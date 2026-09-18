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Pensje milionów Polaków będą wyższe. Rząd podał wysokość minimalnego wynagrodzenia 2027. Ile za godzinę na rękę, a ile miesięcznie?

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18 września 2026, 09:47
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Najniższa krajowa 2027. Rząd zdecydował o podwyżce płacy minimalnej. Ile wyniesie za godzinę na rękę, a ile miesięcznie?
Najniższa krajowa 2027. Rząd zdecydował o podwyżce płacy minimalnej. Ile wyniesie za godzinę na rękę, a ile miesięcznie?
Shutterstock

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Od stycznia 2027 Polaków czeka podwyżka miesięcznej pensji minimalnej oraz stawki godzinowej dla osób pracujących na zleceniu. Nowe kwoty są już zapisane w rozporządzeniu. Ile wyniesie podwyżka miesięcznej pensji i ile zleceniobiorca dostanie za godzinę na rękę? Według rządowego szacunku podwyżka płacy minimalnej w 2027 roku obejmie około 1,58 mln osób.

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Ile wyniesie najniższa krajowa w 2027 roku?

Od 1 stycznia 2027 roku minimalne wynagrodzenie za pracę na pełnym etacie wyniesie 4950 zł brutto miesięcznie. To o 144 zł więcej niż w 2026 roku (podwyżka o około 3 proc.). Minimalna stawka godzinowa wzrośnie z 31,40 zł do 32,30 zł brutto. Kwoty zostały ustalone w rozporządzeniu Rady Ministrów opublikowanym 15 września 2026.

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Płaca minimalna 2027. Pobierz rozporządzenie

Poniżej pełna treść rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2026 r. określającego minimalne wynagrodzenie za pracę i minimalną stawkę godzinową od 1 stycznia 2027 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2026 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę

Jaką pensję netto dostanie pracownik na etacie od 1 stycznia 2027?

Przy pensji minimalnej 4950 zł brutto wypłata wyniesie około 3703,93 zł netto. To o 98,08 zł więcej niż przy płacy minimalnej 2026. W ciągu roku to o 1177 zł więcej na rękę.

Ile wyniesie najniższa krajowa za godzinę na rękę?

Nie ma jednej kwoty netto dla wszystkich zleceniobiorców. Przykładowo uczeń lub student przed 26. urodzinami, który korzysta z ulgi dla młodych i mieści się w jej rocznym limicie, może dostać pełne 32,30 zł na rękę za godzinę. Z takiego zlecenia nie opłaca składek ZUS, a przychody objęte ulgą są zwolnione z PIT do 85 528 zł rocznie.

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Dla osoby po 26. roku życia kwota netto zależy od sposobu rozliczenia zlecenia. Przykładowo przy 160 godzinach zlecenia w miesiącu, po potrąceniu składek i zaliczki na podatek zleceniobiorca otrzyma około 25 zł za godzinę. To jedynie szacunek według obecnych zasad podatkowych i składkowych. Wyliczenie zakłada, że umowa zlecenia jest jedynym tytułem do ubezpieczeń, zleceniobiorca nie opłaca dobrowolnej składki ubezpieczeniowej ani nie uczestniczy w PPK.

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Jak wzrosną koszty pracodawcy po podwyżce najniższej krajowej?

Pracodawca zapłaci więcej niż wynosi pensja brutto pracownika, ponieważ opłaca także swoją część składek. Przy płacy minimalnej 4 950 zł brutto całkowity koszt zatrudnienia wyniesie około 5 964 zł miesięcznie. To o około 173 zł więcej niż w 2026 roku. Dokładna kwota zależy od składek, które opłaca dany pracodawca.

Ile wynosi najniższa krajowa w 2026 roku?

W 2026 roku najniższa krajowa wynosi 4806 zł brutto miesięcznie na pełnym etacie, czyli około 3605,85 zł na rękę przy standardowym rozliczeniu. Minimalna stawka godzinowa na zleceniu to 31,40 zł brutto.

Jak rosła płaca minimalna w Polsce?

Przypomnijmy, że w 2015 roku płaca minimalna wynosiła 1750 zł brutto, czyli do 2026 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło o 3056 zł. W 2027 roku odnotujmy wzrost o kolejne 98,08 zł.

Największy wzrost najniższej krajowej był w 2023 i 2024 roku, kiedy minimalne wynagrodzenie podwyższano dwukrotnie w ciągu roku. Wynikało to z przepisów ustawowych, które określają, że jeżeli prognozowany na następny rok wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi co najmniej 105%, ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej - od 1 stycznia i od 1 lipca.

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Źródło: INFOR
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