Nowy pomysł na rewolucję w emeryturach. Rodzice będą mogli zyskać spory bonus do świadczenia?

Czy wychowanie dzieci powinno bezpośrednio przekładać się na stan konta seniora w ZUS? Do rządu wpłynął rewolucyjny wniosek, który zakłada wprowadzenie nowego mechanizmu wsparcia dla matek i ojców. Tzw. Rodzicielska Premia Emerytalna mogłaby wywindować standardowe wypłaty w górę o kilkadziesiąt procent. Znamy szczegóły tej propozycji oraz oficjalne stanowisko Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Emerytura wyższa nawet o ponad połowę. Jak działa mechanizm?

Obecny system emerytalny w Polsce opiera się przede wszystkim na zasadzie zdefiniowanej składki - dostajesz tyle, ile sam odłożyłeś w trakcie lat aktywności zawodowej. Nowy projekt obywatelski chce to diametralnie zmienić, wprowadzając sztywny bonus za trud włożony w wychowanie kolejnych pokoleń. Zgodnie z założeniami petycji nr 181-2026, wysokość dodatku rosłaby skokowo wraz z wielkością rodziny:

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Jedno dziecko: podwyżka emerytury o 30 proc.

Dwoje dzieci: wypłata wyższa o 40 proc.

Troje dzieci: zastrzyk gotówki rzędu 50 proc.

Czworo i więcej dzieci: maksymalny bonus wynoszący aż 60 proc. bazy świadczenia.

W praktyce oznacza to gigantyczne różnice. Dla seniora, którego podstawowa emerytura wynosi 3000 zł brutto, wychowanie jedynaka oznaczałoby stały wzrost wypłaty do 3900 zł. Z kolei rodzice co najmniej czwórki pociech przy tej samej podstawie otrzymywaliby co miesiąc 4800 zł.

Pieniądze nie tylko dla biologicznych rodziców i nowo upieczonych seniorów

Projektanci zmian postawili na bardzo szerokie kryteria przyznawania pieniędzy. Kluczowa informacja dotyczy osób, które już teraz pobierają pieniądze z ZUS - nowy mechanizm miałby objąć także obecnych emerytów. Data narodzin dziecka nie stanowiłaby żadnej przeszkody w ubieganiu się o środki. Co więcej, autorzy wniosku odchodzą od czystej biologii na rzecz faktycznego zaangażowania w opiekę. Bonus finansowy przysługiwałby:

Rodzicom biologicznym,

Rodzicom adopcyjnym,

Opiekunom prawnym, którzy sprawowali pieczę nad małoletnim przez minimum 10 lat przed uzyskaniem przez niego pełnoletności.

Z systemu automatycznie skreślane byłyby natomiast osoby, które rażąco zaniedbywały swoje obowiązki i zostały pozbawione praw rodzicielskich przez sąd.

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Stanowisko ministerstwa. Czy seniorzy zobaczą dodatkowe przelewy?

Dokument zyskał już oficjalną odpowiedź ze strony resortu rodziny. Choć propozycja brzmi kusząco dla milionów Polaków, urzędnicy podchodzą do niej z ogromnym dystansem, wskazując na gigantyczne konsekwencje budżetowe oraz potrzebę stabilności systemu finansów publicznych. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało wprost, że nie prowadzi i nie planuje żadnych prac legislacyjnych nad wdrożeniem Rodzicielskiej Premii Emerytalnej. Przedstawiciele rządu przypominają jednocześnie, że państwo już teraz w pewnym stopniu rekompensuje rodzicom czas poświęcony dzieciom. Odbywa się to chociażby poprzez opłacanie składek emerytalnych w okresach przebywania na urlopach macierzyńskich oraz wychowawczych. Tym samym rewolucyjny program pozostaje na razie wyłącznie odrzuconym postulatem obywatelskim.

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Najważniejsze pytania i odpowiedzi (FAQ)

Czym jest opisywana Rodzicielska Premia Emerytalna?

To obywatelski projekt zakładający procentowe podnoszenie podstawy emerytury osobom, które wychowały dzieci.

O ile mogłyby wzrosnąć przelewy z ZUS?

W zależności od liczby dzieci świadczenie mogłoby być wyższe o 30, 40, 50 lub maksymalnie 60 procent.

Czy program dotyczy również obecnych dziadków i babć?

Tak, intencją autora petycji było objęcie nowymi przepisami także osób, które już dawno przeszły na emeryturę.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Najbliższa przyszłość nie przyniesie zmian. Ministerstwo oficjalnie odrzuciło postulat i nie pracuje nad takim projektem ustawy.