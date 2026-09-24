Pilny komunikat ZUS: Nie podpisuj tych dokumentów. Nawet 4353 zł miesięcznie na koncie pod warunkiem samodzielności

ZUS wydał oficjalne ostrzeżenie przed prywatnymi firmami i kancelariami pośredniczącymi, które próbują zarobić na niewiedzy osób starających się o świadczenie wspierające. Na rynku pojawiły się podmioty oferujące płatne pakiety pomocy, choć państwo gwarantuje pełną i bezpłatną obsługę tego procesu. Stawką są duże pieniądze - co miesiąc do kieszeni uprawnionych może trafić nawet 4 353 zł.

List w skrzynce i gotowa umowa. Nowa taktyka wyłudzeń

Oszuści zmienili dotychczasową strategię działania. Zamiast osobistych wizyt w domach, masowo rozsyłają korespondencję do potencjalnych beneficjentów. Polacy znajdują w swoich skrzynkach pocztowych kompletne pakiety dokumentów wraz z umowami i pełnomocnictwami. ZUS alarmuje, aby pod żadnym pozorem nie podpisywać tych pism pod wpływem impulsu. Ich celem jest związanie klienta umową cywilnoprawną i wymuszenie zapłaty za proste czynności urzędowe. ZUS ujawnił, że w zgłaszanych przypadkach naciągacze potrafili przejąć od nieświadomych osób od 10 tys. zł do nawet 22 tys. zł z należnego im wyrównania. Firmy te stosują też ukryte zapisy o prowizji równej np. sześciomiesięcznej wartości świadczenia. Instytucja przypomina, że każdy obywatel ma prawo do darmowego wsparcia bezpośrednio w placówkach, a urzędnicy bez opłat wyjaśnią procedury i pomogą w prawidłowym wypełnieniu formularzy. Zamiast podejrzanych firm, do pomocy można też legalnie i bezpiecznie upoważnić członka rodziny za pomocą darmowego formularza ZUS PEL.

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Kto kwalifikuje się po pieniądze?

Świadczenie wspierające to program dedykowany dorosłym osobom z niepełnosprawnościami, które z racji stanu zdrowia wymagają codziennej asysty. System nie przewiduje górnego limitu wiekowego - o środki mogą wnioskować zarówno młodzi ludzie tuż po 18. urodzinach, jak i seniorzy. Kluczowym elementem weryfikacji jest badanie przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (WZON). Instytucja ta musi wydać oficjalną decyzję, w której określi poziom potrzeby wsparcia danej osoby na minimum 70 punktów w specjalnej skali. Program nie zawiera żadnego kryterium dochodowego, a wypłacane pieniądze są całkowicie zwolnione z podatku dochodowego i wolne od zajęć komorniczych.

Ile wynosi wsparcie w zależności od punktów?

Miesięczna wysokość świadczenia wspierającego jest ściśle powiązane z liczbą punktów przyznanych przez WZON i stanowi określony procent aktualnej renty socjalnej. Kwoty te rosną automatycznie podczas corocznej waloryzacji. Najwyższą stawkę wynoszącą 4 353,00 zł miesięcznie (220 procent renty socjalnej) otrzymują osoby, którym przypisano od 95 do 100 punktów. Przy punktacji od 90 do 94 punktów wysokość wsparcia wynosi 3 561,00 zł (180 procent). Osoby, które uzyskały od 85 do 89 punktów, otrzymują 2 374,20 zł (120 procent), natomiast przedział od 80 do 84 punktów uprawnia do wypłaty w wysokości 1 582,80 zł (80 procent). Dla niższych poziomów potrzeb kwoty te wynoszą odpowiednio 1 187,10 zł (60 procent) przy przyznanych 75 do 79 punktach oraz 791,40 zł (40 procent) w przypadku otrzymania od 70 do 74 punktów.

Dwa kroki biurokratyczne - zrób to sam i za darmo

Cały proces ubiegania się o pieniądze został podzielony na dwa proste etapy. Żadne zewnętrzne firmy nie mają wpływu na decyzje urzędników, dlatego nie warto im płacić.

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Krok 1: Wniosek do WZON o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia. Najpierw składasz tradycyjny Wniosek PPW wraz z Kwestionariuszem samooceny (PPW-K) do Wojewódzkiego Zespołu (WZON) osobiście, pocztą lub elektronicznie przez rządowy Portal EKRP. Następnie specjaliści (psycholodzy, fizjoterapeuci) odwiedzają osobę z niepełnosprawnością w domu, aby ocenić 32 obszary codziennego życia (m.in. mobilność, jedzenie, branie leków) i przyznać punkty.

Najpierw składasz tradycyjny Wniosek PPW wraz z Kwestionariuszem samooceny (PPW-K) do Wojewódzkiego Zespołu (WZON) osobiście, pocztą lub elektronicznie przez rządowy Portal EKRP. Następnie specjaliści (psycholodzy, fizjoterapeuci) odwiedzają osobę z niepełnosprawnością w domu, aby ocenić 32 obszary codziennego życia (m.in. mobilność, jedzenie, branie leków) i przyznać punkty. Krok 2: Wysłanie wniosku o pieniądze do ZUS (Formularz SWN). Dopiero po otrzymaniu decyzji z punktami od WZON, składasz wniosek do ZUS. Ustawa wymaga, aby zrobić to wyłącznie drogą elektroniczną. Masz do wyboru trzy bezpieczne i darmowe kanały. Pierwszym jest Platforma eZUS (dawne PUE ZUS), gdzie logujesz się za pomocą Profilu Zaufanego lub banku i w sekcji kreatorów wybierasz wniosek SWN. Drugą opcją jest bankowość elektroniczna - wiele banków w zakładkach eUrząd lub Wnioski posiada gotowy, intuicyjny formularz świadczenia wspierającego. Trzecią możliwość stanowi bezpieczny, rządowy system dostępny na portalu Emp@tia.

Sztywne reguły kalendarza i bezpieczeństwo wypłat

W tym miejscu kluczowe jest pilnowanie terminów. Przesłanie dokumentów do ZUS w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania orzeczenia przez WZON gwarantuje, że świadczenie zostanie przyznane od momentu ustalenia potrzeby wsparcia i wypłacone z dużym wyrównaniem wstecznym. Spóźnienie powyżej 3 miesięcy blokuje wyrównanie, a pieniądze będą naliczane dopiero od miesiąca, w którym wniosek trafił do ZUS. ZUS stosuje rygorystyczne przepisy dotyczące bezpieczeństwa obrotu pieniężnego. Środki są przesyłane tylko i wyłącznie bezgotówkowo na konta w polskich bankach. Każda próba wymuszenia opłat przez pośredników powinna być zgłaszana pod numerem oficjalnej infolinii ZUS (22 560 16 00), mailowo (cot@zus.pl) lub bezpośrednio na Policję.