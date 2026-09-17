REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Rocznik 1952 dostanie większe pieniądze. ZUS sam podwyższy świadczenie od stycznia

Rocznik 1952 dostanie większe pieniądze. ZUS sam podwyższy świadczenie od stycznia

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
17 września 2026, 14:45
[Data aktualizacji 18 września 2026, 09:35]
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra, dziennikarka, copywriterka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
emeryt, senior, dokumenty, emerytura, świadczenie
Emerycie, ZUS sam podwyższy Twoje świadczenie. Kluczowy rocznik zyska od stycznia
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Seniorzy z konkretnego rocznika mogą zacierać ręce. Już na początku nadchodzącego roku ZUS zacznie automatycznie powiększać ich comiesięczne świadczenia. Co najważniejsze, aby otrzymać te pieniądze, nie trzeba składać żadnych dokumentów ani stać w kolejkach - urzędnicy sami dopełnią wszelkich formalności. Sprawdź, czy noworoczne zmiany obejmą również Ciebie lub Twoich bliskich.

Kluczowy rocznik. Kto zyska w 2027 roku?

Wielka zmiana w wypłatach ruszy dokładnie w styczniu 2027 roku. To właśnie wtedy pierwsi seniorzy z rocznika 1952 zaczną świętować swoje 75. urodziny. Wiek ten jest w polskim prawie ubezpieczeń społecznych ważną granicą, która otwiera drzwi do stałego, comiesięcznego zastrzyku gotówki. Każdy emeryt i rencista urodzony w 1952 roku zostanie objęty tym wsparciem w miesiącu swoich urodzin. Pieniądze będą przelewane na konto razem z podstawową emeryturą lub rentą.

REKLAMA

REKLAMA

Ponad 360 zł na start, a zaraz potem podwyżka

Świadczeniem, o którym mowa, jest dodatek pielęgnacyjny. Jego kwota rośnie co roku wraz z marcową waloryzacją. Sytuacja finansowa uprawnionych seniorów będzie rozwijać się następująco:

  • Styczeń i luty 2027 roku: Osoby urodzone w tych miesiącach otrzymają dodatek w obecnej wysokości, czyli 366,68 zł miesięcznie.
  • Od 1 marca 2027 roku: Kwota ta wzrośnie dla wszystkich. Szacuje się, że po waloryzacji (zakładającej wzrost o około 3,48 proc.) dodatek wyniesie co najmniej 379 zł.

Warto pamiętać, że kwota ta nie zależy od wysokości Twojej dotychczasowej emerytury ani od dochodów w gospodarstwie domowym.

Zero biurokracji - ZUS pamięta o urodzinach

Najlepszą wiadomością dla seniorów jest brak konieczności składania jakichkolwiek wniosków. ZUS przyznaje te pieniądze z urzędu. System informatyczny instytucji automatycznie wyłapie datę 75. urodzin ubezpieczonego i przypisze dodatkowe środki do konta. Nie musisz też przechodzić żadnych badań lekarskich ani udowadniać, że potrzebujesz pomocy w codziennym życiu - sam wiek jest wystarczającym argumentem dla urzędników.

REKLAMA

Na tym nie koniec. O jakie dodatki po 75. roku życia trzeba wnioskować?

Ukończenie 75 lat pozwala na skorzystanie z kolejnych ulg i świadczeń, jednak w ich przypadku ZUS czy inne urzędy nie zadziałają same - konieczne jest złożenie odpowiednich wniosków. Po przekroczeniu tej bariery wiekowej warto zainteresować się m.in. świadczeniem uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (tzw. 500 plus dla seniorów), jeśli stan zdrowia wymaga stałej opieki. Z kolei osoby posiadające status kombatanta, ofiary represji lub osoby deportowanej mogą ubiegać się o ryczałt energetyczny oraz dedykowane dodatki pieniężne, o ile spełniają konkretne kryteria historyczno-prawne.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Uwaga na częsty błąd. Dodatek to nie zasiłek

Wielu seniorów myli dwa pojęcia, co może prowadzić do nieporozumień w urzędach. Warto znać różnicę, ponieważ tych dwóch świadczeń nie można ze sobą łączyć:

  • Dodatek pielęgnacyjny: Jest wypłacany przez ZUS (lub KRUS) jako dodatek do emerytury/renty po ukończeniu 75. roku życia (lub wcześniej przy całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji). Trafia na konto automatycznie.
  • Zasiłek pielęgnacyjny: To świadczenie wypłacane przez urząd gminy lub ośrodek pomocy społecznej (OPS/MOPS) w ramach systemu świadczeń rodzinnych.

Jeśli obecnie pobierasz zasiłek z gminy, a ZUS przyzna Ci dodatek pielęgnacyjny ze względu na wiek, masz obowiązek niezwłocznie poinformować o tym gminę, aby uniknąć konieczności zwracania nienależnie pobranych pieniędzy.

Powiązane
Dodatek w kwocie minimalnej emerytury trafia na konto bez potrąceń. Zyska konkretna grupa
Dodatek w kwocie minimalnej emerytury trafia na konto bez potrąceń. Zyska konkretna grupa
Pilny apel ZUS o składanie wniosków. To już ostanie dni. Potem będzie za późno i pieniądze przepadną
Pilny apel ZUS o składanie wniosków. To już ostanie dni. Potem będzie za późno i pieniądze przepadną
Świadczenie wyższe o 356,80 zł miesięcznie w 2026. Wystarczy taki staż pracy. Trzeba złożyć wniosek
Świadczenie wyższe o 356,80 zł miesięcznie w 2026. Wystarczy taki staż pracy. Trzeba złożyć wniosek
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Firmy IT nie ruszają z rekrutacją. Dziś to inne branże napędzają polski rynek pracy
18 wrz 2026

Polska gospodarka przyspiesza, ale branża IT nie podąża za tym trendem. Zaledwie 28 proc. firm planuje zwiększenie zatrudnienia, a 55 proc. nie przewiduje żadnych zmian kadrowych – wynika z badania ManpowerGroup. Rynek pracy w sektorze technologicznym wyraźnie wyhamowuje.
„Dieta planetarna” w szkołach podzieliła Internet. Tymczasem 66 proc. Polaków ocenia ją pozytywnie
18 wrz 2026

Wokół obowiązkowego roślinnego obiadu w szkołach rozgorzała w mediach społecznościowych gorąca dyskusja. Tymczasem dwie trzecie Polaków ocenia zmianę pozytywnie, a rodzice i kucharze, którzy mają za sobą pierwsze tygodnie z nowym menu, reagują spokojnie — wynika z wrześniowego badania Biostat.
Najem krótkoterminowy będzie ewidencjonowany. Zmiany w przepisach to nowe obowiązki właścicieli mieszkań i apartamentów. Czy nadal to się opłaca? [Wywiad]
18 wrz 2026

Najem krótkoterminowy będzie ewidencjonowany - projekt ustawy zakłada utworzenie Centralnego Wykazu Turystycznych Obiektów Noclegowych. Zmiany w przepisach, które mogą wejść w życie w 2026 lub 2027 r. to m.in. nowe obowiązki właścicieli mieszkań i apartamentów. We wrześniu została zgłoszona autopoprawka wzmacniająca rolę mieszkańców, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Czy najem na krótkie terminy nadal będzie się opłacał? Na szereg nurtujących pytań odpowiada adwokat Katarzyna Gabrysiak.
Fiskus karze za czynsz, który przestał być czynszem, a stał się dywidendą pod inną nazwą. Chodzi o wynajmowanie spółce własnej nieruchomości
18 wrz 2026

Fiskus nie karze za wynajmowanie spółce własnej nieruchomości. Karze za czynsz, który przestał być czynszem, a stał się dywidendą pod inną nazwą. Tak wynika z dwóch interpretacji Dyrektora KIS z maja i czerwca 2026 r., w których organ przyjął, że najem od wspólnika nie generuje ukrytego zysku, dopóki stawka nie przekracza poziomu rynkowego.

REKLAMA

Budowle ochronne w budynkach użyteczności publicznej. Kiedy nie są obowiązkowe?
18 wrz 2026

W budynku użyteczności publicznej należy zapewnić budowlę ochronną – schron lub ukrycie. Z tego obowiązku może zwolnić decyzja administracyjna wydana przez właściwy organ ochrony ludności. Rozporządzenie MSWiA określa, kiedy nie trzeba zapewniać schronów i ukryć.
JDG na biznesowym rozdrożu? Mniej nowych działalności, więcej wznowień. Zmienia się obraz polskiej przedsiębiorczości
18 wrz 2026

Czy JDG przechodzą jakiś kryzys? Najnowsze dane wyraźnie pokazują, że spada liczba nowych jednoosobowych działalności. W pierwszym półroczu wpłynęło o 6,5 proc. mniej wniosków niż miało to miejsce rok wcześniej.
Nowa, obowiązkowa opłata dla każdego. Fiskus jeszcze bardziej nas dociśnie. Teraz już nikt tego nie uniknie
18 wrz 2026

Jedni płacą, bo tak nakazują przepisy. Inni nie płacą od lat i liczą na to, że nikt się o nich nie upomni. Państwo z kolei od dawna próbuje znaleźć sposób na naprawienie systemu, który z założenia miał finansować media publiczne, ale w praktyce nie jest w stanie zapewnić im wystarczających pieniędzy. Teraz pojawił się kolejny pomysł. Abonament RTV miałby zostać zastąpiony opłatą audiowizualną. I tym razem pada nie tylko ogólna obietnica reformy, ale także konkretny termin.

Wspólnoty i spółdzielnie będą mogły zakazać najmu krótkoterminowego. Komisje poparły projekt
17 wrz 2026

Wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie będą mogły podejmować uchwały zakazujące świadczenia usług hotelarskich w lokalach mieszkalnych, a gminy zyskają możliwość tworzenia czasowych stref zakazu najmu krótkoterminowego. Komisje sejmowe przyjęły w czwartek projekt rządowej nowelizacji, odrzucając poprawki zarówno rozszerzające, jak i ograniczające te uprawnienia.

REKLAMA

Uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym na Polskę. Premier nie owija w bawełnę
18 wrz 2026

Premier Donald Tusk przedstawił w Sejmie porażające ustalenia służb wywiadowczych. Z analiz wynika, że Rosja planuje hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym na Polskę. Premier nie owijał w bawełnę również w kwestii tzw. „rozejmu energetycznego”, o którym mówił Donald Trump.
Renta z tytułu niezdolności do pracy w 2026 r. – komu przysługuje, jak uzyskać, ile wynosi?
18 wrz 2026

Czym jest renta z tytułu niezdolności do pracy? Co to jest niezdolność do pracy i kto to stwierdza? Kto może otrzymać rentę z tytułu niezdolności do pracy i jak ją uzyskać? Ile wynosi aktualnie taka renta – przeciętnie i minimalnie?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA