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Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Świadczenie dla seniorów wzrośnie dwa razy. ZUS potwierdza zmiany od 1 stycznia 2027. Najpierw podwyżka, potem waloryzacja

Świadczenie dla seniorów wzrośnie dwa razy. ZUS potwierdza zmiany od 1 stycznia 2027. Najpierw podwyżka, potem waloryzacja

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22 września 2026, 07:16
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Świadczenie dla seniorów wzrośnie dwa razy. ZUS potwierdza zmianę zasad od 1 stycznia 2027
Świadczenie dla seniorów wzrośnie dwa razy. ZUS potwierdza zmianę zasad od 1 stycznia 2027
Shutterstock

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Osoby pobierające świadczenie po zmarłym małżonku mogą otrzymać w 2027 roku dwie podwyżki. Pierwsza została już zapisana w przepisach i nastąpi w styczniu 2027. Kolejna będzie związana z marcową waloryzacją emerytur i rent w marcu. Najnowsze szacunki wskazują na wzrost zbliżony do 4 proc. Finalnie świadczenia samotnych seniorów wzrosną o kilkaset złotych.

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Pierwsza podwyżka świadczenia już 1 stycznia 2027

Chodzi o rentę wdowią, która nie jest odrębnym świadczeniem. Pozwala natomiast pobierać 100 proc. własnej emerytury lub renty oraz część renty rodzinnej po zmarłym małżonku albo odwrotnie, pełną rentę rodzinną i część własnego świadczenia. Zazwyczaj korzystniejszy jest wariant, w którym wyższe świadczenie wypłacane jest w całości, a do niego dolicza się 15 proc. niższego. Ostateczna decyzja należy jednak do osoby uprawnionej.

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Do końca 2026 roku druga część wynosi 15 proc. ZUS potwierdził już, że od 1 stycznia 2027 roku udział drugiego świadczenia wzrośnie do 25 proc. Oznacza to podwyżkę odpowiadającą 10 proc. wartości drugiego świadczenia.

Jeżeli drugie świadczenie wynosi:

  • 2000 zł brutto – miesięczna wypłata wzrośnie o 200 zł,
  • 2500 zł brutto – podwyżka wyniesie 250 zł,
  • 3000 zł brutto – senior otrzyma o 300 zł więcej,
  • 4000 zł brutto – wypłata może wzrosnąć o 400 zł.

Są to kwoty brutto. Rzeczywista podwyżka zależy od wysokości obu świadczeń oraz od ustawowego limitu.

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Czy trzeba składać wniosek o podwyżkę świadczenia?

Osoby, które już pobierają świadczenia w zbiegu, nie będą musiały składać nowego wniosku. ZUS powinien zastosować nowy wskaźnik automatycznie.

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Wniosek powinny złożyć osoby, które spełniają warunki, ale jeszcze nie pobierają połączonych świadczeń. Chodzi o formularz ERWD. Wniosek można przekazać przez eZUS, osobiście w placówce albo pocztą. Wypłata przysługuje najwcześniej od miesiąca, w którym złożono wniosek i spełniono wszystkie wymagane warunki.

Wniosek ERWD- instrukcja wypełnienia zus.docx

Kolejna podwyżka nastąpi w marcu

Kolejna podwyżka to coroczna marcowa waloryzacja rent i emerytur. Najnowsze szacunki wskazują na waloryzację w wysokości około 3,96 proc. W takim wariancie najniższa emerytura wyniosłaby około 2056,84 zł brutto. Nie jest to jeszcze ostateczna wartość. Dokładny wskaźnik będzie można obliczyć dopiero po opublikowaniu przez GUS danych o średniorocznej inflacji i realnym wzroście wynagrodzeń w całym 2026 roku.

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Załóżmy, że senior otrzymuje 3500 zł własnej emerytury, a renta rodzinna po zmarłym małżonku wynosi 3000 zł.

Do końca 2026 roku może pobierać:

3500 zł + 15 proc. z 3000 zł, czyli łącznie 3950 zł brutto

Od stycznia 2027 roku będzie to:

3500 zł + 25 proc. z 3000 zł, czyli 4250 zł brutto

Po marcowej waloryzacji wynoszącej 3,96 proc. emerytura wyniosłaby około 4418 zł brutto. W tym przykładzie świadczenie w ciągu kilku miesięcy wzrosłoby o około 468 zł brutto.

Nie każdy otrzyma pełną podwyżkę

Suma świadczeń wypłacanych w ramach renty wdowiej nie może przekraczać trzykrotności najniższej emerytury. Od marca 2026 roku limit wynosi 5935,47 zł brutto. Przy prognozowanym wskaźniku waloryzacji 3,96 proc. od marca 2027 wyniósłby około 6170,52 zł brutto.

Osobie, której wyliczone świadczenia przekroczą limit, ZUS pomniejszy wypłatę o kwotę przekroczenia. Dlatego nie wszyscy odczują zmianę w takim samym stopniu.

Kto może otrzymać rentę wdowią?

Prawo do łączenia świadczeń przysługuje osobie, która:

  • osiągnęła powszechny wiek emerytalny – 60 lat w przypadku kobiety i 65 lat w przypadku mężczyzny,
  • do dnia śmierci współmałżonka pozostawała z nim we wspólności małżeńskiej,
  • nabyła prawo do renty rodzinnej nie wcześniej niż pięć lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego,
  • nie zawarła kolejnego małżeństwa.
Źródło: INFOR
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