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Ci mężczyźni nie muszą czekać do 65. roku życia. Mogą dostać wcześniejsze świadczenie w wieku 61 lat. Są dwa ważne warunki

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23 września 2026, 13:41
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Ci mężczyźni nie muszą czekać do 65. roku życia. Mogą dostać wcześniejsze świadczenie w wieku 61 lat
Ci mężczyźni nie muszą czekać do 65. roku życia. Mogą dostać wcześniejsze świadczenie w wieku 61 lat
Shutterstock

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Mężczyźni nie zawsze muszą czekać do ukończenia 65 lat, aby zacząć otrzymywać świadczenie z ZUS w 2026 roku. Niektórzy mogą uzyskać do niego prawo już w wieku 61 lat. Kluczowy jest jednak nie tylko wiek. Liczy się również odpowiednio długi staż oraz rodzaj wykonywanej pracy. Przeciętna wysokość tego świadczenia przekracza obecnie 4,4 tys. zł. Mogą się o nie ubiegać również kobiety. Jakie warunki trzeba spełnić?

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ZUS może wypłacić świadczenie już od 61. roku życia

Chodzi o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Jest ono przeznaczone dla nauczycieli, wychowawców oraz innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach wskazanych w przepisach (publiczne i niepubliczne przedszkola, określone szkoły i placówki kształcenia ustawicznego, młodzieżowe ośrodki wychowawcze i socjoterapii oraz specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze).

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W przypadku mężczyzn jednym z podstawowych kryterium jest wiek. W latach 2025-2026 wynosi on co najmniej 61 lat. Świadczenie kompensacyjne może być pobierane jeszcze przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego, który dla mężczyzn wynosi 65 lat. Dodatkowo ZUS bierze pod uwagę również przebieg zatrudnienia i długość stażu pracy.

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30 lat stażu pracy, ale jest jeszcze jeden warunek

Mężczyzna ubiegający się o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne powinien udokumentować co najmniej 30 lat okresów składkowych i nieskładkowych. W tym okresie musi znajdować się przynajmniej 20 lat wykonywania pracy nauczycielskiej. Praca ta musi być wykonywana w wymiarze wynoszącym co najmniej połowę obowiązującego wymiaru zajęć, czyli pół etatu.

Trzeba również zakończyć zatrudnienie

Kolejnym warunkiem jest rozwiązanie stosunku pracy. Osoba zainteresowana świadczeniem. powinna rozwiązać go na swój wniosek, ale przepisy przewidują również sytuacje, w których prawo do świadczenia może powstać w związku z zakończeniem zatrudnienia z przyczyn dotyczących placówki, m.in. jej likwidacji lub zmian organizacyjnych.

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Ile wcześniejszego świadczenia ZUS wypłaca?

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne nie ma jednakowej kwoty dla wszystkich uprawnionych. Jego wysokość ZUS oblicza indywidualnie. Pod uwagę brana jest suma zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne oraz zwaloryzowanego kapitału początkowego. Następnie kwota jest dzielona przez średnie dalsze trwanie życia dla osoby w wieku 60 lat.

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Według danych ZUS w kwietniu 2026 roku przeciętna wysokość świadczenia nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego wynosiła 4475,46 zł.

61 lat tylko do końca 2026 roku. Później próg wzrośnie

Mężczyźni, którzy spełniają warunek wieku w 2026 roku, mogą skorzystać z obecnego progu wynoszącego 61 lat. W kolejnych latach wymagany wiek będzie stopniowo wzrastał.

  • w latach 2027-2028 będzie to co najmniej 62 lata,
  • w latach 2029-2030 - 63 lata,
  • w latach 2031-2032 - 64 lata.

Kobiety również mogą dostać świadczenie wcześniej

Świadczenie kompensacyjne przysługuje również kobietom. Wszystkie warunki są takie same. Różnica dotyczy jedynie wieku. W latach 2025-2026 kobieta musi mieć ukończone co najmniej 56 lat.

  • w latach 2027-2028 będzie to co najmniej 57 lat,
  • w latach 2029-2030 - 58 lat,
  • w latach 2031-2032 - 59 lat.

Jak złożyć wniosek do ZUS?

Osoba, która spełnia wymagane warunki, powinna złożyć w ZUS wniosek ENSK o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Do wniosku należy dołączyć do dokumenty pozwalające potwierdzić okresy składkowe i nieskładkowe oraz wymagany okres pracy nauczycielskiej. W zależności od indywidualnej sytuacji potrzebne mogą być również: dokumenty dotyczące zatrudnienia, prowadzenia działalności, służby wojskowej, pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych, urlopu wychowawczego czy nauki w szkole wyższej.

Wniosek ENSK do pobrania

Wniosek ENSK do pobrania

Do kiedy można pobierać świadczenie?

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne nie jest wypłacane bezterminowo. Prawo do niego ustaje w dniu poprzedzającym dzień uzyskania prawa do emerytury - w przypadku mężczyzn 65 lat, w przypadku kobiet 60 lat.

Źródło: INFOR
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