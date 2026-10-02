REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Gigantyczny wysyp wniosków do ZUS. Chodzi o miliardy złotych. Termin ma kluczowe znaczenie

Gigantyczny wysyp wniosków do ZUS. Chodzi o miliardy złotych. Termin ma kluczowe znaczenie

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
02 października 2026, 11:58
Jagienka Michalik
Jagienka Michalik
Gigantyczny wysyp wniosków do ZUS. Chodzi o miliardy złotych. Termin ma kluczowe znaczenie
Gigantyczny wysyp wniosków do ZUS. Chodzi o miliardy złotych. Termin ma kluczowe znaczenie
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Bez składek i bez tłumaczeń. Mikroprzedsiębiorcy w Polsce mogą raz w roku zrobić sobie finansowy oddech od ZUS – i to zupełnie legalnie. Tak działają tak zwane wakacje składkowe, które dają możliwość niepłacenia przez jeden miesiąc składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Łączną kwotę podlegającą zwolnieniu można już liczyć w miliardach. Ale wielu przedsiębiorców wciąż zwleka z decyzją, choć licznik bije i czasu jest coraz mają coraz mniej.

rozwiń >

Wakacje od ZUS z rekordowym zainteresowaniem

Ten finansowy oddech od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który można zaczerpnąć od grudnia 2024 roku, cieszy się wielkim wzięciem. Od początku funkcjonowania wakacji składkowych do końca sierpnia 2026 r. przedsiębiorcy złożyli 3 mln 454 tys. wniosków o wakacje składkowe. Od początku działania programu ZUS przyznał zwolnienia o łącznej wartości blisko 4,5 mld zł.

REKLAMA

REKLAMA

Najczęściej otrzymywali pełne lub częściowe zwolnienie z opłacania składek – tak zakończyło się 3 mln 301 tys. postępowań. Pozostałe wnioski zakończyły się odmową, umorzeniem postępowania lub pozostawieniem wniosku bez rozpoznania – wylicza Beata Kopczyńska regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie śląskim.

Najczęściej otrzymywali pełne lub częściowe zwolnienie z opłacania składek – tak zakończyło się 3 mln 301 tys. postępowań. Pozostałe wnioski zakończyły się odmową, umorzeniem postępowania lub pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Zobacz również:

Wakacje składkowe pozwalają przedsiębiorcy raz w roku uzyskać zwolnienie z opłacania własnych składek na ubezpieczenia społeczne za jeden wybrany miesiąc. Ulga obejmuje składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe, a także – jeśli przedsiębiorca podlega temu ubezpieczeniu – składkę na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Zwolnienie może obejmować również składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, jeśli przedsiębiorca ma obowiązek ich opłacania. Nie obejmuje natomiast składki zdrowotnej ani składek opłacanych za pracowników.

REKLAMA

W czasie korzystania z ulgi przedsiębiorca nie musi zawieszać działalności i może normalnie prowadzić firmę. Składki objęte zwolnieniem finansuje budżet państwa, dzięki czemu okres ten jest uwzględniany przy ustalaniu prawa do przyszłej emerytury lub renty oraz innych świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kto może skorzystać z wakacji składkowych

Z wakacji składkowych mogą skorzystać osoby prowadzące działalność gospodarczą wpisaną do CEIDG oraz komornicy sądowi.

Jednym z warunków jest to, aby w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku przedsiębiorca miał zgłoszonych do ubezpieczeń nie więcej niż 10 osób, łącznie z sobą. Do tego limitu wliczają się między innymi pracownicy, zleceniobiorcy oraz osoby współpracujące.

Przedsiębiorca musi również podlegać przez co najmniej jeden dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Zobacz również:

Obowiązuje limit przychodów

Kolejnym warunkiem jest limit przychodów. W dwóch ostatnich latach poprzedzających rok złożenia wniosku przedsiębiorca nie mógł mieć przychodu z działalności gospodarczej albo w co najmniej jednym z tych dwóch lat jego roczny przychód nie mógł przekroczyć równowartości 2 mln euro. Przykładowo, przy składaniu wniosku w 2026 roku pod uwagę brane są lata 2024 i 2025.

Istnieje również ograniczenie dotyczące byłego pracodawcy

Przedsiębiorca nie może w poprzednim roku ani w roku złożenia wniosku – do dnia jego złożenia – wykonywać działalności na rzecz byłego pracodawcy, jeżeli w roku rozpoczęcia działalności lub w roku poprzednim wykonywał dla niego w ramach etatu czynności odpowiadające zakresowi obecnie prowadzonej działalności.

Wakacje składkowe stanowią pomoc de minimis. Przedsiębiorca musi więc dysponować odpowiednim limitem tej pomocy. Łączna wartość pomocy de minimis otrzymanej w ciągu trzech minionych lat nie może przekroczyć 300 tys. euro.

Zobacz również:

Jeszcze można skorzystać z ulgi

Przedsiębiorcy, którzy nie skorzystali z wakacji składkowych w 2026 r., nadal mają taką możliwość. Wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie przez portal eZUS i tylko w miesiącu poprzedzającym okres objęty ulgą. Na przykład, aby uzyskać zwolnienie za listopad, wniosek należy złożyć najpóźniej do końca października, jeśli chcemy mieć „wakacje składkowe” w grudniu, elektroniczny wniosek RWS musi być złożony najpóźniej 30 listopada – wyjaśnia rzeczniczka. Jeżeli przedsiębiorca złoży dokument zbyt wcześnie lub po terminie, ZUS pozostawi go bez rozpatrzenia.

Informacja na profilu eZUS

Informację o przyznaniu lub odmowie ulgi przedsiębiorca znajdzie na swoim profilu na eZUS. Zakład dodatkowo powiadomi go e-mailem lub SMS-em, jeśli takie dane są podane na koncie. Jeśli ulga zostanie przyznana tylko częściowo albo ZUS odmówi jej przyznania, zostanie wydana decyzja – również dostępna na eZUS. Od decyzji można odwołać się do sądu, za pośrednictwem ZUS.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.zus.pl albo kontaktując się z doradcami ds. ulg i umorzeń, którzy są w każdym oddziale ZUS.

Powiązane
Taki sposób na oszczędzanie pieniędzy robi wśród Polaków prawdziwą furorę. Zyski przekraczają nawet... 50 procent. Jak to możliwe?
Taki sposób na oszczędzanie pieniędzy robi wśród Polaków prawdziwą furorę. Zyski przekraczają nawet... 50 procent. Jak to możliwe?
Skarbówka sprawdza to teraz u wszystkich. Prześwietlają pięć lat wstecz i żądają zwrotu pieniędzy
Skarbówka sprawdza to teraz u wszystkich. Prześwietlają pięć lat wstecz i żądają zwrotu pieniędzy
"Cudowne ozdrowienie pacjenta." Tak ZUS rozpatruje wnioski o rentę dla niezdolnych do pracy
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Podwyżka opłaty cukrowej od 2027 r. Eksperci: ceny wzrosną nawet o 22%, spadnie zawartość soku w napojach i ucierpią polscy sadownicy
02 paź 2026

Rada Ministrów przyjęła pod koniec września br. projekt nowelizacji ustawy o zdrowiu publicznym, zakładający od początku 2027 r. podwyższenie tzw. opłaty cukrowej i objęcie nią kolejnych produktów. Zdaniem autorów raportu Instytutu Staszica „Przyszłość polskiego sadownictwa i zachowań konsumenckich w świetle potencjalnych zmian prawnych” nowe rozwiązania spowodują spadek sprzedaży napojów z wysoką zawartością soku min. 20%, co przełoży się na gwałtowne zmniejszenie zapotrzebowania na polskie owoce i warzywa.
Kiedy ZUS może wypłacać za pracodawcę zasiłki i inne świadczenia z ubezpieczeń społecznych?
02 paź 2026

Kłopoty finansowe pracodawcy nie muszą oznaczać braku pieniędzy dla pracowników. Gdy firma traci płynność, Zakład Ubezpieczeń Społecznych może przejąć wypłatę świadczeń, takich jak zasiłki chorobowe, macierzyńskie czy świadczenia rehabilitacyjne - wyjaśnia Krzysztof Cieszyński, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa pomorskiego. Gwarancją ciągłości wypłat jest złożenie odpowiedniego wniosku przez pracodawcę lub samego ubezpieczonego.
Pełna konstelacja polskich satelitów obserwacyjnych Mikroglob umieszczona na orbicie okołoziemskiej
02 paź 2026

W dniu 2 października 2026 r. Creotech Instruments, notowany na GPW największy polski integrator misji kosmicznych poinformował, że osiągnął istotny etap realizacji Satelitarnego Systemu Obserwacji Ziemi (SSOZ) Mikroglob. Kolejne trzy satelity systemu – Mikroglob-2, Mikroglob-3 oraz Mikroglob-4 – zostały pomyślnie wyniesione na orbitę okołoziemską, nawiązały dwukierunkową łączność z infrastrukturą naziemną i rozpoczęły fazę kompleksowych testów orbitalnych. Osiągnięcie kolejnego etapu potwierdza gotowość polskich technologii rozwijanych przez Creotech Instruments do realizacji zaawansowanych misji kosmicznych oraz stanowi ważny krok w budowie krajowych zdolności w zakresie obserwacji Ziemi na potrzeby bezpieczeństwa państwa.
Opiekunki domowe mogą pracować na umowie zlecenia bez etatu. Ale pod jednym warunkiem, o którym właśnie zdecydował PIP
02 paź 2026

Główny Inspektor Pracy uznał interpretacją nr 16 z 21 września 2026 r., że firma może współpracować z opiekunkami domowymi w Niemczech na umowach cywilnoprawnych, a nie na etacie. Ale pod warunkiem: opiekunka sama wybiera zlecenia, nie wykonuje poleceń firmy, a wynagrodzenie dostaje tylko za przepracowany czas. Gdy praktyka wygląda inaczej, sama nazwa "zlecenie" w umowie nie wystarczy.

REKLAMA

Większe prawa dla pasażerów linii lotniczych w UE od 2027 r. Odwołane loty i opóźnienia a odszkodowanie. Co zmienia się na niekorzyść?
02 paź 2026

W 2027 r. wchodzi w życie nowelizacja Rozporządzenia (WE) nr 261/2004 regulującego prawa pasażerów w przypadku opóźnionych i odwołanych lotów oraz odmowy przyjęcia na pokład w UE. Pasażerowi otrzymują większe prawa. Czy zmienia się odszkodowanie za odwołane lub opóźnione loty? Co będzie mniej korzystne?
Ważna informacja dla osób prowadzących firmę – po trzech latach spadków limity podatkowe w 2027 roku wzrosną
02 paź 2026

Limity podatkowe na rok 2027 będą wyższe niż w latach 2025-2026. To pierwszy wzrost od 2023 roku. W rezultacie więcej przedsiębiorców będzie mogło korzystać ze statusu małego podatnika, rozliczenia kwartalnego VAT czy uniknąć konieczności przejścia na pełną księgowość. Większość limitów wciąż jest jednak niższa niż w latach 2023-2024.
Co można uznać za zabytek? Jak zrobić wpis budynku do rejestru zabytków? Polskie prawo przewiduje również wpis obszarowy
02 paź 2026

W Polsce można uznać za zabytek nieruchomość, a także rzecz ruchomą. Jakie muszą spełniać warunki? Jak zrobić wpis budynku do rejestru zabytków? Polskie prawo przewiduje również wpis obszarowy.
Obowiązkowe dodatkowe lekcje języka polskiego dla uczniów z doświadczeniem migracyjnym? MEN odpowiedziało na interpelację
02 paź 2026

W polskich szkołach uczy się coraz więcej uczniów z doświadczeniem migracyjnym. Nie wszyscy oni znają język polski w stopniu wystarczającym, aby poradzić sobie z nauką i uzyskać dobre wyniki egzaminu ósmoklasisty. Czy dla uczniów-cudzoziemców organizowane są dodatkowe, obowiązkowe zajęcia z języka polskiego?

REKLAMA

Utrzymujesz niepełnosprawne rodzeństwo? Skarbówka potwierdza: masz prawo do ulgi podatkowej
02 paź 2026

Ulga prorodzinna kojarzy się z rodzicami. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził jednak, że może z niej skorzystać siostra, która jako opiekun prawny utrzymuje dorosłą, niepełnosprawną siostrę. Nawet jeśli sama nie ma dochodów opodatkowanych według skali, odliczy ulgę we wspólnym zeznaniu z mężem.
Kryptowaluty zostawiają ślady. Czy można odzyskać skradzione pieniądze? [Gość INFOR.PL]
02 paź 2026

Kryptowaluty nie zapewniają pełnej anonimowości, a historia transakcji w publicznych sieciach, takich jak Bitcoin, pozwala śledzić przepływ aktywów. Nie oznacza to jednak, że odnalezienie skradzionych środków automatycznie prowadzi do ich odzyskania. Michał Królik, ekspert w zakresie śledztw kryptowalutowych i analizy blockchain w Mediarecovery, w rozmowie z Szymonem Glonkiem w programie „Gość INFOR.PL” wyjaśnia, jak wygląda poszukiwanie cyfrowych pieniędzy i dlaczego tak ważna jest szybka reakcja.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA