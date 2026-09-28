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Nowe 1000 plus dla seniorów otrzymujących emeryturę nie wyższą niż 3 272,69 zł. Wypłaty świadczenia już w październiku 2026 r.

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28 września 2026, 08:26
Aleksandra Rybak
Aleksandra Rybak
Prawniczka, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
1000 plus, senior, emerytury, świadczenie, bon ciepłowniczy, ogrzewanie
Nowe 1000 plus dla seniorów otrzymujących emeryturę nie wyższą niż 3 272,69 zł. Wypłaty świadczenia już w październiku 2026 r.
Shutterstock

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Ustawa o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia wysokości cen energii elektrycznej, która weszła w życie z dniem 30 września 2025 r. – wprowadziła nowe świadczenie, które ma stanowić wsparcie w pokryciu kosztów wynikających z rachunków za ogrzewanie. Na wypłatę świadczenia już w październiku 2026 r. – o ile złożyli wniosek o jego wypłatę – mogą liczyć m.in. seniorzy, którzy otrzymują emeryturę lub rentę na poziomie nie wyższym niż 3 272,69 zł netto miesięcznie (a ci którzy współdzielą gospodarstwo domowe z innymi osobami – których dochód na osobę w rodzinie, nie przekracza 2 454,52 zł), jeżeli korzystają z ciepła systemowego i ponoszą koszty ogrzewania powyżej 170 zł/GJ netto.

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Nowe 1000 plus dla seniorów otrzymujących emeryturę nie wyższą niż 3 272,69 zł, czyli bon ciepłowniczy 2026 – od jakich kryteriów uzależnione jest przysługiwanie świadczenia, które ma pomóc w pokryciu rachunków za ogrzewanie?

Bon ciepłowniczy, to nowe (wprowadzone w ubiegłym roku) świadczenie, przysługujące na podstawie ustawy z dnia 12 września 2025 r. o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia wysokości cen energii elektrycznej, którego celem jest wsparcie dotyczące rachunków za ogrzewanie dla osób zagrożonych ubóstwem energetycznym. Jak wynika z informacji opublikowanej na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta po podpisaniu przez Karola Nawrockiego ustawy wprowadzającej bon ciepłowniczy – świadczenie to ma pokryć część należności odbiorców ciepła wobec przedsiębiorstw energetycznych prowadzących działalność niekoncesjonowaną i koncesjonowaną w zakresie wytwarzania i dystrybucji ciepła, wynikających ze wzrostu kosztów ogrzewania.

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Przysługiwanie świadczenia uzależnione jest od spełniania kryterium dochodowego:

  • osoby samotne otrzymają świadczenie, jeśli ich miesięczny dochód nie przekroczy 3 272,69 zł netto,
  • w przypadku gospodarstw wieloosobowych – będzie to natomiast 2 454,52 zł netto na osobę.

Przy rozpatrywaniu wniosku o przyznanie świadczenia (bonu ciepłowniczego za 2026 r.) – pod uwagę brany będzie dochód za 2025 r.

Ważne

O przyznanie bonu ciepłowniczego mogli zatem ubiegać się samotni seniorzy, którzy otrzymują świadczenie emerytalno-rentowe na poziomie nieprzekraczającym ww. kwoty 3 272,69 zł netto, a ci którzy współdzielą gospodarstwo domowe z innymi osobami – których dochód na osobę w rodzinie, nie przekracza 2 454,52 zł.

Warunkiem otrzymania bonu ciepłowniczego jest ponadto korzystanie z ciepła systemowego oraz ponoszenie kosztów ogrzewania powyżej 170 zł/GJ netto.

Przez ciepło systemowe, zgodnie z ustawą, należy rozumieć – sieć ciepłowniczą oraz współpracujące z tą siecią urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania lub odbioru ciepła lub chłodu, a także lokalne źródło ciepła lub źródło ciepła bezpośrednio zasilające zewnętrzne instalacje odbiorcze, które są eksploatowane przez przedsiębiorstwo energetyczne prowadzące działalność gospodarczą wytwarzania ciepła, jego przesłania i dystrybucji lub obrotu ciepłem.

W skład gospodarstwa domowego – w rozumieniu ustawy – wchodzą natomiast:

  • osoba fizyczna, składająca wniosek o wypłatę bonu ciepłowniczego, samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
  • osoba fizyczna, składająca wniosek o wypłatę bonu ciepłowniczego oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Ww. definicja gospodarstwa domowego wynika z art. 4 ust. 3 ustawy o bonie ciepłowniczym, który odsyła do art. 411 ust. 10j ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

Jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy, którą wprowadzono bon ciepłowniczy – świadczenie to trafi do najuboższych gospodarstw domowych, które w największym stopniu odczuwają wzrost rachunków za ciepło. Z uwagi na obowiązywanie mechanizmu zamrożenia cen energii elektrycznej tylko do końca roku 2025 – „powrót do cen rynkowych [red.: w zakresie rachunków za energię elektryczną; w 2026 r.] może być znacząco obciążający dla gospodarstw domowych o najniższych dochodach. W konsekwencji zasadne jest wprowadzenie nowych przepisów wdrażających mechanizm osłonowy w postaci bonu ciepłowniczego (...). Szereg rozwiązań zawartych w projektowanej ustawie jest wzorowanych na sprawdzonych rozwiązaniach zawartych w ustawie z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego.” – wyjaśniło Ministerstwo Energii.

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Nowe 1000 plus dla seniorów otrzymujących emeryturę nie wyższą niż 3 272,69 zł, czyli bon ciepłowniczy 2026 – w jakiej wysokości przysługuje świadczenie, które ma pomóc w pokryciu rachunków za ogrzewanie?

Wysokość bonu ciepłowniczego uzależniona jest od cen ciepła. W 2026 roku, jest to jednorazowa wypłata kwoty:

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  • 1 000 zł – w przypadku ponoszenia kosztów ogrzewania powyżej 170 zł/GJ netto i nie wyższych niż 200 zł/GJ netto,
  • 2 000 zł – w przypadku ponoszenia kosztów ogrzewania powyżej 200 zł/GJ netto i nie wyższych niż 230 zł/GJ netto lub odpowiednio
  • 3 500 zł – w przypadku ponoszenia kosztów ogrzewania powyżej 230 zł/GJ netto.
Ważne

Z uwagi na fakt, iż jednoskładnikowe ceny netto za ciepło systemowe w Polsce z reguły oscylują bliżej 170 zł/GJ, niż 230 zł/GJ – należy spodziewać się, że większa część uprawnionych do świadczenia, w 2026 r., otrzyma bon ciepłowniczy w kwocie 1000 zł, a nie w kwocie 3 500 zł.

Przy wypłacie świadczenia obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że bon ciepłowniczy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, ale wówczas kwota świadczenia będzie odpowiednio pomniejszana o kwotę przekroczenia. Jeżeli jednak wyliczona, w powyższy sposób, kwota bonu ciepłowniczego będzie niższa niż 20 zł – świadczenie nie będzie przysługiwać.

Nowe 1000 plus dla seniorów otrzymujących emeryturę nie wyższą niż 3 272,69 zł, czyli bon ciepłowniczy 2026 – urzędy zakończyły już przyjmowanie wniosków o wypłatę świadczenia za rok 2026, a wsparcie trafi tylko do osób, które dotrzymały terminu

Ważne

Wnioski o wypłatę bonu ciepłowniczego można było składać od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 roku do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Jeżeli wniosek o przyznanie bonu ciepłowniczego nie został złożony w ww. terminie – niestety świadczenie przepadnie (wniosek zostanie pozostawiony bez rozpoznania, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o bonie ciepłowniczym).

Zgodnie z art. 57 par. 5 pkt 2 kodeksu postępowania administracyjnego – termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo (w tym przypadku – wniosek o wypłatę bonu ciepłowniczego) zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. Termin na wystąpienie z wnioskiem o wypłatę bonu ciepłowniczego został zatem dotrzymany, jeżeli do 31 sierpnia br.:

  • wniosek został osobiście złożony w urzędzie gminy lub miasta, właściwym ze względu na miejsce zamieszczania lub
  • wniosek został wysłany do ww. urzędu gminy lub miasta za pośrednictwem poczty.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę bonu ciepłowniczego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba – bon zostanie wypłacony osobie, która jako pierwsza złożyła wniosek w tym gospodarstwie domowym. Pozostałe wnioski zostaną natomiast pozostawione bez rozpoznania. Ponadto, na potrzeby składania wniosków o wypłatę bonu, w ustawie przyjęto, że – jedna osoba może wchodzić w skład wyłącznie jednego gospodarstwa domowego, a w przypadku dwóch lub więcej gospodarstw domowych znajdujących się pod jednym adresem i otrzymujących jeden, wspólny rachunek za dostarczone ciepło – przysługuje tylko jeden bon ciepłowniczy. Liczba osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego oraz liczba gospodarstw domowych znajdujących się pod jednym adresem, będą ustalane przez urząd gminy (lub odpowiednio – miasta) na dzień złożenia wniosku o wypłatę bonu ciepłowniczego.

Wniosek o wypłatę bonu ciepłowniczego, należało złożyć na wzorze 9 (dostępnym pod adresem: LINK). Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o bonie ciepłowniczym – wniosek o wypłatę świadczenia można było złożyć:

  • na piśmie lub
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli opatrując wniosek kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniając go z wykorzystaniem profilu zaufanego. W formie elektronicznej wnioski można składać za pośrednictwem platformy ePUAP oraz aplikację mObywatel.

Do wniosku o wypłatę bonu ciepłowniczego, w większości przypadków, należało również załączyć zaświadczenie ze spółdzielni, od zarządcy wspólnoty lub innych podmiotów zobowiązanych do zapewnienia dostaw ciepła do lokalu, w którym znajduje się gospodarstwo domowe. Zaświadczenie to, miało potwierdzić fakt korzystania gospodarstwa domowego z ciepła dostarczanego przez przedsiębiorstwo energetyczne oraz wysokość jednoskładnikowej ceny ciepła netto, która decyduje o wartości przyznanego bonu ciepłowniczego.

Jeśli gospodarstwo domowe jest odbiorcą ciepła, czyli jest stroną umowy z przedsiębiorstwem ciepłowniczym, wówczas – nie trzeba było załączać zaświadczenia. Takie gospodarstwo domowe informacje o korzystaniu z ciepła dostarczanego przez przedsiębiorstwo energetyczne i jednoskładnikowej cenie ciepła netto wskazywało w samym wniosku o wypłatę bonu ciepłowniczego.

Wzór zaświadczenia, o którym mowa w art. 3 ust. 11 ustawy o bonie ciepłowniczym – wydawanego na rzecz wnioskującego o wypłatę bonu ciepłowniczego przez spółdzielnie, wspólnotę mieszkaniową, właściciela lub zarządzającego budynkiem, lub inny podmiot zobowiązany do zapewnienia dostarczania ciepła do gospodarstwa domowego, został określony przez Ministra Energii i udostępniony pod adresem: LINK.

Nowe 1000 plus dla seniorów otrzymujących emeryturę nie wyższą niż 3 272,69 zł, czyli bon ciepłowniczy 2026 – czy świadczenie, które ma pomóc w pokryciu rachunków za ogrzewanie, należy się również osobom, które wynajmują mieszkanie lub dom?

Prawo do otrzymania bonu ciepłowniczego nie jest zależne od bycia właścicielem mieszkania czy domu. Najem mieszkania nie wykluczał możliwości ubiegania się o bon ciepłowniczy w danej gminie w przypadku, gdy zamieszkiwanie w wynajmowanym mieszkaniu na terenie tej gminy wiąże się z zaspokajaniem codziennych potrzeb życiowych danej osoby w mieszkaniu faktycznie zajmowanym, stanowiącym centrum życia domowego w danym okresie, a w szczególności nocowania, stołowania się i wypoczynku po pracy czy nauce. Istotne w tym przypadku było jednak wykazanie faktycznego miejsca zamieszkiwania pod podanym we wniosku adresemna obszarze gminy, w której złożono wniosek o wypłatę bonu ciepłowniczego.

Nowe 1000 plus dla seniorów otrzymujących emeryturę nie wyższą niż 3 272,69 zł, czyli bon ciepłowniczy 2026 – w jakich terminach będzie wypłacane świadczenie za rok 2026, które ma pomóc w pokryciu rachunków za ogrzewanie?

Na rozpatrzenie wniosku o wypłatę bonu ciepłowniczego – urząd gminy lub miasta – ma 90 dni od dnia jego prawidłowego złożenia przez osobę ubiegająca się o świadczenie (za prawidłowo złożony wniosek uznawany jest przy tym – wniosek zawierający wszystkie elementy i informacje określone w ustawie, niezbędne do jego rozpatrzenia), a przyznanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta bonu ciepłowniczego – nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Wydania decyzji administracyjnej wymaga natomiast odmowa przyznania bonu ciepłowniczego.

Biorąc pod uwagę powyższy termin na rozpatrzenie wniosku – wypłaty bonu ciepłowniczego w 2026 r., następować będą najpóźniej w IV kwartale 2026 r. (a konkretnie w październiku i listopadzie 2026 r.).

Wypłata bonu ciepłowniczego może być realizowana zarówno poprzez przelew bankowy, jak i poprzez wypłatę gotówkową (np. wypłata w kasie urzędu, przekaz pieniężny). Wypłata w formie bezgotówkowej będzie realizowana, o ile w części I wnioski o wypłatę bonu – zamieściło się numer rachunku płatniczego, na który ma zostać przekazane świadczenie oraz imię i nazwisko właściciela tego rachunku. Dopuszczalne było również wskazanie rachunku odbiorcy niebędącego wnioskodawcą (np. syna, córki itd.).

Nowe 1000 plus dla seniorów otrzymujących emeryturę nie wyższą niż 3 272,69 zł, czyli bon ciepłowniczy 2026 – dlaczego w wielu gminach w Polsce świadczenie, które ma stanowić wsparcie w pokryciu kosztów wynikających z rachunków za ogrzewanie, w ogóle nie przysługuje?

Na koniec, warto jeszcze wspomnieć o ustawie z dnia 18 grudnia 2025 r. o zmianie ustaw w celu usprawnienia mechanizmów wsparcia odbiorców energii elektrycznej i ciepła, która weszła w życie 14 stycznia 2026 r. i dokonała pewnych zmian w ustawie z dnia 12 września 2025 r. o bonie ciepłowniczym, w związku z „zalewaniem” gmin wnioskami o wypłatę bonu ciepłowniczego w 2025 r., pomimo zaistnienia określonych w ww. ustawie, w których świadczenie nie przysługuje (co generowało po stronie gmin zbędne koszty obsługi takich wniosków).

Ww. nowelizacja ustawy o bonie ciepłowniczym:

  1. Nałożyła na wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta zobowiązanie do zamieszczenia, w terminie do dnia 20 czerwca 2026 r., na stronie internetowej urzędu gminy lub w sposób zwyczajowo przyjęty, informacji o tym, że na obszarze danej gminy:
    • nie funkcjonuje system ciepłowniczy, z którego dostarczane jest ciepło do gospodarstw domowych, albo
    • jednoskładnikowe ceny ciepła netto nie przekraczają 170 zł/GJ netto.
  3. Nadała wójtom, burmistrzom i prezydentom miasta uprawnienie do pozostawienia wniosku o wypłatę bonu ciepłowniczego bez rozpoznania, jeżeli został on złożony pomimo zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt 1 powyżej.
Ważne

Powyższe regulacje dotyczą wniosków o wypłatę bonu ciepłowniczego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 roku., które były przyjmowane przez urzędy gmin i miast do 31 sierpnia br. Jeżeli zatem wniosek o wypłatę świadczenia został złożony w gminie lub mieście, w którym nie ma ciepła systemowego albo jednoskładnikowe ceny ciepła netto nie przekraczają 170 zł/GJ netto (o czym uprzednio poinformował wójt, burmistrz lub prezydent miasta) – zostanie on pozostawiony bez rozpoznania.

Po podpisaniu ww. nowelizacji przez Prezydenta Karola Nawrockiego na początku 2026 r., Kancelaria Prezydenta podkreśliła w wydanym wówczas komunikacie – „Zmiany wprowadzone w ustawie o bonie ciepłowniczym przewidują mechanizm, umożliwiający poinformowanie gospodarstw domowych o bezprzedmiotowości składania wniosków o wypłatę bonu ciepłowniczego, a w przypadku złożenia takiego wniosku umożliwiający organowi pozostawienie go bez rozpoznania. (...) W art. 3 ustawy o bonie ciepłowniczym zostanie dodany ust 2b, który wprost przesądzi, że wniosek o wypłatę bonu ciepłowniczego złożony pomimo zaistnienia wskazanych okoliczności pozostawia się bez rozpoznania.”

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 12 września 2025 r. o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia wysokości cen energii elektrycznej (Dz.U. z 2025 r., poz. 1302 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 647 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1691)
  • Ustawa z dnia 18 grudnia 2025 r. o zmianie ustaw w celu usprawnienia mechanizmów wsparcia odbiorców energii elektrycznej i ciepła (Dz.U. z 2026 r., poz. 32)
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Źródło: INFOR
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