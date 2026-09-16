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Umiarkowany stopień niepełnosprawności - przywileje i ulgi 2026 [LISTA]. Jak złożyć wniosek o orzeczenie o niepełnosprawności?

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16 września 2026, 06:12
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Umiarkowany stopień niepełnosprawności 2026 - przywileje i ulgi
Umiarkowany stopień niepełnosprawności 2026 - przywileje i ulgi
Shutterstock

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Umiarkowany stopień niepełnosprawności daje w 2026 roku dostęp do wielu ulg, świadczeń i szczególnych uprawnień. Część z nich przysługuje automatycznie, o inne trzeba wystąpić i spełnić dodatkowe warunki. Sprawdzamy, na jaką pomoc można liczyć, jakie dokumenty są potrzebne oraz gdzie i jak złożyć wniosek o orzeczenie o niepełnosprawności.

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Co to jest umiarkowany stopień niepełnosprawności?

Umiarkowany stopień niepełnosprawności może otrzymać osoba, której stan zdrowia utrudnia pracę i codzienne funkcjonowanie. Może ona być niezdolna do pracy, wymagać odpowiednio przystosowanego stanowiska pracy albo potrzebować częściowej lub okresowej pomocy innych, np. podczas załatwiania spraw, leczenia czy wykonywania codziennych obowiązków.

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Umiarkowany stopień niepełnosprawności - przywileje w pracy 2026?

Osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności może być zatrudniona, zarówno w zakładzie pracy chronionej, jak i na otwartym rynku pracy, jeżeli stanowisko zostanie przystosowane do jej potrzeb.

Pracownik taki ma prawo do:

  • pracy maksymalnie przez 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo,
  • dodatkowej 15-minutowej przerwy na odpoczynek lub gimnastykę, wliczanej do czasu pracy,
  • 10 dodatkowych dni urlopu wypoczynkowego w roku, do którego prawo otrzymuje po przepracowaniu roku od dnia zaliczenia do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
  • płatnego zwolnienia od pracy na udział w turnusie rehabilitacyjnym (do 21 dni roboczych w roku).

Pracownik z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności co do zasady nie może pracować w nocy ani w godzinach nadliczbowych. Ograniczenia te mogą jednak zostać uchylone na wniosek pracownika, jeśli zgodzi się na to lekarz.

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Umiarkowany stopień niepełnosprawności - dofinansowanie PFRON w 2026

Osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności może ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON m.in. do:

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  • zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,
  • zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, np. wózka, protezy, czy aparatu słuchowego,
  • udziału w turnusie rehabilitacyjnym,
  • likwidacji barier architektonicznych, technicznych oraz utrudniających komunikowanie się.

Aby otrzymać dofinansowanie, trzeba złożyć wniosek w PCPR lub przez system SOW. Poniesiony wydatek należy udokumentować fakturą albo innym dowodem zakupu.

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Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych z PFRON 2026

Osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności może uzyskać dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego z PFRON - również dla opiekuna, jeśli lekarz uzasadni w skierowaniu konieczność jego obecności.

Osoba, która ma być opiekunem nie może być: w kadrze na turnusie, osobą z niepełnosprawnością, która wymaga czyjejś opieki. Musi mieć więcej niż 18 lat lub ma 16–18 lat, jeśli jest osobą z rodziny osoby z niepełnosprawnością i z nią mieszka.

Wnioski przyjmuje i rozpatruje właściwe ze względu zamieszkania Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (w niektórych miastach MOPS).

Wysokość dofinansowania dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności to 27 proc. przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu rozpatrywania wniosku. W wyjątkowych przypadkach, np. trudna sytuacja finansowa, dofinansowanie może wynieść nawet 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Procedura uzyskania dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego

Należy skompletować dokumenty - orzeczenie o niepełnosprawności, skierowanie lekarskie, wniosek o dofinansowanie oraz oświadczenie o dochodach i złożyć je we właściwym PCPR albo np. MOPS. Wniosek można również złożyć przez system SOW.

PCPR rozpatruje kompletny wniosek w ciągu 30 dni. O sposobie jego rozpatrzenia informuje pisemnie w ciągu 7 dni. Po otrzymaniu dofinansowania należy samodzielnie wybierać ośrodek rehabilitacyjny i organizatora, a informację o wyborze przekazać do PCPR w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia, jednak nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem turnusu.

Przy wniosku o dofinansowanie turnusu złożonym np. we wrześniu 2026 roku bierze się pod uwagę przeciętny miesięczny dochód z czerwca, lipca i sierpnia 2026 roku. Dochód gospodarstwa z trzech miesięcy należy zsumować, podzielić przez trzy, a następnie przez liczbę osób w gospodarstwie domowym.

Aktualny próg wynosi:

  • 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia we wspólnym gospodarstwie domowym (do listopada 2026 - ok. 1616 zł miesięcznie),
  • 65 proc przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej (do listopada 2026 - ok. 6001 zł).

Po przekroczeniu progu dofinansowanie jest pomniejszane o kwotę przekroczenia "złotówka za złotówkę".

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Zasiłki, ulgi społeczne i podatkowe

Osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe wsparcie finansowe i podatkowe. Obejmuje ono:

  • Zasiłek pielęgnacyjny – 215,84 zł miesięcznie. Przy umiarkowanym stopniu przysługuje tylko wtedy, gdy niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21. roku życia. Nie obowiązuje kryterium dochodowe.
  • Zasiłek stały – dla pełnoletniej osoby niezdolnej do pracy, która spełnia kryterium dochodowe. Osoba samotna może otrzymać maksymalnie 1229 zł miesięcznie, jeżeli jej dochód jest niższy niż 1010 zł. W przypadku osoby w rodzinie jej dochód oraz dochód na osobę w rodzinie muszą być niższe niż 823 zł.
  • Zasiłek okresowy – w razie trudności finansowych, np. z powodu choroby lub bezrobocia, po spełnieniu kryterium dochodowego.
  • Zasiłki celowe – m.in. na leki, żywność, opał lub odzież.
  • Odpisy w PIT – np. ulga rehabilitacyjna.
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Dofinansowanie do wynagrodzenia z PFRON 2026

Jeśli osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności jest zatrudniona, pracodawca może otrzymać dofinansowanie do jej wynagrodzenia z PFRON:

  • od 1 550 zł miesięcznie – to podstawowa stawka dofinansowania w 2026 roku.
  • do 2 585 zł miesięcznie – w przypadku osób z tzw. schorzeniami szczególnymi, np. z epilepsją, niepełnosprawnością intelektualną, całościowymi zaburzeniami rozwoju (np. spektrum autyzmu), zaburzeniami psychicznymi lub niewidomych. Składa się to z 1 550 zł (podstawy) + 1 035 zł tzw. zwiększenia.

Dofinansowanie to ma na celu wspieranie zatrudnienia osób, które mogą napotykać szczególne bariery w pracy. Wypłacane jest pracodawcy, ale często pośrednio ułatwia zdobycie pracy osobom z umiarkowanym stopniem orzeczenia.

Jak złożyć wniosek o orzeczenie o niepełnosprawności?

Wniosek składa się do powiatowego lub miejskiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności właściwego dla miejsca zamieszkania.

Wymagane dokumenty:

  • dokumentacja medyczna (leczenie, diagnostyka),
  • zaświadczenie od lekarza, pod którego opieką znajduje się wnioskodawca (ważne miesiąc od wystawienia),
  • ewentualnie opinia psychologa.
  • inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności.

Wniosek powinien zostać rozpatrzony w ciągu miesiąca, a w bardziej skomplikowanych przypadkach, w ciągu dwóch miesięcy. O terminie posiedzenia wnioskodawca musi zostać powiadomiony co najmniej 7 dni wcześniej. Następnie trzeba wziąć udział w posiedzeniu. Jest on obowiązkowy. Jeśli zainteresowany się nie stawi i nie usprawiedliwi nieobecności, sprawa zostanie bez rozpatrzenia. Orzeczenie doręcza się nie później niż w ciągu 14 dni od posiedzenia. Stopień niepełnosprawności może zostać ustalony na czas określony albo na stałe.

Na koniec komisja orzeka w terminie do 14 dni o przyznaniu orzeczenia na czas określony lub na stałe.

Jakie choroby mogą być podstawą do przyznania umiarkowanego stopnia niepełnosprawności?

Umiarkowany stopień niepełnosprawności nie jest przyznawany na konkretną chorobę. Liczy się przede wszystkim to, jak choroba ogranicza codzienne funkcjonowanie i możliwość wykonywania pracy. Orzeczenie mogą otrzymać m.in. osoby chorujące na:

  • Choroby neurologiczne takie jak stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona, czy pourazowe uszkodzenia mózgu.
  • Choroby układu mięśniowo-szkieletowego: obejmujące różne schorzenia stawów i mięśni.
  • Choroby układu oddechowego: na przykład przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP).
  • Choroby serca i naczyń krwionośnych: w tym niewydolność serca.
  • Choroby psychiczne: takie jak depresja czy zaburzenia lękowe.
  • Choroby metaboliczne: na przykład cukrzyca.
  • Choroby układu pokarmowego: w tym choroby zapalne jelit.
  • Choroby układu moczowo-płciowego: takie jak przewlekłe zapalenie.
Źródło: INFOR
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