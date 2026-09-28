REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Masz 61 lat? ZUS może wypłacać ponad 4,4 tys. zł miesięcznie przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Gdzie złożyć wniosek? Jakie warunki?

Masz 61 lat? ZUS może wypłacać ponad 4,4 tys. zł miesięcznie przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Gdzie złożyć wniosek? Jakie warunki?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
28 września 2026, 06:47
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Ci mężczyźni nie muszą czekać do 65. roku życia. Mogą dostać wcześniejsze świadczenie w wieku 61 lat
Ci mężczyźni nie muszą czekać do 65. roku życia. Mogą dostać wcześniejsze świadczenie w wieku 61 lat
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Mężczyźni nie zawsze muszą czekać do ukończenia 65 lat, aby zacząć otrzymywać świadczenie z ZUS w 2026 roku. Niektórzy mogą uzyskać do niego prawo już w wieku 61 lat. Kluczowy jest jednak nie tylko wiek. Liczy się również odpowiednio długi staż oraz rodzaj wykonywanej pracy. Przeciętna wysokość tego świadczenia przekracza obecnie 4,4 tys. zł. Mogą się o nie ubiegać również kobiety. Jakie warunki trzeba spełnić?

rozwiń >

ZUS może wypłacić świadczenie już od 61. roku życia

Chodzi o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Jest ono przeznaczone dla nauczycieli, wychowawców oraz innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach wskazanych w przepisach (publiczne i niepubliczne przedszkola, określone szkoły i placówki kształcenia ustawicznego, młodzieżowe ośrodki wychowawcze i socjoterapii oraz specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze).

REKLAMA

REKLAMA

W przypadku mężczyzn jednym z podstawowych kryterium jest wiek. W latach 2025-2026 wynosi on co najmniej 61 lat. Świadczenie kompensacyjne może być pobierane jeszcze przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego, który dla mężczyzn wynosi 65 lat. Dodatkowo ZUS bierze pod uwagę również przebieg zatrudnienia i długość stażu pracy.

Zobacz również:

30 lat stażu pracy, ale jest jeszcze jeden warunek

Mężczyzna ubiegający się o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne powinien udokumentować co najmniej 30 lat okresów składkowych i nieskładkowych. W tym okresie musi znajdować się przynajmniej 20 lat wykonywania pracy nauczycielskiej. Praca ta musi być wykonywana w wymiarze wynoszącym co najmniej połowę obowiązującego wymiaru zajęć, czyli pół etatu.

Trzeba również zakończyć zatrudnienie

Kolejnym warunkiem jest rozwiązanie stosunku pracy. Osoba zainteresowana świadczeniem. powinna rozwiązać go na swój wniosek, ale przepisy przewidują również sytuacje, w których prawo do świadczenia może powstać w związku z zakończeniem zatrudnienia z przyczyn dotyczących placówki, m.in. jej likwidacji lub zmian organizacyjnych.

REKLAMA

Zobacz również:

Ile wcześniejszego świadczenia ZUS wypłaca?

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne nie ma jednakowej kwoty dla wszystkich uprawnionych. Jego wysokość ZUS oblicza indywidualnie. Pod uwagę brana jest suma zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne oraz zwaloryzowanego kapitału początkowego. Następnie kwota jest dzielona przez średnie dalsze trwanie życia dla osoby w wieku 60 lat.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Według danych ZUS w kwietniu 2026 roku przeciętna wysokość świadczenia nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego wynosiła 4475,46 zł.

61 lat tylko do końca 2026 roku. Później próg wzrośnie

Mężczyźni, którzy spełniają warunek wieku w 2026 roku, mogą skorzystać z obecnego progu wynoszącego 61 lat. W kolejnych latach wymagany wiek będzie stopniowo wzrastał.

  • w latach 2027-2028 będzie to co najmniej 62 lata,
  • w latach 2029-2030 - 63 lata,
  • w latach 2031-2032 - 64 lata.

Kobiety również mogą dostać świadczenie wcześniej

Świadczenie kompensacyjne przysługuje również kobietom. Wszystkie warunki są takie same. Różnica dotyczy jedynie wieku. W latach 2025-2026 kobieta musi mieć ukończone co najmniej 56 lat.

  • w latach 2027-2028 będzie to co najmniej 57 lat,
  • w latach 2029-2030 - 58 lat,
  • w latach 2031-2032 - 59 lat.

Jak złożyć wniosek do ZUS?

Osoba, która spełnia wymagane warunki, powinna złożyć w ZUS wniosek ENSK o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Do wniosku należy dołączyć do dokumenty pozwalające potwierdzić okresy składkowe i nieskładkowe oraz wymagany okres pracy nauczycielskiej. W zależności od indywidualnej sytuacji potrzebne mogą być również: dokumenty dotyczące zatrudnienia, prowadzenia działalności, służby wojskowej, pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych, urlopu wychowawczego czy nauki w szkole wyższej.

Wniosek ENSK do pobrania

Wniosek ENSK do pobrania

Do kiedy można pobierać świadczenie?

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne nie jest wypłacane bezterminowo. Prawo do niego ustaje w dniu poprzedzającym dzień uzyskania prawa do emerytury - w przypadku mężczyzn 65 lat, w przypadku kobiet 60 lat.

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Jak wybrać finansowanie samochodu dla firmy?
28 wrz 2026

Samochód firmowy powinien odpowiadać zarówno charakterowi działalności, jak i możliwościom finansowym przedsiębiorstwa. Dlatego przy wyborze auta warto spojrzeć nie tylko na jego funkcjonalność, lecz także na sposób rozłożenia wydatków w czasie. Volkswagen Financial Services oferuje przedsiębiorcom rozwiązania pozwalające elastycznie określić najważniejsze warunki umowy i dopasować je do planów firmy.
Treści AI w urzędzie. Kiedy trzeba oznaczać?
28 wrz 2026

Od 2 sierpnia 2026 r. należy stosować obowiązki przejrzystości określone w art. 50 AI Act. Czy to oznacza konieczność opatrywania etykietą AI każdego pisma, komunikatu lub obrazu przygotowanego z pomocą modelu generatywnego? Kiedy potrzebne jest techniczne znakowanie albo informacja dla mieszkańca?
Alert o zagrożeniu atakiem z powietrza w godzinach pracy. Wiceszef MSWiA o obowiązkach pracodawców
28 wrz 2026

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracowników ciąży na pracodawcy, dlatego w razie alertu o zagrożeniu atakiem z powietrza to pracodawca powinien wskazać miejsce bezpiecznego schronienia - przekazał wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz. Zdaniem dr. hab. Pawła Szmitkowskiego, problemem jest m.in. brak szkoleń.
Materiały opałowe w nowej klasyfikacji budżetowej
28 wrz 2026

Materiały opałowe to substancje, które podczas spalania wytwarzają energię cieplną potrzebną do ogrzewania budynków oraz podgrzewania wody użytkowej. Do materiałów opałowych zaliczyć można m.in.: węgiel, koks, olej opałowy, drewno, paliwa zastępcze. Który paragraf klasyfikacji budżetowej jest właściwy do ujęcia w nim zakupu materiałów opałowych? Mamy w tym zakresie nie do końca jasne stanowisko Ministerstwa Finansów.

REKLAMA

Tysiące studentów, za mało łóżek. Akademiki w Szczecinie nie wyrabiają
28 wrz 2026

Szczecińskie uczelnie przygotowały ok. 5,2 tys. miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2026/2027. O zakwaterowanie jest trudniej niż w ubiegłym roku, chętni wpisywani są na tzw. listy rezerwowe. Miesięczne opłaty za akademik wynoszą od 600 zł do 1100 zł.
Masło po 8 złotych za kostkę. Przestaje rządzić promocjami w handlu i teraz wróci do roli lidera drożyzny?
28 wrz 2026

Po niemal 30-procentowym spadku cen masła od początku 2026 roku do końca sierpnia, we wrześniu analitycy cen odnotowują skokowy wzrost cen masła. Na dodatek sukcesywnie ten popularny produkt przestaje być królem promocji w handlu, mającym klientów przyciągać niską ceną i skłaniać do wyboru sieci jako miejsca dużych zakupów.
Dlaczego blokowane są awanse pracowników 45+? Staż pracy powodem dyskryminacji w polskich firmach. To zachęca do szybszego przechodzenia na emeryturę
28 wrz 2026

Statystyki są porażające: aż 36% pracowników w wieku 45–59 lat w ciągu ostatnich 3 lat spotkało się z dyskryminacją wiekową w pracy. Dlaczego blokuje się awanse pracowników 45+? Staż pracy zamiast być powodem do podwyżek staje się przedmiotem dyskryminacji w polskich firmach. Takie postepowanie zachęca pracowników do szybszego przechodzenia na emeryturę.
Polska ma jeden z najgorszych wyników w Europie pod względem aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Jest wiele do zrobienia
28 wrz 2026

Dlaczego Polska ma jeden z najgorszych wyników w Europie pod względem aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami? Okazuje się, że główną barierą jest obawa pracodawców przed zatrudnianiem pracowników z niepełnosprawnością. Często wynika ona z niewiedzy. W tym temacie jest jeszcze wiele do zrobienia. Ile osób czeka na pracę?

REKLAMA

Alert RCB o ataku z powietrza w pracy. Co mają zrobić pracodawcy?
28 wrz 2026

Pracodawcy i związki zawodowe wskazują na brak jasnych, praktycznych procedur na wypadek otrzymania przez pracowników alertu RCB o zagrożeniu atakiem z powietrza w godzinach pracy. Główny inspektor pracy Janusz Krasoń poinformował, że przygotowywane są wytyczne, które mają określić zasady postępowania w takich sytuacjach.
Fundacja rodzinna a złoto inwestycyjne: CIT, VAT i interpretacja KIS
28 wrz 2026

Fundacja rodzinna jest w polskim prawie osobą prawną utworzoną w celu gromadzenia mienia, zarządzania nim w interesie beneficjentów oraz spełniania na ich rzecz świadczeń (art. 2 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej, Dz.U. z 2023 r. poz. 326). Nabycie złota fizycznego rodzi w tym kontekście pytania o jego dopuszczalność, o podatek od towarów i usług (VAT), o podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) oraz o dokumentację wymaganą przy zakupie. Tekst opisuje ramy prawne tych zagadnień i nie ocenia celowości takiego nabycia.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA