Nawet 4000 zł rocznie dopłaty do prądu i gazu. ZUS wypłaci pieniądze, ale lista osób jest ściśle ograniczona

Rachunki za energię elektryczną oraz gaz potrafią mocno nadszarpnąć domowy budżet. Nie wszyscy jednak wiedzą, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca specjalny dodatek, którego celem jest pomoc w pokryciu kosztów ogrzewania i oświetlenia. To ryczałt energetyczny, który po ostatnich waloryzacjach wynosi już kilkaset złotych miesięcznie. Kto może złożyć wniosek?

Większość programów osłonowych w Polsce zależy od osiąganych dochodów. W przypadku ryczałtu energetycznego zasady są zupełnie inne. Tutaj kryterium finansowe nie gra roli - liczą się konkretne uprawnienia i historia zawodowa lub kombatancka. Państwo kieruje to wsparcie do ściśle określonej grupy zasłużonych obywateli oraz ich bliskich.

REKLAMA

REKLAMA

Dla kogo ryczałt energetyczny? ZUS wskazuje cztery grupy

Dodatek do rachunków nie jest przyznawany automatycznie każdemu emerytowi czy renciście. Zgodnie z przepisami, o dodatkowe pieniądze z ZUS mogą ubiegać się:

Kombatanci oraz inne osoby posiadające ustawowe uprawnienia kombatanckie.

Żołnierze zastępczej służby wojskowej, którzy w przeszłości byli przymusowo zatrudniani w ciężkich warunkach (np. w kopalniach węgla, kamieniołomach, batalionach budowlanych czy przy pozyskiwaniu rud uranowych).

Wdowy i wdowcy pobierający emeryturę lub rentę, którzy pozostali po kombatantach lub osobach uprawnionych.

Wdowy po żołnierzach przymusowo zatrudnianych, o ile same mają prawo do emerytury bądź renty.

Ważna zasada: Jeśli jedna osoba pobiera z ZUS kilka różnych świadczeń (np. emeryturę i rentę rodzinną jednocześnie), przysługuje jej wyłącznie jeden ryczałt energetyczny. Nie można mnożyć dopłaty.

Ile wynosi dopłata? Znamy aktualną stawkę

Wysokość tego wsparcia nie jest stała i podlega corocznej waloryzacji. Oficjalną kwotę co roku ogłasza Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w specjalnym komunikacie. Informacja ta pojawia się w "Monitorze Polskim" na początku lutego, a nowa stawka zaczyna obowiązywać zawsze od 1 marca. Obecnie stawka ryczałtu energetycznego wynosi 336,16 zł miesięcznie. Przeliczając to na cały rok, uprawnione osoby mogą zyskać dodatkowo 4033,92 zł na pokrycie opłat za prąd, gaz czy ogrzewanie.

REKLAMA

Bez tego dokumentu ZUS nie wypłaci pieniędzy. Jak złożyć wniosek?

Pieniądze nie trafią na konto same. Aby zacząć pobierać ryczałt energetyczny, konieczne jest przejście procedury urzędowej. Pierwszym krokiem jest wypełnienie i złożenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wniosku na formularzu ZUS-ERK. Do dokumentu trzeba dołączyć odpowiednie załączniki potwierdzające uprawnienia:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,

Zaświadczenie z Wojskowej Komendy Uzupełnień (lub właściwego organu wojskowego) w przypadku żołnierzy przymusowo zatrudnianych bądź wdów po nich.

Pocieszający jest fakt, że wniosek o dopłatę można złożyć w dowolnym momencie roku. ZUS ma następnie 30 dni na wydanie decyzji od momentu wyjaśnienia ostatniej niezbędnej okoliczności w sprawie.

Ryczałt energetyczny - najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Ile wynosi ryczałt energetyczny w 2026 roku?

Aktualna kwota wypłacana przez ZUS to 336,16 zł miesięcznie, co daje łącznie 4033,92 zł rocznie. Kwota ta zmienia się co roku od 1 marca.

Czy każdy emeryt może dostać dopłatę do prądu z ZUS?

Nie. Ryczałt energetyczny przysługuje wyłącznie kombatantom, żołnierzom przymusowo zatrudnianym w określonych zakładach w ramach służby wojskowej oraz wdowom i wdowcom po tych osobach.

Jaki formularz trzeba wypełnić, aby otrzymać pieniądze?

W urzędzie lub przez internet należy złożyć wniosek o symbolu ZUS-ERK wraz z dokumentami potwierdzającymi status kombatancki lub wojskowy.

Czy dostanę dwa ryczałty, jeśli mam emeryturę i rentę?

Nie. Nawet przy pobieraniu kilku świadczeń emerytalno-rentowych równocześnie, ZUS wypłaci tylko jeden dodatek energetyczny.