Świadczenie Wspierające z ZUS.
  • Rodzic skończył 75 lat? Upewnij się, że ZUS podniósł jego emeryturę o dodatek pielęgnacyjny.

Zasady i formularze wniosków sprawdzisz na oficjalnej stronie ZUS.

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FAQ

Kiedy przysługuje zasiłek opiekuńczy z ZUS na nagle chorego rodzica w 2026 roku?

Zasiłek opiekuńczy z ZUS przysługuje, gdy rodzic nagle zachorował i trzeba wziąć wolne w pracy, by mu pomóc. Warunkiem jest ubezpieczenie chorobowe oraz bycie jedyną osobą w gospodarstwie domowym, która może w tym czasie pomóc seniorowi.

Ile wynosi i jak długo trwa zasiłek opiekuńczy z ZUS na chorego rodzica?

Zasiłek opiekuńczy z ZUS wynosi 80 proc. wynagrodzenia, czyli podstawy wymiaru zasiłku. Przysługuje maksymalnie przez 14 dni w roku kalendarzowym; limitu nie da się przekroczyć, nawet przy opiece nad obojgiem rodziców.

Jak załatwić zasiłek opiekuńczy z ZUS na rodzica przez eZUS w 2026 roku?

Lekarz wystawia e-ZLA na opiekę nad członkiem rodziny, które trafia automatycznie do pracodawcy i ZUS. Samo L4 nie uruchomi wypłaty; trzeba złożyć wniosek Z-15B, najwygodniej elektronicznie przez portal eZUS.

Ile może wynieść świadczenie wspierające z ZUS dla rodzica wymagającego stałej opieki?

Świadczenie wspierające jest wypłacane bezpośrednio z ZUS na konto rodzica. W 2026 roku kwoty wynoszą od około 840 zł do ponad 4100 zł netto miesięcznie i zależą od poziomu potrzeby wsparcia mierzonego w punktach od 70 do 100.

Kiedy ZUS wypłaca dodatek pielęgnacyjny do emerytury rodzica?

ZUS dopłaca dodatek pielęgnacyjny do emerytury w wysokości ponad 330 zł miesięcznie. Każdy senior po ukończeniu 75. roku życia otrzymuje dodatek automatycznie; młodszy rodzic całkowicie niezdolny do samodzielnej egzystencji może dostać dodatek na wniosek z OL-9.

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Źródło: INFOR
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