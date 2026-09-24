W lipcu 2026 r. w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów, została opublikowana nowa wersja projektu specustawy przeliczeniowej dotyczącej wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 4 czerwca 2024 r. (sygn. akt 140/20), na podstawie którego – niemal 200 tys. emerytów powinno otrzymać od ZUS ok. 64 tys. zł wyrównania za lata wypłaty zaniżonych świadczeń i podwyżkę bieżących świadczeń emerytalnych. W stosunku do pierwotnej wersji projektu – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozszerzyło jego zakres podmiotowy i regulacją (oraz prawem do przeliczenia emerytury, skutkującej podwyżką) ma zostać objętych 196,5 tys. seniorów (a nie tylko 67 tys. osób, które zakładała pierwotna wersja projektu). Zmianie tej – ze względu na deficyt budżetu państwa – sprzeciwia się jednak Ministerstwo Finansów i Gospodarki.

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Problem emerytek i emerytów, objętych zakresem podmiotowym wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 czerwca 2024 r. (o sygn. akt SK 140/20) – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało projekt specustawy przeliczeniowej

W dniu 5 czerwca 2025 r., w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów, ukazał się projekt ustawy o ustalaniu wysokości emerytur z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych dla osób, które do dnia 6 czerwca 2012 r. przeszły na emerytury na zasadach obowiązujących osoby urodzone przed 1 stycznia 1949 r. (nr projektu w wykazie: UD204), który ma zagwarantować prawo do ponownego ustalenia wysokości emerytury powszechnej, ale wyłącznie części emerytów objętych zakresem podmiotowym wyroku TK z 4 czerwca 2024 r. (sygn. akt SK 140/20). W treści projektu, jego uzasadnieniu, jak i w OSR (tj. załączanej do projektu ocenie skutków regulacji) – resort, w żadnym miejscu, nie powołał się jednak wprost na wyrok TK z czerwca 2024 r. Wspomniano natomiast jedynie, iż projektowane regulacje „mają na względzie ochronę zasady sprawiedliwości społecznej oraz dotychczasowe orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego.” Z uwagi na powyższe (a zwłaszcza na fakt, że zgodnie z pierwotną wersją projektu – regulacją nie mieli zostać objęci wszyscy emeryci, których dotyczył wyrok TK z 4 czerwca 2024 r.) – uzasadnione były wątpliwości, czy aby na pewno jest to wyczekiwana specustawa przeliczeniowa, która odnosi się do ww. wyroku Trybunału.

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Powyższe wątpliwości, całkowicie rozwiała jednak odpowiedź MRPiPS z dnia 14 marca 2025 r. (znak DUS-II.070.12.2025.MDe) na wystąpienie RPO w sprawie nieopublikowania korzystnego dla emerytów wyroku TK, w którym resort wprost wskazał, że opublikowane w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów (jeszcze na tamtym etapie) założenia projektu ustawy o ustalaniu wysokości emerytur z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych dla osób, które do dnia 6 czerwca 2012 r. przeszły na emerytury na zasadach obowiązujących osoby urodzone przed 1 stycznia 1949 r. (nr projektu w wykazie: UD204) – mają stanowić rozwiązanie problemu poszkodowanych emerytów (z innych roczników niż 1953) w kontekście rozstrzygnięcia TK z dnia 4 czerwca 2024 r. Jak przyznało Ministerstwo – sprawa ta jest doniosła, a „celem projektowanego aktu jest uregulowanie kwestii dotyczącej stosowania art. 25 ust. 1b ustawy emerytalnej (…) w sposób pozwalający na utrzymanie zaufania obywatela do państwa, zgodny z zasadą sprawiedliwości społecznej i uwzględniający stan finansów publicznych”.

Z pełną treścią ww. pisma MRPiPS, stanowiącego odpowiedź na wystąpienie RPO, można zapoznać się poniżej:

Odpowiedź MRPiPS z 14.03.2025 r. na wystąpienie RPO w sprawie wyroku TK z 4 czerwca 2024 r.

Ww. projekt – w jego pierwotnej wersji, z dnia 4 czerwca 2025 r. – którego celem (jak wynika z powyższej odpowiedzi na wystąpienie RPO) jest rozwiązanie problemu emerytów objętych zakresem podmiotowym wyroku TK z 4 czerwca 2024 r.:

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zupełnie pomijał jednak znaczną część z nich (a konkretnie – kobiety urodzone w latach 1949, 1950, 1951 oraz 1952) oraz

nie przewidywał dla żadnego z poszkodowanych emerytów wyrównania za lata wypłaty przez ZUS zaniżonych świadczeń (które – dla każdego – powinno opiewać na kwotę rzędu ok. 64 tys. zł).

Kogo zatem (których seniorów) – zgodnie z pierwotną wersją projektu z dnia 4 czerwca 2025 r. – miała objąć rządowa specustawa przeliczeniowa dotycząca wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 4 czerwca 2024 r., czyli – jaki miał być zakres podmiotowy nowej regulacji?

Z projektu specustawy przeliczeniowej, opublikowanego w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów w dniu 4 czerwca 2025 r., wynikało, że nie obejmie ona swoim zakresem wszystkich emerytów, których dotyczy wyrok TK z 4 czerwca 2024 r., a wyłącznie: kobiety, których data urodzenia przypadała w latach 1954-1959 oraz mężczyzn urodzonych w latach 1949-1952 oraz w 1954 r. którzy: przed dniem 6 czerwca 2012 złożyli wniosek o przyznanie emerytury częściowej lub emerytury na podstawie przepisów art. 46, art. 50, art. 50a, art. 50e lub art. 184 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a także art. 88 lub art. 88a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz

prawo do emerytury, o której mowa w art. 24 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, nabyli po dniu 31 grudnia 2012 r. W uproszczeniu – specustawa przeliczeniowa, miała objąć: kobiety, których data urodzenia przypadała w latach 1954-1959 oraz mężczyzn urodzonych w latach 1949-1952 oraz w 1954 r. którzy: pobierają lub pobierali emerytury wcześniejsze,

przed dniem 6 czerwca 2012 r. złożyli wniosek o przyznanie emerytury wcześniejszej,

wystąpili o emeryturę powszechną przyznawaną po ukończeniu ustawowego wieku emerytalnego oraz emerytura ta ustalona została z pomniejszeniem podstawy obliczenia o sumę kwot pobranych emerytur „wcześniejszych” lub nabyli do niej prawo, ale nie wystąpili z wnioskiem i nadal pobierają emeryturę wcześniejszą oraz

data przyznania im (nabycia przez nich) prawa do emerytury powszechnej przypada po 31 grudnia 2012 r.

Zgodnie ze stanowiskiem ZUS z dnia 26.06.2023 r., znak 992600.035.11.2023 (z którym można zapoznać się pod adresem: LINK), przedstawionym na prośbę ówczesnego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, dotyczącym szacowanych skutków finansowych dla FUS zmiany, która miałaby zostać wprowadzona w ustawie z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w następstwie wyroku TK z dnia 4 czerwca 2024 r. i która miałaby polegać na możliwości obliczania emerytur bez pomniejszania podstawy obliczenia emerytury o sumę kwot pobranych w ramach emerytur wcześniejszych – wyrok TK z 4 czerwca 2024 r., swoim zakresem podmiotowym, obejmuje natomiast:

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kobiety urodzone w latach 1949-1959 ( z wyłączeniem roku 1953 ) oraz mężczyzn urodzonych w latach 1949-1954 ( z wyłączeniem roku 1953 ),

( ) ( ), którzy pobierali się wcześniejszą emeryturę na podstawie któregoś z przepisów wymienionych w art. 25 ust. 1b ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, tj. na podstawie przepisów: art. 46, 50, 50a, 50e lub 184, a także art. 88 lub art. 88a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela i wniosek o ww. emeryturę złożyli przed 6 czerwca 2012 r. (tj. przed ogłoszeniem ustawy zmieniającej ustawę z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wprowadzającej ww. przepis art. 25 ust. 1b ustawy), i następnie

złożyli się wniosek o emeryturę powszechną, jak również

nie nabyli prawa do emerytury wynikającej z osiągnięcia wieku emerytalnego przed 1 stycznia 2013 r. – jak bowiem wskazał TK w uzasadnieniu wyroku „tylko w przypadku takich osób doszło bowiem do niekonstytucyjnego zastosowania skarżonej normy prawnej, co było związane z ich nieświadomością co do skutku podjętej decyzji”.

Więcej na temat zakresu podmiotowego wyroku TK z 4 czerwca 2024 r., można przeczytać w poniższym artykule:

Ważne Z porównania „roczników” objętych zakresem podmiotowym pierwotnych (przyjętych w dniu 4 czerwca 2025 r.) założeń specustawy przeliczeniowej oraz wyroku TK z 4 czerwca 2024 r., wynika zatem, że swoich praw – na podstawie specustawy przeliczeniowej (pomimo, że dotyczy ich wyrok TK z 4 czerwca 2024 r.) miały nie mieć możliwości dochodzić: kobiety urodzone w latach 1949, 1950, 1951 oraz 1952.

Dlaczego MRPiPS – zakresem podmiotowym specustawy przeliczeniowej – chciało objąć wyłącznie kobiety urodzone w latach 1954-1959 oraz mężczyzn urodzonych w latach 1949-1952 i w roku 1954 r?

Jak wyjaśniał resort – „Art. 25 ust. 1b ustawy emerytalnej obowiązuje od 1 stycznia 2013 r. i dotyczy emerytur przyznawanych w powszechnym wieku emerytalnym. Po 2012 r. powszechny wiek emerytalny osiągnęły kobiety urodzone po 1952 r. oraz mężczyźni urodzeni po 1947 r. Ponieważ osoby urodzone w 1948 r. nie podlegają nowemu systemowi emerytalnemu, a ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. poz. 1222) objęła osoby urodzone w 1953 r., projektowane rozwiązanie dotyczy tylko wyżej wymienionych roczników. W przypadku kobiet proponuje się, by datą graniczną był rok urodzenia 1959, a w przypadku mężczyzn rok 1954 (5-letnia różnica wieku emerytalnego), ze względu na fakt, że wcześniejsze emerytury zostały zniesione z końcem 2008 r. Kobieta urodzona w 1959 r. kończyła w 2008 r. wiek 49 lat, a mężczyzna 54 lata, co umożliwiało im przejście na wcześniejszą emeryturę np. z tytułu pracy w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze. Należy zauważyć, że w większości osoby te mogły skorzystać z prawa do wcześniejszej emerytury w wieku 55 lat (kobieta) i 60 lat (mężczyzna), przy spełnieniu określonego warunku stażu pracy, a tylko w nielicznych przypadkach w wieku wcześniejszym. Celem projektowanej regulacji nie jest uchylenie art. 25 ust. 1b ustawy emerytalnej, a jedynie usunięcie skutków naruszenia zasady zaufania obywatela do państwa wobec części adresatów tego przepisu, którzy wprowadzeniem tej regulacji do porządku prawnego zostali rzeczywiście zaskoczeni, i którzy nie mieli możliwości podjęcia działań pozwalających na dostosowanie się do zmiany prawa.”

Jako przykład – MRPiPS przywołało przykład tancerki urodzonej w roku 1968, która w wieku 40 lat przeszła na wcześniejszą emeryturę, zaś w roku 2028 osiągnie powszechny wiek emerytalny. W ocenie resortu – w powyższym przypadku – „nie sposób mówić o poniesieniu jakiegokolwiek uszczerbku, skoro wspomniana osoba dysponuje 20-letnim okresem na podjęcie decyzji dotyczącej swojej przyszłości i emerytury powszechnej”.

Kogo (których seniorów) – zgodnie z nową wersją projektu z dnia 13 lipca 2026 r. – ma objąć rządowa specustawa przeliczeniowa dotycząca wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 4 czerwca 2024 r., czyli – jaki ma być zakres podmiotowy nowej regulacji? Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmienia projekt na korzyść emerytów

W lipcu 2026 r., w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów, została opublikowana nowa wersja ( z dnia 13 lipca 2026 r. ) projektu ustawy o ustalaniu wysokości zwiększenia do emerytur z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych osób, które przed dniem 6 czerwca 2012 r. zgłosiły wniosek o emeryturę na zasadach obowiązujących osoby urodzone przed dniem 1 stycznia 1949 r. (numer z wykazu: UD204), która ma rozwiązać problem emerytów objętych zakresem podmiotowym wyroku TK z 4 czerwca 2024 r.

Ważne W art. 1 projektu zrezygnowano z zastrzeżenia , że przeliczenia emerytur, na podstawie przedmiotowej ustawy i na określonych w niej zasadach, będą mogli dokonać wyłącznie mężczyźni urodzeni w latach 1949–1952 i w roku 1954 oraz kobiety urodzone w latach 1954–1959. Jedynymi warunkami, które należy spełnić, aby skorzystać z prawa do ponownego ustalenia wysokości emerytury, pozostały natomiast (w nowej wersji projektu z 13 lipca 2026 r. ): pobieranie emerytury wcześniejszej,

złożenie wniosku o przyznanie emerytury wcześniejszej przed dniem 6 czerwca 2012 r.,

wystąpienie o emeryturę powszechną przyznawaną po ukończeniu ustawowego wieku emerytalnego oraz ustalenie tej emerytury z pomniejszeniem podstawy obliczenia o sumę kwot pobranych emerytur „wcześniejszych” lub nabycie do niej prawa, ale nie wystąpienie z wnioskiem i pobieranie nadal emerytury wcześniejszej oraz

data przyznania (nabycia) prawa do emerytury powszechnej przypadająca po dniu 31 grudnia 2012 r. Powyższe oznacza, że wbrew wcześniejszym założeniom – zakresem podmiotowym ww. specustawy przeliczeniowej, zostaną jednak objęte kobiety urodzone w latach 1949, 1950, 1951 oraz 1952.

Ww. projekt, w nowej wersji z dnia 13 lipca 2026 r. – w dniu 16 lipca br. – został ponownie skierowany do uzgodnień międzyresortowych. W piśmie przewodnim w powyższej sprawie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaznaczyło, że skierowany do uzgodnień dokument jest – „zmienioną wersją projektu ustawy o ustalaniu wysokości emerytur z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych dla niektórych osób, które do dnia 6 czerwca 2012 r. złożyły wniosek o emeryturę na zasadach obowiązujących osoby urodzone przed dniem 1 stycznia 1949 r. (numer w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów – UD204), uwzględniającą część uwag i postulatów zgłoszonych w procesie uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych, jaki miał miejsce w czerwcu ubiegłego roku. Obecna wersja została wypracowana w wyniku ścisłej współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i poprzedzona wnikliwymi analizami prawnymi oraz ekonomicznymi.” Wyznaczając termin na ponowne zgłaszanie uwag do projektu – resort zwrócił ponadto uwagę na „wagę społeczną regulowanej materii i konieczność przywrócenia stanu prawnego zgodnego z zasadami i wartościami Konstytucji RP oraz podstawowymi zasadami prawa ubezpieczeń społecznych.”

196,5 tys. (a nie tylko 67 tys.) seniorów uprawnionych do przeliczenia emerytury i podwyżki świadczenia nawet o kilkaset złotych – na nową wersję specustawy przeliczeniowej nie zgadza się Ministerstwo Finansów i Gospodarki

W ramach ponownych uzgodnień międzyresortowych projektu ustawy o ustalaniu wysokości zwiększenia do emerytur z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych osób, które przed dniem 6 czerwca 2012 r. zgłosiły wniosek o emeryturę na zasadach obowiązujących osoby urodzone przed dniem 1 stycznia 1949 r. (numer z wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD204) – uwagi do niego zgłosiło, w dniu 22 lipca 2026 r., m.in. Ministerstwo Finansów i Gospodarki.

Ważne Wiceminister finansów Jurand Drop, w imieniu resortu finansów poinformował, że – „zmieniona wersja projektu znacząco odbiega od ustaleń Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu (dalej ZPPR) – rozwiązanie miało dotyczyć 67 tys. osób i kosztować 4,5 mld zł (w perspektywie 10-letniej). Aktualna wersja projektu została rozszerzona do 196,5 tys. osób (blisko 3-krotnie więcej), zaś wydatki są na poziomie 7,3 mld zł” i dodał, że – „tak dalece idąca zmiana kluczowych założeń projektu, w stosunku do wersji przyjętej przez ZPPR, jest niewłaściwa”, gdyż – „wpis do Wykazu [red.: prac legislacyjnych Rady Ministrów] uzyskano dla rozwiązań o znacząco niższych kosztach finansowania”, a „projektodawca jest zobowiązany procedować ten projekt, dla którego uzyskał akceptację ZPPR, albo uzyskać akceptację dla nowego projektu.” Argumentując, dlaczego resort finansów nie zgadza się na rozszerzenie zakresu podmiotowego ww. projektu – wiceminister Jurand Drop – powołał się jeszcze na deficyt budżetu państwa i skutek, który wywołałoby przyjęcie regulacji w nowej wersji, w postaci – ograniczenia dostępnej przestrzeni fiskalnej na finansowanie bieżących oraz nowych zadań publicznych.

Na dzień dzisiejszy, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie odniosło się jeszcze do powyższych zastrzeżeń zgłoszonych przez Ministerstwo Finansów i Gospodarki lub odpowiedź na powyższe uwagi nie została jeszcze podana do publicznej wiadomości przez RCL.

Zgodnie z projektem rządowej specustawy przeliczeniowej – uprawnionym emerytom przysługiwać będzie prawo do przeliczenia wysokości emerytury (a zatem – podwyżka świadczeń bieżących)

Zgodnie z projektem specustawy przeliczeniowej – ma ona umożliwić uprawnionym emerytom ustalenie wysokości emerytury powszechnej, bez pomniejszania podstawy obliczenia emerytury o sumę kwot pobranych emerytur wcześniejszych, o ile wniosek o emeryturę wcześniejszą został złożony przed 6 czerwca 2012 r., a prawo do emerytury powszechnej zostało ustalone decyzją ZUS po 2012 r.

Proponowane rozwiązanie dotyczyć będzie więc osób, które pobierają lub pobierały emeryturę wcześniejszą, a data przyznania (nabycia) prawa do emerytury powszechnej przypada po 2012 r. i na mocy art. 25 ust. 1b wysokość emerytury powszechnej była pomniejszana o kwoty pobranych emerytur wcześniejszych. MRPiPS proponuje, by osobom, których emerytura powszechna została zmniejszona w ten sposób – ponownie ustalić wysokość nowej emerytury powszechnej, na następujących zasadach:

W pierwszej kolejności organ rentowy będzie obliczał na dzień osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego kwotę emerytury powszechnej bez pomniejszania podstawy jej obliczenia o sumę kwot pobranych emerytur wcześniejszych. Zaznaczyć przy tym należy, że przy obliczaniu emerytury powszechnej na dzień osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego organ rentowy będzie uwzględniał podwyższenie wieku emerytalnego wprowadzone przepisami ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Następnie organ dokona porównania tej kwoty z kwotą ostatnio pobieranej na ten sam dzień emerytury wcześniejszej, a w przypadku jej zawieszenia – podlegającej zawieszeniu. Jeżeli kwota obliczonej emerytury powszechnej będzie wyższa od kwoty emerytury wcześniejszej, organ rentowy ustali kwotę różnicy między tymi emeryturami. W sytuacji, gdy kwota emerytury powszechnej będzie równa lub niższa od kwoty emerytury wcześniejszej, organ rentowy umorzy postępowanie. Tak ustalona kwota różnicy pomiędzy emeryturą powszechną a emerytura wcześniejszą zostanie następnie przemnożona przez współczynnik korygujący. Współczynnik korygujący będzie stanowić iloraz liczby pełnych miesięcy między datą ustalenia prawa do emerytury wcześniejszej a 6 czerwca 2012 r. (ogłoszeniem ustawy z dnia 11 maja 2012 r. zmieniającej ustawę emerytalną, wprowadzającej do porządku prawnego art. 25 ust. 1b ustawy emerytalnej), oraz liczby pełnych miesięcy między datą ustalenia prawa do emerytury wcześniejszej a datą ustalenia prawa do emerytury powszechnej. Przyjęty do obliczenia parametr pełnych miesięcy jest powszechnie stosowany w przepisach ustawy emerytalnej. I tak w przypadku obliczania wysokości emerytury – zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy emerytalnej okresy wskazane w tym przepisie ustala się z uwzględnieniem pełnych miesięcy. Przy ustalaniu wysokości renty dla osoby całkowicie i częściowo niezdolnej do pracy – na podstawie art. 62 ust. 3 ustawy emerytalnej okresy wskazane w tym przepisie ustala się z uwzględnieniem pełnych miesięcy. O pełnych miesiącach wspomina również art. 25b ust. 3 ustawy emerytalnej, dotyczący wypłaty gwarantowanej dla osób uposażonych. Okresy składkowe – przy obliczaniu wzrostu świadczenia poprzez doliczenie nieuwzględnionych okresów składkowych – ustala się także z uwzględnieniem pełnych miesięcy (art. 112 ust. 2 ustawy emerytalnej). Liczba pełnych miesięcy będzie obliczana zgodnie z art. 5a ust. 2 ustawy emerytalnej. Ponieważ w indywidualnych przypadkach ustalenie prawa do emerytury powszechnej mogło nastąpić w czerwcu danego roku (dotyczy to szczególnie lat 2009-2019), to w celu zagwarantowania korzystnego dla tych osób sposobu ustalenia wysokości emerytury powszechnej, do opisanego wyżej modelu obliczania będzie miał zastosowanie przepis art. 25a ust. 2a i 2b ustawy emerytalnej. Zgodnie z tymi przepisami w przypadku ustalania wysokości emerytury w czerwcu danego roku waloryzacji składek dokonuje się w taki sam sposób, jak przy ustalaniu wysokości emerytury w maju danego roku, jeżeli jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego. Regułę tę stosuje się również do ubezpieczonego, który wiek uprawniający do emerytury osiągnął po dniu 31 maja danego roku. Ustalona w przedstawiony powyżej sposób kwota zwiększenia podlegać będzie następnie waloryzacji wskaźnikiem waloryzacji emerytur i rent do dnia wejścia w życie ustawy albo do dnia osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego, w zależności od tego, która data jest późniejsza. Z uwagi na fakt, że zwiększenie jest swoistym rodzajem dodatku do emerytury bazowej, powinno być waloryzowane na zasadach waloryzacji przeprowadzanej dla dodatków zarówno w przypadku waloryzacji kwotowej (jak miało to miejsce w 2012 r.) lub kwotowo-procentowej, a więc wskaźnikiem procentowym. Zastosowanie opisanego powyżej mechanizmu wpłynie na wysokość zwiększenia emerytury każdej z osób objętych zakresem projektu w sposób zindywidualizowany. Wśród przykładów zwiększenia emerytur zgodnie z powyższymi zasadami, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wylicza podwyżki emerytur odpowiednio o kwoty 552 zł brutto. 393 zł brutto, 89 zł brutto i 303 zł brutto.

Zgodnie z projektem rządowej specustawy przeliczeniowej – emeryci nie otrzymają jednak 64 tys. zł wyrównania za lata wypłaty przez ZUS zaniżonych świadczeń

Zarówno pierwotna (z 4 czerwca 2025 r.) jak i nowa wersja projektu (z 13 lipca 2026 r.) specustawy przeliczeniowej – nie przewiduje jednak mechanizmu wyrównania świadczenia emerytalnego emerytom, którzy pobierają emeryturę pomniejszoną o łączną sumę świadczeń emerytalnych pobranych przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. Jak twierdzi MRPiPS, będące autorem ww. projektu – adresaci tej ustawy „są bowiem w pewien sposób grupą uprzywilejowaną. Mogli skorzystać z przywileju przejścia na wcześniejszą emeryturę, mimo tego, że nowy system emerytalny, do którego przynależeli, tego co do zasady nie przewidywał; następnie mieli możliwość skorzystania z prawa do przejścia na emeryturę powszechną, czyli swego rodzaju „prawa do emerytury po emeryturze”, mimo, że ich konstytucyjne prawo do zabezpieczenia społecznego ze względu na wiek zostało już zrealizowane przez nabycie prawa do emerytury wcześniejszej, a dodatkowo – projektowane przepisy umożliwiają wymienionym osobom uzyskanie swego rodzaju rekompensaty poniesionego uszczerbku majątkowego [red.: ponowne ustalenie wysokości emerytury powszechnej z pominięciem mechanizmu pomniejszania podstawy jej obliczenia o pobrane emerytury wcześniejsze].”

Emeryci objęci zakresem podmiotowym wyroku TK z 4 czerwca 2024 r. (i jednocześnie zakresem podmiotowym projektowanej specustawy przeliczeniowej) – nie mają zatem co liczyć na ok. 64 tys. zł wyrównania za lata wypłaty zaniżonych emerytur, bowiem jak twierdzi MRPiPS – zostali oni już wystarczająco uprzywilejowani samym faktem, że mogli skorzystać z przejścia na wcześniejszą emeryturę, a następnie – na emeryturę powszechną.

A skąd kwota akurat 64 tys. zł dla każdego emeryta? Wynika ona z szacunków przedstawionych przez ZUS w piśmie z dnia 26 czerwca 2023 r., znak 992600.035.11.2023, skierowanym do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie toczącej się jeszcze wówczas przed TK (w następstwie której zapadł wyrok z 4 czerwca 2024 r.), zgodnie z którymi – „szacunkowa przeciętna miesięczna podwyższa świadczenia dla osób [red. tj. osób, które miały prawo do emerytury „wcześniejszej” przed 1 stycznia 2013 r., data przyznania im prawa do emerytury powszechnej przypada po 2012 r. oraz miały pomniejszaną podstawę obliczenia emerytury powszechnej] wynosi 1 191 zł, a przeciętna kwota wyrównania – 64 075 zł”.

Zgodnie z projektem rządowej specustawy przeliczeniowej – miałaby ona objąć również rencistów rodzinnych po uprawnionych emerytach

Rozwiązania zaproponowane przez MRPiPS w projekcie specustawy przeliczeniowej, miałyby również objąć osoby pobierające renty rodzinne po osobach spełniających określone w projektowanej regulacji warunki, których kapitał do emerytury powszechnej został pomniejszony o sumę kwot pobranych emerytur wcześniejszych (art. 7 projektu).

W nowej wersji projektu z 13 lipca 2026 r. doprecyzowano, że – wysokość zwiększenia renty rodzinnej wynosiłaby wówczas: dla jednej osoby uprawnionej – 85% wysokości zwiększenia , które przysługiwałoby zmarłemu,

– , które przysługiwałoby zmarłemu, dla dwóch osób uprawnionych – 90% wysokości zwiększenia , które przysługiwałoby zmarłemu i odpowiednio

– , które przysługiwałoby zmarłemu i odpowiednio dla trzech lub więcej osób uprawnionych – 95% wysokości zwiększenia, które przysługiwałoby zmarłemu. Do podziału zwiększenia do renty rodzinnej między osoby uprawnione zastosowanie znajdowałby ponadto art. 74 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zgodnie z którym – wszystkim uprawnionym członkom rodziny przysługuje jedna łączna renta rodzinna, która podlega podziałowi na równe części między uprawnionych.

Kiedy rządowa specustawa przeliczeniowa dot. wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 4 czerwca 2024 r., miałaby wejść w życie?

MRPiPS proponuje, aby specustawa przeliczeniowa weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2027 r. (zgodnie z art. 10 projektu). Należy jednak mieć na względzie, iż w związku z uwagami do nowej wersji projektu (zgłoszonymi m.in. przez Ministerstwo Finansów i Gospodarki) – o ostatecznym kształcie przepisów projektu specustawy przeliczeniowej, zadecydują kolejne etapy procesu legislacyjnego. Jeżeli projekt zostanie ostatecznie przyjęty przez rząd – trafi on wówczas do dalszych prac w Sejmie, a następnie w Senacie, zanim finalnie zostanie złożony do podpisu na biurku Prezydenta Karola Nawrockiego.

Podstawa prawna:

Projekt ustawy o ustalaniu wysokości zwiększenia do emerytur z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych osób, które przed dniem 6 czerwca 2012 r. zgłosiły wniosek o emeryturę na zasadach obowiązujących osoby urodzone przed dniem 1 stycznia 1949 r. (numer w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD204)

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 czerwca 2024 r., sygn. akt SK 140/20

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1749 z późn. zm.)

Fot. Mateusz Włodarczyk/MRPiPS