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Nawet 4000 zł rocznie dopłaty do prądu i gazu. ZUS wypłaci pieniądze, ale lista osób jest ściśle ograniczona

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01 października 2026, 07:00
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra, dziennikarka, copywriterka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
rachunki za prąd i gaz, pieniądze
Nawet 4000 zł rocznie dopłaty do prądu i gazu. ZUS wypłaci pieniądze, ale lista osób jest ściśle ograniczona
Shutterstock

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Rachunki za energię elektryczną oraz gaz potrafią mocno nadszarpnąć domowy budżet. Nie wszyscy jednak wiedzą, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca specjalny dodatek, którego celem jest pomoc w pokryciu kosztów ogrzewania i oświetlenia. To ryczałt energetyczny, który po ostatnich waloryzacjach wynosi już kilkaset złotych miesięcznie. Kto może złożyć wniosek?

Większość programów osłonowych w Polsce zależy od osiąganych dochodów. W przypadku ryczałtu energetycznego zasady są zupełnie inne. Tutaj kryterium finansowe nie gra roli - liczą się konkretne uprawnienia i historia zawodowa lub kombatancka. Państwo kieruje to wsparcie do ściśle określonej grupy zasłużonych obywateli oraz ich bliskich.

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Dla kogo ryczałt energetyczny? ZUS wskazuje cztery grupy

Dodatek do rachunków nie jest przyznawany automatycznie każdemu emerytowi czy renciście. Zgodnie z przepisami, o dodatkowe pieniądze z ZUS mogą ubiegać się:

  • Kombatanci oraz inne osoby posiadające ustawowe uprawnienia kombatanckie.
  • Żołnierze zastępczej służby wojskowej, którzy w przeszłości byli przymusowo zatrudniani w ciężkich warunkach (np. w kopalniach węgla, kamieniołomach, batalionach budowlanych czy przy pozyskiwaniu rud uranowych).
  • Wdowy i wdowcy pobierający emeryturę lub rentę, którzy pozostali po kombatantach lub osobach uprawnionych.
  • Wdowy po żołnierzach przymusowo zatrudnianych, o ile same mają prawo do emerytury bądź renty.

Ważna zasada: Jeśli jedna osoba pobiera z ZUS kilka różnych świadczeń (np. emeryturę i rentę rodzinną jednocześnie), przysługuje jej wyłącznie jeden ryczałt energetyczny. Nie można mnożyć dopłaty.

Ile wynosi dopłata? Znamy aktualną stawkę

Wysokość tego wsparcia nie jest stała i podlega corocznej waloryzacji. Oficjalną kwotę co roku ogłasza Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w specjalnym komunikacie. Informacja ta pojawia się w "Monitorze Polskim" na początku lutego, a nowa stawka zaczyna obowiązywać zawsze od 1 marca. Obecnie stawka ryczałtu energetycznego wynosi 336,16 zł miesięcznie. Przeliczając to na cały rok, uprawnione osoby mogą zyskać dodatkowo 4033,92 zł na pokrycie opłat za prąd, gaz czy ogrzewanie.

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Bez tego dokumentu ZUS nie wypłaci pieniędzy. Jak złożyć wniosek?

Pieniądze nie trafią na konto same. Aby zacząć pobierać ryczałt energetyczny, konieczne jest przejście procedury urzędowej. Pierwszym krokiem jest wypełnienie i złożenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wniosku na formularzu ZUS-ERK. Do dokumentu trzeba dołączyć odpowiednie załączniki potwierdzające uprawnienia:

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  • Decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,
  • Zaświadczenie z Wojskowej Komendy Uzupełnień (lub właściwego organu wojskowego) w przypadku żołnierzy przymusowo zatrudnianych bądź wdów po nich.

Pocieszający jest fakt, że wniosek o dopłatę można złożyć w dowolnym momencie roku. ZUS ma następnie 30 dni na wydanie decyzji od momentu wyjaśnienia ostatniej niezbędnej okoliczności w sprawie.

Ryczałt energetyczny - najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Ile wynosi ryczałt energetyczny w 2026 roku?

Aktualna kwota wypłacana przez ZUS to 336,16 zł miesięcznie, co daje łącznie 4033,92 zł rocznie. Kwota ta zmienia się co roku od 1 marca.

Czy każdy emeryt może dostać dopłatę do prądu z ZUS?

Nie. Ryczałt energetyczny przysługuje wyłącznie kombatantom, żołnierzom przymusowo zatrudnianym w określonych zakładach w ramach służby wojskowej oraz wdowom i wdowcom po tych osobach.

Jaki formularz trzeba wypełnić, aby otrzymać pieniądze?

W urzędzie lub przez internet należy złożyć wniosek o symbolu ZUS-ERK wraz z dokumentami potwierdzającymi status kombatancki lub wojskowy.

Czy dostanę dwa ryczałty, jeśli mam emeryturę i rentę?

Nie. Nawet przy pobieraniu kilku świadczeń emerytalno-rentowych równocześnie, ZUS wypłaci tylko jeden dodatek energetyczny.

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Źródło: INFOR
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