Druga emerytura dla kobiet z rocznika 1961. ZUS może dopłacić nawet 900 zł miesięcznie

Ponowne przeliczenie świadczenia przez ZUS może przynieść polskim seniorkom gigantyczną podwyżkę, sięgającą średnio aż 900 złotych każdego miesiąca. Jak zapowiedział wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski, ten mechanizm pozwala drastycznie zmniejszyć lukę emerytalną między kobietami a mężczyznami. Niestety, przepisy zawierają surowy warunek, który dzieli Polki na dwie grupy.

Kobiety w Polsce przechodzą na emeryturę o 5 lat wcześniej niż mężczyźni - po osiągnięciu 60. roku życia. Z tego powodu ich kapitał składkowy jest dzielony przez większą liczbę miesięcy średniego dalszego trwania życia, co skutkuje znacznie niższymi przelewami na konto. Istnieje jednak mechanizm tzw. drugiej emerytury, który uaktywnia się po kolejnych pięciu latach.

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Co dzieje się w wieku 65 lat? Magiczna operacja ZUS

W 2026 roku z tego rozwiązania masowo korzystają kobiety urodzone w 1961 roku, które właśnie świętują swoje 65. urodziny. W tym wieku urzędnicy ZUS mogą dokonać ponownego przeliczenia kapitału początkowego. Cała procedura opiera się na bardzo korzystnym algorytmie:

ZUS bierze pod uwagę stan konta emerytalnego seniorki, jaki miała ona dokładnie w wieku 60 lat. Kwota ta jest następnie dzielona przez średnie dalsze trwanie życia określone dla osoby w wieku 65 lat. W tym wyliczeniu system zachowuje się tak, jakby kobieta nie pobierała dotychczas ani jednej emerytury.

Dzięki temu zabiegowi, popartemu wspólnymi dla kobiet i mężczyzn tablicami trwania życia, nowa emerytura docelowa rośnie średnio o wspomniane 900 zł miesięcznie.

Wielki podział emerytek. Pułapka ukryta w OFE

Niestety, olbrzymia podwyżka nie trafi do portfeli wszystkich seniorek. Warto zwrócić uwagę na kluczowy haczyk w przepisach, który wywołuje ogromne poczucie niesprawiedliwości wśród Polek. Prawo do ponownego przeliczenia emerytury w wieku 65 lat mają wyłącznie te kobiety, które w przeszłości przystąpiły do Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE). Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej tłumaczy, że w przypadku członkiń OFE między 60. a 65. rokiem życia wypłacana jest im tzw. okresowa emerytura kapitałowa. Dopiero po ukończeniu 65 lat następuje wyliczenie docelowej wartości świadczenia z całego życia zawodowego. Kobiety, które nigdy nie zapisały się do OFE i gromadziły składki wyłącznie na koncie ZUS, nie mogą skorzystać z tego mechanizmu podwyżki. Szacuje się, że ten problem dotyczy obecnie aż 2,72 miliona Polek urodzonych w latach 1949-1968. Pomimo regularnego opłacania składek, te panie nie mają możliwości zawnioskowania o tak wysokie drugie przeliczenie.

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Druga emerytura dla kobiet - najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Które roczniki kobiet mogą liczyć na przeliczenie emerytury o 900 zł?

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W tym roku mechanizm ten obejmuje przede wszystkim kobiety urodzone w 1961 roku, które kończą 65. rok życia.

Dlaczego przeliczenie w wieku 65 lat daje tak dużą podwyżkę?

ZUS dzieli kapitał zebrany w wieku 60 lat przez mniejszą liczbę miesięcy dalszego życia (właściwą dla 65-latka), ignorując fakt, że świadczenie było już wypłacane przez ostatnie 5 lat.

Czy kobieta, która nie była w OFE, dostanie podwyżkę w wieku 65 lat?

Nie. Przepisy o emeryturze kapitałowej i ponownym przeliczeniu z wieku 60 lat dotyczą wyłącznie pań, które podpisały w przeszłości umowę z OFE.

Ile Polek jest wykluczonych z tego mechanizmu?

W grupie roczników 1949-1968 jest około 2,72 miliona kobiet, które opłacały składki wyłącznie do ZUS i ze względu na brak członkostwa w OFE nie zyskają na tym przeliczeniu.