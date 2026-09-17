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Zapomniany bonus dla seniorów. Co miesiąc można zyskać 1978,49 zł na rękę

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17 września 2026, 12:00
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra, dziennikarka, copywriterka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
emerytura, pieniądze, złotówki, portfel, senior
Zapomniany bonus dla seniorów. Co miesiąc można zyskać 1978,49 zł na rękę
Shutterstock

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Wypłacane w pełnej kwocie, bez potrącania podatku dochodowego - tak działa specjalne świadczenie finansowe, które dla wąskiej grupy seniorów stanowi potężny zastrzyk gotówki. W 2026 roku kwota tego miesięcznego dodatku wynosi dokładnie 1978,49 zł, co odpowiada stawce minimalnej emerytury. Choć program funkcjonuje w Polsce już od ponad dziesięciu lat, wielu uprawnionych wciąż nie ma pojęcia o jego istnieniu i traci szansę na dodatkowe pieniądze.

To wsparcie finansowe nie jest przyznawane automatycznie. Aby co miesiąc otrzymywać równowartość drugiej emerytury, trzeba spełnić surowe kryteria i samodzielnie zainicjować całą procedurę urzędową.

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Świadczenie pieniężne dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych. Kto ma prawo do dodatkowych pieniędzy?

Oficjalne wsparcie nosi nazwę świadczenia pieniężnego dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych. Od trzech lat jego wysokość jest sztywno powiązana z najniższą krajową emeryturą, dzięki czemu kwota ta rośnie wraz z coroczną waloryzacją. Pieniądze mogą trafić wyłącznie do osób, które posiadają formalnie potwierdzony status przyznawany przez Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Aby ubiegać się o ten tytuł, należy wykazać się konkretną przeszłością historyczną. Urzędnicy biorą pod uwagę dwa kluczowe scenariusze:

  • Udokumentowana, trwająca przynajmniej rok działalność w zorganizowanych strukturach dążących do obalenia systemu komunistycznego.
  • Przynajmniej miesięczny pobyt w więzieniu lub ośrodku odosobnienia, będący bezpośrednim skutkiem politycznej aktywności antykomunistycznej.

Trzy sposoby na złożenie dokumentów

Zgodnie z oficjalnymi wytycznymi, instytucje państwowe nie przyznają tego dodatku z urzędu. Podstawą do rozpoczęcia wypłat jest poprawnie wypełniony wniosek dostarczony przez zainteresowanego seniora. Obywatele mają do dyspozycji trzy niezależne kanały komunikacji z urzędem. Dokumenty można przesłać tradycyjną drogą pocztową, kierując list na adres warszawskiej siedziby instytucji przy ulicy Wspólnej 2/4. Osoby preferujące rozwiązania cyfrowe mogą skorzystać z nowoczesnego systemu e-Doręczeń, wpisując unikalny identyfikator skrzynki urzędu. Istnieje również możliwość załatwienia sprawy osobiście - w tym celu należy udać się bezpośrednio do Punktu Informacyjnego Urzędu, zlokalizowanego w Warszawie przy ulicy Żurawiej 3/5.

Świadczenia pieniężnego dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych - najważniejsze informacje

Osobom o potwierdzonym decyzją Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych statusie działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej przysługuje od 1 marca 2026 roku stałe comiesięczne świadczenie pieniężne w wysokości 1 978,49 zł brutto (odpowiednik najniższej emerytury, zwolniony z PIT), a także wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na wniosek świadczenie wyrównawcze, które dopłaca różnicę emerytom i rencistom, których podstawowe pobory są niższe niż zwaloryzowany w 2026 roku próg wynoszący 3 794,33 zł brutto. Dodatkowo uprawnieni mogą ubiegać się o jednorazowe świadczenie pieniężne w kwocie 3 000 zł, okresową pomoc socjalną w przypadku trudnej sytuacji materialnej lub zdrowotnej oraz preferencyjny program dofinansowania leczenia uzdrowiskowego w 2026 roku.

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Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

1. Czy od kwoty 1978,49 zł odprowadzany jest podatek dochodowy?

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Nie. Świadczenie jest w całości zwolnione z podatku dochodowego. Senior otrzymuje na konto dokładnie taką kwotę, jaka wynika z przepisów - bez żadnych potrąceń.

2. Czy wysokość tego świadczenia rośnie co roku?

Tak. Od 2023 roku przepisy gwarantują, że kwota dodatku jest automatycznie równana do wysokości minimalnej emerytury w Polsce, więc rośnie wraz z coroczną waloryzacją.

3. Czy urząd sam przyzna mi te pieniądze, jeśli spełniam warunki?

Nie. Instytucje państwowe nie wypłacają tego świadczenia automatycznie. Niezbędne jest samodzielnie złożenie oficjalnego wniosku wraz z dokumentacją.

4. Na jaki adres należy wysłać wniosek tradycyjną pocztą?

Dokumenty należy zaadresować na: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.

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Źródło: INFOR
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