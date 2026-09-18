ZUS wypłaci pieniądze jeszcze przed wiekiem emerytalnym. To świadczenie w 2026 roku mocno wzrosło

Osoby tracące zatrudnienie na kilka lat przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego mogą liczyć na stabilne wsparcie finansowe z ZUS. Od 1 marca 2026 roku kwota świadczenia przedemerytalnego uległa wyraźnemu podwyższeniu, dzięki czemu uprawnieni seniorzy otrzymują co miesiąc niemal 2000 złotych brutto. Przepisy stawiają jednak twarde wymagania dotyczące stażu pracy, wieku oraz okoliczności rozwiązania umowy, a sam proces weryfikacji wniosków przez ZUS jest niezwykle rygorystyczny.

Świadczenie przedemerytalne stanowi kluczowy element osłony socjalnej dla starszych pracowników, którzy z przyczyn niezależnych od siebie stracili źródło utrzymania. W przeciwieństwie do tradycyjnej emerytury, wysokość tego świadczenia nie jest wyliczana na podstawie zgromadzonych składek, lecz ma charakter ryczałtowy - wszyscy uprawnieni otrzymują dokładnie taką samą kwotę ustawową.

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Nowa stawka świadczenia przedemerytalnego w 2026 roku

Zgodnie z oficjalnym komunikatem Prezesa ZUS, od 1 marca 2026 roku kwota świadczenia przedemerytalnego wynosi dokładnie 1993,76 złotych brutto miesięcznie. Nowa stawka będzie obowiązywać aż do 28 lutego 2027 roku, kiedy to nastąpi kolejna coroczna waloryzacja. Podwyżka bezpośrednio przekłada się na realne wypłaty na konta świadczeniobiorców, dając im stabilizację finansową w okresie oczekiwania na osiągnięcie 60 lat w przypadku kobiet oraz 65 lat w przypadku mężczyzn.

Warunki wspólne dla każdego wnioskodawcy

Aby ZUS w ogóle rozpatrzył wniosek o przyznanie środków, należy w pierwszej kolejności spełnić pakiet warunków ogólnych. Kluczowe jest wcześniejsze zarejestrowanie się w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Wymagany okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych wynosi minimum 180 dni. W tym czasie wnioskodawca nie może bez uzasadnionej przyczyny odmówić przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, prac interwencyjnych lub robót publicznych. Bardzo ważny jest również czas na dopełnienie formalności. Wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego musi trafić do ZUS w terminie nieprzekraczalnym 30 dni od dnia wydania przez urząd pracy zaświadczenia potwierdzającego półroczny okres pobierania zasiłku.

Przyczyna utraty pracy decyduje o prawie do wypłaty

Samo bezrobocie i odpowiedni wiek nie wystarczą do uzyskania decyzji pozytywnej. Przepisy precyzują, że rozwiązanie stosunku pracy musi nastąpić z konkretnych powodów. Najczęstszym scenariuszem jest likwidacja pracodawcy lub jego niewypłacalność. W takiej sytuacji kobiety muszą mieć ukończone co najmniej 56 lat oraz 20 lat stażu pracy, a mężczyźni 61 lat życia i 25 lat stażu, przy czym zatrudnienie u danego pracodawcy musiało trwać minimum 6 miesięcy. Innym powodem dającym prawo do świadczenia jest rozwiązanie umowy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, np. w ramach zwolnień grupowych lub redukcji etatów. Tutaj kryteria wieku są niższe i wynoszą 55 lat dla kobiet oraz 60 lat dla mężczyzn, jednak wymagany staż pracy rośnie odpowiednio do 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn. Jeżeli zwolnienie z przyczyn zakładu pracy dotyczy osób o wyjątkowo długim stażu ubezpieczeniowym – minimum 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn - świadczenie przysługuje bez względu na wiek w dniu rozwiązania umowy. Prawo do wsparcia przysługuje także osobom, które ogłosiły upadłość prowadzonej przez co najmniej 24 miesiące działalności gospodarczej, o ile spełniają kryteria wieku i stażu analogiczne jak przy likwidacji przedsiębiorstwa. Ostatnią grupą są osoby, którym ustało prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy pobieranej nieprzerwanie przez co najmniej 5 lat. Muszą one zarejestrować się w urzędzie pracy w ciągu 30 dni od utraty renty oraz osiągnąć do tego dnia wiek 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni).

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Rygorystyczne limity dorabiania do świadczenia przedemerytalnego

Pobierając świadczenie przedemerytalne, można podjąć dodatkowe zatrudnienie, jednak wiąże się to z koniecznością stałego kontrolowania swoich zarobków. Od 1 marca 2026 roku weszły w życie nowe progi przychodowe ustalane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia. Dopuszczalna miesięczna kwota przychodu wynosi obecnie 2225,90 złotych brutto. Jeśli dodatkowe zarobki nie przekroczą tego limitu, ZUS wypłaci świadczenie w pełnej wysokości. Sytuacja zmienia się, gdy zarobki przekroczą kwotę dopuszczalną, ale nie wykroczą poza kwotę graniczną, która od 1 marca 2026 roku wynosi 6232,50 złotych brutto miesięcznie. W tym przedziale świadczenie przedemerytalne zostaje pomniejszone o kwotę przekroczenia. Z kolei zarobki wyższe niż 6232,50 złotych brutto miesięcznie oznaczają automatyczne i całkowite zawieszenie wypłaty świadczenia przez ZUS na dany okres.

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Wpływ na docelową emeryturę z ZUS

Wielu pracowników obawia się, że pobieranie świadczenia przedemerytalnego zmniejszy ich przyszłą, właściwą emeryturę. Przepisy jasno wskazują, że okres ten nie wpływa negatywnie na wypracowany wcześniej kapitał. Od kwoty świadczenia przedemerytalnego nie są odprowadzane składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, więc czas ten nie powiększa konta w ZUS, ale też w żaden sposób nie pomniejsza dotychczas zgromadzonych tam środków. Wsparcie jest wypłacane nieprzerwanie do dnia poprzedzającego dzień osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego, kiedy to następuje oficjalne przejście na klasyczną emeryturę.