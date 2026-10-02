Gigantyczny wysyp wniosków do ZUS. Chodzi o miliardy złotych. Termin ma kluczowe znaczenie

Bez składek i bez tłumaczeń. Mikroprzedsiębiorcy w Polsce mogą raz w roku zrobić sobie finansowy oddech od ZUS – i to zupełnie legalnie. Tak działają tak zwane wakacje składkowe, które dają możliwość niepłacenia przez jeden miesiąc składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Łączną kwotę podlegającą zwolnieniu można już liczyć w miliardach. Ale wielu przedsiębiorców wciąż zwleka z decyzją, choć licznik bije i czasu jest coraz mają coraz mniej.

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Wakacje od ZUS z rekordowym zainteresowaniem

Ten finansowy oddech od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który można zaczerpnąć od grudnia 2024 roku, cieszy się wielkim wzięciem. Od początku funkcjonowania wakacji składkowych do końca sierpnia 2026 r. przedsiębiorcy złożyli 3 mln 454 tys. wniosków o wakacje składkowe. Od początku działania programu ZUS przyznał zwolnienia o łącznej wartości blisko 4,5 mld zł.

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Najczęściej otrzymywali pełne lub częściowe zwolnienie z opłacania składek – tak zakończyło się 3 mln 301 tys. postępowań. Pozostałe wnioski zakończyły się odmową, umorzeniem postępowania lub pozostawieniem wniosku bez rozpoznania – wylicza Beata Kopczyńska regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie śląskim.

Najczęściej otrzymywali pełne lub częściowe zwolnienie z opłacania składek – tak zakończyło się 3 mln 301 tys. postępowań. Pozostałe wnioski zakończyły się odmową, umorzeniem postępowania lub pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Wakacje składkowe pozwalają przedsiębiorcy raz w roku uzyskać zwolnienie z opłacania własnych składek na ubezpieczenia społeczne za jeden wybrany miesiąc. Ulga obejmuje składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe, a także – jeśli przedsiębiorca podlega temu ubezpieczeniu – składkę na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Zwolnienie może obejmować również składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, jeśli przedsiębiorca ma obowiązek ich opłacania. Nie obejmuje natomiast składki zdrowotnej ani składek opłacanych za pracowników.

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W czasie korzystania z ulgi przedsiębiorca nie musi zawieszać działalności i może normalnie prowadzić firmę. Składki objęte zwolnieniem finansuje budżet państwa, dzięki czemu okres ten jest uwzględniany przy ustalaniu prawa do przyszłej emerytury lub renty oraz innych świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

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Kto może skorzystać z wakacji składkowych

Z wakacji składkowych mogą skorzystać osoby prowadzące działalność gospodarczą wpisaną do CEIDG oraz komornicy sądowi.

Jednym z warunków jest to, aby w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku przedsiębiorca miał zgłoszonych do ubezpieczeń nie więcej niż 10 osób, łącznie z sobą. Do tego limitu wliczają się między innymi pracownicy, zleceniobiorcy oraz osoby współpracujące.

Przedsiębiorca musi również podlegać przez co najmniej jeden dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Obowiązuje limit przychodów

Kolejnym warunkiem jest limit przychodów. W dwóch ostatnich latach poprzedzających rok złożenia wniosku przedsiębiorca nie mógł mieć przychodu z działalności gospodarczej albo w co najmniej jednym z tych dwóch lat jego roczny przychód nie mógł przekroczyć równowartości 2 mln euro. Przykładowo, przy składaniu wniosku w 2026 roku pod uwagę brane są lata 2024 i 2025.

Istnieje również ograniczenie dotyczące byłego pracodawcy

Przedsiębiorca nie może w poprzednim roku ani w roku złożenia wniosku – do dnia jego złożenia – wykonywać działalności na rzecz byłego pracodawcy, jeżeli w roku rozpoczęcia działalności lub w roku poprzednim wykonywał dla niego w ramach etatu czynności odpowiadające zakresowi obecnie prowadzonej działalności.

Wakacje składkowe stanowią pomoc de minimis. Przedsiębiorca musi więc dysponować odpowiednim limitem tej pomocy. Łączna wartość pomocy de minimis otrzymanej w ciągu trzech minionych lat nie może przekroczyć 300 tys. euro.

Jeszcze można skorzystać z ulgi

Przedsiębiorcy, którzy nie skorzystali z wakacji składkowych w 2026 r., nadal mają taką możliwość. Wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie przez portal eZUS i tylko w miesiącu poprzedzającym okres objęty ulgą. Na przykład, aby uzyskać zwolnienie za listopad, wniosek należy złożyć najpóźniej do końca października, jeśli chcemy mieć „wakacje składkowe” w grudniu, elektroniczny wniosek RWS musi być złożony najpóźniej 30 listopada – wyjaśnia rzeczniczka. Jeżeli przedsiębiorca złoży dokument zbyt wcześnie lub po terminie, ZUS pozostawi go bez rozpatrzenia.

Informacja na profilu eZUS

Informację o przyznaniu lub odmowie ulgi przedsiębiorca znajdzie na swoim profilu na eZUS. Zakład dodatkowo powiadomi go e-mailem lub SMS-em, jeśli takie dane są podane na koncie. Jeśli ulga zostanie przyznana tylko częściowo albo ZUS odmówi jej przyznania, zostanie wydana decyzja – również dostępna na eZUS. Od decyzji można odwołać się do sądu, za pośrednictwem ZUS.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.zus.pl albo kontaktując się z doradcami ds. ulg i umorzeń, którzy są w każdym oddziale ZUS.