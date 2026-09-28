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Nowe dofinansowanie dla seniorów po 65. roku życia 2026. Nawet 2500 zł miesięcznie. Komu przysługuje i gdzie złożyć wniosek?

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28 września 2026, 11:46
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Nowe dofinansowanie dla seniorów po 65 roku życia
Nowe dofinansowanie dla seniorów po 65 roku życia w 2026
Shutterstock

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Seniorzy po 65. roku życia niebawem będą mogli skorzystać z nowego wsparcia o wartości nawet 2500 zł miesięcznie. Chodzi o bon senioralny, który ma pomóc osobom potrzebującym pomocy w wykonywaniu codziennych czynności. 25 września projektem rozporządzenia w sprawie programu na lata 2026-2028 zajął się Stały Komitet Rady Ministrów. Sprawdzamy, komu będzie przysługiwało dofinansowanie i gdzie złożyć wniosek. Program ma ruszyć jeszcze w 2026 roku.

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Bon senioralny 2026 coraz bliżej. Co się aktualnie dzieje z programem?

Podstawa prawna bonu senioralnego już obowiązuje. Ustawę o osobach starszych i koordynacji opieki długoterminowej prezydent podpisał 17 lipca 2026 roku, a przepisy weszły w życie 7 sierpnia. Do uruchomienia programu potrzebne jest jednak jeszcze rozporządzenie Rady Ministrów, które określi szczegółowe zasady przyznawania i realizacji bonu.

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W najnowszej wersji projektu maksymalną miesięczną wartość bonu podniesiono z 2150 zł do 2500 zł. W ramach bonu będzie można sfinansować do 50 godzin pomocy miesięcznie. Są to jednak na razie rozwiązania zapisane w projekcie. Ostateczny kształt programu będzie znany dopiero po przyjęciu rozporządzenia przez Radę Ministrów.

Bon senioralny 2026. Na czym ma polegać nowe wsparcie?

Bon senioralny będzie miał formę usług świadczonych w miejscu zamieszkania seniora. Rząd tłumaczy, że nowe rozwiązanie ma pomóc nie tylko seniorom, ale również ich rodzinom. Państwo chce ograniczyć sytuacje, w których dzieci lub wnuki seniorów muszą rezygnować z zatrudnienia, aby zajmować się starszą osobą.

Ostateczna ustawa nie uzależnia jednak przyznania bonu od tego, czy dzieci, wnuki albo małżonek seniora są aktywni zawodowo. Nie wymaga również, aby to członek rodziny występował o pomoc. Z wnioskiem będzie mógł wystąpić sam senior.

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Wprowadzając bon senioralny rząd liczy również na stworzenie nowych miejsc pracy w opiece nad seniorami. W dokumentach projektowych podkreślano, że społeczeństwo szybko się starzeje. Prognozy wskazują, że w kolejnych latach liczba seniorów wymagających codziennego wsparcia będzie rosła, dlatego państwo chce wcześniej przygotować system opieki długoterminowej.

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Pomoc w ramach bonu senioralnego ma obejmować m.in.:

  • przygotowywanie posiłków,
  • pomoc w utrzymaniu higieny,
  • wsparcie w robieniu zakupów,
  • pomoc w poruszaniu się,
  • pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych,
  • utrzymywanie kontaktu z otoczeniem,
  • wsparcie w codziennym funkcjonowaniu.

Ważne: Bon nie będzie świadczeniem medycznym i nie zastąpi domowej opieki lekarskiej ani pielęgniarskiej. Rząd podkreśla, że celem programu jest umożliwienie seniorom jak najdłuższego pozostania we własnym domu zamiast kierowania ich do całodobowych placówek opiekuńczych.

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Czy bon senioralny będzie wpłacany na konto seniora?

Bon senioralny nie będzie świadczeniem pieniężnym, dlatego senior nie otrzyma 2500 zł w gotówce ani przelewem na swoje konto. Kwota ta określa maksymalną miesięczną wartość usług, z których będzie mogła skorzystać osoba zakwalifikowana do programu. Usługi będą finansowane z budżetu państwa i organizowane przez gminę.

W latach 2026-2028 państwo ma przeznaczyć na niego 1 mld zł: 100 mln zł w 2026 roku, 400 mln zł w 2027 roku i 500 mln zł w 2028 roku. Łączne finansowanie do 2035 roku zaplanowano na 4,5 mld zł.

Kto będzie mógł skorzystać z bonu senioralnego?

Z programu mają skorzystać osoby, które ukończyły 65 lat i potrzebują pomocy w codziennym życiu. Sam wiek jednak nie wystarczy. Gmina będzie oceniała, czy senior rzeczywiście wymaga wsparcia. Bon będzie mógł zostać przyznany seniorowi, który mieszka w Polsce, spełnia kryterium dochodowe i potrzebuje pomocy w podstawowych czynnościach życia codziennego.

Znaczenie będzie mieć m.in.:

  • samodzielność w poruszaniu się,
  • możliwość dbania o higienę i przygotowywania posiłków,
  • możliwość wykonywania podstawowych czynności,
  • pamięć, koncentracja i zdolność komunikowania się,
  • aktywność seniora poza domem i utrzymywanie kontaktów z otoczeniem.

Szczegółowy sposób oceny potrzeb seniora ma zostać określony w rozporządzeniu KPRM.

Jest kryterium dochodowe

Ustawa wprowadza również kryterium dochodowe. Z bonu mają skorzystać osoby, których średni dochód z ostatnich trzech miesięcy przed złożeniem wniosku nie przekroczy 3410 zł brutto miesięcznie. Kwota ta ma być co roku waloryzowana w terminie waloryzacji emerytur i rent, a jego nowa wysokość ma być ogłaszana w Monitorze Polskim. To oznacza, że część seniorów mimo ukończenia 65 lat może nie otrzymać wsparcia.

Kto będzie świadczył usługi w ramach bonu senioralnego?

Pomoc mają świadczyć m.in.: osoby świadczące usługi wsparcia, organizacje społeczne, lokalni opiekunowie współpracujący z gminą.

Gmina będzie mogła realizować bon samodzielnie, m.in. za pośrednictwem ośrodka pomocy społecznej, centrum usług społecznych lub innej samorządowej jednostki, albo zlecić świadczenie usług podmiotowi zewnętrznemu, np. organizacji pozarządowej.

Ustawa wprowadza też koordynatora opieki długoterminowej na szczeblu powiatowym. Pomoże on osobie wymagającej wsparcia i jej bliskim znaleźć właściwą pomoc. Pomoże ustalić, jakiego rodzaju wsparcia potrzebuje ta osoba i wskaże usługi albo świadczenia dostępne w powiecie. Te informacje będą dotyczyć pomocy w domu, placówek dziennych, domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych. Senior i jego bliscy dostaną prostą informację, gdzie zgłosić się po pomoc i jak przejść przez kolejne kroki.

Środki finansowe na zadania powiatowych koordynatorów opieki długoterminowej będą pochodzić z budżetu państwa i trafią do powiatów jako dotacje celowe. Będzie to około 20 mln zł rocznie: 19,23 mln zł w 2027 roku, 19,71 mln zł w 2028 roku i 20,18 mln zł w 2029 roku. Projekt przewiduje również uproszczony system szkolenia nowych opiekunów.

Gdzie będzie można złożyć wniosek o bon senioralny?

Za realizację programu mają odpowiadać gminy. To właśnie samorządy będą:

  • przyjmować wnioski,
  • oceniać sytuację seniora,
  • organizować usługi opiekuńcze,
  • ustalać zakres potrzebnej pomocy.

Zgodnie z projektem rozporządzenia stronami umowy o realizację bonu będą senior i gmina. Umowa określi indywidualny zakres, wymiar oraz okres udzielania pomocy.

Na 30 sierpnia 2026 roku wniosków nie można jeszcze składać. Nie opublikowano również ostatecznego formularza ani listy dokumentów, które trzeba będzie do niego dołączyć. Szczegółowy tryb naboru zostanie ustalony w rozporządzeniu i komunikatach poszczególnych gmin.

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Kiedy ruszy bon senioralny i gdzie będzie dostępny najpierw?

Ustawa o osobach starszych i koordynacji opieki długoterminowej obowiązuje od 7 sierpnia 2026, ale do uruchomienia bonu senioralnego potrzebne jest jeszcze rozporządzenie Rady Ministrów, określające szczegółowe zasady programu. Pierwsza edycja programu ma objąć IV kwartał 2026.

Bon senioralny nie pojawi się jednak od razu we wszystkich gminach. Na początek otrzymają go samorządy, które aktualnie nie zapewniają usług opiekuńczych albo świadczą je dla najwyżej 10 osób. W kolejnym etapie program będzie trafiał do gmin o szybkim wzroście liczby seniorów. Według najnowszych danych około 12,1 proc. gmin nie realizowało usług opiekuńczych, a w kolejnych 31,8 proc. były one świadczone najwyżej 10 osobom. Ponad 80 proc. takich samorządów stanowiły gminy wiejskie.

Źródło: INFOR
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