REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Dwa przelewy z ZUS w październiku. Seniorzy muszą uważać na groźną pułapkę w listopadzie

Dwa przelewy z ZUS w październiku. Seniorzy muszą uważać na groźną pułapkę w listopadzie

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
24 września 2026, 09:35
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra, dziennikarka, copywriterka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
pieniądze, gotówka
ZUS zmienił kalendarz wypłat. Dlaczego część seniorów otrzyma dwie emerytury w jednym miesiącu?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Układ kalendarza pod koniec października 2026 roku wymusił na ZUS modyfikację standardowego harmonogramu. Dla konkretnej grupy świadczeniobiorców oznacza to nietypową sytuację - na ich konta bankowe wpłyną dwa przelewy w ciągu jednego miesiąca. Choć w przestrzeni publicznej sytuacja ta bywa przedstawiana jako dodatkowa gratyfikacja finansowa, w rzeczywistości jest to wyłącznie przesunięcie terminu wypłaty listopadowego świadczenia.

Skąd biorą się dwa przelewy w październiku? Decyduje układ dni wolnych

Mechanizm ten wynika bezpośrednio z obowiązujących przepisów prawa, które nakazują urzędnikom wypłatę świadczeń emerytalno-rentowych przed dniami ustawowo wolnymi od pracy. Jeżeli sztywny termin wypłaty przypada na dzień wolny lub święto, ZUS ma bezwzględny obowiązek dostarczyć pieniądze seniorom odpowiednio wcześniej. W październiku 2026 roku sytuacja ta dotyczy osób, które w swoich decyzjach emerytalnych mają przypisany 1. dzień miesiąca jako termin realizacji świadczenia. Ponieważ 1 listopada (Wszystkich Świętych) przypada w niedzielę i jest dniem ustawowo wolnym od pracy, ZUS musi sfinalizować przelewy za listopad najpóźniej w ostatni dzień roboczy poprzedzającego miesiąca. W tym układzie pieniądze zostaną wysłane w piątek, 30 października 2026 roku. W efekcie osoby te otrzymają na swoje konto pierwsze świadczenie 1 października, a kolejne już 30 października.

REKLAMA

REKLAMA

Pułapka domowego budżetu. W listopadzie konto pozostanie puste

Eksperci i urzędnicy apelują o ostrożność w planowaniu domowych wydatków i zwracają uwagę, że skumulowanie dwóch przelewów w jednym miesiącu bywa złudne. Otrzymanie pieniędzy pod koniec października oznacza, że są to fundusze przeznaczone na utrzymanie przez cały kolejny miesiąc. Osoby, które przeznaczą całą październikową kumulację na bieżące wydatki, mogą znaleźć się w trudnej sytuacji materialnej w listopadzie. Przez cały kolejny miesiąc ZUS nie zrealizuje już na ich rzecz żadnego dodatkowego przelewu. Kolejne standardowe środki trafią do tych beneficjentów dopiero na samym początku grudnia.

Kto otrzyma pieniądze bez zmian? Lista stałych terminów

Opisywane przesunięcie kalendarzowe dotyczy wyłącznie jednego, konkretnego terminu. Wszyscy pozostali emeryci i renciści otrzymają swoje pieniądze w standardowych, przypisanych do nich dniach. Warto przypomnieć, że stały harmonogram wypłat ubezpieczyciela w każdym miesiącu opiera się na następujących datach:

  • 1. dzień miesiąca (w październiku przesunięty na 30 października z powodu święta),
  • 6. dzień miesiąca,
  • 10. dzień miesiąca,
  • 15. dzień miesiąca,
  • 20. dzień miesiąca,
  • 25. dzień miesiąca.

Jeśli Twój termin przypada na któryś z pozostałych dni roboczych, w październiku otrzymasz dokładnie jeden przelew, a listopadowe świadczenie wpłynie na Twoje konto w standardowym trybie w nowym miesiącu.

REKLAMA

FAQ

Dlaczego ZUS wypłaci części seniorów dwa świadczenia w październiku 2026 roku?

Powodem jest układ dni wolnych: 1 listopada 2026 roku, Wszystkich Świętych, przypada w niedzielę i jest dniem ustawowo wolnym od pracy. ZUS musi wypłacić listopadowe świadczenie najpóźniej 30 października 2026 roku.

Którzy świadczeniobiorcy ZUS dostaną dwa przelewy w październiku 2026 roku?

Dwa przelewy w październiku 2026 roku otrzymają osoby, które w decyzjach emerytalnych mają przypisany 1. dzień miesiąca jako termin realizacji świadczenia.

Kiedy ZUS wypłaci świadczenia osobom z terminem na 1. dzień miesiąca w październiku 2026 roku?

Osoby z terminem wypłaty na 1. dzień miesiąca otrzymają pierwsze świadczenie 1 października 2026 roku, a kolejne 30 października 2026 roku.

Czy dwa przelewy ZUS w październiku 2026 roku są dodatkową gratyfikacją finansową?

Nie. Dwa przelewy w październiku 2026 roku to wyłącznie przesunięcie terminu wypłaty listopadowego świadczenia, a środki z końca października są przeznaczone na utrzymanie przez cały kolejny miesiąc.

Jakie stałe terminy wypłat emerytur i rent ZUS wymienia harmonogram?

Stały harmonogram wypłat ZUS opiera się na datach: 1. dzień miesiąca, 6. dzień miesiąca, 10. dzień miesiąca, 15. dzień miesiąca, 20. dzień miesiąca i 25. dzień miesiąca.

Powiązane
Podwyżka emerytury nawet o kilkaset złotych dla 196,5 tys. seniorów (a nie tylko dla 67 tys. emerytów) od 1 kwietnia 2027 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmienia dotychczasowe ustalenia
Podwyżka emerytury nawet o kilkaset złotych dla 196,5 tys. seniorów (a nie tylko dla 67 tys. emerytów) od 1 kwietnia 2027 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmienia dotychczasowe ustalenia
ZUS ostrzega przed płatną pomocą. Chodzi o świadczenie wspierające
ZUS ostrzega przed płatną pomocą. Chodzi o świadczenie wspierające
Waloryzacja 2027 zmieni wysokość świadczeń. Tyle od marca wyniesie dodatek pielęgnacyjny
Waloryzacja 2027 zmieni wysokość świadczeń. Tyle od marca wyniesie dodatek pielęgnacyjny
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Schron w 8 godzin zamiast 3 dni? Polski startup ma patent na szybką budowę
24 wrz 2026

Startup ARX Modular opracował i opatentował technologię modułowych schronów. Ich montaż może zająć zaledwie 8 godzin, a do realizacji potrzebni są operator dźwigu, dwaj monterzy oraz cztery ciężarówki – informuje „PB”.
Nagły zwrot na rynku walutowym. Dolar i euro wystrzeliły, złoty najsłabszy od niemal dwóch lat
24 wrz 2026

Nagły zwrot na rynku walutowym. Dolar i euro wystrzeliły, złoty najsłabszy od niemal dwóch lat. Złoty w środę 23 września mocno stracił wobec euro i dolara, do poziomów najsłabszych od 1,5-2 lat, a rentowności krajowych obligacji wzrosły o 10–14 pb. Zdaniem strategów, presja na krajową walutę płynie głównie ze strony umacniającego się dolara, po jastrzębich sygnałach ze strony przedstawicieli Fed.
e-Rekrutacja na ostatniej prostej. Testy zakończone, urzędy czekają na start
24 wrz 2026

Testy bezpieczeństwa i wydajności systemu e-Rekrutacja w służbie cywilnej zakończone, zostały kwestie formalne i prawne udostępnienia platformy urzędom - podaje „Dziennik Gazeta Prawna”.
Zakaz trzymania psów na uwięzi. Jakie warunki utrzymywania psa w kojcu?
24 wrz 2026

28 lipca 2027 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt. Od tego dnia zacznie obowiązywać zakaz trzymania psów na uwięzi. Resort rolnictwa przygotował projekt rozporządzenia w sprawie minimalnych warunków utrzymywania psa w kojcu.

REKLAMA

Miliony Polaków będą pracować godzinę dłużej. Decyzja jest nieodwołalna
24 wrz 2026

Jedni będą spać godzinę dłużej. Inni godzinę dłużej musieli pracować. W nocy z 24 na 26 października wskazówki zegarków cofnęliśmy z trzeciej na drugą. Jak co roku o tej porze przejdziemy zmianę czasu z letniego na zimowy. Cała ta operacja w założeniu ma przynieść bardziej efektywne wykorzystanie światła dziennego i oszczędności energii. W rzeczywistości traci na tym gospodarka i nasz organizm. Od lat deliberuje na tym Bruksela, ale na razie wyniki tych niekończących się dyskusji pozostają w czasowej próżni. Kończy się tym, że co roku miliony Polaków muszą pracować godzinę dłużej. I na razie ta decyzja jest nieodwołalna.
Zmiana czasu w 2026 r. na zimowy – w którą noc przestawiamy zegarki? Godzinę do przodu, czy do tyłu? Co z wynagrodzeniem? Jakie korzyści ze zmian czasu? Co ze zmianą czasu w 2027 roku?
23 wrz 2026

Zmiana czasu letniego na zimowy w 2026 roku nastąpi (jak co roku) w ostatni weekend października – a dokładnie w nocy z soboty 24 października na niedzielę 25 października. Zmiana ta następuje w Polsce i całej Unii Europejskiej. Wskazówki zegarów (tych, które tego wymagają oczywiście) trzeba przesunąć z godz. 3.00 na 2.00. Zatem tej nocy będziemy spać (a niektórzy - pracować) całą godzinę dłużej. Zyskamy 60 minut snu i będziemy mieli więcej jaśniejszych poranków z naturalnym światłem dziennym (słonecznym) ale za to popołudniami szybciej będzie się robiło ciemno. Jaki ma wpływ październikowa zmiana czasu na wynagrodzenie za pracę? Czy w 2027 roku również czekają nas zmiany czasu?
Dwie przerwy świąteczne w szkole w grudniu 2026 r. i w marcu 2027 r. [Terminy]
23 wrz 2026

Dwie przerwy świąteczne w szkole w roku szkolnym 2026/2027 dają łącznie 18 dni wolnych (z weekendami i świętami). Grudniowa przerwa łączy się z Bożym Narodzeniem i Sylwestrem, a marcowa z Wielkanocą.
5000 zł dla małżeństw z długim stażem. Miało być nowe świadczenie, ale Senat zdecydował inaczej
24 wrz 2026

Kwota 5000 zł jednorazowego świadczenia dla małżeństw z co najmniej 50-letnim stażem miało być finansowym podziękowaniem za wspólnie przeżyte dekady. Pomysł był przez wiele miesięcy analizowany przez Senacką Komisję Petycji, a Biuro Legislacyjne przygotowało nawet projekt ustawy. Ostatecznie jednak komisja zdecydowała o zakończeniu prac nad petycją.

REKLAMA

Osoby z niepełnosprawnościami. Jak dostrzec ich potencjał na rynku pracy?
23 wrz 2026

Spora część osób z niepełnosprawnościami wciąż jest nieaktywna zawodowo. Często są to osoby, które nie tylko chcą pracować, ale i rozwijać się w środowisku pracy. Skąd biorą się trudności w zatrudnianiu OzN i jak stworzyć warunki, które pozwolą wykorzystać potencjał takich pracowników?
Czy umowy o pracę ustanowione przez PIP z umów B2B są nieważne w świetle Konstytucji RP? Co z pracownikami i pracodawcami takich umów?
23 wrz 2026

Think Tank The Company wskazuje, że umowy o pracę ustanowione przez PIP w oparciu o najnowsze przepisy mogą być nieważne. To wynik bezpośredniej sprzeczności tych przepisów z Konstytucją RP. Przede wszystkim chodzi o niekonstytucyjną i nadmierną ingerencję w zasadę swobody umów, a tym rażącą niezgodność z przepisami z art. 31 ust. 1-2 Konstytucji RP. Ponadto niedopuszczalna jest sytuacja, w której adresaci decyzji organu PIP zostają pozbawieni fundamentalnego prawa do procesu (art. 2 Konstytucji RP). Co zatem w długim terminie może stać się z pracownikami i pracodawcami tak zmienionych umów? Rekomendacją Think Tank The Company jest zasada, że PIP powinna w pierwszej kolejności stosować kary pieniężne, a tylko w ostateczności zmianę umów.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA