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Jak legalnie nie zapłacić podatku od dodatków do emerytury? Jeden wniosek do ZUS zmienia wszystko

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16 września 2026, 14:00
[Data aktualizacji 17 września 2026, 09:44]
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra, dziennikarka, copywriterka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
Senior
Jak legalnie nie zapłacić podatku od dodatkowych świadczeń? Kluczowe wnioski, które senior musi złożyć w ZUS
Shutterstock

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Wyższe wypłaty dla seniorów nie muszą automatycznie oznaczać wyższego podatku dochodowego. Wiele osób starszych nie zdaje sobie sprawy, że polskie prawo pozwala legalnie uniknąć pobierania zaliczek na podatek od dodatkowych świadczeń, o ile w odpowiednim momencie złoży się właściwe dokumenty w ZUS. Kluczem do zatrzymania pełnej kwoty pieniędzy w portfelu jest znajomość limitów podatkowych, zasad rozliczania kwoty wolnej oraz terminowe złożenie deklaracji (takich jak PIT-2A czy EPD-21), które zablokują pobieranie zaliczek przez urzędników.

Wzrosty świadczeń emerytalno-rentowych oraz regularne wypłaty dodatków cieszą seniorów, ale często niosą za sobą niespodziewane skutki podatkowe. Przekroczenie progu kwoty wolnej od podatku (która wynosi 30 000 zł rocznie) oznacza, że ZUS zaczyna automatycznie potrącać 12-procentową zaliczkę na podatek dochodowy (PIT). Istnieją jednak sytuacje, w których emeryt może elastycznie zarządzać swoimi rozliczeniami, a także świadczenia, które są całkowicie zwolnione z opodatkowania - pod warunkiem, że dopełni się formalności na dedykowanych formularzach.

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Ochrona kwoty wolnej. Jak kontrolować zaliczki za pomocą PIT-2A?

Emeryci, którzy oprócz tradycyjnej emerytury pobierają okresowe świadczenia lub dorabiają do swoich wypłat, mogą nieświadomie doprowadzić do sytuacji, w której kwota wolna od podatku jest rozliczana podwójnie lub wcale. Podstawowym dokumentem pozwalającym kontrolować ten proces w relacji z ZUS jest formularz PIT-2A (Oświadczenie świadczeniobiorcy dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy). Jeśli senior uzyskuje przychody z kilku różnych źródeł (np. dwie renty, emerytura z ZUS i praca na etacie lub emerytura zagraniczna), złożenie tego wniosku pozwala precyzyjnie wskazać ZUS, czy ma on stosować kwotę wolną (300 zł miesięcznie) przy comiesięcznych wypłatach. Właściwe wypełnienie tego druku chroni przed sytuacją, w której państwo co miesiąc pobiera zbyt wysoki podatek, zmuszając seniora do czekania na jego zwrot aż do wiosny kolejnego roku.

Świadczenia całkowicie zwolnione z PIT - na co nie potrzeba wniosku?

Wiele tradycyjnych oraz nowych świadczeń dodatkowych ze swojej natury jest całkowicie zwolnionych z podatku dochodowego. ZUS wypłaca je w kwocie "na rękę" (netto równe brutto), co oznacza, że senior nie musi składać żadnych wniosków podatkowych, aby zachować 100 proc. sumy. Do grupy tej należą m.in.:

  • Dodatek pielęgnacyjny oraz dodatek dla sierot zupełnych.
  • Świadczenie wspierające (wypłacane na podstawie decyzji WZON).
  • Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (tzw. 500 plus dla seniora).

Ważne: W przeciwieństwie do powyższych benefitów, nowy dodatek dopełniający do renty socjalnej podlega standardowemu opodatkowaniu PIT oraz składce zdrowotnej. ZUS automatycznie rozliczy od niego należne daniny.

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Podatek od 13. i 14. emerytury. Jak zyskać wyższą wypłatę dzięki wnioskowi EPD-21?

Trzynasta i czternasta emerytura podlegają standardowym zasadom opodatkowania. ZUS pobiera od nich zaliczkę na PIT, jeśli miesięczny dochód emeryta wraz z tymi dodatkami przekracza próg podatkowy. Istnieje jednak sposób, aby zatrzymać te pieniądze w kieszeni w momencie wypłaty. Seniorzy, których łączny roczny dochód (wliczając "trzynastkę" i "czternastkę") nie przekroczy 30 000 zł, mogą złożyć w ZUS wniosek EPD-21 (Wniosek o nienaliczanie zaliczek na podatek dochodowy od dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego). Dzięki temu ZUS nie potrąci zaliczki na podatek z 13. i 14. emerytury, a senior otrzyma wyższą kwotę "na rękę". Wszystkie te wnioski (zarówno PIT-2A, jak i EPD-21) można złożyć osobiście w placówce lub wygodnie przez internet przy użyciu platformy eZUS (dawne PUE ZUS).

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Źródło: INFOR
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