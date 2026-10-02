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Podwójna emerytura z ZUS i KRUS. Pułapka ukryta w dokumentach może odebrać drugie świadczenie

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02 października 2026, 06:00
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra, dziennikarka, copywriterka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
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Podwójna emerytura z ZUS i KRUS. Pułapka ukryta w dokumentach może odebrać drugie świadczenie
vivooo, Kamil Zajaczkowski
Shutterstock

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Tysiące Polaków ma pełne prawo do pobierania dwóch oddzielnych emerytur - powszechnej z ZUS oraz rolniczej z KRUS. System pozwala na legalne łączenie tych pieniędzy i potężny zastrzyk gotówki na starość. Okazuje się jednak, że przepisy bywają bezwzględne. Brak zaledwie jednego dnia w stażu ubezpieczeniowym potrafi całkowicie zablokować wypłatę drugiego świadczenia. Na co uważać, aby nie stracić tysięcy złotych?

Dwa przelewy co miesiąc. Kto legalnie połączy ZUS z KRUS-em?

Kwestia łączenia systemów emerytalnych od lat budzi sporo kontrowersji, a kluczem do zrozumienia swoich praw jest jedna, konkretna data. Przepisy dzielą seniorów na dwie grupy na podstawie momentu ich narodzin. Osoby urodzone po 31 grudnia 1948 roku znajdują się w uprzywilejowanej pozycji. Prawo gwarantuje im możliwość pobierania dwóch pełnych emerytur jednocześnie, o ile w każdym z tych systemów wypracowali wymagane limity. W takim układzie ZUS wysyła swoją część, a KRUS swoją, a fundusze te nie podlegają wzajemnemu zawieszaniu ani pomniejszaniu. Zgoła odmiennie wygląda sytuacja osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 roku. Tacy seniorzy zostali objęci zasadą zbiegu i na starość muszą podjąć trudną decyzję o wyborze tylko jednego, bardziej opłacalnego świadczenia.

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Wystarczy jeden dzień błędu. Staż rolniczy pod lupą urzędników

Wypracowanie emerytury w ZUS po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn) opiera się głównie na zasadzie zdefiniowanej składki. W KRUS zasady są znacznie bardziej rygorystyczne. Aby otrzymać rolniczą emeryturę, trzeba udowodnić bezwzględne opłacanie składek przez minimum 25 lat. Urzędnicy z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego drobiazgowo weryfikują historię zawodową i nie uznają żadnych ustępstw. Jeśli w dokumentacji zabraknie choćby jednego dnia do pełnego ćwierćwiecza, wniosek zostanie odrzucony, a prawo do rolniczych pieniędzy zablokowane. Przy wyliczaniu tego stażu KRUS uwzględnia konkretne okresy:

  • Lata od 1 stycznia 1991 roku - okresy bezpośredniego podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu.
  • Lata 1983-1990 - czas ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i ich rodzin.
  • Praca przed 1983 rokiem - prowadzenie gospodarstwa lub praca w nim po ukończeniu 16. roku życia.

Finansowa pomoc dla uciekających z KRUS do ZUS. Ile można zyskać?

Warto pamiętać, że osoby, które opłacały składki rolnicze, ale nie zdołały uzbierać wymaganych 25 lat w KRUS, nie tracą tych pieniędzy bezpowrotnie. Mogą one ubiegać się o specjalny dodatek do emerytury z ZUS. Wysokość tego wsparcia jest ściśle powiązana z kwotą emerytury podstawowej. Za każde równe 10 lat legalnego opłacania składek w kasie rolniczej, ZUS dopisuje do konta emeryta stały bonus finansowy. Przy obecnych stawkach za dekadę pracy na roli można podbić miejską emeryturę o kwotę 178,06 zł brutto miesięcznie. To koło ratunkowe dla tych, którzy zbyt wcześnie zrezygnowali z pracy w gospodarstwie i przenieśli się do innych sektorów gospodarki.

FAQ

Kto może pobierać jednocześnie pełne emerytury z ZUS i KRUS?

Osoby urodzone po 31 grudnia 1948 roku mogą pobierać dwie pełne emerytury jednocześnie, jeśli w ZUS i KRUS wypracowały wymagane limity. Świadczenia nie podlegają wzajemnemu zawieszaniu ani pomniejszaniu.

Jakie zasady dotyczą emerytur z ZUS i KRUS dla osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 roku?

Osoby urodzone przed 1 stycznia 1949 roku są objęte zasadą zbiegu i muszą wybrać tylko jedno, bardziej opłacalne świadczenie.

Ile lat składek trzeba udowodnić, aby otrzymać rolniczą emeryturę z KRUS?

Aby otrzymać rolniczą emeryturę z KRUS, trzeba udowodnić opłacanie składek przez minimum 25 lat. Brak choćby jednego dnia do pełnego ćwierćwiecza skutkuje odrzuceniem wniosku.

Jakie okresy KRUS uwzględnia przy wyliczaniu stażu rolniczego?

KRUS uwzględnia okresy od 1 stycznia 1991 roku, lata 1983-1990 oraz pracę przed 1983 rokiem polegającą na prowadzeniu gospodarstwa lub pracy w nim po ukończeniu 16. roku życia.

Jaki dodatek do emerytury z ZUS przysługuje za składki rolnicze bez 25 lat w KRUS?

Osoby bez wymaganych 25 lat w KRUS mogą ubiegać się o dodatek do emerytury z ZUS. Za każde równe 10 lat opłacania składek w kasie rolniczej ZUS dopisuje 178,06 zł brutto miesięcznie.

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Źródło: INFOR
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