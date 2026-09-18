REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » ZUS wypłaci pieniądze jeszcze przed wiekiem emerytalnym. To świadczenie w 2026 roku mocno wzrosło

ZUS wypłaci pieniądze jeszcze przed wiekiem emerytalnym. To świadczenie w 2026 roku mocno wzrosło

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
18 września 2026, 09:41
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra, dziennikarka, copywriterka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
Świadczenie przedemerytalne
Pieniądze z ZUS przed emeryturą. Świadczenie przedemerytalne w 2026 roku mocno w górę
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Osoby tracące zatrudnienie na kilka lat przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego mogą liczyć na stabilne wsparcie finansowe z ZUS. Od 1 marca 2026 roku kwota świadczenia przedemerytalnego uległa wyraźnemu podwyższeniu, dzięki czemu uprawnieni seniorzy otrzymują co miesiąc niemal 2000 złotych brutto. Przepisy stawiają jednak twarde wymagania dotyczące stażu pracy, wieku oraz okoliczności rozwiązania umowy, a sam proces weryfikacji wniosków przez ZUS jest niezwykle rygorystyczny.

Świadczenie przedemerytalne stanowi kluczowy element osłony socjalnej dla starszych pracowników, którzy z przyczyn niezależnych od siebie stracili źródło utrzymania. W przeciwieństwie do tradycyjnej emerytury, wysokość tego świadczenia nie jest wyliczana na podstawie zgromadzonych składek, lecz ma charakter ryczałtowy - wszyscy uprawnieni otrzymują dokładnie taką samą kwotę ustawową.

REKLAMA

REKLAMA

Nowa stawka świadczenia przedemerytalnego w 2026 roku

Zgodnie z oficjalnym komunikatem Prezesa ZUS, od 1 marca 2026 roku kwota świadczenia przedemerytalnego wynosi dokładnie 1993,76 złotych brutto miesięcznie. Nowa stawka będzie obowiązywać aż do 28 lutego 2027 roku, kiedy to nastąpi kolejna coroczna waloryzacja. Podwyżka bezpośrednio przekłada się na realne wypłaty na konta świadczeniobiorców, dając im stabilizację finansową w okresie oczekiwania na osiągnięcie 60 lat w przypadku kobiet oraz 65 lat w przypadku mężczyzn.

Warunki wspólne dla każdego wnioskodawcy

Aby ZUS w ogóle rozpatrzył wniosek o przyznanie środków, należy w pierwszej kolejności spełnić pakiet warunków ogólnych. Kluczowe jest wcześniejsze zarejestrowanie się w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Wymagany okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych wynosi minimum 180 dni. W tym czasie wnioskodawca nie może bez uzasadnionej przyczyny odmówić przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, prac interwencyjnych lub robót publicznych. Bardzo ważny jest również czas na dopełnienie formalności. Wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego musi trafić do ZUS w terminie nieprzekraczalnym 30 dni od dnia wydania przez urząd pracy zaświadczenia potwierdzającego półroczny okres pobierania zasiłku.

Przyczyna utraty pracy decyduje o prawie do wypłaty

Samo bezrobocie i odpowiedni wiek nie wystarczą do uzyskania decyzji pozytywnej. Przepisy precyzują, że rozwiązanie stosunku pracy musi nastąpić z konkretnych powodów. Najczęstszym scenariuszem jest likwidacja pracodawcy lub jego niewypłacalność. W takiej sytuacji kobiety muszą mieć ukończone co najmniej 56 lat oraz 20 lat stażu pracy, a mężczyźni 61 lat życia i 25 lat stażu, przy czym zatrudnienie u danego pracodawcy musiało trwać minimum 6 miesięcy. Innym powodem dającym prawo do świadczenia jest rozwiązanie umowy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, np. w ramach zwolnień grupowych lub redukcji etatów. Tutaj kryteria wieku są niższe i wynoszą 55 lat dla kobiet oraz 60 lat dla mężczyzn, jednak wymagany staż pracy rośnie odpowiednio do 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn. Jeżeli zwolnienie z przyczyn zakładu pracy dotyczy osób o wyjątkowo długim stażu ubezpieczeniowym – minimum 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn - świadczenie przysługuje bez względu na wiek w dniu rozwiązania umowy. Prawo do wsparcia przysługuje także osobom, które ogłosiły upadłość prowadzonej przez co najmniej 24 miesiące działalności gospodarczej, o ile spełniają kryteria wieku i stażu analogiczne jak przy likwidacji przedsiębiorstwa. Ostatnią grupą są osoby, którym ustało prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy pobieranej nieprzerwanie przez co najmniej 5 lat. Muszą one zarejestrować się w urzędzie pracy w ciągu 30 dni od utraty renty oraz osiągnąć do tego dnia wiek 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni).

REKLAMA

Rygorystyczne limity dorabiania do świadczenia przedemerytalnego

Pobierając świadczenie przedemerytalne, można podjąć dodatkowe zatrudnienie, jednak wiąże się to z koniecznością stałego kontrolowania swoich zarobków. Od 1 marca 2026 roku weszły w życie nowe progi przychodowe ustalane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia. Dopuszczalna miesięczna kwota przychodu wynosi obecnie 2225,90 złotych brutto. Jeśli dodatkowe zarobki nie przekroczą tego limitu, ZUS wypłaci świadczenie w pełnej wysokości. Sytuacja zmienia się, gdy zarobki przekroczą kwotę dopuszczalną, ale nie wykroczą poza kwotę graniczną, która od 1 marca 2026 roku wynosi 6232,50 złotych brutto miesięcznie. W tym przedziale świadczenie przedemerytalne zostaje pomniejszone o kwotę przekroczenia. Z kolei zarobki wyższe niż 6232,50 złotych brutto miesięcznie oznaczają automatyczne i całkowite zawieszenie wypłaty świadczenia przez ZUS na dany okres.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wpływ na docelową emeryturę z ZUS

Wielu pracowników obawia się, że pobieranie świadczenia przedemerytalnego zmniejszy ich przyszłą, właściwą emeryturę. Przepisy jasno wskazują, że okres ten nie wpływa negatywnie na wypracowany wcześniej kapitał. Od kwoty świadczenia przedemerytalnego nie są odprowadzane składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, więc czas ten nie powiększa konta w ZUS, ale też w żaden sposób nie pomniejsza dotychczas zgromadzonych tam środków. Wsparcie jest wypłacane nieprzerwanie do dnia poprzedzającego dzień osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego, kiedy to następuje oficjalne przejście na klasyczną emeryturę.

Powiązane
Od 2 groszy do 54 tys. 72 zł. ZUS pokazał, jak ogromne są różnice w emeryturach
Od 2 groszy do 54 tys. 72 zł. ZUS pokazał, jak ogromne są różnice w emeryturach
ZUS płaci co miesiąc za opiekę nad starszym rodzicem. Mało kto wie, o jaką kwotę można się ubiegać
ZUS płaci co miesiąc za opiekę nad starszym rodzicem. Mało kto wie, o jaką kwotę można się ubiegać
Umiarkowany stopień niepełnosprawności - przywileje i ulgi 2026 [LISTA]. Jak złożyć wniosek o orzeczenie o niepełnosprawności?
Umiarkowany stopień niepełnosprawności - przywileje i ulgi 2026 [LISTA]. Jak złożyć wniosek o orzeczenie o niepełnosprawności?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Firmy IT nie ruszają z rekrutacją. Dziś to inne branże napędzają polski rynek pracy
18 wrz 2026

Polska gospodarka przyspiesza, ale branża IT nie podąża za tym trendem. Zaledwie 28 proc. firm planuje zwiększenie zatrudnienia, a 55 proc. nie przewiduje żadnych zmian kadrowych – wynika z badania ManpowerGroup. Rynek pracy w sektorze technologicznym wyraźnie wyhamowuje.
„Dieta planetarna” w szkołach podzieliła Internet. Tymczasem 66 proc. Polaków ocenia ją pozytywnie
18 wrz 2026

Wokół obowiązkowego roślinnego obiadu w szkołach rozgorzała w mediach społecznościowych gorąca dyskusja. Tymczasem dwie trzecie Polaków ocenia zmianę pozytywnie, a rodzice i kucharze, którzy mają za sobą pierwsze tygodnie z nowym menu, reagują spokojnie — wynika z wrześniowego badania Biostat.
Najem krótkoterminowy będzie ewidencjonowany. Zmiany w przepisach to nowe obowiązki właścicieli mieszkań i apartamentów. Czy nadal to się opłaca? [Wywiad]
18 wrz 2026

Najem krótkoterminowy będzie ewidencjonowany - projekt ustawy zakłada utworzenie Centralnego Wykazu Turystycznych Obiektów Noclegowych. Zmiany w przepisach, które mogą wejść w życie w 2026 lub 2027 r. to m.in. nowe obowiązki właścicieli mieszkań i apartamentów. We wrześniu została zgłoszona autopoprawka wzmacniająca rolę mieszkańców, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Czy najem na krótkie terminy nadal będzie się opłacał? Na szereg nurtujących pytań odpowiada adwokat Katarzyna Gabrysiak.
Fiskus karze za czynsz, który przestał być czynszem, a stał się dywidendą pod inną nazwą. Chodzi o wynajmowanie spółce własnej nieruchomości
18 wrz 2026

Fiskus nie karze za wynajmowanie spółce własnej nieruchomości. Karze za czynsz, który przestał być czynszem, a stał się dywidendą pod inną nazwą. Tak wynika z dwóch interpretacji Dyrektora KIS z maja i czerwca 2026 r., w których organ przyjął, że najem od wspólnika nie generuje ukrytego zysku, dopóki stawka nie przekracza poziomu rynkowego.

REKLAMA

Budowle ochronne w budynkach użyteczności publicznej. Kiedy nie są obowiązkowe?
18 wrz 2026

W budynku użyteczności publicznej należy zapewnić budowlę ochronną – schron lub ukrycie. Z tego obowiązku może zwolnić decyzja administracyjna wydana przez właściwy organ ochrony ludności. Rozporządzenie MSWiA określa, kiedy nie trzeba zapewniać schronów i ukryć.
JDG na biznesowym rozdrożu? Mniej nowych działalności, więcej wznowień. Zmienia się obraz polskiej przedsiębiorczości
18 wrz 2026

Czy JDG przechodzą jakiś kryzys? Najnowsze dane wyraźnie pokazują, że spada liczba nowych jednoosobowych działalności. W pierwszym półroczu wpłynęło o 6,5 proc. mniej wniosków niż miało to miejsce rok wcześniej.
Nowa, obowiązkowa opłata dla każdego. Fiskus jeszcze bardziej nas dociśnie. Teraz już nikt tego nie uniknie
18 wrz 2026

Jedni płacą, bo tak nakazują przepisy. Inni nie płacą od lat i liczą na to, że nikt się o nich nie upomni. Państwo z kolei od dawna próbuje znaleźć sposób na naprawienie systemu, który z założenia miał finansować media publiczne, ale w praktyce nie jest w stanie zapewnić im wystarczających pieniędzy. Teraz pojawił się kolejny pomysł. Abonament RTV miałby zostać zastąpiony opłatą audiowizualną. I tym razem pada nie tylko ogólna obietnica reformy, ale także konkretny termin.

Wspólnoty i spółdzielnie będą mogły zakazać najmu krótkoterminowego. Komisje poparły projekt
17 wrz 2026

Wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie będą mogły podejmować uchwały zakazujące świadczenia usług hotelarskich w lokalach mieszkalnych, a gminy zyskają możliwość tworzenia czasowych stref zakazu najmu krótkoterminowego. Komisje sejmowe przyjęły w czwartek projekt rządowej nowelizacji, odrzucając poprawki zarówno rozszerzające, jak i ograniczające te uprawnienia.

REKLAMA

Uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym na Polskę. Premier nie owija w bawełnę
18 wrz 2026

Premier Donald Tusk przedstawił w Sejmie porażające ustalenia służb wywiadowczych. Z analiz wynika, że Rosja planuje hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym na Polskę. Premier nie owijał w bawełnę również w kwestii tzw. „rozejmu energetycznego”, o którym mówił Donald Trump.
Renta z tytułu niezdolności do pracy w 2026 r. – komu przysługuje, jak uzyskać, ile wynosi?
18 wrz 2026

Czym jest renta z tytułu niezdolności do pracy? Co to jest niezdolność do pracy i kto to stwierdza? Kto może otrzymać rentę z tytułu niezdolności do pracy i jak ją uzyskać? Ile wynosi aktualnie taka renta – przeciętnie i minimalnie?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA