REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » "Renta alkoholowa" z ZUS. Kto ma szansę na pieniądze, a kto odejdzie z kwitkiem?

"Renta alkoholowa" z ZUS. Kto ma szansę na pieniądze, a kto odejdzie z kwitkiem?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
25 września 2026, 14:35
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra, dziennikarka, copywriterka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
renta, renta alkoholowa, pieniądze
"Renta alkoholowa" z ZUS. Kto ma szansę na pieniądze, a kto odejdzie z kwitkiem?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Wokół tak zwanej "renty alkoholowej" w Polsce narosło wiele mitów. ZUS stawia jednak sprawę jasno: samo nadużywanie procentów nie jest podstawą do wypłaty ani jednej złotówki. W przepisach prawa nie ma zapisu o świadczeniu dedykowanym osobom zmagającym się z chorobą alkoholową. Nazwa ta jest wyłącznie potoczna i może wprowadzać w błąd, ponieważ w rzeczywistości chodzi o standardową rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Urzędnicy i lekarze orzecznicy oceniają wyłącznie realne, udokumentowane skutki zdrowotne. Mowa o schorzeniach, które trwale lub czasowo uniemożliwiają wykonywanie pracy zawodowej.

REKLAMA

REKLAMA

Kluczowy szczegół: ZUS nie ocenia nałogu, tylko zniszczone zdrowie

Otrzymanie wsparcia finansowego zależy od decyzji lekarza orzecznika ZUS lub komisji lekarskiej. Eksperci nie skupiają się na samym fakcie uzależnienia, ale na tym, jak bardzo konkretne schorzenia ograniczyły zdolność do zarobkowania. Ponieważ długotrwałe nadużywanie substancji toksycznych niszczy organizm, podstawą do wnioskowania stają się ciężkie jednostki chorobowe. Zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób (ICD-10), lekarze biorą pod uwagę następujące diagnozy medyczne:

  • F10: Zaburzenia psychiczne oraz zaburzenia zachowania spowodowane użyciem alkoholu,
  • K70: Alkoholowa choroba wątroby,
  • T51: Efekt toksyczny alkoholu,
  • X45 / Y15: Przypadkowe zatrucie lub zatrucie o nieokreślonym zamiarze poprzez narażenie na alkohol,
  • Y90: Działanie alkoholu określane na podstawie poziomu jego stężenia we krwi.

Jak podkreślają rzecznicy ZUS, bezpośrednią przyczyną przyznania środków nigdy nie jest samo picie, ale drastyczne i nieodwracalne konsekwencje zdrowotne, które ono wywołało.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać rentę z tytułu niezdolności do pracy?

ZUS przypomina, że każdy wnioskodawca – niezależnie od rodzaju schorzenia – musi spełnić cztery podstawowe warunki systemowe:

REKLAMA

  • Orzeczona niezdolność do pracy: Lekarz orzecznik musi formalnie potwierdzić brak możliwości wykonywania obowiązków zawodowych.
  • Odpowiedni staż ubezpieczenia: Wymagany okres składkowy i nieskładkowy, dostosowany indywidualnie do wieku danej osoby.
  • Czas powstania niezdolności: Problemy zdrowotne muszą pojawić się w trakcie okresów składkowych lub nieskładkowych określonych ustawą albo w ciągu 18 miesięcy od ich ustania.
  • Brak prawa do emerytury: Osoba wnioskująca nie może mieć ustalonego prawa do klasycznej emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) ani spełniać kryteriów do jej przyznania.

Liczba beneficjentów stale spada

Statystyki pokazują, że system weryfikacji jest bardzo szczelny. Liczba osób pobierających rentę z powodu wspomnianych chorób systematycznie maleje z roku na rok. Choć łączne kwoty wypłat rosną ze względu na coroczną waloryzację stawek, to samo grono odbiorców sukcesywnie się kurczy:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • 2020 rok: 3,8 tysiąca osób (koszt: 55,3 miliona złotych),
  • 2021 rok: 3,5 tysiąca osób (koszt: 53,8 miliona złotych),
  • 2022 rok: 3,0 tysiąca osób (koszt: 53,1 miliona złotych),
  • 2023 rok: 2,7 tysiąca osób (koszt: 56,1 miliona złotych),
  • 2024 rok: 2,5 tysiąca osób (koszt: 61,4 miliona złotych).

Często zadawane pytania (FAQ)

Czy istnieje coś takiego jak specjalna "renta alkoholowa"?

Nie, w polskim prawie nie ma takiego świadczenia. Jest to potoczna, często myląca nazwa zwykłej renty z tytułu niezdolności do pracy, którą przyznaje się z powodu ciężkich chorób wywołanych między innymi przez alkohol.

Czy osoba uzależniona dostanie rentę z samego tytułu choroby alkoholowej?

Nie. Samo wskazanie nałogu lub uzależnienia nie jest dla ZUS żadną podstawą do wypłaty pieniędzy. Kluczowe są realne powikłania (np. alkoholowa choroba wątroby czy poważne zaburzenia psychiczne), które zostaną potwierdzone przez lekarza orzecznika jako bariera uniemożliwiająca pracę.

Kto decyduje o przyznaniu pieniędzy?

Decyzję podejmują lekarze orzecznicy oraz komisje lekarskie ZUS. Podczas badania oceniają oni stopień zaawansowania chorób i ich bezpośredni wpływ na codzienne funkcjonowanie zawodowe wnioskodawcy.

Powiązane
ZUS bije na alarm. Jeden podpis na tym druku i zablokujesz sobie wypłatę 4353 zł
ZUS bije na alarm. Jeden podpis na tym druku i zablokujesz sobie wypłatę 4353 zł
Masowy atak na konta Polaków. ZUS ostrzega przed nową metodą złodziei
Masowy atak na konta Polaków. ZUS ostrzega przed nową metodą złodziei
Będzie dożywotnie świadczenie pieniężne dla seniorów? Apel o ważną ustawę na biurku premiera. Kto przygotuje nowe przepisy?
Będzie dożywotnie świadczenie pieniężne dla seniorów? Apel o ważną ustawę na biurku premiera. Kto przygotuje nowe przepisy?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
VAT 2027: nie będzie kar za błędy i niestosowanie KSeF ale KAS sprawdzi rzetelność firm, które ominą system. Cały czas istnieje ryzyko wysłania "pustej faktury"
25 wrz 2026

W dniu 23 września 2026 r. opublikowany został projekt nowelizacji ustawy o VAT dot. KSeF. Potwierdza on zapowiedzi Ministerstwa Finansów o przesunięciu sankcji pieniężnych za błędy w KSeF do 1 stycznia 2028 roku. Odroczenie kar nie oznacza jednak pełnej pobłażliwości dla firm ignorujących system. Zamiast automatycznych mandatów Krajowa Administracja Skarbowa wdroży procedurę przypomnień, a w przypadku braku reakcji – czynności sprawdzające i kontrolę rozliczeń podatku.
Wybory w Krakowie 2026: kandydaci i sondaże. Kiedy będzie druga tura?
25 wrz 2026

Wybory w Krakowie już w najbliższą niedzielę 27 września 2026 r.: na liście będzie ośmiu kandydatów, ale Jan Hoggman wycofał się z wyborów. Co mówią sondaże? Politolog ocenia, kto ma największe szanse na wygraną. Kiedy będzie druga tura wyborów na prezydenta miasta Krakowa?
Likwidacja obowiązku wysyłania PIT-11 pracownikom. Doradca podatkowy: to będzie dla ludzi cyfrowa pułapka przy logowaniu do e-Urzędu Skarbowego
25 wrz 2026

Planowana przez rząd deregulacja podatkowa ma znieść obowiązek przesyłania pracownikom formularzy PIT-11 przez firmy. Resort finansów zakłada, że podatnicy mają dostęp do swoich dokumentów na portalu e-Urząd Skarbowy. Jak ostrzega Monika Piątkowska, doradca podatkowy z e-pity, dla części obywateli brak PIT-11 od pracodawcy całkowicie zablokuje możliwość zalogowania się do rządowego serwisu.
Nowe obowiązki z CRA już od września 2026 r. Unia dopłaci firmom do 30 tys. euro
25 wrz 2026

W dniu 11 września 2026 r. weszły w życie pierwsze obowiązki raportowe wynikające z Cyber Resilience Act (CRA). Producenci produktów z elementami cyfrowymi mają teraz ustawowe, bardzo krótkie terminy na zgłaszanie podatności i incydentów bezpieczeństwa – i to niezależnie od wielkości firmy. Dla wielu przedsiębiorców oznacza to konieczność szybkiego uporządkowania procesów, a dla części z nich - szansę na pozyskanie dofinansowania z unijnego programu SECURE.

REKLAMA

Przeciętny dochód z hektara wzrósł, rolnicy mogą stracić na świadczeniach
25 wrz 2026

Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego znowu wzrósł. I choć nie odzwierciedla on rzeczywistego dochodu poszczególnych rolników, to przełoży się na ich prawo do szeregu świadczeń.
"Renta alkoholowa" z ZUS. Kto ma szansę na pieniądze, a kto odejdzie z kwitkiem?
25 wrz 2026

Wokół tak zwanej "renty alkoholowej" w Polsce narosło wiele mitów. ZUS stawia jednak sprawę jasno: samo nadużywanie procentów nie jest podstawą do wypłaty ani jednej złotówki. W przepisach prawa nie ma zapisu o świadczeniu dedykowanym osobom zmagającym się z chorobą alkoholową. Nazwa ta jest wyłącznie potoczna i może wprowadzać w błąd, ponieważ w rzeczywistości chodzi o standardową rentę z tytułu niezdolności do pracy.
Data Act w praktyce: czym jest akt w sprawie danych, kogo dotyczy i jak wpływa na zamówienia publiczne
25 wrz 2026

Data Act, czyli unijny akt w sprawie danych, obowiązuje od 12 września 2025 r. i wprowadza nowe zasady dotyczące tego, kto może uzyskać dostęp do danych, na jakich warunkach można je wykorzystywać oraz kiedy posiadacz danych musi je udostępnić użytkownikowi lub wskazanej przez niego osobie trzeciej. Regulacja ma znaczenie nie tylko dla producentów urządzeń IoT i dostawców usług chmurowych, ale także dla firm startujących w przetargach, zamawiających publicznych oraz podmiotów korzystających z produktów skomunikowanych i usług powiązanych.
Studia powoli stają się luksusem. Portfel studenta przekroczył 4 tys. zł miesięcznie [Gość INFOR.PL]
25 wrz 2026

Koszt utrzymania studenta po raz pierwszy przekroczył 4 tys. zł miesięcznie. Jeszcze w roku akademickim 2021/2022 było to nieco ponad 2,8 tys. zł. Najszybciej rosną wydatki na zakwaterowanie, żywność i transport, a część młodych ludzi z powodów finansowych rezygnuje z nauki. – Studia stają się trochę powoli luksusem – mówi dr Przemysław Barbrich ze Związku Banków Polskich.

REKLAMA

Wojna na Ukrainie - Polska musi przygotować się na kryzys. Grabiec: Musimy być gotowi w ciągu kilku tygodni, najbliższych miesięcy
25 wrz 2026

Podczas konferencji „Samorząd w czasie wojny i kryzysu. Jak skorzystać z doświadczeń ukraińskich?” podkreślano rolę samorządów w przygotowaniach do funkcjonowania w warunkach wojny. Szef KPRM Jan Grabiec ostrzegł, że musimy być gotowi do tych najpoważniejszych wyzwań w ciągu kilku tygodni, najbliższych miesięcy.
Sąd: ZUS zabrał 11 emerytur kobiecie przez podpis życia. Kłopoty przez zmianę adresu zamieszkania
25 wrz 2026

Pomimo że ZUS po uzyskaniu „poświadczenia życia” wznowił wypłatę emerytury, to uczynił do dopiero od daty złożenia wniosku przez ubezpieczoną, nie zaś od daty faktycznego wstrzymania świadczenia. Emeryt jest pozbawiony przez ZUS emerytury za okres, w którym prawo do jej otrzymywania bez wątpienia mu przysługiwało.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA