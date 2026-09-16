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Jak otrzymać emeryturę lub rentę z KRUS? Bardzo istotna jest data złożenia wniosku, dlatego nie warto zwlekać z jego złożeniem

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16 września 2026, 14:54
Adam Kuchta
Adam Kuchta
emerytura rolnicza krus
Jak otrzymać emeryturę lub rentę z KRUS? Bardzo istotna jest data złożenia wniosku, dlatego nie warto zwlekać z jego złożeniem
Shutterstock

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Aby otrzymać emeryturę lub rentę rolniczą, należy złożyć odpowiedni wniosek w placówce Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) właściwej dla miejsca zamieszkania. Bardzo istotna jest data złożenia wniosku, dlatego nie warto zwlekać z jego złożeniem.

Jak otrzymać emeryturę lub rentę z KRUS? Data złożenia wniosku o świadczenie ma istotne znaczenie

„Prawo do świadczeń z ubezpieczenia ustala się na wniosek osoby zainteresowanej albo innej osoby mającej interes prawny w ustaleniu tego prawa” - przypomina w komunikacie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).

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„Bardzo ważna jest data złożenia wniosku, dlatego nie warto zwlekać z jego złożeniem” - podkreśla KRUS. 

Najważniejsze terminy:

  • emerytura rolnicza i renta z tytułu niezdolności do pracy - świadczenie przysługuje po spełnieniu warunków do świadczenia, najwcześniej od miesiąca, w którym złożono wniosek. Wniosek o emeryturę rolniczą można złożyć najwcześniej 30 dni przed dniem, w którym wnioskodawca spełni wszystkie warunki do jej przyznania, np. przed osiągnięciem wieku emerytalnego;
  • renta rodzinna – jeżeli wniosek zostanie złożony w miesiącu śmierci osoby, po której przysługuje renta, albo w następnym miesiącu, renta może zostać przyznana od dnia śmierci (jeśli warunki były już spełnione). Złożenie wniosku później oznacza przyznanie świadczenia dopiero od miesiąca złożenia wniosku; 
  • w przypadku świadczeń przyznawanych na kolejny okres (np. renta z tytułu niezdolności do pracy, gdy kończy się okres na jaki została przyznana), warto złożyć wniosek jeszcze przed upływem okresu na jaki przyznano świadczenie, aby uniknąć przerwy w wypłacie. Wniosek o dalsze ustalenie prawa do świadczenia powinien zostać złożony co najmniej 30 dni przed upływem okresu, na jaki świadczenie zostało przyznane. Do wniosku musi być załączone zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza pod którego opieką lekarską znajduje się wnioskodawca. Pozwala to KRUS przeprowadzić postępowanie orzecznicze i wydać decyzję przed wygaśnięciem dotychczasowego prawa.

Jak złożyć wniosek o świadczenie emerytalne lub rentowe z KRUS? Pobierz ze strony, wydrukuj i podpisz

Jeżeli chcesz złożyć wniosek o świadczenie np. rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy wypełnij, wydrukuj i podpisz odpowiedni formularz. 

Formularze dostępne są w zakładce Formularze i wnioski (https://www.gov.pl/web/krus/formularze-i-wnioski) oraz w każdej jednostce organizacyjnej KRUS. Pamiętaj jednak, że przed wypełnieniem wniosku zapoznać się z dołączoną do niego informacją.

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źródło: KRUS

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Źródło: INFOR
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