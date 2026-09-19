REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Miesięczne wsparcie z ZUS dla opiekunów seniorów. Sprawdź, jaką kwotę możesz otrzymać od państwa

Miesięczne wsparcie z ZUS dla opiekunów seniorów. Sprawdź, jaką kwotę możesz otrzymać od państwa

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
19 września 2026, 09:18
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra, dziennikarka, copywriterka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
seniorka senior osoba starsza opieka nad rodzicem
Pieniądze z ZUS na opiekę nad rodzicem w 2026 roku. Jak zyskać nawet kilka tysięcy złotych?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Opieka nad schorowanym lub starszym rodzicem to ogromne wyzwanie - zarówno emocjonalne, jak i finansowe. Wielu Polaków nie wie, że w 2026 roku mogą ubiegać się o realne wsparcie finansowe z ZUS oraz budżetu państwa. Przepisy mocno się zmieniły, a cyfryzacja urzędów ułatwiła zdobycie gotówki. Jakie pieniądze Ci przysługują, jak ominąć biurokrację i ile możesz zyskać?

rozwiń >

Nagła choroba rodzica? ZUS zapłaci za 14 dni Twojego wolnego

Jeśli Twój rodzic nagle zachorował (np. przeszedł ciężką grypę, złamanie lub zabieg w szpitalu) i musisz wziąć wolne w pracy, by mu pomóc, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy z ZUS.

REKLAMA

REKLAMA

  • Ile dostaniesz? Świadczenie wynosi 80 proc. Twojego wynagrodzenia (podstawy wymiaru zasiłku).
  • Jak długo? Maksymalnie 14 dni w roku kalendarzowym. Limitu tego nie da się przekroczyć, nawet jeśli opiekujesz się obojgiem rodziców.
  • Główny warunek: Musisz podlegać ubezpieczeniu chorobowemu (etat, zlecenie lub własna firma z opłacaniem dobrowolnej składki) oraz być jedyną osobą w gospodarstwie domowym, która może w tym czasie pomóc seniorowi.

Jak to załatwić w 2026 roku?

  1. Lekarz wystawia e-ZLA: Podczas wizyty lub teleporady lekarz wystawia elektroniczne zwolnienie na opiekę nad członkiem rodziny. Trafia ono automatycznie do Twojego pracodawcy i ZUS.
  2. Składasz wniosek Z-15B: Samo L4 nie uruchomi wypłaty pieniędzy. Musisz złożyć wniosek Z-15B. W 2026 roku najwygodniej zrobisz to elektronicznie przez portal eZUS (dawne PUE ZUS), który przeszedł gruntowną modernizację i intuicyjnie prowadzi użytkownika przez cały proces.

Przewlekła choroba i starość: Świadczenie wspierające to nawet ponad 4000 zł miesięcznie

Jeżeli Twój rodzic wymaga stałej opieki z powodu wieku lub niepełnosprawności, 14 dni zasiłku to za mało. W 2026 roku kluczowym programem jest świadczenie wspierające, wypłacane bezpośrednio z ZUS. W odróżnieniu od starych programów, te pieniądze trafiają wprost na konto rodzica, który może je przeznaczyć na opłacenie Twojej pomocy lub profesjonalnego opiekuna. Co ważne, Ty jako opiekun możesz normalnie pracować i zarabiać bez limitów. Ile wynosi świadczenie? Jest powiązane z rentą socjalną i zależy od poziomu potrzeby wsparcia (mierzonego w punktach od 70 do 100). W 2026 roku, po kolejnych waloryzacjach, kwoty te wynoszą od około 840 zł do ponad 4100 zł netto miesięcznie.

Jak je zdobyć?

  1. Najpierw rodzic musi uzyskać decyzję z Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON), która określi poziom potrzeby wsparcia w punktach.
  2. Po otrzymaniu decyzji z punktami, składasz wniosek o wypłatę pieniędzy elektronicznie do ZUS.

Dodatkowe pieniądze, o których zapominają seniorzy

Analizując domowy budżet, warto sprawdzić, czy rodzic korzysta z podstawowych praw przysługujących mu w ZUS ze względu na wiek:

REKLAMA

  • Dodatek pielęgnacyjny: To dodatkowe pieniądze (ponad 330 zł miesięcznie), które ZUS dopłaca do emerytury. Co ważne, każdy senior po ukończeniu 75. roku życia otrzymuje ten dodatek automatycznie, bez składania jakichkolwiek wniosków. Jeśli rodzic jest młodszy, ale całkowicie niezdolny do samodzielnej egzystencji, dodatek można dostać wcześniej na wniosek z zaświadczeniem lekarskim OL-9.

Podsumowanie: Co wybrać?

  • Potrzebujesz pilnie kilku dni na opiekę? Idź do lekarza po e-ZLA i wyślij do ZUS wniosek Z-15B.
  • Rodzic potrzebuje stałej opieki, a Ty pracujesz? Wystąp o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia we WZON, a następnie o Świadczenie Wspierające z ZUS.
  • Rodzic skończył 75 lat? Upewnij się, że ZUS podniósł jego emeryturę o dodatek pielęgnacyjny.

Zasady i formularze wniosków sprawdzisz na oficjalnej stronie ZUS.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

FAQ

Kiedy przysługuje zasiłek opiekuńczy z ZUS na nagle chorego rodzica w 2026 roku?

Zasiłek opiekuńczy z ZUS przysługuje, gdy rodzic nagle zachorował i trzeba wziąć wolne w pracy, by mu pomóc. Warunkiem jest ubezpieczenie chorobowe oraz bycie jedyną osobą w gospodarstwie domowym, która może w tym czasie pomóc seniorowi.

Ile wynosi i jak długo trwa zasiłek opiekuńczy z ZUS na chorego rodzica?

Zasiłek opiekuńczy z ZUS wynosi 80 proc. wynagrodzenia, czyli podstawy wymiaru zasiłku. Przysługuje maksymalnie przez 14 dni w roku kalendarzowym; limitu nie da się przekroczyć, nawet przy opiece nad obojgiem rodziców.

Jak załatwić zasiłek opiekuńczy z ZUS na rodzica przez eZUS w 2026 roku?

Lekarz wystawia e-ZLA na opiekę nad członkiem rodziny, które trafia automatycznie do pracodawcy i ZUS. Samo L4 nie uruchomi wypłaty; trzeba złożyć wniosek Z-15B, najwygodniej elektronicznie przez portal eZUS.

Ile może wynieść świadczenie wspierające z ZUS dla rodzica wymagającego stałej opieki?

Świadczenie wspierające jest wypłacane bezpośrednio z ZUS na konto rodzica. W 2026 roku kwoty wynoszą od około 840 zł do ponad 4100 zł netto miesięcznie i zależą od poziomu potrzeby wsparcia mierzonego w punktach od 70 do 100.

Kiedy ZUS wypłaca dodatek pielęgnacyjny do emerytury rodzica?

ZUS dopłaca dodatek pielęgnacyjny do emerytury w wysokości ponad 330 zł miesięcznie. Każdy senior po ukończeniu 75. roku życia otrzymuje dodatek automatycznie; młodszy rodzic całkowicie niezdolny do samodzielnej egzystencji może dostać dodatek na wniosek z OL-9.

Powiązane
Od 2 groszy do 54 tys. 72 zł. ZUS pokazał, jak ogromne są różnice w emeryturach
Od 2 groszy do 54 tys. 72 zł. ZUS pokazał, jak ogromne są różnice w emeryturach
Rewolucyjne zmiany w alimentach. Chodzi nie tylko o podwyżki
Rewolucyjne zmiany w alimentach. Chodzi nie tylko o podwyżki
ZUS wypłaca prawie 1500 zł nawet przez 3 lata. Mało kto wie o tym świadczeniu. Komu przysługują pieniądze? Gdzie złożyć wniosek?
ZUS wypłaca prawie 1500 zł nawet przez 3 lata. Mało kto wie o tym świadczeniu. Komu przysługują pieniądze? Gdzie złożyć wniosek?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Wiek emerytalny 67 lat w Polsce? Padła jasna deklaracja rządu. Wiemy, co czeka Polaków
19 wrz 2026

Temat wieku emerytalnego w Polsce rozgrzewa opinię publiczną do czerwoności za każdym razem, gdy pojawia się w przestrzeni medialnej. Nic dziwnego - decyzje w tej sprawie bezpośrednio wpływają na plany życiowe i portfele milionów Polaków. W ostatnich dniach dyskusja o powrocie do progu 67 lat ponownie przybrała na sile. Wszystko za sprawą nowych raportów ekonomicznych oraz oficjalnego stanowiska rządu. Co naprawdę czeka przyszłych emerytów?
Taki sposób na oszczędzanie pieniędzy robi wśród Polaków prawdziwą furorę. Zyski przekraczają nawet... 50 procent. Jak to możliwe?
19 wrz 2026

Miały pomóc Polakom odkładać pieniądze na emeryturę, a stały się sposobem na szybki i niemal pewny zysk. Funkcjonujące już od ponad siedmiu lat Pracownicze Plany Kapitałowe, to w założeniu program długoterminowego oszczędzania, na który składają się pracodawcy, państwo i sami pracownicy. Ale Polacy postanowili przechytrzyć system i oszczędzanie pieniędzy zamienili w zarabianie.
Nowa opłata dla turystów. Sejm uchwalił zmiany, które odczują osoby wynajmujące nocleg
18 wrz 2026

Turyści zapłacą więcej za pobyt, a gminy zyskają większą swobodę w pobieraniu opłaty miejscowej. Sejm uchwalił przepisy, które od 2027 r. podniosą jej maksymalną stawkę do 5 zł za noc, ale to niejedyna zmiana. Zniknie także dotychczasowy wymóg dotyczący czystości powietrza, a przy naliczaniu opłaty nie będzie już znaczenia, czy ktoś przyjechał na wakacje, do pracy czy w celach zdrowotnych.
Już ponad 9 miesięcy trwa przeciętnie znalezienie pracy. Jakich kandydatów chcą pracodawcy?
18 wrz 2026

Według danych GUS przeciętny czas poszukiwania pracy wydłużył się z 7,5 miesiąca w II kwartale 2025 r. do 9,2 miesiąca w II kwartale 2026 r. Z kolei pracodawcy mają trudności ze znalezieniem odpowiednich kandydatów. Z czego wynika ta pozorna sprzeczność?

REKLAMA

Nowa kara dla kierowców. Wystarczy jeden błąd na przejeździe, by stracić prawo jazdy
18 wrz 2026

Jeden moment nieuwagi na przejeździe kolejowym może oznaczać dla kierowcy znacznie więcej niż mandat. Rząd chce, by wjazd na przejazd przy czerwonym świetle skutkował utratą prawa jazdy na trzy miesiące, a w przypadku skazania za spowodowanie katastrofy kolejowej wprowadzony został obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów na co najmniej trzy lata. Projekt zmian trafił już pod obrady Sejmu.
Dom na wsi - czy tylko rolnik może go kupić? Jakie są ograniczenia prawne zakupu nieruchomości rolnej?
18 wrz 2026

Krajowe media dość często donoszą o możliwym scenariuszu, w którym wyludnianie się polskiej wsi skutkowałoby wieloma okazjami cenowymi (tzw. domami za złotówkę). Na razie do tej sytuacji jeszcze dość daleko, ponieważ za starszy, drewniany dom położony z dala od większych ośrodków miejskich trzeba zapłacić np. 150 000 zł - 200 000 zł. Taka cena może być jednak atrakcyjna dla mieszkańców większych miast szukających miejsca do weekendowego wypoczynku. Wspomniane osoby muszą natomiast pamiętać o ograniczeniach w obrocie gruntami rolnymi. Tym bardziej, że część wiejskich domów znajduje się na większych działkach (mieszczących równocześnie dom, sad i budynki gospodarcze). Czy takie domy kupimy bez problemu? Wyjaśnia Leszek Markiewicz prowadzący agencję nieruchomości z Warszawy (NieruchomosciSzybko.pl).
Umowa zlecenia a stosunek pracy – jakie kryteria bierze pod uwagę PIP
18 wrz 2026

Umowa o pracę czy umowa zlecenia? Takie pytanie stawiane jest często przez inspektorów pracy podczas kontroli. Każda z tych umów przewiduje inne prawa i obowiązki, zarówno dla osoby świadczącej pracę, jak i dla zatrudniającego. Kontrola PIP musi wyjaśnić, jak faktycznie wygląda współpraca i na jakiej podstawie prawnej jest świadczona praca.
PPK ma już 4,5 mln uczestników. W 2027 roku ważna zmiana dla milionów pracowników [Gość INFOR.PL]
18 wrz 2026

Pracownicze Plany Kapitałowe działają już od siedmiu lat, a liczba osób regularnie odkładających w nich pieniądze przekroczyła 4,5 mln aktywnych uczestników. Tylko w ciągu ostatniego roku ich liczba wzrosła o 15 proc. Mimo tego potencjał programu jest znacznie większy, bo grupa osób, które mogą korzystać z PPK, liczy około 12 mln pracowników.

REKLAMA

Zaniżona emerytura? Zwykły wniosek do ZUS nie zawsze wystarczy. Sprawdź, kiedy musisz iść do sądu
18 wrz 2026

Złe zinterpretowanie dokumentów, pominięcie lat pracy w warunkach szczególnych czy błędne wyliczenie wskaźnika wysokości podstawy wymiaru - to tylko niektóre z powodów, dla których emerytury i renty Polaków bywają zaniżone. Część seniorów decyduje się na polubowne złożenie wniosku o przeliczenie świadczenia, podczas gdy inni muszą wejść na drogę sądową. Analiza pokazuje, że choć proces z ZUS wymaga cierpliwości, to w wielu kluczowych sytuacjach jest jedyną szansą na odzyskanie należnych, znacznie wyższych pieniędzy.
Coroczna waloryzacja progów podatkowych PIT o wskaźnik inflacji - propozycja MKiŚ
18 wrz 2026

Należy wprowadzić mechanizm corocznej waloryzacji kwot progów podatkowych określonych w art. 27 ust. 1 ustawy PIT np. o wskaźnik wzrostu cen. Taką propozycję zgłosiła Paulina Hennig-Kloska, Minister Klimatu i Środowiska, w piśmie do Jarosława Nenemana Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów. Jest to oficjalne stanowisko Ministra Klimatu i Środowiska odnośne rządowego projektu nowelizacji trzech ustaw podatkowych (ustawy o PIT, ustawy o CIT i ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym), która ma obowiązywać od 2027 roku.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA