Świadczenie wyższe o 356,80 zł miesięcznie w 2026. Wystarczy taki staż pracy. Trzeba złożyć wniosek

Zasiłek dla bezrobotnych nie dla wszystkich jest taki sam. Część uprawnionych może otrzymywać o 356,80 zł miesięcznie więcej niż osoby pobierające podstawową stawkę. O wysokości wypłaty decyduje staż pracy. Ile trzeba go mieć i jak długo przysługuje wyższa kwota?

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych przy długim stażu pracy?

Od 1 czerwca 2026 roku podstawowy zasiłek wynosi 1783,90 zł brutto (około 1623 zł netto) miesięcznie przez pierwsze 90 dni. Osoby, które wykażą ponad 20 lat stażu uprawniającego do zasiłku, mogą otrzymywać 120 proc. tej kwoty, czyli 2140,70 zł brutto (około 1940 zł netto). To 356,80 zł więcej miesięcznie.

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Po pierwszych 90 dniach stawki spadają. Podstawowy zasiłek wynosi 1400,90 zł brutto, a świadczenie w wysokości 120 proc. - 1681,10 zł brutto. Różnica wynosi wtedy 280,20 zł.

Zasiłek dla bezrobotnych 2026 - co zrobić żeby dostać?

Pierwszym krokiem jest rejestracja jako osoba bezrobotna w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Można to zrobić osobiście albo przez portal praca.gov.pl wybierając usługę "zgłoszenie do rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy".

Przy rejestracji należy wypełnić i podpisać wniosek zgodnie z instrukcjami urzędu oraz dołączyć wymagane dokumenty. Po złożeniu wniosku urząd pracy weryfikuje dokumenty i okresy ubezpieczenia w ZUS, a następnie wydaje decyzję o przyznaniu zasiłku.

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Jakie dokumenty załączyć do wniosku?

Polski obywatel musi przedłożyć dowód tożsamości, informacje kontaktowe, świadectwa potwierdzające kwalifikacje oraz dokumenty dotyczące historii pracy. Cudzoziemcy muszą dostarczyć dokument potwierdzający prawo pobytu w Polsce. Osoby z Kartą Dużej Rodziny muszą przekazać informację o jej posiadaniu, opiekunowie osób niepełnosprawnych informację o sprawowaniu opieki, a osoby niepełnosprawne, orzeczenie.

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Jeśli dana osoba była zatrudniona w niepełnym wymiarze czasu lub na umowie zleceniu, wymagana jest informacja o wysokości zarobków i składkach na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Przedsiębiorcy muszą okazać oświadczenie o działalności gospodarczej oraz ewentualne dokumenty związane z likwidacją lub zawieszeniem działalności. Osoby pobierające zasiłki lub renty powinny przedstawić zaświadczenia o okresach ich pobierania.

Osoby, które pełniły ważne funkcje w spółkach, muszą dostarczyć oświadczenie o pełnieniu tych funkcji. Osoby zwolnione z zakładu karnego muszą dostarczyć świadectwo zwolnienia.

Przy zgłaszaniu dzieci do ubezpieczenia zdrowotnego wymagane są numery PESEL oraz skrócone akty urodzenia.

Jak długo można pobierać zasiłek dla bezrobotnych?

Okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych to standardowo 180 dni albo 365 dni dla bezrobotnych:

niepełnosprawnych ,

, będących członkami rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny , o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,

, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, powyżej 50. roku życia, które mają łącznie 20-letni okres pracy (art. 218 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 4 i 5),

które mają łącznie (art. 218 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 4 i 5), którzy mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 18. roku życia , a w przypadku dziecka niepełnosprawnego do 24 roku życia , jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub uczelni i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, a małżonek bezrobotnego jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez tego bezrobotnego,

, a w przypadku , jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub uczelni i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, a małżonek bezrobotnego jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez tego bezrobotnego, samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko w wieku do 18 roku życia, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego do 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub uczelni i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

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Kto nie dostanie zasiłku dla bezrobotnych 2026?

Prawo do zasiłku nie przysługuje automatycznie każdej osobie po utracie pracy. Problemy mogą mieć między innymi osoby:

zwolnione dyscyplinarnie,

które same wypowiedziały umowę krótko przed rejestracją,

odrzucające propozycje pracy, stażu lub szkolenia,

niestawiające się na obowiązkowe wizyty w urzędzie,

ukrywające dochody lub tracące status bezrobotnego.

W takich sytuacjach urząd pracy może odmówić przyznania świadczenia albo wstrzymać jego wypłatę.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia – art. 2 i art. 55 ust. 1 i 2.