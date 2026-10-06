REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Nowa dopłata dla osób po 65. roku życia od października 2026. Komu przysługuje 2500 zł? Gdzie złożyć wniosek o nowe świadczenie?

Nowa dopłata dla osób po 65. roku życia od października 2026. Komu przysługuje 2500 zł? Gdzie złożyć wniosek o nowe świadczenie?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
06 października 2026, 14:30
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Nowe dofinansowanie dla seniorów po 65 roku życia
Nowe dofinansowanie dla seniorów po 65 roku życia w 2026
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Seniorzy po 65. roku życia niebawem będą mogli skorzystać z nowego wsparcia o wartości nawet 2500 zł miesięcznie. Chodzi o bon senioralny, który ma pomóc osobom potrzebującym pomocy w wykonywaniu codziennych czynności. 29 września 2026 roku opublikowano rozporządzenie dotyczące programu na lata 2026-2028, a dzień później nowe przepisy weszły w życie. Sprawdzamy, komu będzie przysługiwało dofinansowanie i gdzie złożyć wniosek.

rozwiń >

Bon senioralny 2026 coraz bliżej

Podstawa prawna bonu senioralnego już obowiązuje. Ustawę o osobach starszych i koordynacji opieki długoterminowej prezydent podpisał 17 lipca 2026 roku, a przepisy weszły w życie 7 sierpnia. 30 września 2026 roku opublikowano rozporządzenie dotyczące programu na lata 2026-2028.

REKLAMA

REKLAMA

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2026

W najnowszej wersji projektu maksymalną miesięczną wartość bonu podniesiono z 2150 zł do 2500 zł.

Bon senioralny 2026. Na czym ma polegać nowe wsparcie?

Bon senioralny będzie miał formę usług świadczonych w miejscu zamieszkania seniora. Rząd tłumaczy, że nowe rozwiązanie ma pomóc nie tylko seniorom, ale również ich rodzinom. Państwo chce ograniczyć sytuacje, w których dzieci lub wnuki seniorów muszą rezygnować z zatrudnienia, aby zajmować się starszą osobą.

Ostateczna ustawa nie uzależnia jednak przyznania bonu od tego, czy dzieci, wnuki albo małżonek seniora są aktywni zawodowo. Nie wymaga również, aby to członek rodziny występował o pomoc. Z wnioskiem będzie mógł wystąpić sam senior.

REKLAMA

Wprowadzając bon senioralny rząd liczy również na stworzenie nowych miejsc pracy w opiece nad seniorami. W dokumentach projektowych podkreślano, że społeczeństwo szybko się starzeje. Prognozy wskazują, że w kolejnych latach liczba seniorów wymagających codziennego wsparcia będzie rosła, dlatego państwo chce wcześniej przygotować system opieki długoterminowej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Pomoc w ramach bonu senioralnego ma obejmować m.in.:

  • przygotowywanie posiłków,
  • pomoc w utrzymaniu higieny,
  • wsparcie w robieniu zakupów,
  • pomoc w poruszaniu się,
  • pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych,
  • utrzymywanie kontaktu z otoczeniem,
  • wsparcie w codziennym funkcjonowaniu.

Ważne: Bon nie będzie świadczeniem medycznym i nie zastąpi domowej opieki lekarskiej ani pielęgniarskiej. Rząd podkreśla, że celem programu jest umożliwienie seniorom jak najdłuższego pozostania we własnym domu zamiast kierowania ich do całodobowych placówek opiekuńczych.

Polecamy: KODEKS PRACY 2026

Czy bon senioralny będzie wpłacany na konto seniora?

Bon senioralny nie będzie świadczeniem pieniężnym, dlatego senior nie otrzyma 2500 zł w gotówce ani przelewem na swoje konto. Kwota ta określa maksymalną miesięczną wartość usług, z których będzie mogła skorzystać osoba zakwalifikowana do programu. Rozporządzenie przewiduje maksymalnie 50 godzin pomocy miesięcznie, a maksymalna stawka za godzinę dla osoby świadczącej usługi ma wynosić 48 zł. Usługi będą finansowane z budżetu państwa i organizowane przez gminę.

W latach 2026-2028 państwo ma przeznaczyć na niego 1 mld zł: 100 mln zł w 2026 roku, 400 mln zł w 2027 roku i 500 mln zł w 2028 roku. Łączne finansowanie do 2035 roku zaplanowano na 4,5 mld zł.

Kto będzie mógł skorzystać z bonu senioralnego?

Z programu mają skorzystać osoby, które ukończyły 65 lat i potrzebują pomocy w codziennym życiu. Sam wiek jednak nie wystarczy. Gmina będzie oceniała, czy senior rzeczywiście wymaga wsparcia. Bon będzie mógł zostać przyznany seniorowi, który mieszka w Polsce, spełnia kryterium dochodowe i potrzebuje pomocy w podstawowych czynnościach życia codziennego.

Znaczenie będzie mieć m.in.:

  • samodzielność w poruszaniu się,
  • możliwość dbania o higienę i przygotowywania posiłków,
  • możliwość wykonywania podstawowych czynności,
  • pamięć, koncentracja i zdolność komunikowania się,
  • aktywność seniora poza domem i utrzymywanie kontaktów z otoczeniem.

Szczegółowy sposób oceny potrzeb seniora ma zostać określony w rozporządzeniu KPRM.

Jest kryterium dochodowe

Ustawa wprowadza również kryterium dochodowe. Z bonu mają skorzystać osoby, których średni dochód z ostatnich trzech miesięcy przed złożeniem wniosku nie przekroczy 3410 zł brutto miesięcznie. Kwota ta ma być co roku waloryzowana w terminie waloryzacji emerytur i rent, a jego nowa wysokość ma być ogłaszana w Monitorze Polskim. To oznacza, że część seniorów mimo ukończenia 65 lat może nie otrzymać wsparcia.

Kto będzie świadczył usługi w ramach bonu senioralnego?

Pomoc mają świadczyć m.in.: osoby świadczące usługi wsparcia, organizacje społeczne, lokalni opiekunowie współpracujący z gminą.

Gmina będzie mogła realizować bon samodzielnie, m.in. za pośrednictwem ośrodka pomocy społecznej, centrum usług społecznych lub innej samorządowej jednostki, albo zlecić świadczenie usług podmiotowi zewnętrznemu, np. organizacji pozarządowej.

Ustawa wprowadza też koordynatora opieki długoterminowej na szczeblu powiatowym. Pomoże on osobie wymagającej wsparcia i jej bliskim znaleźć właściwą pomoc. Pomoże ustalić, jakiego rodzaju wsparcia potrzebuje ta osoba i wskaże usługi albo świadczenia dostępne w powiecie. Te informacje będą dotyczyć pomocy w domu, placówek dziennych, domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych. Senior i jego bliscy dostaną prostą informację, gdzie zgłosić się po pomoc i jak przejść przez kolejne kroki.

Środki finansowe na zadania powiatowych koordynatorów opieki długoterminowej będą pochodzić z budżetu państwa i trafią do powiatów jako dotacje celowe. Będzie to około 20 mln zł rocznie: 19,23 mln zł w 2027 roku, 19,71 mln zł w 2028 roku i 20,18 mln zł w 2029 roku. Projekt przewiduje również uproszczony system szkolenia nowych opiekunów.

Gdzie będzie można złożyć wniosek o bon senioralny?

Za realizację programu mają odpowiadać gminy. To właśnie samorządy będą:

  • przyjmować wnioski,
  • oceniać sytuację seniora,
  • organizować usługi opiekuńcze,
  • ustalać zakres potrzebnej pomocy.

Zgodnie z projektem rozporządzenia stronami umowy o realizację bonu będą senior i gmina. Umowa określi indywidualny zakres, wymiar oraz okres udzielania pomocy.

Od października 2026 roku wyznaczone gminy mają zgłaszać zapotrzebowanie na środki przeznaczone na realizację programu w IV kwartale. Nie oznacza to jednak, że seniorzy mogą już składać wnioski, Nabór powinien zostać ogłoszony przez gminy, które przystąpią do realizacji programu.

Zobacz również:

Bon senioralny nie pojawi się jednak od razu we wszystkich gminach. Na początek otrzymają go samorządy, które aktualnie nie zapewniają usług opiekuńczych albo świadczą je dla najwyżej 10 osób. W kolejnym etapie program będzie trafiał do gmin o szybkim wzroście liczby seniorów. Według najnowszych danych około 12,1 proc. gmin nie realizowało usług opiekuńczych, a w kolejnych 31,8 proc. były one świadczone najwyżej 10 osobom. Ponad 80 proc. takich samorządów stanowiły gminy wiejskie.

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Wyrok NSA nie zabija kart mieszkańca. Pokazuje, jak miasta powinny je tworzyć
06 paź 2026

Wyobraźmy sobie kartę mieszkańca dużego miasta, która nie daje 10 proc. rabatu na kawę ani jednego darmowego wejścia do muzeum raz w roku. Mieszkaniec, który rzeczywiście żyje w mieście i rozlicza w nim PIT, otrzymuje w zamian realne korzyści: bardzo tanią albo bezpłatną komunikację miejską, preferencyjne opłaty za parkowanie, symboliczne ceny za korzystanie przez dzieci z miejskich basenów, kortów czy lodowisk oraz atrakcyjny dostęp do oferty sportowej i kulturalnej miasta. Czy po ostatnich wyrokach Naczelnego Sądu Administracyjnego taki system jest jeszcze możliwy? Tak. Receptą nie jest jednak likwidacja ulg, lecz całkowita zmiana konstrukcji prawnej samego programu.
Napoje i posiłki profilaktyczne dla pracowników. Komu posiłki przysługują wyłącznie podczas okresu zimowego?
06 paź 2026

Zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy od 1 listopada do 31 marca trwa tzw. okres zimowy. Pracodawca musi wówczas zapewnić niektórym pracownikom gorące napoje i posiłki profilaktyczne.
Lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, asystentki medyczne na umowach B2B. Czy nowe uprawnienia PIP wymuszą zmianę formy prawnej współpracy?
06 paź 2026

Nowelizacja ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, obowiązująca od 8 lipca 2026 roku, istotnie zwiększyła ryzyko związane ze stosowaniem umów cywilnoprawnych i kontraktów B2B. PIP uzyskała nowe narzędzia pozwalające na skuteczniejszą weryfikację, czy określona współpraca nie ma w rzeczywistości cech stosunku pracy. Zmiany te wzbudziły zainteresowanie i obawy w wielu branżach. Jedną z nich jest ochrona zdrowia.
Polska oddała do użytku ponad 132 tys. mieszkań. Te województwa wyprzedzają resztę
06 paź 2026

Ponad 132,2 tys. mieszkań oddano w Polsce do użytku od stycznia do sierpnia 2026 r. - wynika z danych GUS. Najwięcej lokali oddano w woj. mazowieckim - ponad 26 tys.

REKLAMA

3,96 procent czy więcej –waloryzacja emerytur 2027 będzie dużo niższa niż w marcu 2026 roku
06 paź 2026

Niemal pewne jest, że waloryzacja emerytur 2027 będzie niższa – i to dużo – od waloryzacja z marca 2026 r. Może to niepokoić, bo inflacja zaczęła znów rosnąć, a drożejąca ropa destabilizująca finanse polskie i światowe nie stwarza w tym względzie dobrych prognoz na przyszłość. Jakie są szanse, że wzrost emerytur przynajmniej zrekompensuje seniorom wzrost kosztów utrzymania.
Czy w testamencie można zapisać konkretne rzeczy? Skutki dla spadku i zachowku
06 paź 2026

Instytucja zapisu często nie jest znana osobom, chcącym uregulować kwestie dziedziczenia. W artykule podpowiadamy jak można stosować zapis i czym takie rozwiązanie różni się od zapisu windykacyjnego. Czy zapis w testamencie chroni przed zachowkiem? Jakie ma skutki dla spadkobiercy?
Taniej bez faktury i paragonu ("będzie pan zadowolony") - skarbówka bierze się za budowlańców. MF szykuje nowe przepisy bo szara strefa w budownictwie przekracza 6 mld zł
06 paź 2026

Szara strefa w budowlance znalazła się na celowniku Ministerstwa Finansów, które pracuje nad nowymi przepisami ograniczającymi to zjawisko. Rozważane są m.in. zmiany zasad wystawiania faktur i paragonów oraz zwiększenie przejrzystości rozliczeń. Skalę problemu sygnalizują wyniki niedawno opublikowanego badania, gdzie niemal co trzeci konsument korzystający z usług fachowców najczęściej rozlicza się bez żadnego dokumentu. Analitycy rynkowi szacują w jednym z wariantów potencjalnie nieujawniony obrót na około 6,6 mld zł rocznie. Odrębne wyliczenia ekspertów wskazują, że ubytek wpływów z VAT w skrajnym wariancie może sięgać około 4 mld zł. Widać więc, że skala problemu może być znacząca i gra idzie o dużą stawkę.
Pracodawcy muszą zrobić przegląd danych osobowych osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS
06 paź 2026

Prowadzenie działalności socjalnej wiąże się dla pracodawców z szeregiem obowiązków formalnych. Część z nich ma związek z ochroną danych osobowych, która w tym przypadku może być objęta zaostrzonymi zasadami właściwymi dla danych wrażliwych.

REKLAMA

Rewolucja w Ordynacji podatkowej. Skarbówka odpuści drobne kwoty, ale to dopiero początek dużych zmian dla podatników
06 paź 2026

Ministerstwo Finansów szykuje potężny pakiet deregulacyjny, który ma diametralnie zmienić relacje na linii urzędnik–podatnik. W projekcie nowej ustawy znalazł się zapis, na który Polacy czekali od lat: skarbówka nie będzie już ścigać za groszowe zaległości. Zmienią się też kluczowe terminy na odwołania, a kontrole zyskają sztywne ramy czasowe. Sprawdź, co dokładnie i od kiedy zmieni się w przepisach.
Świadczenie wspierające 2026. Osoby sprawującej opiekę objęte są obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie emerytalne w ZUS
06 paź 2026

Osoby sprawujące opiekę nad członkami rodziny pobierającymi świadczenie wspierające podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym – emerytalnemu i rentowemu. Ponadto jeśli nie są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu, mogą mieć zapewnioną bezpłatną opiekę lekarską z Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu sprawowania opieki.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA