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ZUS przeleje dwie emerytury w jednym miesiącu. W listopadzie wielu seniorów przeżyje bolesny szok

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24 września 2026, 09:35
[Data aktualizacji 25 września 2026, 08:37]
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra, dziennikarka, copywriterka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
pieniądze, gotówka
ZUS zmienił kalendarz wypłat. Dlaczego część seniorów otrzyma dwie emerytury w jednym miesiącu?
Shutterstock

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Układ kalendarza pod koniec października 2026 roku wymusił na ZUS modyfikację standardowego harmonogramu. Dla konkretnej grupy świadczeniobiorców oznacza to nietypową sytuację - na ich konta bankowe wpłyną dwa przelewy w ciągu jednego miesiąca. Choć w przestrzeni publicznej sytuacja ta bywa przedstawiana jako dodatkowa gratyfikacja finansowa, w rzeczywistości jest to wyłącznie przesunięcie terminu wypłaty listopadowego świadczenia.

Skąd biorą się dwa przelewy w październiku? Decyduje układ dni wolnych

Mechanizm ten wynika bezpośrednio z obowiązujących przepisów prawa, które nakazują urzędnikom wypłatę świadczeń emerytalno-rentowych przed dniami ustawowo wolnymi od pracy. Jeżeli sztywny termin wypłaty przypada na dzień wolny lub święto, ZUS ma bezwzględny obowiązek dostarczyć pieniądze seniorom odpowiednio wcześniej. W październiku 2026 roku sytuacja ta dotyczy osób, które w swoich decyzjach emerytalnych mają przypisany 1. dzień miesiąca jako termin realizacji świadczenia. Ponieważ 1 listopada (Wszystkich Świętych) przypada w niedzielę i jest dniem ustawowo wolnym od pracy, ZUS musi sfinalizować przelewy za listopad najpóźniej w ostatni dzień roboczy poprzedzającego miesiąca. W tym układzie pieniądze zostaną wysłane w piątek, 30 października 2026 roku. W efekcie osoby te otrzymają na swoje konto pierwsze świadczenie 1 października, a kolejne już 30 października.

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Pułapka domowego budżetu. W listopadzie konto pozostanie puste

Eksperci i urzędnicy apelują o ostrożność w planowaniu domowych wydatków i zwracają uwagę, że skumulowanie dwóch przelewów w jednym miesiącu bywa złudne. Otrzymanie pieniędzy pod koniec października oznacza, że są to fundusze przeznaczone na utrzymanie przez cały kolejny miesiąc. Osoby, które przeznaczą całą październikową kumulację na bieżące wydatki, mogą znaleźć się w trudnej sytuacji materialnej w listopadzie. Przez cały kolejny miesiąc ZUS nie zrealizuje już na ich rzecz żadnego dodatkowego przelewu. Kolejne standardowe środki trafią do tych beneficjentów dopiero na samym początku grudnia.

Kto otrzyma pieniądze bez zmian? Lista stałych terminów

Opisywane przesunięcie kalendarzowe dotyczy wyłącznie jednego, konkretnego terminu. Wszyscy pozostali emeryci i renciści otrzymają swoje pieniądze w standardowych, przypisanych do nich dniach. Warto przypomnieć, że stały harmonogram wypłat ubezpieczyciela w każdym miesiącu opiera się na następujących datach:

  • 1. dzień miesiąca (w październiku przesunięty na 30 października z powodu święta),
  • 6. dzień miesiąca,
  • 10. dzień miesiąca,
  • 15. dzień miesiąca,
  • 20. dzień miesiąca,
  • 25. dzień miesiąca.

Jeśli Twój termin przypada na któryś z pozostałych dni roboczych, w październiku otrzymasz dokładnie jeden przelew, a listopadowe świadczenie wpłynie na Twoje konto w standardowym trybie w nowym miesiącu.

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FAQ

Dlaczego ZUS wypłaci części seniorów dwa świadczenia w październiku 2026 roku?

Powodem jest układ dni wolnych: 1 listopada 2026 roku, Wszystkich Świętych, przypada w niedzielę i jest dniem ustawowo wolnym od pracy. ZUS musi wypłacić listopadowe świadczenie najpóźniej 30 października 2026 roku.

Którzy świadczeniobiorcy ZUS dostaną dwa przelewy w październiku 2026 roku?

Dwa przelewy w październiku 2026 roku otrzymają osoby, które w decyzjach emerytalnych mają przypisany 1. dzień miesiąca jako termin realizacji świadczenia.

Kiedy ZUS wypłaci świadczenia osobom z terminem na 1. dzień miesiąca w październiku 2026 roku?

Osoby z terminem wypłaty na 1. dzień miesiąca otrzymają pierwsze świadczenie 1 października 2026 roku, a kolejne 30 października 2026 roku.

Czy dwa przelewy ZUS w październiku 2026 roku są dodatkową gratyfikacją finansową?

Nie. Dwa przelewy w październiku 2026 roku to wyłącznie przesunięcie terminu wypłaty listopadowego świadczenia, a środki z końca października są przeznaczone na utrzymanie przez cały kolejny miesiąc.

Jakie stałe terminy wypłat emerytur i rent ZUS wymienia harmonogram?

Stały harmonogram wypłat ZUS opiera się na datach: 1. dzień miesiąca, 6. dzień miesiąca, 10. dzień miesiąca, 15. dzień miesiąca, 20. dzień miesiąca i 25. dzień miesiąca.

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Źródło: INFOR
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