ZUS ma w październiku 2026 r. niespodziankę dla emerytów: piętnasta emerytura trafi na rachunki bankowe czy to inne świadczenie?

W październiku 2026 r. część emerytów będzie zaskoczona, ponieważ otrzyma od ZUS nie jeden, a dwa przelewy. Czy poza świadczeniem emerytalnym, w październiku br. seniorzy otrzymają piętnastą emeryturę czy powód dodatkowego przelewu pieniężnego od ZUS jest zupełnie inny? Rozwiewamy wątpliwości i wyjaśniamy – komu ZUS aż dwukrotnie zasili w przyszłym miesiącu rachunek bankowy.

W jakich terminach ZUS dokonuje wypłat świadczeń emerytalno-rentowych – kiedy emerytury trafiają na rachunki bankowe beneficjentów?

Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz praktyką ZUS – emerytury wypłacane są świadczeniobiorcom w dniu ustalonym w decyzji organu rentowego jako termin płatności świadczeń, który jest jednym z 6 poniższych terminów: 1., 6., 10., 15., 20. lub 25. dniem miesiąca.

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Co w sytuacji, gdy termin wypłaty świadczenia przypada na dzień wolny od pracy (czyli – na sobotę, niedzielę albo święto) – kiedy ZUS wypłaci emeryturę?

Jeśli termin płatności świadczenia przypada na sobotę, niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas – ZUS realizuje wypłatę do ostatniego dnia roboczego przed tym terminem (z zastrzeżeniem, że w przypadku dokonywania przez ZUS wypłaty świadczenia za pośrednictwem poczty – dyspozycja wypłaty wydawana jest z jeszcze większym wyprzedzeniem). Świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane są bowiem przez ZUS w dwojaki sposób:

w formie bezgotówkowej na wskazany przez osobę uprawnioną rachunek płatniczy lub

lub za pośrednictwem podmiotów prowadzących działalność w zakresie doręczania świadczeń (np. poczty).

W przypadku wypłaty świadczenia dokonywanej na rachunek płatniczy – dyspozycja przelewu wydawana jest przez ZUS najpóźniej na jeden dzień roboczy przed terminem wypłaty, a w przypadku wypłaty świadczenia za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność w zakresie doręczania świadczeń – środki przekazywane są przez ZUS na pocztę zawsze na trzy dni robocze przed terminem wypłaty.

Za dzień wypłaty świadczenia przekazywanego za granicę, zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych uważa się przy tym dzień przekazania należności do banku lub innej instytucji pośredniczącej w wypłacie świadczeń.

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Seniorów, którzy wciąż otrzymują swoje świadczenia emerytalno-rentowe za pośrednictwem poczty – ZUS zachęca, aby rozważyli wybranie bezpiecznej formy przekazywania emerytur czy rent w formie przelewów. „Kiedy otrzymuje się wypłatę na rachunek bankowy, nie trzeba czekać, aż listonosz zapuka do drzwi” – przekonuje ZUS.

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W celu dokonania zmiany sposobu wypłaty świadczenia emerytalno-rentowego (z wypłacania świadczeń za pośrednictwem podmiotów prowadzących działalność w zakresie doręczania świadczeń, np. poczty, na – wypłatę świadczeń na rachunek bankowy) – należy złożyć do ZUS wniosek o zmianę danych osoby zamieszkałej w Polsce (EZP), którego wzór dostępny jest pod adresem: LINK. Wniosek ten, można złożyć do Zakłdadu na dwa sposoby:

tradycyjnie ( papierowo ), dostarczając go do dowolnej placówki ZUS,

( ), dostarczając go do dowolnej placówki ZUS, w formie elektronicznej, za pośrednictwem konta PUE ZUS (LINK).

Nie jeden, a dwa razy ZUS zasili rachunki bankowe emerytów w październiku 2026 r. – piętnasta emerytura czy zmiany w harmonogramie wypłat świadczeń emerytalno-rentowych?

W październiku 2026 r. na sobotę lub niedzielę przypadają odpowiednio – 10. i 25. dzień miesiąca. W tym pierwszym przypadku – emerytura zostanie wypłacona świadczeniobiorcom przez ZUS najpóźniej do 9 października, a w drugim – do 23 października. To jednak nie wszystko, ponieważ na to, jakie wypłaty trafią na rachunki bankowe emerytów w październiku 2026 r., ma również wpływ przypadający na 1 listopada dzień Wszystkich Świętych, który jest dniem ustawowo wolnym od pracy (i co więcej – w tym roku, przypada w niedzielę).

Ważne Wszyscy emeryci, których termin wypłaty świadczenia emerytalnego przypada na 1. dzień miesiąca – emeryturę listopadową, otrzymają zatem już w październiku (najpóźniej do dnia 30 października br.). Ci świadczeniobiorcy, w październiku 2026 r., przelew od ZUS ze świadczeniem emerytalnym, otrzymają zatem dwukrotnie – 1. i 30. października. Nie będzie to zatem „piętnasta” emerytura, a wcześniejsza wypłata świadczenia przysługującego za listopad.

Harmonogram wypłat emerytur przez ZUS, które trafią na konta emerytów w październiku 2026 r., przedstawia się zatem następująco:

Termin wypłaty świadczenia z decyzji ZUS Dzień tygodnia w 2026 r. Termin wypłaty w październiku 2026 r. 1 października czwartek 1 października 6 października wtorek 6 października 10 października sobota 9 października (piątek) 15 października czwartek 15 października 20 października wtorek 20 października 25 października niedziela 23 października (piątek) 1 listopada niedziela (i święto) 30 października (piątek)

Ile aktualnie wynosi najniższe świadczenie emerytalno-rentowe, czyli – jaka jest wysokość najniższej emerytury wypłacanej przez ZUS, w październiku 2026 r.?

W październiku 2026 r. najniższe gwarantowane świadczenie emerytalno-rentowe opiewa na kwotę 1 978,49 zł. Jest to kwota wynikająca z komunikatu Prezesa ZUS z dnia 17 lutego 2026 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych, kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent oraz kwot emerytur i rent wolnych od egzekucji i potrąceń, która obowiązuje od 1 marca 2026 r. Kwota ta, w związku z coroczną waloryzacją emerytur i rent, ulegnie podwyższeniu od 1 marca 2027 r.

Podstawa prawna: