Ministerstwo przyznało: system renty wdowiej ma wady. Oto co się zmieni

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odpowiedziało na alarm RPO w sprawie wielomiesięcznych opóźnień w wypłacie renty wdowiej. Resort przyznaje: system informatyczny do obsługi świadczeń w zbiegu ruszył z opóźnieniem, a organy rentowe będą teraz co kwartał raportować terminowość postępowań. Wciąż nie ma jednak decyzji w sprawie odsetek dla osób, które już ucierpiały na czekaniu.

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Ważne SKRÓT: MRPiPS odpowiedziało na wystąpienie RPO dotyczące nawet 13-miesięcznych opóźnień w wypłacie renty wdowiej.

Ministerstwo przyznaje: system do automatycznej wymiany danych między organami rentowymi ruszył dopiero w czerwcu i lipcu 2025 r., mimo że wnioski wpływały już od stycznia 2025 r.

Organy rentowe uznają opisane przez RPO przypadki za incydentalne, ale ministerstwo zastrzega, że liczy się indywidualny czas oczekiwania konkretnej osoby, a nie statystyka.

Wszystkie organy rentowe mają teraz co kwartał raportować ministerstwu terminowość postępowań w sprawach zbiegu świadczeń.

w sprawach zbiegu świadczeń. MRPiPS zapowiada analizę przepisów o "ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji" - to od niej zależy, czy w ogóle należą się odsetki za opóźnienie w wypłacie świadczenia.

Przypomnienie: o co chodziło w piśmie RPO?

W lipcu 2026 r. Rzecznik Praw Obywatelskich opisał m.in. trzy konkretne sprawy, w których osoby uprawnione do renty wdowiej czekały na ustalenie i wypłatę pełnego świadczenia od 10 do 13 miesięcy. Problem dotyczył sytuacji, w których świadczenia pochodziły z dwóch różnych organów rentowych - na przykład ZUS i KRUS, ZUS i Wojskowego Biura Emerytalnego, czy ZUS i Biura Emerytalnego Służby Więziennej.

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Mimo tak długiego oczekiwania żadna z opisanych osób nie otrzymała odsetek za opóźnienie - urzędy tłumaczyły się przepisami, według których odsetki nie przysługują, gdy opóźnienie wynika z okoliczności, za które organ nie ponosi odpowiedzialności. RPO zażądał od ministerstwa dwóch rzeczy: pogłębionej analizy sposobu prowadzenia takich postępowań oraz oceny, czy przepisy o odsetkach w ogóle spełniają swoją ochronną funkcję.

Ministerstwo przyznaje: system ruszył za późno, przez to były opóźnienia w wypłacie renty wdowiej

Odpowiedź MRPiPS, podpisana przez minister Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk, zaczyna się od wyjaśnienia przyczyn technicznych. Zgodnie z pismem, pełna i automatyczna wymiana danych między organami rentowymi nie była możliwa dla wniosków składanych w styczniu i lutym 2025 r., ponieważ niezbędne rozwiązania teleinformatyczne uruchomiono dopiero w czerwcu i lipcu 2025 r.

To oznacza, że osoby, które złożyły wnioski na samym początku funkcjonowania nowych przepisów o rencie wdowiej - a więc zaraz po ich wejściu w życie 1 stycznia 2025 r. - trafiły na system, który jeszcze nie działał w pełni. Ministerstwo tłumaczy to skalą przedsięwzięcia: po raz pierwszy trzeba było zapewnić tak szerokie współdziałanie wielu organów rentowych naraz, przy wiodącej roli ZUS.

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Dodatkowym utrudnieniem było uporządkowanie danych o świadczeniach przyznanych wcześniej. Część starszych spraw nie była ujęta w nowych systemach informatycznych i wymagała ręcznego przeniesienia, odtworzenia lub powiązania danych - dopiero to umożliwiało prawidłowe działanie automatycznej wymiany komunikatów między urzędami.

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Opóźnienia w wypłacie renty wdowiej to tylko pojedyncze incydenty

Organy rentowe, zapytane przez ministerstwo o wyjaśnienia w konkretnych sprawach opisanych przez RPO, oceniły te przypadki jako incydentalne - biorąc pod uwagę skalę wszystkich złożonych wniosków. W piśmie czytamy jednoznacznie:

"Z punktu widzenia osoby oczekującej na świadczenie znaczenie ma bowiem nie statystyczna skala zjawiska, lecz faktyczny czas oczekiwania na należne świadczenie" - podkreśla Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Co konkretnie się zmieni w wypłacie renty wdowiej? MRPiPS zapowiada takie nowości

Ministerstwo nie ograniczyło się do wyjaśnień - opisuje też podjęte już działania. Po pierwsze, do wszystkich pięciu organów rentowych (ZUS, KRUS, wojskowych organów emerytalnych, Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA oraz Biura Emerytalnego Służby Więziennej) skierowano wystąpienie RPO wraz z prośbą o szczegółowe wyjaśnienia dotyczące opisanych przypadków.

Po drugie, w ministerstwie odbyło się spotkanie z przedstawicielami wszystkich organów rentowych, poświęcone wyłącznie problemowi terminowości postępowań w sprawach zbiegu świadczeń.

Po trzecie - i to najważniejsza systemowa zmiana - organy rentowe zostały zobowiązane do cyklicznego, kwartalnego przekazywania ministerstwu informacji o terminowości prowadzonych postępowań i realizacji wniosków, wraz ze wskazaniem tendencji w tym zakresie.

"Monitoring ten pozwoli na identyfikowanie nie tylko ogólnego poziomu terminowości, ale również spraw wymagających współdziałania kilku organów rentowych, w których ryzyko przedłużenia postępowania jest szczególnie wysokie" - wyjaśnia minister w piśmie do RPO.

Odsetki wciąż pod znakiem zapytania. Kluczowy problem to "ostatnia okoliczność" z ustawy - co to właściwie znaczy?

To najbardziej praktyczna część odpowiedzi MRPiPS dla osób czekających na świadczenie. Ministerstwo nie przyznaje wprost, że odsetki powinny być wypłacane w opisanych przez RPO przypadkach - ale otwiera drzwi do zmiany interpretacji przepisów.

Sedno problemu tkwi w pojęciu "ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji". Zgodnie z wewnętrznymi wytycznymi ZUS, decyzja w sprawie zbiegu świadczeń powinna zapaść w ciągu 30 dni od wyjaśnienia takiej okoliczności. Problem w tym, że w sprawach wymagających współdziałania kilku organów, za "ostatnią okoliczność" uznaje się dopiero uzyskanie prawidłowej informacji od drugiego organu - a to właśnie ten etap trwał w opisanych przypadkach nawet rok.

Ministerstwo wprost przyznaje, że tak szerokie rozumienie tego pojęcia może nie zapewniać wystarczającej ochrony osobie uprawnionej, gdy opóźnienie wynika z organizacji współpracy między urzędami, a nie z działania samej osoby czekającej na świadczenie.

"Zasadne jest podjęcie analizy obowiązujących rozwiązań pod kątem zapewnienia, aby konstrukcja ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji nie prowadziła w praktyce do nieuzasadnionego wyłączenia odpowiedzialności za opóźnienie" - deklaruje ministerstwo.

Ważne W praktyce oznacza to zapowiedź analizy przepisów, a nie ich natychmiastową zmianę. Na razie nie wiadomo, kiedy taka analiza się zakończy ani czy doprowadzi do nowelizacji przepisów o odsetkach.

Co to oznacza dla Ciebie, jeśli czekasz na rentę wdowią?

Jeśli złożyłeś wniosek o rentę wdowią w pierwszych miesiącach 2025 r. i twoja sprawa wymagała współdziałania dwóch organów rentowych, możliwe, że trafiłeś właśnie na okres, w którym system teleinformatyczny do automatycznej wymiany danych jeszcze nie działał w pełni - ministerstwo przyznaje to wprost w swojej odpowiedzi.

Jeśli wciąż czekasz na decyzję lub pełną wypłatę świadczenia, warto monitorować, czy w twoim przypadku doszło już do wymiany komunikatów między organami - możesz zapytać o to bezpośrednio w placówce ZUS lub innego właściwego organu. Zgodnie z wyjaśnieniami ministerstwa, kluczowe znaczenie dla terminu wydania decyzji ma moment "wyjaśnienia ostatniej okoliczności", czyli często właśnie otrzymania prawidłowych danych od drugiej instytucji.

Co do odsetek - na razie nie masz pewności, że je otrzymasz, nawet przy bardzo długim oczekiwaniu. Ministerstwo dopiero zapowiada analizę przepisów w tym zakresie. Jeśli uważasz, że twoja sprawa była prowadzona nieterminowo, warto zgłosić to bezpośrednio do RPO - to właśnie takie zgłoszenia doprowadziły do obecnej reakcji ministerstwa.

Wprowadzone kwartalne raportowanie terminowości powinno w kolejnych miesiącach pokazać, czy skala problemu faktycznie maleje, oraz czy opisane przez RPO przypadki to rzeczywiście margines, jak twierdzą organy rentowe.

Opóźnienia w wypłacie renty wdowiej - czy coś się zmieni? FAQ

Co twierdzi MRPiPS w sprawie opóźnień w rencie wdowiej?

MRPiPS przyznało, że system do automatycznej wymiany danych między organami rentowymi ruszył z opóźnieniem (dopiero w czerwcu i lipcu 2025 r.), oraz zapowiedziało dalsze usprawnianie współpracy i wprowadzenie kwartalnego monitoringu terminowości.

Czy ministerstwo uznaje opisane przez RPO przypadki za poważny problem?

Organy rentowe oceniły je jako incydentalne, ale ministerstwo podkreśla, że liczy się faktyczny czas oczekiwania konkretnej osoby, a nie statystyczna skala zjawiska.

Czy osoby, które czekały 10-13 miesięcy na rentę wdowią, dostaną teraz odsetki?

Nie ma takiej gwarancji. Ministerstwo zapowiedziało jedynie analizę przepisów dotyczących pojęcia "ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji", od którego zależy, czy odsetki się należą.

Jakie konkretne działania podjęło ministerstwo po piśmie RPO?

Skierowało wystąpienia do wszystkich pięciu organów rentowych, zorganizowało spotkanie z ich przedstawicielami oraz zobowiązało organy do kwartalnego raportowania terminowości postępowań.

Dlaczego wymiana danych między ZUS a innymi organami rentowymi trwała tak długo w 2025 roku?

Bo system teleinformatyczny umożliwiający automatyczną wymianę informacji został uruchomiony dopiero w czerwcu i lipcu 2025 r., mimo że wnioski o rentę wdowią wpływały już od stycznia 2025 r.

Czym jest "ostatnia okoliczność niezbędna do wydania decyzji"?

To moment, od którego liczy się 30-dniowy termin na wydanie decyzji przez organ rentowy. W sprawach ze zbiegiem świadczeń często jest nim dopiero otrzymanie prawidłowych danych od drugiego organu rentowego.

Kiedy będą efekty zapowiedzianych zmian?

Ministerstwo nie podało konkretnego terminu zakończenia analizy przepisów o odsetkach.

Źródło: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich