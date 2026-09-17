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Pilny apel ZUS o składanie wniosków. To już ostanie dni. Potem będzie za późno i pieniądze przepadną

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17 września 2026, 06:38
Jagienka Michalik
Jagienka Michalik
Pilny apel ZUS o składanie wniosku. To już ostanie dni. Potem będzie za późno i pieniądze przepadną
Pilny apel ZUS o składanie wniosku. To już ostanie dni. Potem będzie za późno i pieniądze przepadną
Shutterstock
Shutterstock

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To już ostatnie dni na dopełnienie formalności. Maturzyści, którzy od października rozpoczynają studia, mogą zachować ciągłość wypłaty renty rodzinnej i otrzymać świadczenie również za wrzesień. Warunkiem jest terminowe dopełnienie formalności w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Brak odpowiednich dokumentów spowoduje, że pieniądze za wrzesień przepadną.

Jak przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych renta rodzinna po zmarłym rodzicu przysługuje dzieciom do ukończenia 16 roku życia, a jeśli kontynuują naukę - nawet do 25 roku życia. Studenci, którzy skończą 25 lat na ostatnim roku studiów, mogą otrzymywać rentę aż do jego zakończenia. Natomiast bez ograniczeń wiekowych świadczenie mogą pobierać dzieci, które przed ukończeniem 16 roku życia lub w trakcie nauki, a przed 25 rokiem życia, stały się całkowicie niezdolne do pracy. W ich przypadku nie ma znaczenia, czy się uczą.

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W szczególnej sytuacji są maturzyści, którzy rozpoczynają w październiku naukę na uczelni. Rentę rodzinną mają wypłacaną do końca sierpnia – wyjaśnia Beata Kopczyńska, regionalizmy rzecznik ZUS w województwie śląskim. Jeśli przyszły student chce ją otrzymać również za wrzesień musi dostarczyć do ZUS wniosek o kontynuację wypłaty renty rodzinnej i zaświadczenie o przyjęciu na pierwszy rok studiów.

- W przypadku, gdy uczelnia nie będzie mogła wystawić zaświadczenia we wrześniu, wystarczy, że przyszły żak dostarczy nam zawiadomienie o przyjęciu na studia i sam napisze oświadczenie. Musi w nim podać planowaną datę rozpoczęcia studiów i zobowiązać się, że dostarczy zaświadczenie z uczelni, najpóźniej w październiku, czyli w miesiącu, w którym rozpoczyna się rok akademicki i podejmie naukę – dodaje rzeczniczka.

W przypadku, gdy rozpoczęcie nauki nastąpiło w innym miesiącu niż wrzesień czy październik, zaświadczenie o dalszej edukacji należy złożyć do końca miesiąca, w którym rozpoczęto naukę.

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Kiedy renta rodzinna zostanie wstrzymana

Jeśli uprawniony do renty uczeń lub student przestanie się uczyć, musi niezwłocznie zawiadomić o tym ZUS. Wówczas świadczenie zostanie wstrzymane. Jeśli nie zawiadomimy ZUS-u o okolicznościach powodujących zmniejszenie, zawieszenie lub utratę prawa do renty i Zakład nadal będzie wypłacał nam niezmienioną kwotę, będziemy musieli zwrócić nienależnie wypłacane nam świadczenia z odsetkami.

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Oni nie muszą co roku przedstawiać zaświadczenia

Nie trzeba co roku dostarczać zaświadczenia o dalszej nauce, jeśli uczelnia czy szkoła wydała je na cały okres trwania nauki, chodzi na przykład o pięcioletnie studia, ZUS wypłaca rentę rodzinną za okres wskazany w zaświadczeniu, ale w każdej chwili możne sprawdzić, czy uczeń lub student faktycznie nadal się uczy. Uczeń lub student, który dostaje rentę rodzinną, musi poinformować ZUS o przerwaniu lub wcześniejszym zakończeniu nauki. Jeśli tego nie zrobi, będzie musiał zwrócić nienależnie pobraną rentę rodzinną wraz z odsetkami.

Zdarza się też, że rok akademicki zaczyna się później niż w październiku. Wtedy renta za wrzesień nie przysługuje. Można ją pobierać dopiero od miesiąca, w którym złoży on wniosek o wypłatę renty oraz zaświadczenie, że rozpoczął studia.

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Źródło: INFOR
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