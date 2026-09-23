Świadczenie wspierające - kto może je otrzymać, ile wynosi i jak przejść przez całą procedurę?

Świadczenie wspierające jest jednym z najważniejszych świadczeń skierowanych bezpośrednio do dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Jego wprowadzenie zmieniło dotychczasowe podejście do systemu wsparcia. Pieniądze nie są bowiem przyznawane opiekunowi z tytułu sprawowania opieki, lecz samej osobie z niepełnosprawnością, która może samodzielnie decydować o sposobie ich wykorzystania.

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Dla kogo świadczenie wspierające w 2026 roku?

W tym roku system świadczenia wspierającego osiągnął pełny zakres przewidziany przez ustawodawcę. Od 1 stycznia 2026 r. o świadczenie mogą bowiem ubiegać się również osoby, które w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia uzyskały od 70 do 77 punktów. W efekcie obecnie prawo do świadczenia może przysługiwać osobom dorosłym, których poziom potrzeby wsparcia został ustalony w przedziale od 70 do 100 punktów.

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Ważne Samo posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności nie wystarcza jednak do otrzymania pieniędzy. Procedura składa się z dwóch odrębnych etapów. Najpierw należy uzyskać decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia, a dopiero później wystąpić do ZUS o przyznanie świadczenia.

Orzeczenie o niepełnosprawności to za mało

Jednym z najczęstszych błędów jest przekonanie, że osoba posiadająca znaczny stopień niepełnosprawności automatycznie spełnia warunki do otrzymania świadczenia wspierającego. Tak nie jest. Orzeczenie o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności i decyzja ustalająca poziom potrzeby wsparcia są dwoma odrębnymi dokumentami. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności potwierdza określony stopień niepełnosprawności i może stanowić podstawę do korzystania z wielu uprawnień. Nie przesądza jednak automatycznie o liczbie punktów w skali potrzeby wsparcia. Dla prawa do świadczenia wspierającego kluczowa jest właśnie liczba punktów. System został skonstruowany w taki sposób, aby oceniać nie tylko sam fakt występowania określonego schorzenia czy stopień niepełnosprawności, lecz przede wszystkim faktyczny poziom wsparcia potrzebnego danej osobie w codziennym funkcjonowaniu. Ocena koncentruje się zatem na praktycznym funkcjonowaniu osoby z niepełnosprawnością. Znaczenie ma między innymi jej zdolność do samodzielnego wykonywania czynności związanych z codziennym życiem oraz zakres pomocy, jakiej potrzebuje w różnych obszarach funkcjonowania. Z tego powodu dwie osoby posiadające taki sam stopień niepełnosprawności mogą otrzymać różną liczbę punktów.

Pierwszy etap – decyzja ustalająca poziom potrzeby wsparcia

Osoba zainteresowana świadczeniem wspierającym powinna rozpocząć procedurę od wystąpienia o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia. Wniosek składa się do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (WZON). Dopiero po przeprowadzeniu postępowania wojewódzki zespół wydaje decyzję, w której określa poziom potrzeby wsparcia w punktach. Skala obejmuje od 0 do 100 punktów, od 2026 r. minimalny próg wynosi 70 punktów. Warto pamiętać, że decyzja ustalająca poziom potrzeby wsparcia ma znaczenie nie tylko dla odpowiedzi na pytanie, czy świadczenie w ogóle przysługuje. Liczba punktów wpływa również bezpośrednio na wysokość wypłacanych pieniędzy.

Przykład Różnica pomiędzy uzyskaniem 74 a 75 punktów może oznaczać przejście do wyższego progu świadczenia. Z kolei osoba, która uzyska 95 punktów, otrzyma świadczenie w zdecydowanie wyższej wysokości niż osoba znajdująca się na najniższym poziomie uprawniającym do wsparcia.

Dlatego decyzja ustalająca poziom potrzeby wsparcia ma fundamentalne znaczenie dla całej sprawy.

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Ile punktów trzeba mieć, aby otrzymać świadczenie wspierające?

W 2026 r. prawo do świadczenia wspierającego przysługuje osobom, które uzyskały od 70 do 100 punktów.

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Ustawodawca przewidział sześć przedziałów.

Osoby, które uzyskały:

• 95–100 punktów – otrzymują 220 proc. renty socjalnej;

• 90–94 punkty – otrzymują 180 proc. renty socjalnej;

• 85–89 punktów – otrzymują 120 proc. renty socjalnej;

• 80–84 punkty – otrzymują 80 proc. renty socjalnej;

• 75–79 punktów – otrzymują 60 proc. renty socjalnej;

• 70–74 punkty – otrzymują 40 proc. renty socjalnej.

Wysokość świadczenia nie jest więc ustalana indywidualnie przez ZUS na podstawie sytuacji finansowej czy dochodów wnioskodawcy. Jest ona bezpośrednio powiązana z liczbą punktów wskazaną w decyzji.

Drugi etap – wniosek o świadczenie wspierające do ZUS

Uzyskanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia nie powoduje automatycznej wypłaty pieniędzy. To bardzo ważne. Po otrzymaniu decyzji należy przejść do drugiego etapu i złożyć odrębny wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek o świadczenie wspierające składa się elektronicznie.

Można skorzystać między innymi z:

• PUE ZUS;

• portalu Emp@tia;

• bankowości elektronicznej – jeżeli bank udostępnia taką możliwość.

Postępowanie w sprawie świadczenia prowadzone jest przez ZUS w formie elektronicznej. Nawet jeżeli wniosek zostanie złożony za pośrednictwem banku lub portalu Emp@tia, informacje dotyczące sprawy będą obsługiwane za pośrednictwem systemu ZUS. W praktyce warto więc upewnić się, że osoba ubiegająca się o świadczenie ma możliwość korzystania z profilu PUE ZUS i odbierania korespondencji elektronicznej.

Trzy miesiące, które mogą mieć znaczenie dla pieniędzy

Jedną z najważniejszych zasad jest termin złożenia wniosku do ZUS po uzyskaniu decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Jeżeli wniosek o świadczenie wspierające zostanie złożony w odpowiednim terminie, prawo do świadczenia może zostać ustalone z wyrównaniem za wcześniejszy okres. ZUS wskazuje, że wniosek powinien zostać złożony w ciągu trzech miesięcy od dnia, w którym decyzja wojewódzkiego zespołu stała się ostateczna. Jeżeli termin zostanie zachowany, świadczenie może zostać przyznane od dnia, od którego w decyzji ustalono poziom potrzeby wsparcia uprawniający do świadczenia. Jeżeli natomiast wniosek zostanie złożony po upływie tego terminu, prawo do świadczenia będzie co do zasady ustalane od miesiąca, w którym wniosek wpłynął do ZUS. W praktyce oznacza to, że zwlekanie z drugim etapem procedury może prowadzić do utraty pieniędzy za wcześniejszy okres.

Na jaki okres przyznawane jest świadczenie?

Prawo do świadczenia wspierającego jest związane z okresem ważności decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Co do zasady świadczenie przysługuje do końca miesiąca, w którym upływa termin ważności tej decyzji. Oznacza to, że osoba posiadająca decyzję wydaną na czas określony powinna pamiętać o odpowiednio wcześniejszym podjęciu działań związanych z ponownym ustaleniem poziomu potrzeby wsparcia. Jeżeli decyzja utraci ważność, może to wpłynąć na dalsze prawo do świadczenia. Wojewódzki zespół może ustalić poziom potrzeby wsparcia na okres odpowiadający okresowi ważności posiadanego orzeczenia, jednak nie dłuższy niż siedem lat.

Najczęstsze błędy przy ubieganiu się o świadczenie wspierające

Pierwszym błędem jest złożenie wniosku do ZUS bez wcześniejszego uzyskania decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Sam ZUS nie ustala liczby punktów. Najpierw konieczne jest przeprowadzenie postępowania przed wojewódzkim zespołem.

Drugim częstym błędem jest przekonanie, że znaczny stopień niepełnosprawności automatycznie oznacza prawo do świadczenia. Takiego automatyzmu nie ma.

Trzecim błędem jest zwlekanie ze złożeniem wniosku do ZUS po otrzymaniu decyzji. W tym przypadku opóźnienie może mieć bezpośredni skutek finansowy.

Czwartym problemem jest nieuwzględnienie sytuacji opiekuna. Przed złożeniem wniosku należy sprawdzić, czy osoba sprawująca opiekę pobiera świadczenia, na które wybór świadczenia wspierającego może wpłynąć.

Podsumowanie

Świadczenie wspierające może stanowić istotną i realną pomoc finansową, ale aby w pełni wykorzystać przysługujące uprawnienia, warto dobrze przygotować się do obu etapów procedury i zwrócić szczególną uwagę na terminy.