ZUS płaci co miesiąc za opiekę nad starszym rodzicem. Mało kto wie, o jaką kwotę można się ubiegać

Opieka nad schorowanym lub starszym rodzicem to ogromne wyzwanie - zarówno emocjonalne, jak i finansowe. Wielu Polaków nie wie, że w 2026 roku mogą ubiegać się o realne wsparcie finansowe z ZUS oraz budżetu państwa. Przepisy mocno się zmieniły, a cyfryzacja urzędów ułatwiła zdobycie gotówki. Jakie pieniądze Ci przysługują, jak ominąć biurokrację i ile możesz zyskać?

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Nagła choroba rodzica? ZUS zapłaci za 14 dni Twojego wolnego

Jeśli Twój rodzic nagle zachorował (np. przeszedł ciężką grypę, złamanie lub zabieg w szpitalu) i musisz wziąć wolne w pracy, by mu pomóc, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy z ZUS.

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Ile dostaniesz? Świadczenie wynosi 80 proc. Twojego wynagrodzenia (podstawy wymiaru zasiłku).

Jak długo? Maksymalnie 14 dni w roku kalendarzowym. Limitu tego nie da się przekroczyć, nawet jeśli opiekujesz się obojgiem rodziców.

Główny warunek: Musisz podlegać ubezpieczeniu chorobowemu (etat, zlecenie lub własna firma z opłacaniem dobrowolnej składki) oraz być jedyną osobą w gospodarstwie domowym, która może w tym czasie pomóc seniorowi.

Jak to załatwić w 2026 roku?

Lekarz wystawia e-ZLA: Podczas wizyty lub teleporady lekarz wystawia elektroniczne zwolnienie na opiekę nad członkiem rodziny. Trafia ono automatycznie do Twojego pracodawcy i ZUS. Składasz wniosek Z-15B: Samo L4 nie uruchomi wypłaty pieniędzy. Musisz złożyć wniosek Z-15B. W 2026 roku najwygodniej zrobisz to elektronicznie przez portal eZUS (dawne PUE ZUS), który przeszedł gruntowną modernizację i intuicyjnie prowadzi użytkownika przez cały proces.

Przewlekła choroba i starość: Świadczenie wspierające to nawet ponad 4000 zł miesięcznie

Jeżeli Twój rodzic wymaga stałej opieki z powodu wieku lub niepełnosprawności, 14 dni zasiłku to za mało. W 2026 roku kluczowym programem jest świadczenie wspierające, wypłacane bezpośrednio z ZUS. W odróżnieniu od starych programów, te pieniądze trafiają wprost na konto rodzica, który może je przeznaczyć na opłacenie Twojej pomocy lub profesjonalnego opiekuna. Co ważne, Ty jako opiekun możesz normalnie pracować i zarabiać bez limitów. Ile wynosi świadczenie? Jest powiązane z rentą socjalną i zależy od poziomu potrzeby wsparcia (mierzonego w punktach od 70 do 100). W 2026 roku, po kolejnych waloryzacjach, kwoty te wynoszą od około 840 zł do ponad 4100 zł netto miesięcznie.

Jak je zdobyć?

Najpierw rodzic musi uzyskać decyzję z Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON), która określi poziom potrzeby wsparcia w punktach. Po otrzymaniu decyzji z punktami, składasz wniosek o wypłatę pieniędzy elektronicznie do ZUS.

Dodatkowe pieniądze, o których zapominają seniorzy

Analizując domowy budżet, warto sprawdzić, czy rodzic korzysta z podstawowych praw przysługujących mu w ZUS ze względu na wiek:

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Dodatek pielęgnacyjny: To dodatkowe pieniądze (ponad 330 zł miesięcznie), które ZUS dopłaca do emerytury. Co ważne, każdy senior po ukończeniu 75. roku życia otrzymuje ten dodatek automatycznie, bez składania jakichkolwiek wniosków. Jeśli rodzic jest młodszy, ale całkowicie niezdolny do samodzielnej egzystencji, dodatek można dostać wcześniej na wniosek z zaświadczeniem lekarskim OL-9.

Podsumowanie: Co wybrać?

Potrzebujesz pilnie kilku dni na opiekę? Idź do lekarza po e-ZLA i wyślij do ZUS wniosek Z-15B.

Rodzic potrzebuje stałej opieki, a Ty pracujesz? Wystąp o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia we WZON, a następnie o Świadczenie Wspierające z ZUS.

Rodzic skończył 75 lat? Upewnij się, że ZUS podniósł jego emeryturę o dodatek pielęgnacyjny.

Zasady i formularze wniosków sprawdzisz na oficjalnej stronie ZUS.

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