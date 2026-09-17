Rocznik 1952 dostanie większe pieniądze. ZUS sam podwyższy świadczenie od stycznia

Seniorzy z konkretnego rocznika mogą zacierać ręce. Już na początku nadchodzącego roku ZUS zacznie automatycznie powiększać ich comiesięczne świadczenia. Co najważniejsze, aby otrzymać te pieniądze, nie trzeba składać żadnych dokumentów ani stać w kolejkach - urzędnicy sami dopełnią wszelkich formalności. Sprawdź, czy noworoczne zmiany obejmą również Ciebie lub Twoich bliskich.

Kluczowy rocznik. Kto zyska w 2027 roku?

Wielka zmiana w wypłatach ruszy dokładnie w styczniu 2027 roku. To właśnie wtedy pierwsi seniorzy z rocznika 1952 zaczną świętować swoje 75. urodziny. Wiek ten jest w polskim prawie ubezpieczeń społecznych ważną granicą, która otwiera drzwi do stałego, comiesięcznego zastrzyku gotówki. Każdy emeryt i rencista urodzony w 1952 roku zostanie objęty tym wsparciem w miesiącu swoich urodzin. Pieniądze będą przelewane na konto razem z podstawową emeryturą lub rentą.

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Ponad 360 zł na start, a zaraz potem podwyżka

Świadczeniem, o którym mowa, jest dodatek pielęgnacyjny. Jego kwota rośnie co roku wraz z marcową waloryzacją. Sytuacja finansowa uprawnionych seniorów będzie rozwijać się następująco:

Styczeń i luty 2027 roku: Osoby urodzone w tych miesiącach otrzymają dodatek w obecnej wysokości, czyli 366,68 zł miesięcznie.

Od 1 marca 2027 roku: Kwota ta wzrośnie dla wszystkich. Szacuje się, że po waloryzacji (zakładającej wzrost o około 3,48 proc.) dodatek wyniesie co najmniej 379 zł.

Warto pamiętać, że kwota ta nie zależy od wysokości Twojej dotychczasowej emerytury ani od dochodów w gospodarstwie domowym.

Zero biurokracji - ZUS pamięta o urodzinach

Najlepszą wiadomością dla seniorów jest brak konieczności składania jakichkolwiek wniosków. ZUS przyznaje te pieniądze z urzędu. System informatyczny instytucji automatycznie wyłapie datę 75. urodzin ubezpieczonego i przypisze dodatkowe środki do konta. Nie musisz też przechodzić żadnych badań lekarskich ani udowadniać, że potrzebujesz pomocy w codziennym życiu - sam wiek jest wystarczającym argumentem dla urzędników.

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Na tym nie koniec. O jakie dodatki po 75. roku życia trzeba wnioskować?

Ukończenie 75 lat pozwala na skorzystanie z kolejnych ulg i świadczeń, jednak w ich przypadku ZUS czy inne urzędy nie zadziałają same - konieczne jest złożenie odpowiednich wniosków. Po przekroczeniu tej bariery wiekowej warto zainteresować się m.in. świadczeniem uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (tzw. 500 plus dla seniorów), jeśli stan zdrowia wymaga stałej opieki. Z kolei osoby posiadające status kombatanta, ofiary represji lub osoby deportowanej mogą ubiegać się o ryczałt energetyczny oraz dedykowane dodatki pieniężne, o ile spełniają konkretne kryteria historyczno-prawne.

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Wielu seniorów myli dwa pojęcia, co może prowadzić do nieporozumień w urzędach. Warto znać różnicę, ponieważ tych dwóch świadczeń nie można ze sobą łączyć:

Dodatek pielęgnacyjny: Jest wypłacany przez ZUS (lub KRUS) jako dodatek do emerytury/renty po ukończeniu 75. roku życia (lub wcześniej przy całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji). Trafia na konto automatycznie.

Zasiłek pielęgnacyjny: To świadczenie wypłacane przez urząd gminy lub ośrodek pomocy społecznej (OPS/MOPS) w ramach systemu świadczeń rodzinnych.

Jeśli obecnie pobierasz zasiłek z gminy, a ZUS przyzna Ci dodatek pielęgnacyjny ze względu na wiek, masz obowiązek niezwłocznie poinformować o tym gminę, aby uniknąć konieczności zwracania nienależnie pobranych pieniędzy.