REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Kiedy będzie podwyżka najniższej krajowej 2026? Rząd już zdecydował. Ile wyniesie minimalne wynagrodzenie za godzinę na rękę, a ile miesięcznie?

Kiedy będzie podwyżka najniższej krajowej 2026? Rząd już zdecydował. Ile wyniesie minimalne wynagrodzenie za godzinę na rękę, a ile miesięcznie?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
17 września 2026, 19:11
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Najniższa krajowa 2027. Rząd zdecydował o podwyżce płacy minimalnej. Ile wyniesie za godzinę na rękę, a ile miesięcznie?
Najniższa krajowa 2027. Rząd zdecydował o podwyżce płacy minimalnej. Ile wyniesie za godzinę na rękę, a ile miesięcznie?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Od stycznia 2027 Polaków czeka podwyżka miesięcznej pensji minimalnej oraz stawki godzinowej dla osób pracujących na zleceniu. Nowe kwoty są już zapisane w rozporządzeniu. Ile wyniesie podwyżka miesięcznej pensji i ile zleceniobiorca dostanie za godzinę na rękę? Według rządowego szacunku podwyżka płacy minimalnej w 2027 roku obejmie około 1,58 mln osób.

rozwiń >

Ile wyniesie najniższa krajowa w 2027 roku?

Od 1 stycznia 2027 roku minimalne wynagrodzenie za pracę na pełnym etacie wyniesie 4950 zł brutto miesięcznie. To o 144 zł więcej niż w 2026 roku (podwyżka o około 3 proc.). Minimalna stawka godzinowa wzrośnie z 31,40 zł do 32,30 zł brutto. Kwoty zostały ustalone w rozporządzeniu Rady Ministrów opublikowanym 15 września 2026.

REKLAMA

REKLAMA

Płaca minimalna 2027. Pobierz rozporządzenie

Poniżej pełna treść rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2026 r. określającego minimalne wynagrodzenie za pracę i minimalną stawkę godzinową od 1 stycznia 2027 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2026 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę

Jaką pensję netto dostanie pracownik na etacie od 1 stycznia 2027?

Przy pensji minimalnej 4950 zł brutto wypłata wyniesie około 3703,93 zł netto. To o 98,08 zł więcej niż przy płacy minimalnej 2026. W ciągu roku to o 1177 zł więcej na rękę.

Ile wyniesie najniższa krajowa za godzinę na rękę?

Nie ma jednej kwoty netto dla wszystkich zleceniobiorców. Przykładowo uczeń lub student przed 26. urodzinami, który korzysta z ulgi dla młodych i mieści się w jej rocznym limicie, może dostać pełne 32,30 zł na rękę za godzinę. Z takiego zlecenia nie opłaca składek ZUS, a przychody objęte ulgą są zwolnione z PIT do 85 528 zł rocznie.

REKLAMA

Dla osoby po 26. roku życia kwota netto jest inna. Przykładowo przy 160 godzinach zlecenia w miesiącu kwota netto za godzinę wyniesie około 25,21 zł. Za 160 godzin miesięczna wypłata wyniesie zatem 4033 zł na rękę.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wyliczenie zakłada, że to jedyny tytuł do ubezpieczeń pracownika. To jedynie szacunek według obecnych zasad podatkowych i składkowych.

Polecamy: KODEKS PRACY 2026

Jak wzrosną koszty pracodawcy po podwyżce najniższej krajowej?

Pracodawca zapłaci więcej niż wynosi pensja brutto pracownika, ponieważ opłaca także swoją część składek. Przy płacy minimalnej 4 950 zł brutto całkowity koszt zatrudnienia wyniesie około 5 964 zł miesięcznie. To o około 173 zł więcej niż w 2026 roku. Dokładna kwota zależy od składek, które opłaca dany pracodawca.

Ile wynosi najniższa krajowa w 2026 roku?

W 2026 roku najniższa krajowa wynosi 4806 zł brutto miesięcznie na pełnym etacie, czyli około 3605,85 zł na rękę przy standardowym rozliczeniu. Minimalna stawka godzinowa na zleceniu to 31,40 zł brutto.

Jak rosła płaca minimalna w Polsce?

Przypomnijmy, że w 2015 roku płaca minimalna wynosiła 1750 zł brutto, czyli do 2026 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło o 3056 zł. W 2027 roku odnotujmy wzrost o kolejne 98,08 zł.

Największy wzrost najniższej krajowej był w 2023 i 2024 roku, kiedy minimalne wynagrodzenie podwyższano dwukrotnie w ciągu roku. Wynikało to z przepisów ustawowych, które określają, że jeżeli prognozowany na następny rok wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi co najmniej 105%, ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej - od 1 stycznia i od 1 lipca.

Powiązane
Świadczenie wyższe o 356,80 zł miesięcznie w 2026. Wystarczy taki staż pracy. Trzeba złożyć wniosek
Świadczenie wyższe o 356,80 zł miesięcznie w 2026. Wystarczy taki staż pracy. Trzeba złożyć wniosek
Jest dodatkowe wolne od pracy 2026. Premier podjął decyzję w sprawie 28 grudnia. Aż 5 dni wolnego pod rząd bez urlopu
Jest dodatkowe wolne od pracy 2026. Premier podjął decyzję w sprawie 28 grudnia. Aż 5 dni wolnego pod rząd bez urlopu
Zasiłki z MOPS bez kryterium dochodowego 2026 - ile wynoszą? Komu przysługują? Nie każdy wie, że MOPS daje takie zasiłki
Zasiłki z MOPS bez kryterium dochodowego 2026 - ile wynoszą? Komu przysługują? Nie każdy wie, że MOPS daje takie zasiłki
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Wspólnoty i spółdzielnie będą mogły zakazać najmu krótkoterminowego. Komisje poparły projekt
17 wrz 2026

Wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie będą mogły podejmować uchwały zakazujące świadczenia usług hotelarskich w lokalach mieszkalnych, a gminy zyskają możliwość tworzenia czasowych stref zakazu najmu krótkoterminowego. Komisje sejmowe przyjęły w czwartek projekt rządowej nowelizacji, odrzucając poprawki zarówno rozszerzające, jak i ograniczające te uprawnienia.
Premier Donald Tusk ostrzega w Sejmie: Polska na celowniku Rosji. Ujawniono plany wywiadu
17 wrz 2026

Premier Donald Tusk przedstawił w Sejmie porażające ustalenia służb wywiadowczych. Z analiz wynika, że Rosja planuje hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym na Polskę. Premier nie owijał w bawełnę również w kwestii tzw. „rozejmu energetycznego”, o którym mówił Donald Trump.
Renta z tytułu niezdolności do pracy w 2026 roku – komu przysługuje, jak uzyskać, ile wynosi?
17 wrz 2026

Czym jest renta z tytułu niezdolności do pracy? Co to jest niezdolność do pracy i kto to stwierdza? Kto może otrzymać rentę z tytułu niezdolności do pracy i jak ją uzyskać? Ile wynosi aktualnie taka renta – przeciętnie i minimalnie?
Gminy nie mają gdzie schować mieszkańców. Schrony dopiero powstają
17 wrz 2026

W wielu gminach miejsca schronienia dopiero są planowane, projektowane lub modernizowane. Samorządowcy przyznają, że w razie nagłego alarmu mieszkańcy mogliby mieć problem ze znalezieniem bezpiecznego miejsca. Wskazują też na potrzebę większych nakładów na lokalne bezpieczeństwo oraz szkoleń z reagowania w sytuacjach kryzysowych.

REKLAMA

Koniec z przekształcaniem mieszkań lokatorskich we własność? Projekt trafi pod obrady rządu
17 wrz 2026

Projekt nowelizacji przepisów o spółdzielniach mieszkaniowych, który zakłada m.in. likwidację możliwości przekształcania nowo ustanowionego spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w odrębną własność, został skierowany przez Stały Komitet Rady Ministrów na posiedzenie rządu - poinformowało w czwartek Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Projekt przewiduje także większą kontrolę członków nad działalnością spółdzielni.
Za niska emerytura lub renta albo ZUS odmówił przyznania? Jak się odwołać do sądu od niekorzystnej decyzji ZUS?
17 wrz 2026

Odmowna decyzja ZUS-u nie musi oznaczać zakończenia sprawy. Każda osoba, która nie zgadza się z decyzją wydaną w swojej sprawie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (np. co do emerytury lub renty), może się od niej odwołać do sądu. Musi jednak zmieścić się w ściśle określonym terminie.
Raport: 19 proc. pracowników nauki chce zmienić pracę. Wypalenie zagrożeniem dla systemu
17 wrz 2026

Aż 19 proc. pracowników szkolnictwa wyższego i nauki deklaruje chęć zmiany pracy w ciągu najbliższego roku, a najczęściej wskazywanym kierunkiem jest odejście poza system nauki i szkolnictwa wyższego – wynika z raportu Ośrodka Przetwarzania Informacji – PIB. Ponad połowa badanych jest niezadowolona z równowagi między pracą a życiem prywatnym.
RCB wprowadza nowe komunikaty. Inny alert przy ataku na Polskę
17 wrz 2026

RCB wprowadza nowe komunikaty. Inny alert otrzymamy przy ataku na Polskę. Inny alert mieszkańcy otrzymają w przypadku ataku na terenie Ukrainy, gdy zagrożenie jest niskie, a inny gdy zagrożenie jest wysokie.

REKLAMA

Umowa o pracę a umowa B2B. 5 najważniejszych kryteriów kontroli PIP. Skutki w prawie pracy, składkach i podatkach przekwalifikowania umowy
17 wrz 2026

Analiza pierwszych interpretacji indywidualnych Głównego Inspektora Pracy pokazuje, że nowe kompetencje przyznane inspektorom pracy nie oznaczają automatycznego kwestionowania samozatrudnienia. Organ akceptuje modele B2B, w których usługodawca zachowuje rzeczywistą samodzielność ekonomiczną i organizacyjną, może korzystać z podwykonawców oraz ponosi ryzyko prowadzonej działalności. Największe ryzyko dotyczy tych relacji, w których osoba formalnie prowadząca działalność gospodarczą funkcjonuje w rzeczywistości tak jak pracownik, wykonując powtarzalne zadania w miejscu i czasie określonym przez kontrahenta oraz pod jego bieżącym nadzorem - pisze dr Adam Barcikowski – Senior Tax Manager, Doradca podatkowy w Nexia Advicero. Jakie są najważniejsze kryteria stosowane przez PIT w czasie kontroli umów B2B? Jakie są konsekwencje przekwalifikowania przez PIP umowy B2B na umowę o pracę.
Kto decyduje o uruchomieniu i wyłączeniu syren alarmowych w Polsce?
17 wrz 2026

O uruchomieniu i wyłączeniu syren alarmowych w Polsce decyduje urzędnik rządowy lub samorządowy, który administruje danym terenem. W czwartek przed południem syreny zostały uruchomione na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu w związku z nalotem Rosji na zachodnią część Ukrainy.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA