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Nawet kilkanaście tysięcy złotych rocznie z ZUS. Komu należy się tzw. renta alkoholowa, a kto dostanie odmowę?

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25 września 2026, 14:35
[Data aktualizacji 26 września 2026, 08:07]
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra, dziennikarka, copywriterka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
renta, renta alkoholowa, pieniądze
"Renta alkoholowa" z ZUS. Kto ma szansę na pieniądze, a kto odejdzie z kwitkiem?
Shutterstock

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Wokół tak zwanej "renty alkoholowej" w Polsce narosło wiele mitów. ZUS stawia jednak sprawę jasno: samo nadużywanie procentów nie jest podstawą do wypłaty ani jednej złotówki. W przepisach prawa nie ma zapisu o świadczeniu dedykowanym osobom zmagającym się z chorobą alkoholową. Nazwa ta jest wyłącznie potoczna i może wprowadzać w błąd, ponieważ w rzeczywistości chodzi o standardową rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Urzędnicy i lekarze orzecznicy oceniają wyłącznie realne, udokumentowane skutki zdrowotne. Mowa o schorzeniach, które trwale lub czasowo uniemożliwiają wykonywanie pracy zawodowej.

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Kluczowy szczegół: ZUS nie ocenia nałogu, tylko zniszczone zdrowie

Otrzymanie wsparcia finansowego zależy od decyzji lekarza orzecznika ZUS lub komisji lekarskiej. Eksperci nie skupiają się na samym fakcie uzależnienia, ale na tym, jak bardzo konkretne schorzenia ograniczyły zdolność do zarobkowania. Ponieważ długotrwałe nadużywanie substancji toksycznych niszczy organizm, podstawą do wnioskowania stają się ciężkie jednostki chorobowe. Zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób (ICD-10), lekarze biorą pod uwagę następujące diagnozy medyczne:

  • F10: Zaburzenia psychiczne oraz zaburzenia zachowania spowodowane użyciem alkoholu,
  • K70: Alkoholowa choroba wątroby,
  • T51: Efekt toksyczny alkoholu,
  • X45 / Y15: Przypadkowe zatrucie lub zatrucie o nieokreślonym zamiarze poprzez narażenie na alkohol,
  • Y90: Działanie alkoholu określane na podstawie poziomu jego stężenia we krwi.

Jak podkreślają rzecznicy ZUS, bezpośrednią przyczyną przyznania środków nigdy nie jest samo picie, ale drastyczne i nieodwracalne konsekwencje zdrowotne, które ono wywołało.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać rentę z tytułu niezdolności do pracy?

ZUS przypomina, że każdy wnioskodawca – niezależnie od rodzaju schorzenia – musi spełnić cztery podstawowe warunki systemowe:

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  • Orzeczona niezdolność do pracy: Lekarz orzecznik musi formalnie potwierdzić brak możliwości wykonywania obowiązków zawodowych.
  • Odpowiedni staż ubezpieczenia: Wymagany okres składkowy i nieskładkowy, dostosowany indywidualnie do wieku danej osoby.
  • Czas powstania niezdolności: Problemy zdrowotne muszą pojawić się w trakcie okresów składkowych lub nieskładkowych określonych ustawą albo w ciągu 18 miesięcy od ich ustania.
  • Brak prawa do emerytury: Osoba wnioskująca nie może mieć ustalonego prawa do klasycznej emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) ani spełniać kryteriów do jej przyznania.

Liczba beneficjentów stale spada

Statystyki pokazują, że system weryfikacji jest bardzo szczelny. Liczba osób pobierających rentę z powodu wspomnianych chorób systematycznie maleje z roku na rok. Choć łączne kwoty wypłat rosną ze względu na coroczną waloryzację stawek, to samo grono odbiorców sukcesywnie się kurczy:

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  • 2020 rok: 3,8 tysiąca osób (koszt: 55,3 miliona złotych),
  • 2021 rok: 3,5 tysiąca osób (koszt: 53,8 miliona złotych),
  • 2022 rok: 3,0 tysiąca osób (koszt: 53,1 miliona złotych),
  • 2023 rok: 2,7 tysiąca osób (koszt: 56,1 miliona złotych),
  • 2024 rok: 2,5 tysiąca osób (koszt: 61,4 miliona złotych).

Często zadawane pytania (FAQ)

Czy istnieje coś takiego jak specjalna "renta alkoholowa"?

Nie, w polskim prawie nie ma takiego świadczenia. Jest to potoczna, często myląca nazwa zwykłej renty z tytułu niezdolności do pracy, którą przyznaje się z powodu ciężkich chorób wywołanych między innymi przez alkohol.

Czy osoba uzależniona dostanie rentę z samego tytułu choroby alkoholowej?

Nie. Samo wskazanie nałogu lub uzależnienia nie jest dla ZUS żadną podstawą do wypłaty pieniędzy. Kluczowe są realne powikłania (np. alkoholowa choroba wątroby czy poważne zaburzenia psychiczne), które zostaną potwierdzone przez lekarza orzecznika jako bariera uniemożliwiająca pracę.

Kto decyduje o przyznaniu pieniędzy?

Decyzję podejmują lekarze orzecznicy oraz komisje lekarskie ZUS. Podczas badania oceniają oni stopień zaawansowania chorób i ich bezpośredni wpływ na codzienne funkcjonowanie zawodowe wnioskodawcy.

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Źródło: INFOR
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