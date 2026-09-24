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Urodzeni w 1952 roku dostaną ekstra pieniądze. ZUS uruchomi wypłaty automatycznie

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24 września 2026, 09:37
[Data aktualizacji 25 września 2026, 08:34]
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra, dziennikarka, copywriterka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
Dodatek pielęgnacyjny
Dodatek pielęgnacyjny 2027. Ile wyniesie świadczenie po marcowej waloryzacji?
Shutterstock

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Coroczna waloryzacja emerytur i rent to jeden z najważniejszych punktów w kalendarza każdego polskiego seniora. Wraz z podstawowymi świadczeniami finansowymi, ZUS podnosi również różnego rodzaju dodatki. Wśród nich kluczową rolę odgrywa dodatek pielęgnacyjny, będący realnym wsparciem w pokrywaniu kosztów opieki i codziennego funkcjonowania osób starszych oraz schorowanych. Jakie są najnowsze prognozy na marzec 2027 roku i ile wyniesie świadczenie po waloryzacji?

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Ile będzie wynosił dodatek pielęgnacyjny w 2027 roku? Aktualna stawka i prognozy na marzec 2027 roku

Obecnie (od 1 marca 2026 roku do 28 lutego 2027 roku) dodatek pielęgnacyjny wynosi 366,68 zł miesięcznie. Stawka ta utrzyma się przez pierwsze dwa miesiące 2027 roku. Wszystko zmieni się 1 marca 2027 roku, kiedy wejdzie w życie ustawowa, coroczna marcowa waloryzacja. Ze względu na prognozowany spadek inflacji w ujęciu rocznym, wskaźnik podwyżek będzie zauważalnie niższy niż w ubiegłych latach. Rządowe założenia makroekonomiczne oraz analizy ekspertów wskazują na dwa główne scenariusze:

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  • Wariant konserwatywny (3,48 proc.): Przy minimalnym zakładanym wskaźniku waloryzacji na poziomie 3,48 proc., dodatek pielęgnacyjny wzrośnie o 12,76 zł, osiągając kwotę 379,44 zł miesięcznie.
  • Wariant optymistyczny (3,96 proc.): Nowsze prognozy rynkowe zakładają waloryzację na poziomie około 3,96 proc. W takim wypadku kwota na konto seniorów wzrośnie do około 381,20 zł miesięcznie.

Ostateczny wskaźnik waloryzacji poznamy na początku 2027 roku, gdy Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikuje pełne dane dotyczące inflacji oraz wzrostu wynagrodzeń za cały rok 2026.

Ile będzie wynosił dodatek pielęgnacyjny po 75 roku życia w 2027 roku?

W 2027 roku dodatek pielęgnacyjny po ukończeniu 75. roku życia będzie wynosił 366,68 zł miesięcznie w styczniu i lutym, natomiast od 1 marca 2027 roku wzrośnie w ramach corocznej waloryzacji i według oficjalnych rządowych prognoz makroekonomicznych (szacujących wskaźnik waloryzacji na poziomie ok. 3,5 proc. - 3,96 proc.) jego nowa stawka wyniesie szacunkowo od 379,44 zł do ok. 381,20 zł miesięcznie. Świadczenie to jest przyznawane przez ZUS lub KRUS całkowicie automatycznie od miesiąca ukończenia 75. roku życia, co oznacza, że seniorzy nie muszą składać żadnych wniosków ani przedstawiać zaświadczeń lekarskich, pod warunkiem, że mają już ustalone prawo do emerytury lub renty.

Dla kogo nowy dodatek w 2027 roku? Rocznik 1952 na specjalnych zasadach

Zasady przyznawania świadczenia pozostają niezmienne, co oznacza, że pieniądze przysługują dwóm grupom świadczeniobiorców ZUS:

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  1. Seniorzy po 75. roku życia - w 2027 roku wiek ten osiągną osoby urodzone w 1952 roku. Dla nich ZUS uruchomi wypłaty automatycznie (z urzędu). Nie ma potrzeby składania wniosków ani dostarczania dokumentacji medycznej. Wypłata rusza od miesiąca, w którym senior kończy 75 lat (osoba urodzona w styczniu otrzyma pieniądze szybciej niż osoba z listopada).
  2. Osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji - jeśli chory nie ukończył jeszcze 75 lat, może otrzymać dodatek na wniosek. Warunkiem koniecznym jest uzyskanie odpowiedniego orzeczenia od lekarza orzecznika ZUS.

Ważne: Przepisy wyraźnie wskazują, że sam stopień niepełnosprawności (np. znaczny) przyznany przez miejski lub powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności nie jest równoznaczny z prawem do dodatku z ZUS. Kluczowa jest decyzja lekarza ZUS o braku zdolności do samodzielnej egzystencji.

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Pułapka urzędowa: Dodatek pielęgnacyjny a zasiłek pielęgnacyjny

Eksperci co roku przypominają o zbieżności nazw, która wielu Polaków wprowadza w błąd. Dodatek pielęgnacyjny (wypłacany przez ZUS wraz z emeryturą) oraz zasiłek pielęgnacyjny (wypłacany przez gminne ośrodki pomocy społecznej) to dwa różne świadczenia. Prawo zabrania pobierania obu tych kwot jednocześnie. Gdy senior kończy 75 lat i ZUS automatycznie przyznaje mu wyższy dodatek pielęgnacyjny, ma on obowiązek niezwłocznie poinformować o tym swój urząd gminy lub MOPS/GOPS, aby ten zaprzestał wypłaty zasiłku. Zaniechanie tego obowiązku poskutkuje koniecznością zwrotu nienależnie pobranych pieniędzy wraz z odsetkami.

Zasiłek pielęgnacyjny (215,84 zł) jest wypłacany przez gminę (MOPS/GOPS) osobom niepełnosprawnym lub seniorom od 75. roku życia, którzy nie mają prawa do emerytury ani renty, natomiast dodatek pielęgnacyjny (366,68 zł) przyznaje ZUS jako automatyczny lub wnioskowany dodatek do pobieranego już świadczenia emerytalno-rentowego. Prawo zabrania łączenia obu tych świadczeń - w przypadku nabycia uprawnień do wyższego dodatku z ZUS, należy niezwłocznie zrezygnować z zasiłku w gminie, aby uniknąć konieczności zwrotu nienależnie pobranych środków.

Kto zostanie pozbawiony dodatku pielęgnacyjnego?

Istnieją sytuacje, w których dodatek nie zostanie wypłacony pomimo wieku czy stanu zdrowia. Pieniędzy nie otrzymają osoby przebywające w instytucjach zapewniających całodobowe, nieodpłatne utrzymanie - np. w zakładach opiekuńczo-leczniczych (ZOL) czy domach pomocy społecznej, o ile koszty pobytu w pełni pokrywa państwo. Jeśli jednak senior przebywa poza placówką przez ponad dwa tygodnie w miesiącu, prawo do dodatku za ten okres zostaje przywrócone.

FAQ

Ile wyniesie dodatek pielęgnacyjny od 1 marca 2027 roku po waloryzacji?

Obecnie, od 1 marca 2026 roku do 28 lutego 2027 roku, dodatek pielęgnacyjny wynosi 366,68 zł miesięcznie. Od 1 marca 2027 roku prognozy wskazują 379,44 zł przy waloryzacji 3,48 proc. albo około 381,20 zł przy 3,96 proc.

Jak ZUS przyzna dodatek pielęgnacyjny rocznikowi 1952 w 2027 roku?

W 2027 roku 75 lat osiągną osoby urodzone w 1952 roku. ZUS uruchomi wypłaty automatycznie, od miesiąca ukończenia 75 lat; nie ma potrzeby składania wniosków ani dostarczania dokumentacji medycznej.

Kto przed 75. rokiem życia może otrzymać dodatek pielęgnacyjny z ZUS?

Osoba, która nie ukończyła 75 lat, może otrzymać dodatek pielęgnacyjny na wniosek, jeśli jest całkowicie niezdolna do pracy i samodzielnej egzystencji. Warunkiem jest orzeczenie lekarza orzecznika ZUS.

Czy można jednocześnie pobierać dodatek pielęgnacyjny z ZUS i zasiłek pielęgnacyjny z gminy?

Dodatek pielęgnacyjny (366,68 zł) przyznaje ZUS jako dodatek do pobieranego świadczenia emerytalno-rentowego, a zasiłek pielęgnacyjny (215,84 zł) wypłaca gmina (MOPS/GOPS). Prawo zabrania łączenia obu świadczeń.

Kiedy dodatek pielęgnacyjny nie zostanie wypłacony mimo wieku lub stanu zdrowia?

Dodatek pielęgnacyjny nie zostanie wypłacony osobom przebywającym w instytucjach zapewniających całodobowe, nieodpłatne utrzymanie, np. w ZOL czy domach pomocy społecznej, gdy koszty pobytu w pełni pokrywa państwo.

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Źródło: INFOR
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