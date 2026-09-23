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Poczta Polska rusza po pieniądze. Masz czas do 25 września, inaczej wkroczy fiskus

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23 września 2026, 13:45
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra, dziennikarka, copywriterka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
opłata
Poczta Polska rusza po pieniądze. Masz czas do 25 września, inaczej wkroczy fiskus
Shutterstock

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Tylko do najbliższego piątku, 25 września, miliony Polaków mają czas na uregulowanie obowiązkowej opłaty. Brak przelewu w terminie uruchamia lawinę konsekwencji, przed którymi trudno się obronić. Jeśli sprawa trafi do urzędu skarbowego, zaległe kwoty zostaną automatycznie potrącone z pensji, konta bankowego, a nawet z emerytury.

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Z oficjalnych statystyk Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wyłania się niepokojący obraz - zaledwie co trzecia osoba zobowiązana do opłacania abonamentu RTV robi to regularnie. Warto wiedzieć, że kontrolerzy nie muszą już pukać do naszych drzwi, by nałożyć karę. Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej masowo weryfikuje bazy danych i bez trudu namierza osoby, które zarejestrowały odbiornik, ale przestały za niego płacić.

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7 dni na reakcję. Jak działa egzekucja?

Jeśli system wykaże zaległości, do dłużnika wysyłane jest oficjalne wezwanie do zapłaty. Od momentu jego odebrania czas kurczy się błyskawicznie - na uregulowanie rachunku przewidziano zaledwie 7 dni. Zignorowanie tego pisma to prosty krok do wszczęcia procedury administracyjnej. Urząd skarbowy dysponuje skutecznymi narzędziami i może zająć pieniądze z kilku źródeł:

  • bezpośrednio z comiesięcznej wypłaty od pracodawcy,
  • z konta osobistego w banku,
  • ze zwrotu podatku dochodowego,
  • z bieżących świadczeń emerytalno-rentowych (również przy udziale komornika).

Ile kosztuje abonament? Cennik i zniżki

Wysokość comiesięcznego zobowiązania zależy od tego, jaki sprzęt posiadamy w domu. Opłaty należy wnosić do 25. dnia każdego miesiąca, jednak decydując się na przelew za cały rok z góry, można zyskać 10 proc. rabatu. Stawki zatwierdzone przez KRRiT prezentują się następująco:

  • Sam odbiornik radiowy: 9,50 zł miesięcznie (przy opłacie rocznej z góry: 102,60 zł).
  • Telewizor (lub zestaw radio + TV): 30,50 zł miesięcznie (przy opłacie rocznej z góry: 329,40 zł).

Kto legalnie nie musi płacić?

Nie każdy senior czy pracownik musi obawiać się kary. Przepisy zwalniają z opłat konkretne grupy osób, opierając się na kryteriach wieku, stanu zdrowia oraz dochodów. Abonament RTV nie dotyczy:

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  • osób, które ukończyły 75. rok życia – w ich przypadku (jeśli odbiornik był wcześniej zarejestrowany) zwolnienie następuje automatycznie z mocy prawa,
  • osób z orzeczoną I grupą inwalidzką lub całkowitą niezdolnością do pracy,
  • inwalidów wojennych oraz wojskowych,
  • seniorów po 60. roku życia, o ile ich miesięczna emerytura brutto nie przekracza połowy przeciętnego wynagrodzenia z ubiegłego roku (obecnie limit ten wynosi 4451,78 zł brutto).

Jak napisać odwołanie od wezwania do zapłaty?

Otrzymanie pisma z Poczty Polskiej nie zawsze oznacza, że musisz natychmiast pogodzić się z karą. Jeśli uważasz, że wezwanie jest bezzasadne - na przykład dawno wyrejestrowałeś odbiornik, sprzęt jest zepsuty lub przysługuje Ci prawo do zwolnienia - masz prawo złożyć formalne odwołanie. Pismo należy skierować bezpośrednio do Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej w terminie 14 dni od momentu odebrania wezwania. W treści odwołania musisz podać swoje pełne dane, numer identyfikacyjny klienta (znajdziesz go na wezwaniu) oraz precyzyjnie opisać powód sprzeciwu. Kluczem do sukcesu są dowody. Dołącz do pisma kserokopię dokumentu potwierdzającego wyrejestrowanie telewizora, zaświadczenie o uregulowaniu spornych wpłat lub dokumenty medyczne i dochodowe, które dawały Ci prawo do ulgi w spornym okresie. Do czasu rozpatrzenia wniosku przez Pocztę lub Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, procedura egzekucyjna może zostać wstrzymana.

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Jak formalnie zgłosić zwolnienie z abonamentu przed 75. rokiem życia?

Wielu seniorów żyje w przekonaniu, że zwolnienie z opłat ze względu na niską emeryturę czy stan zdrowia przysługuje im automatycznie. To kosztowny błąd. O ile osoby po 75. roku życia są zwalniane z systemu "z urzędu", o tyle młodsi seniorzy (po 60. roku życia) oraz osoby niepełnosprawne muszą dopełnić formalności osobiście. Aby legalnie przestać płacić, należy udać się do dowolnej placówki Poczty Polskiej. Musisz zabrać ze sobą dokument tożsamości oraz dowód uprawniający do ulgi - np. decyzję ZUS o wysokości emerytury (w celu potwierdzenia, że nie przekracza ona 4451,78 zł brutto) lub orzeczenie o I grupie inwalidzkiej. Na miejscu wypełnia się specjalny formularz (oświadczenie o spełnianiu warunków do zwolnienia). Co niezwykle ważne: zwolnienie zacznie obowiązywać dopiero od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono dokumenty. Wcześniejsze zaległości nie zostaną anulowane automatycznie.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czy kontroler Poczty Polskiej ma prawo wejść do mojego domu?

Nie masz obowiązku wpuszczania kontrolera do mieszkania. Przepisy nie przewidują żadnych sankcji za odmowę otwarcia drzwi pracownikowi poczty.

Co zrobić, jeśli wyrzuciłem stary telewizor, ale zapomniałem go wyrejestrować?

Samo pozbycie się sprzętu nie zwalnia z opłat. Dopóki nie wyrejestrujesz odbiornika na poczcie lub przez internet, w systemie nadal figurujesz jako dłużnik i naliczane są opłaty.

Czy abonament RTV płaci się od każdego telewizora w domu?

Nie. Osoby prywatne wnoszą tylko jedną opłatę abonamentową, niezależnie od tego, ile telewizorów lub odbiorników radiowych posiadają w swoim gospodarstwie domowym czy samochodzie.

Czy urzędnik skarbowy może zająć konto bez ostrzeżenia?

Urząd Skarbowy przystępuje do egzekucji dopiero po tym, jak Poczta Polska wyśle oficjalne upomnienie, a dłużnik zignoruje 7-dniowy termin na zapłatę. Sam proces zajęcia środków na koncie bankowym odbywa się już automatycznie.

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Źródło: INFOR
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