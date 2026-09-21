Rewolucja w wypłatach dla wdów i wdowców. Od stycznia ZUS podnosi stawki

Początek 2027 roku przyniesie fundamentalną zmianę w portfelach wielu polskich emerytów. Kończy się czas przejściowych, mniej korzystnych przepisów dotyczących tzw. zbiegu świadczeń. Zgodnie z ustawowym harmonogramem, już 1 stycznia w życie wchodzi wyższy wskaźnik, dzięki któremu osoby samotnie prowadzące gospodarstwo domowe po stracie współmałżonka dostaną od państwa większy zastrzyk gotówki. Dla sporej grupy świadczeniobiorców oznacza to podwyżki rzędu kilkuset złotych każdego miesiąca.

Skok z 15 do 25 procent. Jak to działa w praktyce?

Istota reformy opiera się na nowej matematyce urzędniczej. Dotychczas system pozwalał na zachowanie pełnej kwoty jednego świadczenia i dorzucenie do niego jedynie 15 procent wartości drugiego. Noworoczna zmiana podbija ten bonus do 25 procent. Seniorzy w dalszym ciągu mają pełną swobodę w decydowaniu, która konfiguracja bardziej im się opłaca. Mogą wybrać:

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Pobieranie 100 procent emerytury wypracowanej przez siebie i powiększenie jej o jedną czwartą renty rodzinnej po zmarłym partnerze.

Pobieranie 100 procent renty rodzinnej i doliczenie do niej 25 procent swojej własnej emerytury. W podjęciu najkorzystniejszej decyzji pomaga oficjalne narzędzie internetowe - kalkulator przygotowany przez ZUS.

Przykłady zysków. Ile realnie wpłynie na konto?

To, o ile dokładnie wzrośnie stan konta, zależy od wyjściowych kwot otrzymywanych z ubezpieczenia społecznego. Na konkretnych przykładach widać jednak wyraźny skok finansowy:

Przy wyższych uposażeniach: Emeryt mający 3900 złotych swojej emerytury i prawo do 2900 złotych drugiego świadczenia, na starych zasadach odbierał 4335 złotych. Nowe przepisy podniosą tę kwotę do 4625 złotych. To czysty zysk na poziomie 290 złotych miesięcznie.

Przy niższych uposażeniach: Senior z własnym świadczeniem w wysokości 2100 złotych i drugim na poziomie 1500 złotych, dotychczas dysponował budżetem 2325 złotych. Od stycznia 2027 roku jego przelew wzrośnie do 2475 złotych. W kieszeni zostaje dodatkowe 150 złotych miesięcznie.

Cztery twarde warunki. Kto zostanie pominięty?

ZUS przypomina, że dodatkowe pieniądze nie są przyznawane automatycznie samorzutnie każdemu samotnemu seniorowi. Kryteria weryfikacji wniosków są bardzo precyzyjne. Pieniądze otrzymają wyłącznie osoby, które:

Przekroczyły powszechny próg wiekowy - wynosi on 60 lat w przypadku kobiet oraz 65 lat w przypadku mężczyzn.

Do ostatniego dnia życia współmałżonka pozostawały z nim w formalnym i faktycznym związku małżeńskim.

Uzyskały uprawnienia do renty po mężu lub żonie nie wcześniej niż na 5 lat przed stanięciem się ustawowym emerytem.

Nie zdecydowały się na ponowny ślub - wejście w nowy związek małżeński bezpowrotnie blokuje możliwość korzystania z opisywanego zbiegu świadczeń.

Blokada nałożona przez przepisy. Pilnuj górnego limitu

Trzeba pamiętać, że państwo wprowadziło bezpiecznik chroniący budżet przed nadmiernymi wypłatami. Łączna suma obu połączonych świadczeń ma swój nieprzekraczalny sufit. Wynosi on trzykrotność minimalnej emerytury, co obecnie przekłada się na kwotę 5935,47 złotych brutto. Przy wyliczaniu tego limitu urzędnicy wezmą pod uwagę nie tylko krajowe przelewy, ale również zagraniczne kapitały emerytalne oraz wszelkie ustawowe dodatki pieniężne.

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Często zadawane pytania (FAQ)

Na czym polega nowość w rencie wdowiej od stycznia?

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Modyfikacja zwiększa wysokość dodatku z tytułu drugiego świadczenia. Zamiast dotychczasowych 15 procent, od nowego roku dopłata wynosić będzie 25 procent mniejszego świadczenia.

Czy ZUS sam wybierze dla mnie lepszą opcję finansową?

ZUS dokona wypłaty na podstawie wariantu wskazanego przez klienta. Warto osobiście lub przy pomocy doradcy sprawdzić, czy bardziej opłaca się pobierać w całości własną emeryturę, czy rentę po małżonku.

Czy ślub po latach pozbawia prawa do dodatku?

Tak. Jeśli osoba owdowiała zdecyduje się na zawarcie kolejnego małżeństwa, prawo do pobierania połączonych świadczeń wygasa.